МИД Швеции призвал ЕС ввести санкции против министра нацбезопасности Израиля

Руководитель внешнеполитического ведомства Швеции Мария Мальмер Стенергард обратилась к руководству Евросоюза с требованием ввести персональные санкции против израильского министра Итамара Бен-Гвира, передает РИА «Новости». Причиной послужил инцидент с перехватом судов флотилии «Сумуд».
Накануне израильский политик опубликовал видеозапись жесткого задержания активистов. На кадрах видно, как силовики связали участников акции и поставили их на колени. «Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила, что ЕС должен срочно ввести санкции против Бен-Гвира», – отмечает издание.
Корабли с гуманитарным грузом для сектора Газа вышли из Барселоны 15 апреля. В понедельник организаторы миссии сообщили о силовом перехвате судов израильскими военными в международных водах. Инцидент произошел на расстоянии около 463 километров от побережья анклава.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Польши вызвал представителя Израиля для объяснений из-за публикации видео с жестоким обращением с задержанными активистами.
Израильские военные перехватили суда этой флотилии на пути к сектору Газа.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее призывал рассмотреть введение санкций в отношении Итамара Бен-Гвира.