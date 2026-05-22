    22 мая 2026, 09:11 • Новости дня

    Шохин спрогнозировал ускорение проектов России и Китая в ТЭК

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российско-китайские проекты в топливно-энергетической сфере пойдут гораздо активнее на фоне нестабильности на Ближнем Востоке, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

    По словам Шохина, китайской стороне крайне необходимо диверсифицировать энергетические маршруты, передает РИА «Новости».

    «Китаю важно иметь эту российскую альтернативу и снизить зависимость от Персидского залива, Ормуза, Ирана, Саудовской Аравии, Эмиратов и прочих стран – производителей и поставщиков углеводородов», – подчеркнул глава РСПП. Он добавил, что ранее находившиеся в полузамороженном состоянии проекты теперь получат мощный импульс.

    Руководитель РСПП также выразил уверенность, что Соединенным Штатам не удастся запугать азиатского партнера угрозой вторичных санкций. Шохин пояснил, что доверие к американской валюте в мире заметно подорвано, а технологии КНР уже не уступают западным аналогам, поэтому Пекин не позволит диктовать себе условия при выборе поставщиков нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ситуация в Ормузском проливе повысила шансы на подписание контракта по газопроводу «Сила Сибири – 2».

    Российская сторона рассчитывает согласовать цены для этой магистрали на фоне энергетической нестабильности.

    Президент Владимир Путин анонсировал существенный шаг вперед в двустороннем нефтегазовом сотрудничестве.

    21 мая 2026, 19:44 • Новости дня
    Политолог: Путин формирует понятный образ будущего человечества

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Визит президента России в Китай стал одним из ключевых событий, влияющих на формирование современной мировой геополитики, а встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина продемонстрировала устойчивость курса на формирование многополярного мироустройства, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Петр Колчин.

    «Путин и Си, как главные архитекторы многополярного мироустройства, показали и друзьям, и соперникам, что работа по созданию более справедливой системы международных отношений только развивается. Иранские авантюры США и милитаризация ЕС только подстегивают эти процессы, становятся препятствиями, но не преградой», – сказал Колчин.

    По его мнению, декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа стала важнейшим документом, подписанным в ходе визита. «Она сформулировала запросы мирового большинства от новой системы международных отношений: открытость мира для взаимовыгодного сотрудничества, неделимая и равная безопасность, равенство стран и народов, мировое цивилизационное и ценностное разнообразие», – отметил политолог.

    Он пояснил, что эта декларация направлена не против Запада, но против той идеологии западной исключительности, которая правит умами в Вашингтоне и Брюсселе.

    «Путин формирует отчетливый и понятный образ будущего человечества, который выгодно отличается от либеральных утопий и «конца истории». Вместо унификации и диктата Россия предлагает самобытность и справедливость. Человечество входит в новый этап, где многополярность стала уже константой. Теперь вопрос в том – каким будет этот новый порядок?» – задается вопросом эксперт.

    По его словам, Путин стремится сформировать «многополярность сотрудничества, а не многополярность войны всех против всех».

    «В этой работе его, безусловно, готовы поддержать миллиарды людей по всему миру», – подчеркнул Колчин.

    Напомним, Путин оценил прошедшие переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином как успешные и насыщенные. По итогам встречи главы государств подписали совместное заявление об углублении двусторонних отношений.

    21 мая 2026, 21:29 • Новости дня
    Эксперт: Ядерные учения Москвы и Минска призваны остудить горячие головы в НАТО

    Военный эксперт Леонков объяснил цель учений ядерных сил России и Белоруссии

    @ mil.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    Совместные учения ядерных сил России и Белоруссии стали предупреждением «ястребам» в европейских странах НАТО, откуда в последнее время все чаще звучат агрессивные заявления в адрес Москвы и Минска, заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. В четверг президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по видеосвязи провели совместные учения ядерных сил двух стран.

    «Совместные учения ядерных сил России и Белоруссии стали серьезным сигналом для Запада. Впервые у них было два верховных главнокомандующих – Владимир Путин и Александр Лукашенко, а тренировки полностью охватили систему управления всей ядерной триадой, имеющейся у Союзного государства», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    По его словам, время для тренировки оказалось самым подходящим. «Европейские политики на протяжении последних месяцев последовательно усиливают курс на эскалацию в отношении России. Франция все чаще заявляет о расширении ядерных амбиций, Прибалтика сквозь пальцы смотрит на пролеты украинских дронов в сторону Ленинградской области, при этом угрожая безопасности Калининграда», – акцентирует собеседник.

    По его мнению, в столь напряженный момент истории показывать силу необходимо, и Владимир Путин это прекрасно понимает. «Ядерные учения стали ответом на агрессивные действия Европы, призванным остудить горячие головы в Брюсселе», – пояснил он.

    Главным итогом мероприятия, по мнению эксперта, стала отработка стратегических вооружений двух стран. «Россия обновила около 97% ядерного арсенала. При этом наша техника давно «ушла в отрыв» от западных образцов инженерной мысли. «Сармат», например, способен преодолевать все современные средства ПВО», – продолжает Леонков.

    Кроме того, он обратил внимание на связь учений с недавним визитом Путина в КНР. «Теплая беседа российского лидера с Си Цзиньпином показала: Китай сделал осознанный выбор в пользу надежного партнера и проверенного военного тыла в лице России на долгий срок», – резюмировал Леонков.

    В четверг Владимир Путин и Александр Лукашенко в режиме видеосвязи провели российско-белорусские ядерные учения. «Учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета Союзного государства России и Белоруссии», – подчеркнул российский лидер.

    Путин пояснил, что системные и последовательные учения необходимы для укрепления безопасности РФ и Белоруссии и защиты от угроз со всех направлений. По словам президента, Россия будет повышать уровень подготовки стратегических и тактических ядерных сил. «При этом, как уже говорил, мы не намерены втягиваться в гонку вооружений. Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности», – сказал глава страны.

    Напомним, учения стартовали 19 мая в Белоруссии и по своему масштабу охватили практически все ключевые компоненты ядерной триады. К тренировке привлечены Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флот, командование Дальней авиации, а также субмарины стратегического назначения.

    21 мая 2026, 20:33 • Видео
    Итоги визита Путина в Китай: главное

    По итогам визита президента России Владимира Путина в КНР было подписано порядка 40 различных соглашений, включая меморандум о многополярном мире. Что во всем этом самое главное?

    21 мая 2026, 18:16 • Новости дня
    Песков: Си Цзиньпин рассказал Путину за чаем детали визита Трампа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель КНР Си Цзиньпин за неформальным чаепитием поделился с президентом России Владимиром Путиным информацией о недавнем визите президента США Дональда Трампа в Китай, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «Ну разумеется, был такой, очень-очень подробный разговор, в том числе и об этом», – отметил представитель Кремля. Песков также добавил, что в ходе беседы Путин и Си Цзиньпин обсудили иранскую проблематику, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне лидеры России и Китая провели неформальное общение за чашкой чая. Помощник российского президента Юрий Ушаков заранее анонсировал обсуждение иранской проблематики в рамках этой встречи.

    Неделей ранее председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели официальные переговоры в Пекине.


    21 мая 2026, 14:29 • Новости дня
    Наполовину завершено строительство нефтепровода в обход Ормузского пролива

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Объединенные Арабские Эмираты ускорили возведение нефтяной магистрали, которая позволит ежедневно транспортировать до трех млн баррелей сырья в обход Ормузского пролива, на данный момент новый трубопровод готов на 50%, сообщили власти страны.

    Второй трубопровод в обход Ормузского пролива уже сделан на 50%. Реализация масштабного энергетического проекта идет с опережением графика, сообщил министр промышленности и передовых технологий ОАЭ Султан аль-Джабер. Он подчеркнул стратегическую важность новой инфраструктуры, отмечает РИА «Новости».

    «В настоящее время слишком большая часть мировых энергоносителей по-прежнему проходит через слишком малое количество узких мест», – объяснил глава национальной нефтяной компании.

    По словам аль-Джабера, уязвимость существующих маршрутов заставила страну инвестировать в альтернативные пути. Строительство второй ветки началось в 2025 году, а ее полноценный ввод в эксплуатацию намечен на 2027 год. Ожидается, что магистраль обеспечит бесперебойную доставку сырья до порта Фуджейра.

    Новый объект увеличит пропускную способность маршрута до трех млн баррелей в сутки. Сейчас в государстве уже функционирует один нефтепровод аналогичного назначения мощностью полтора млн баррелей. Ранее эксперты подсчитали, что перебои в Ормузском проливе стоили мировому рынку более одного млрд баррелей нефти.

    Ранее правительство Абу-Даби поручило ускорить темпы возведения трубопровода в обход Ормузского пролива. Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за перекрытия данного маршрута апрельский экспорт нефти из Ирака рухнул в девять раз. Для обхода заблокированных логистических путей Япония согласовала с ОАЭ дополнительные поставки сырья.

    21 мая 2026, 10:59 • Новости дня
    МИД Китая заявил о продолжении сотрудничества с Россией по «Силе Сибири – 2»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Го Цзякунь прокомментировал перспективы реализации проекта газопровода «Сила Сибири – 2».

    Выступая на брифинге, дипломат ответил на вопрос о текущем статусе переговоров между двумя странами. «Под стратегическим руководством глав двух государств Китай и Россия осуществляют тесное сотрудничество в различных областях, включая энергетику», – отметил представитель министерства, передает РИА «Новости».

    По его словам, Пекин настроен на постоянное углубление практического взаимодействия. Китайская сторона подчеркивает, что партнерство строится исключительно на взаимовыгодной основе и уважении интересов друг друга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва и Пекин достигли понимания по основным параметрам проекта газопровода «Сила Сибири – 2».

    Российская сторона рассчитывает согласовать цены для этой магистрали на фоне энергетической нестабильности.

    Ранее сообщалось, что специалисты уже утвердили техническую сторону вопроса.

    21 мая 2026, 20:16 • Новости дня
    Лидер США выступил против сборов Ирана в Ормузском проливе

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский лидер назвал недопустимыми попытки Тегерана брать деньги за судоходство по международному водному пути, оценив ежедневные финансовые потери Исламской республики в 500 млн долларов.

    Вашингтонская администрация не приемлет ограничений на транзит судов через Ормузский пролив, передает ТАСС. Президент США Дональд Трамп подчеркнул статус этой акватории как открытого международного маршрута.

    «Мы хотим, чтобы он был открыт», – отметил глава государства во время общения с журналистами в Белом доме.

    По словам политика, Вашингтон выступает категорически против любых транзитных сборов. Кроме того, американский лидер подчеркнул, что передвижение морского транспорта в иранские порты и обратно полностью контролируется Соединенными Штатами.

    Из-за сложившейся ситуации Тегеран лишается колоссальных доходов, резюмировал президент. Ежедневные убытки страны могут достигать 500 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Дональд Трамп порекомендовал Ирану прекратить взимание платы с проходящих через Ормузский пролив танкеров.

    Позже Центральный банк Исламской республики открыл специальные счета в четырех валютах для сбора пошлин за транзит судов.

    Вечером 21 мая военно-морские силы КСИР согласовали проход тридцати кораблей по этому стратегическому маршруту.

    21 мая 2026, 23:25 • Новости дня
    ЦБ Германии спрогнозировал стагнацию экономики из-за конфликта вокруг Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    Обострение ситуации на Ближнем Востоке негативно отразится на экономике Германии, вызвав стагнацию в нынешнем квартале, говорится в ежемесячном отчете ЦБ Германии.

    Немецкий федеральный банк ожидает стагнации из-за последствий конфликта вокруг Ирана, передает ТАСС.

    «Во втором квартале последствия войны на Ближнем Востоке, вероятно, окажут более широкое и заметное негативное влияние на экономику Германии», – констатировали в Центробанке. Эксперты подчеркивают, что степень ущерба будет напрямую зависеть от продолжительности противостояния.

    Кроме того, Бундесбанк представил прогноз по потребительским ценам. По оценкам аналитиков, уровень инфляции в Германии останется повышенным в течение ближайших месяцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты института IFO спрогнозировали спад экономики Германии из-за конфликта в Иране. Индекс доверия инвесторов к немецкой экономике снизился на фоне ближневосточного кризиса.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц обвинил США в непродуманных действиях против Тегерана.

    21 мая 2026, 13:51 • Новости дня
    Нетаньяху назвал ошибкой отсрочку ударов США по Ирану

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в разговоре с президентом США Дональдом Трампом выразил разочарование решением Вашингтона отложить ожидавшиеся удары по Ирану, посчитав это ошибкой, передает канал CNN со ссылкой на американских и израильских чиновников.

    «Нетаньяху во вторник выразил свое разочарование, заявив Трампу, что считает отсрочку ожидаемых ударов ошибкой», – говорится в публикации американских журналистов. Трамп планировал нанести удары во вторник, но позднее изменил планы по просьбе союзников США в Персидском заливе.

    По данным источников, израильский премьер настаивает на продолжении запланированных военных действий, так как отсрочка выгодна только Тегерану. Разговор лидеров длился один час. Американский президент намерен попытаться заключить сделку, однако Нетаньяху настаивает на силовом сценарии.

    США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами стали более трех тыс. человек. Восьмого апреля стороны объявили о прекращении огня. Последующие переговоры в Исламабаде не принесли результатов, при этом Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели напряженный телефонный разговор из-за нового мирного предложения по Ирану.

    Американский лидер отложил запланированную военную атаку по просьбе союзников из стран Персидского залива.

    До этого глава государства рассматривал возможность возобновления крупных боевых операций против исламской республики.

    21 мая 2026, 14:00 • Новости дня
    Песков назвал насыщенным и максимально результативным визит Путина в Китай

    Tекст: Дарья Григоренко

    Поездка президента России Владимира Путина в Пекин оказалась крайне содержательной, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Визит прошел, как это обычно бывает с нашим стратегическим привилегированным партнером, насыщенно, содержательно и максимально результативно», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистами, передает РИА «Новости».

    Особое внимание было уделено подписанной главами государств совместной декларации. По словам пресс-секретаря, этот документ открывает новые перспективы для расширения особого партнерства между двумя странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел Китая назвало прошедшие переговоры лидеров двух стран дружескими и плодотворными.

    По итогам государственного визита стороны утвердили обширный пакет из 42 совместных документов.

    Президент России и председатель КНР приняли совместную декларацию о становлении многополярного мира.

    Путин назвал прошедшие в узком составе переговоры дружескими и содержательными.

    21 мая 2026, 11:19 • Новости дня
    Китай предупредил ЕС об ответных мерах на торговые ограничения

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Китая готовы жестко отреагировать на возможные ограничительные действия европейских стран в отношении национальных предприятий и товаров, заявили в министерстве коммерции Китая.

    Пекин примет решительные ответные меры в случае введения Европейским союзом дискриминационных ограничений против китайских производителей. Об этом заявили в министерстве коммерции КНР, передает РИА «Новости».

    Ранее в СМИ появилась информация о разработке Европейской комиссией нового торгового инструмента. Он направлен на решение проблемы так называемых «избыточных производственных мощностей» КНР.

    Официальный представитель ведомства Хэ Ядун заявил, что Китай примет решительные ответные меры, если европейская сторона будет настаивать на продвижении так называемого нового инструмента и примет дискриминационные ограничительные меры против китайских компаний или товаров.

    Дипломат призвал европейских партнеров вернуться к конструктивному диалогу. По его словам, сторонам необходимо сосредоточиться на шагах, способствующих развитию двусторонних торгово-экономических отношений.

    Ранее Москва и Пекин договорились совместно противодействовать торговому протекционизму.

    В конце апреля Министерство коммерции КНР предупредило Брюссель о возможных ответных шагах из-за нового закона «Сделано в Европе».

    В феврале официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь назвал дискриминационные действия Евросоюза угрозой для деловой репутации объединения.

    21 мая 2026, 14:06 • Новости дня
    Песков: Путин и Си Цзиньпин не обсуждали мирный план Китая по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Пекине не обсуждали китайский план по урегулированию на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    В ходе недавнего официального визита в Пекин российский и китайский лидеры затрагивали тему украинского конфликта, однако конкретный план урегулирования не рассматривался, передает РИА «Новости». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил этот факт.

    «Нет, этот план не обсуждался», – заявил представитель Кремля журналистам. При этом он подчеркнул, что сама тема украинского кризиса действительно поднималась в ходе двусторонних встреч на высшем уровне.

    По словам Пескова, Китай выражает готовность содействовать мирному разрешению ситуации. В Москве признательны пекинским коллегам за намерение помочь выйти на траекторию урегулирования конфликта.

    Напомним, что свои предложения из 12 пунктов Китай представил в феврале 2023 года.

    Официальная встреча Путина и главы КНР Си Цзиньпина Пекине продлилась почти три часа.

    По итогам переговоров президент России выразил уверенность в дальнейшем укреплении двусторонней дружбы.

    В августе прошлого года лидеры России и Китая рассмотрели перспективы урегулирования украинского кризиса по телефону.

    21 мая 2026, 13:41 • Новости дня
    Песков: Россия и Китай достигнут конкретного результата по «Силе Сибири – 2»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Москва не сомневается в скором достижении конкретных результатов по проекту газопровода «Сила Сибири – 2», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков подтвердил эту информацию, отвечая на вопросы журналистов о ходе переговоров между двумя странами.

    «Мы не сомневаемся, что уже в ближайшее время мы выйдем на конкретный результат», – подчеркнул официальный представитель Кремля, передает РИА «Новости».

    Он также добавил, что значительное понимание по многим ключевым деталям было достигнуто во время недавнего визита российского лидера Владимира Путина в Пекин.

    «Прогресс нужно и можно констатировать, но пока мы еще не подошли к финализации этой договоренности, еще остается доработать ряд нюансов. Работа будет продолжена», – сказал Песков.

    Проект «Сила Сибири – 2» предполагает организацию поставок природного газа с месторождений Западной Сибири в Китай транзитом через территорию Монголии. Ожидается, что долгосрочный контракт на поставку энергоресурсов будет заключен сроком на 30 лет.

    Накануне Москва и Пекин достигли понимания по основным параметрам проекта газопровода «Сила Сибири – 2».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Си Цзиньпин торжественно встретил Владимира Путина в Пекине.

    Переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина в Пекине продлились три часа.

    Путин назвал прошедшие в узком составе переговоры дружескими и содержательными.

    21 мая 2026, 12:10 • Новости дня
    МИД Китая назвал переговоры Путина и Си Цзиньпина дружескими и плодотворными

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели дружеские и результативные переговоры в китайской столице, заявил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Го Цзякунь.

    «В ходе визита президента России Владимира Путина в Китай председатель КНР Си Цзиньпин провел с ним углубленные, дружеские и плодотворные переговоры», – подчеркнул дипломат на брифинге. Встреча стала важным шагом в развитии двустороннего диалога, передает РИА «Новости».

    Представитель китайского МИД добавил, что главы двух государств согласовали новые важные шаги для развития всеобъемлющего партнерства. Стороны намерены укреплять стратегическое взаимодействие в современных условиях.

    Ранее Го Цзякунь сообщил, что Пекин намерен активно реализовывать соглашения, достигнутые лидерами Китая и России, чтобы обогатить двустороннее сотрудничество и укрепить доверие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Китая поприветствовал визит президента России Владимира Путина.

    Председатель КНР Си Цзиньпин назвал развитие двусторонних отношений стратегическим выбором.

    Российский лидер оценил встречу в узком составе как дружескую. Си Цзиньпин назвал Путина давним другом. В свою очередь, Владимир Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и вспомнил китайскую поговорку: «Не виделись день, а как будто минуло три осени».

    21 мая 2026, 13:57 • Новости дня
    Песков назвал лживыми сообщения об обучении российских военных в Китае

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В западной прессе регулярно появляются недостоверные публикации, в том числе о якобы проходящих подготовку на территории Китая 200 военнослужащих из России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков призвал критически относиться к публикациям западной прессы, передает РИА «Новости». Он отметил, что зарубежные издания регулярно распространяют недостоверные сведения.

    «Нет, не могу прокомментировать. Очень много лживой информации публикуют газеты и в Европе, и в Соединенных Штатах. Это беда, с которой мы сталкиваемся, и нужно очень дозированно воспринимать такую живую информацию», – подчеркнул представитель Кремля.

    Таким образом он ответил на просьбу журналистов прокомментировать слухи о том, что около 200 российских солдат якобы отправились на обучение в Китай.

    В прошлом году представитель Кремля отказался комментировать слухи о пленении граждан КНР украинскими военными.

    Российская сторона неоднократно предупреждала об огромном количестве недостоверной информации в западной прессе.

    21 мая 2026, 13:45 • Новости дня
    Песков ответил на слухи о заблокированных в Ормузском проливе моряках

    Песков заявил об отсутствии данных о заблокированных в Ормузском проливе моряках

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти пока не получали официальных подтверждений о бедственном положении 20 граждан России, якобы оказавшихся на судах в зоне ближневосточного конфликта, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Администрация президента не располагает сведениями о россиянах, якобы застрявших в районе Персидского залива, передает РИА «Новости».

    «Нет, ничего не известно. Мы такой информацией не располагаем», – подчеркнул пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля добавил, что подобные инциденты обычно фиксируются через систему сообщений от судовладельцев в Минтранс. Ранее появились слухи, что около 20 человек остались без провизии на заблокированных судах в Ормузском проливе и Персидском заливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 мая коммерческое южнокорейское судно успешно покинуло Ормузский пролив.

    До этого представители министерства судоходства Индии сообщили о 40 заблокированных в регионе судах.

    Глава Центрального командования ВС США Брэд Купер заявил о скоплении в Персидском заливе грузовых кораблей из 87 стран.

