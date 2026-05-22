Европейские кинематографисты призвали ЕС расследовать слияние Paramount и WBD

Европейские объединения кинематографистов обратились к регулирующим органам Евросоюза с просьбой изучить антимонопольные аспекты слияния медиахолдингов Paramount Skydance и Warner Bros Discovery, передает РИА «Новости».
В документе содержится призыв к «тщательному расследованию со стороны европейских антимонопольных органов».
Авторы письма считают необходимым оценить возможные последствия сделки для всей кинематографической системы Европы. Обращение направили членам Еврокомиссии, парламентариям и национальным делегациям в Совете ЕС. Документ поддержали организации, защищающие права режиссеров, сценаристов и владельцев кинотеатров.
В конце февраля стриминговый сервис Netflix отказался от приобретения Warner Bros Discovery. Совет директоров компании посчитал предложение о слиянии от Paramount более выгодным. Сумма сделки по покупке медиахолдинга составила 110 млрд долларов.
Еще в декабре прошлого года евродепутаты обратились к Еврокомиссии с призывом тщательно расследовать потенциальную рыночную концентрацию.