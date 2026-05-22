    22 мая 2026, 08:41 • Новости дня

    Пашинян заявил о «стратегической договоренности» по цене на российский газ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армения и Россия пришли к четкой стратегической договоренности по цене на газ, и она не может меняться, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

    «По вопросу подорожания газа – такого не может быть, потому что у нас есть контракт. Этот контракт действует, и он взаимовыгоден. В этом договоре есть условия, и по части цены на газ мы пришли к четким стратегическим договоренностям, и они должны соблюдаться», – заявил глава армянского правительства на брифинге, передает ТАСС.

    Ранее, 1 апреля, президент России Владимир Путин на встрече с Пашиняном отметил существенную разницу между стоимостью энергоносителей для Армении и стран Европы. По словам российского лидера, европейские цены превышают 600 долларов за тысячу кубометров, в то время как Ереван закупает газ по 177,5 доллара за аналогичный объем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер парламента Армении Ален Симонян пригрозил выходом страны из ОДКБ и ЕАЭС в случае подорожания российского газа.

    Позже политик исключил возможность заморозки участия республики в Евразийском экономическом союзе.

    21 мая министр экономики республики Геворг Папоян сообщил о разработке специальных механизмов на случай изменения тарифной политики.

    Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу напомнил о поставках энергоносителей Еревану по ценам в три раза ниже рыночных.

    20 мая 2026, 18:40 • Новости дня
    Шойгу: Россия поставляет Армении газ, муку и бензин по ценам втрое ниже рыночных

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия экспортирует в Армению энергоносители и сельскохозяйственную продукцию по стоимости в три раза ниже общерыночной, оставаясь главным торговым партнером Еревана, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

    Шойгу на заседании специальной рабочей группы сообщил, что доля России в общем товарообороте Армении достигла 36%. По его словам, Москва занимает лидирующие позиции как по экспорту, так и по импорту, передает ТАСС.

    «По ценам в три раза ниже рыночных из России поставляется природный газ на льготных условиях, мука, зерно, удобрения, дизельное топливо и бензин», – подчеркнул Шойгу. Он добавил, что на российский рынок приходится до 98% экспорта армянской сельхозпродукции и 78% крепкого алкоголя. Шойгу также задался вопросом, на каких условиях Армения будет поставлять в ЕС абрикосы, форель и минеральную воду.

    Значительную поддержку экономике оказали и российские туристы, составившие 40% от общего турпотока в прошлом году. Секретарь Совбеза напомнил, что сотрудничество с РФ стало главным двигателем роста ВВП Армении, увеличившегося почти на 40% с 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о падении российско-армянского товарооборота на 45,4%. Спикер парламента республики Ален Симонян исключил возможность заморозки участия страны в ЕАЭС.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала радушный прием Владимира Зеленского в Ереване предоставлением трибуны неонацистскому режиму.

    20 мая 2026, 20:54 • Новости дня
    Эксперты спрогнозировали рост цены нефти до 200 долларов к концу года
    Tекст: Денис Тельманов

    Эксперты допустили рост цен на нефть Brent до 200 долларов за баррель в случае затяжной блокировки судоходства в Ормузском проливе. По оценкам аналитиков, перебои уже привели к сокращению мировой добычи нефти на 11 млн баррелей в сутки и создали риски для мировой торговли и экономики Европы.

    Перекрытие судоходства в регионе уже привело к падению мировой добычи нефти на 11 млн баррелей в сутки, передает Интерфакс. Производство сжиженного природного газа снизилось на 80 млн тонн, затронув 20% глобального рынка.

    «Чем дольше продлится закрытие, тем сильнее будет влияние на цену энергоносителей, на активность в промышленном секторе, торговые потоки и темпы роста мировой экономики», – отметил представитель компании Wood Mackenzie Питер Мартин.

    Специалисты рассматривают три варианта развития событий. При самом благоприятном исходе движение судов восстановится в июне, а стоимость марки Brent к концу года опустится до 80 долларов за баррель. Если мирные переговоры затянутся до сентября, дефицит сырья сохранится до третьего квартала 2026 года.

    Наихудший сценарий предполагает блокировку пролива до конца года, что приведет к взлету котировок до 200 долларов за баррель. Мартин уверен, что подобное развитие событий станет серьезной проверкой устойчивости мировой торговли, а экономика Евросоюза сократится на 1,5%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкое издание Bild предрекло рост стоимости барреля нефти до 200 долларов. Блокада Ормузского пролива снизила апрельский экспорт сырья из Ирака в девять раз. Исполнительный директор Saudi Aramco Амин Нассер ожидает нормализацию ситуации на мировом рынке только к 2027 году.

    21 мая 2026, 20:33 • Видео
    Итоги визита Путина в Китай: главное

    По итогам визита президента России Владимира Путина в КНР было подписано порядка 40 различных соглашений, включая меморандум о многополярном мире. Что во всем этом самое главное?

    19 мая 2026, 10:03 • Новости дня
    Bloomberg: Россия намерена договориться с Китаем по «Силе Сибири – 2»
    Tекст: Мария Иванова

    На переговорах в Пекине российская сторона рассчитывает согласовать цены для газопровода «Сила Сибири – 2» на фоне энергетической нестабильности из-за иранского конфликта, отмечает Bloomberg.

    Глава российского государства Владимир Путин отправился в Пекин для переговоров с председателем КНР, передает Bloomberg. Из-за конфликта в Иране Китай остро нуждается в надежных поставках энергоресурсов. Москва рассчитывает, что это ускорит согласование цен на газ для магистрали «Сила Сибири – 2».

    «Этот газопровод находится на повестке дня, и мы настроены серьезно его обсуждать. Я полагаю, что эта тема будет детально рассмотрена лидерами», – заявил помощник президента Юрий Ушаков.

    Ожидается, что стоимость топлива утвердят к сентябрю. Несмотря на небольшое снижение товарооборота до 228 млрд долларов в прошлом году, экономические связи двух стран остаются крепкими. Россия импортирует через КНР более 90% подсанкционных технологических компонентов.

    Переориентация экспорта продолжается: к 2029 году поставки газа в Азию должны достичь 52,5 млрд кубометров ежегодно. Пекин также заинтересован в развитии безопасных сухопутных маршрутов и Северного морского пути, указывают бывшие китайские дипломаты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры России и Китая детально обсудят взаимодействие в нефтегазовой сфере.

    Ближневосточный конфликт заметно усилил интерес Пекина к проекту газопровода «Сила Сибири – 2». Главной проблемой для подписания нового контракта остается цена будущих поставок топлива.

    21 мая 2026, 14:46 • Новости дня
    Премьер Венгрии заявил о неизбежном возврате ЕС к российскому газу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейские страны возобновят импорт энергоносителей из России после завершения украинского конфликта из-за их экономической выгоды и географической доступности, заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.

    После окончания конфликта на Украине весь Европейский союз вернется к закупкам газа из России, передает ТАСС слова венгерского премьер-министра Петера Мадьяра.

    «Я полагаю, что когда война закончится, весь Евросоюз вернется к закупкам российского газа, потому что он дешевле. Это диктуют факторы конкуренции и географии», – отметил политик в интервью польскому изданию Rzeczpospolita. Он добавил, что предсказать все невозможно, но интуиция подсказывает ему именно такое развитие событий.

    Мадьяр также подчеркнул, что сжиженный природный газ из США и других стран, доставляемый через Балтийское море, Польшу и Словакию, остается значительно более дорогим для Будапешта. Энергоносители, импортируемые из России, Румынии или Австрии, обходятся существенно дешевле.

    Венгрия готова обсуждать предложения Варшавы по поставкам американского СПГ, однако определяющим фактором будет цена.

    «Конечно, мы приступим к переговорам. И мы хотим работать вместе. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что сделает все возможное, чтобы снизить эту цену и сделать предложение максимально конкурентоспособным. Но это зависит не только от Польши, но и от США, от газовых рынков», — пояснил Мадьяр.

    Ранее Мадьяр уже допустил сохранение импорта энергоресурсов из России. Как писала газета ВЗГЛЯД, подобная позиция венгерского политика вызвала обеспокоенность на Украине.

    До этого Будапешт предложил отменить запрет на поставки российских углеводородов в Евросоюз.

    19 мая 2026, 14:12 • Новости дня
    Европа захотела вместо удобрений из России перейти на навоз

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Еврокомиссия готовит расширение допуска удобрений из навоза и дигестатов, что должно смягчить дефицит удобрений, но вызывает резкое недовольство европейских фермеров, отмечают западные СМИ.

    Еврокомиссия намерена расширить меры по использованию удобрений из навоза вместо ослабления ограничений на российские и белорусские удобрения, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    «Ответом Брюсселя на надвигающийся кризис с удобрениями стало более широкое использование коровьего навоза», – отмечает Politico.

    По данным издания, большинство удобрений в Европе производят на основе импортируемого природного газа, который необходим для синтеза аммиака. Ограничения на прямые поставки удобрений из России и Белоруссии, а также на импорт российского газа усугубили положение в агросекторе. Дополнительный удар по рынку нанес скачок цен на энергоносители после закрытия Ормузского пролива.

    Европейские чиновники намерены расширить действующее разрешение на применение удобрений RENURE, где азот извлекается из навоза. Теперь они хотят распространить его и на удобрения на основе дигестатов – побочного продукта производства биогаза при сбраживании навоза и других органических отходов.

    Фермеры остались недовольны подобными планами, рассчитывая на более решительные шаги по предотвращению кризиса. В материале отмечается, что нынешний курс приведет к росту затрат аграриев уже осенью и со временем отразится на ценах на продукты питания. Politico подчеркивает, что Брюссель делает ставку на долгосрочные инструменты, тогда как самые быстрые рычаги, включая приостановку пошлин на импорт из России и Белоруссии, сочли политически слишком рискованными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, год назад комитет по международной торговле Европарламента INTA одобрил предложение Еврокомиссии об увеличении пошлин на российские удобрения с 6,5% до 100% и вынес его на голосование.

    Тогда же вице-премьер РФ Алексей Оверчук предупредил о вреде заградительных пошлин на российские и белорусские удобрения для европейских фермеров и цен на продовольствие. Позже западные СМИ отмечали рост закупок российских удобрений США на фоне отказа ЕС от этой продукции и усиление зависимости Европы от американских поставок.

    19 мая 2026, 17:18 • Новости дня
    На Украине раскрыли хищение газа на миллионы долларов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На западе Украины руководитель частной фирмы с тремя сообщниками организовал хищение 8 млн кубометров газа из государственной газотранспортной системы на сумму около 4,5 млн долларов, сообщили в прокуратуре страны.

    На Украине в Прикарпатье руководитель частного предприятия вместе с тремя подчиненными похитил из государственной газотранспортной системы страны 8 млн кубометров газа. Тем самым он нанес  ущерб государству на сумму не менее 4,5 млн долларов, сообщил генпрокурор Украины Руслан Кравченко, передает ТАСС.

    «203 млн гривен убытков: в Прикарпатье разоблачена схема хищения газа из государственной газотранспортной системы. Организовал ее руководитель частного предприятия, занимавшегося добычей полезных ископаемых. К реализации схемы он привлек трех подчиненных», – написал Кравченко в своем Telegram-канале.

    По словам генпрокурора, компания пользовалась государственной ГТС для транспортировки добытого газа и с января 2022 года по октябрь 2025 года систематически вмешивалась в работу узла учета. В результате, как отметил Кравченко, государство недополучило более восьми млн кубометров газа. Участникам схемы уже предъявлены обвинения, готовится ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

    Ранее офис генпрокурора Украины сообщил о расследовании хищения более 750 тыс. долларов руководством профсоюзов газового предприятия. До этого в Черкасской области Украины чиновника обвинили в незаконной добыче полезных ископаемых с ущербом в почти 4,5 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 20 чиновников администрации Киева получили обвинения в нанесении ущерба бюджету столицы на сумму свыше 5,5 млн долларов.

    19 мая 2026, 15:01 • Новости дня
    Испания стала крупнейшим в Евросоюзе покупателем российского газа

    Tекст: Дарья Григоренко

    Мадридские импортеры в марте приобрели отечественного голубого топлива на сумму почти 360 млн евро, уверенно обогнав остальные европейские государства, следует из данных Евростата.

    В начале весны испанские компании ввезли трубопроводный и сжиженный природный газ из России совокупно на 358,9 млн евро. Месяцем ранее это государство занимало лишь третью строчку по объемам газового импорта из России, передает РИА «Новости».

    В пятерку крупнейших европейских покупателей российского топлива также вошли Франция с показателем 320,4 млн евро и Бельгия, закупившая энергоносители на 253,8 млн евро. Следом расположились Венгрия и Греция, потратившие 174,2 млн и 103,8 млн евро соответственно.

    В целом за март страны Евросоюза нарастили закупки газа из России в полтора раза. В месячном выражении общая сумма европейского газового импорта достигла 1,4 млн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте страны Евросоюза почти вдвое увеличили закупки российского сжиженного природного газа. Испания приобрела рекордный в истории страны месячный объем отечественного топлива.

    В целом за первые четыре месяца текущего года экспорт российского СПГ в европейские государства возрос на 18,5%.

    19 мая 2026, 09:43 • Новости дня
    Стоимость газа в Европе опустилась ниже 600 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки июньских фьючерсов на крупнейшем европейском хабе упали на 1%, опустившись ниже отметки в 600 долларов за тысячу кубометров.

    Торги на лондонской бирже ICE во вторник утром продемонстрировали отрицательную динамику, передает РИА «Новости».

    Показатель по индексу TTF составил 597 долларов, потеряв более 1% от расчетной цены предыдущего дня.

    Средняя стоимость энергоносителя в марте подскочила почти на 60% из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Тогда показатель впервые с февраля 2023 года превысил 600 долларов за 1 тыс. кубометров. В апреле котировки скорректировались вниз на 14%, достигнув примерно 540 долларов.

    Максимальная цена за время конфликта фиксировалась 19 марта на уровне 853,7 доллара. Резкий рост произошел после сообщений о повреждении двух из 14 линий производства сжиженного природного газа в Катаре.

    Исторический рекорд стоимости был установлен в начале весны 2022 года, когда котировки достигли 3892 долларов за 1 тыс. кубометров. Подобных устойчиво высоких значений не наблюдалось за всю историю работы газовых хабов в Европе с 1996 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе стоимость июньских фьючерсов снизилась до 563 долларов за тысячу кубометров. Ранее котировки голубого топлива на торгах в Европе достигли отметки в 562 доллара.

    В начале мая европейские газовые контракты резко подешевели на фоне сообщений о возможном примирении США и Ирана.

    19 мая 2026, 14:27 • Новости дня
    Стоимость газа на европейских биржах пошла вверх

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки июньских фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF продемонстрировали уверенный рост, поднявшись выше 612 долларов за тысячу кубометров.

    Во вторник днем показатели на лондонской бирже ICE перешли к росту, прибавив более одного процента, передает РИА «Новости».

    Июньские контракты открыли торги небольшим падением, однако к обеду цена вновь превысила 612 долларов за тысячу кубометров.

    В марте средняя стоимость топлива выросла почти на 60% на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Тогда котировки впервые с февраля 2023 года преодолели отметку в 600 долларов. В апреле наблюдалось снижение показателей примерно на 14%.

    Максимальная цена за время конфликта была зафиксирована 19 марта и достигла 853 долларов. В тот день генеральный директор Qatar Energy Саад аль-Кааби сообщил о повреждении двух производственных линий компании. Исторический рекорд стоимости газа в Европе установили весной 2022 года на уровне 3892 долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром во вторник котировки июньских фьючерсов упали ниже отметки в 600 долларов за тысячу кубометров.

    Днем ранее стоимость энергоносителя на лондонской бирже ICE поднялась выше 625 долларов.

    В середине мая цена ближайших контрактов по индексу TTF достигла 573 долларов.

    21 мая 2026, 14:29 • Новости дня
    Наполовину завершено строительство нефтепровода в обход Ормузского пролива

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Объединенные Арабские Эмираты ускорили возведение нефтяной магистрали, которая позволит ежедневно транспортировать до трех млн баррелей сырья в обход Ормузского пролива, на данный момент новый трубопровод готов на 50%, сообщили власти страны.

    Второй трубопровод в обход Ормузского пролива уже сделан на 50%. Реализация масштабного энергетического проекта идет с опережением графика, сообщил министр промышленности и передовых технологий ОАЭ Султан аль-Джабер. Он подчеркнул стратегическую важность новой инфраструктуры, отмечает РИА «Новости».

    «В настоящее время слишком большая часть мировых энергоносителей по-прежнему проходит через слишком малое количество узких мест», – объяснил глава национальной нефтяной компании.

    По словам аль-Джабера, уязвимость существующих маршрутов заставила страну инвестировать в альтернативные пути. Строительство второй ветки началось в 2025 году, а ее полноценный ввод в эксплуатацию намечен на 2027 год. Ожидается, что магистраль обеспечит бесперебойную доставку сырья до порта Фуджейра.

    Новый объект увеличит пропускную способность маршрута до трех млн баррелей в сутки. Сейчас в государстве уже функционирует один нефтепровод аналогичного назначения мощностью полтора млн баррелей. Ранее эксперты подсчитали, что перебои в Ормузском проливе стоили мировому рынку более одного млрд баррелей нефти.

    Ранее правительство Абу-Даби поручило ускорить темпы возведения трубопровода в обход Ормузского пролива. Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за перекрытия данного маршрута апрельский экспорт нефти из Ирака рухнул в девять раз. Для обхода заблокированных логистических путей Япония согласовала с ОАЭ дополнительные поставки сырья.

    19 мая 2026, 13:04 • Новости дня
    Страны Евросоюза в марте вдвое увеличили закупки российского СПГ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз в марте почти вдвое в месячном выражении нарастил закупки сжиженного природного газа (СПГ) из России – импорт превысил 900 млн долларов, следует из данных Евростата.

    В первом месяце весны европейские государства ввезли отечественное голубое топливо на сумму 933 млн долларов. Это в 1,8 раза больше показателей февраля, когда объем поставок составил 508,3 млн долларов, передают РИА «Новости».

    Главными импортерами российского сжиженного газа стали три страны. Испания закупила топливо на 358,9 млн долларов, Франция – на 320,4 млн долларов, а Бельгия – на 253,8 млн долларов. Общая стоимость мартовских поставок СПГ стала рекордной для европейского рынка. Подобных высоких значений не наблюдалось с января 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мартовские поставки российского сжиженного природного газа в Европу достигли исторического максимума.

    Испания в первый месяц весны закупила рекордный объем этого вида топлива.

    В конце апреля в Евросоюзе вступил в силу запрет на импорт российского СПГ по краткосрочным контрактам.

    20 мая 2026, 14:35 • Новости дня
    Британия ввела запрет на услуги для перевозки российского СПГ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лондон принял решение ограничить транспортировку сжиженного газа российского производства, заявил британский премьер-министр Кир Стармер.

    Правительство Британии запретило оказывать услуги для морских перевозок российского СПГ, передает РИА «Новости».

    Выступая в парламенте, премьер-министр Кир Стармер объяснил ситуацию с лицензиями. «То, о чем мы объявили вчера, – это новый мощный пакет санкций, выходящий далеко за рамки существующих санкций», – заявил политик.

    Глава британского кабмина уточнил, что ограничения затрагивают поставки нефтепродуктов и газа. Для защиты потребителей правительство выдало две краткосрочные лицензии, призванные обеспечить поэтапное введение новых правил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Великобритания разрешила бессрочный ввоз произведенного из российской нефти топлива из третьих стран.

    В начале года британский премьер-министр Кир Стармер пообещал продолжить санкционное давление на Москву.

    Осенью прошлого года Совет Евросоюза опубликовал постановление о полном запрете импорта сжиженного природного газа из России к 2027 году.

    20 мая 2026, 11:31 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе стабилизировались

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость природного газа на европейских биржах удерживается на стабильном уровне, торгуясь около отметки в 620 долларов за тысячу кубометров.

    Европейские биржевые котировки на природный газ демонстрируют стабильность, находясь вблизи 620 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Июньские фьючерсы по индексу крупнейшего нидерландского хаба TTF начали торги с 622,8 доллара. К 11.10 мск этот показатель составил 620,1 доллара, снизившись на 0,5% относительно расчетной цены предыдущего дня в 623 доллара.

    В марте средняя стоимость газа в Европе подскочила почти на 60% по сравнению с февралем из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Тогда цены впервые с февраля 2023 года преодолели порог в 600 долларов за тысячу кубометров. Однако в апреле котировки опустились на 14%, достигнув примерно 540 долларов.

    Максимальное значение за период ближневосточного конфликта зафиксировали 19 марта на уровне 853,7 доллара за тысячу кубометров. Это произошло после того, как гендиректор Qatar Energy Саад аль-Кааби сообщил о повреждении двух из 14 линий по производству СПГ. Подобных показателей не наблюдалось с начала января 2023 года.

    Стоит отметить, что в 2021-2022 годах газовые котировки находились на значительно более высоких отметках. Таких устойчиво высоких цен не фиксировалось за всю историю работы европейских хабов с 1996 года, а исторический максимум в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут ранней весной 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне котировки июньских фьючерсов поднялись выше 612 долларов за тысячу кубометров.

    Днем ранее стоимость энергоносителя на лондонской бирже ICE достигла отметки 627,3 доллара.

    В середине марта катарская государственная компания QatarEnergy подтвердила факт ракетного обстрела своих объектов по производству сжиженного природного газа.

    21 мая 2026, 14:08 • Новости дня
    В ЕК предрекли затяжной энергетический кризис из-за ситуации на Ближнем Востоке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Стоимость энергоресурсов в европейских странах будет превышать ожидания рынков на 20% вплоть до конца 2027 года на фоне обострения ближневосточного конфликта, считают в Еврокомиссии.

    Европейские потребители продолжат сталкиваться с серьезными экономическими последствиями кризиса на Ближнем Востоке. «Даже к концу 2027 года цены останутся примерно на 20% выше уровней, ожидаемых рынками до начала конфликта», – заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что после обострения ситуации стоимость нефти подскочила на 65% по сравнению с доконфликтными показателями, а газ подорожал на 50%. Инфляция в энергетическом секторе достигнет 11% в годовом выражении и останется высокой до начала 2027 года.

    На фоне кризиса ожидается увеличение госдолга стран Евросоюза. Показатель вырастет с 82,8% ВВП в прошлом году до 85,3% в 2027 году. Средний дефицит европейского бюджета также поднимется с 3,1% в прошлом году до 3,6% к 2027 году, считает Домбровскис.

    Ранее Домбровскис заявил о состоянии стагфляционного шока в Европе из-за ближневосточного конфликта. Позже еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен оценил дополнительные затраты стран ЕС на импорт энергоносителей в 30 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исполнительный директор Saudi Aramco Амин Нассер также спрогнозировал нормализацию ситуации на мировом нефтяном рынке не раньше 2027 года.

    21 мая 2026, 09:37 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе стабилизировались вблизи 593 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость голубого топлива на европейских биржах сохранила стабильность, закрепившись на уровне около 593 долларов за тысячу кубометров по итогам утренних торгов.

    Биржевые цены на газ в Европе в четверг утром оставались стабильными и находились у отметки в 593 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Июньские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на уровне 593,7 доллара, показав рост на 0,1%. К 9:09 по московскому времени показатель составил 592,9 доллара.

    Средняя стоимость газа в Европе в марте выросла почти на 60% по сравнению с февралем из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Показатель впервые с февраля 2023 года превысил 600 долларов за тысячу кубометров. В апреле цены снизились на 14%, опустившись примерно до 540 долларов.

    Максимальная цена за время конфликта была зафиксирована 19 марта и составила 853,7 доллара. Резкий рост произошел после заявления главы Qatar Energy Саада аль-Кааби о повреждении двух из 14 линий производства СПГ в Катаре. Исторический рекорд стоимости газа был установлен весной 2022 года, когда котировки достигли 3892 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале недели стоимость газа в Европе поднялась выше 625 долларов за тысячу кубометров.

    На следующий день котировки июньских фьючерсов превысили отметку в 612 долларов.

    Накануне европейские биржевые цены на природный газ закрепились вблизи 620 долларов.

