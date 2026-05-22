Пашинян заявил о «стратегической договоренности» по цене на российский газ

Tекст: Дмитрий Зубарев

«По вопросу подорожания газа – такого не может быть, потому что у нас есть контракт. Этот контракт действует, и он взаимовыгоден. В этом договоре есть условия, и по части цены на газ мы пришли к четким стратегическим договоренностям, и они должны соблюдаться», – заявил глава армянского правительства на брифинге, передает ТАСС.

Ранее, 1 апреля, президент России Владимир Путин на встрече с Пашиняном отметил существенную разницу между стоимостью энергоносителей для Армении и стран Европы. По словам российского лидера, европейские цены превышают 600 долларов за тысячу кубометров, в то время как Ереван закупает газ по 177,5 доллара за аналогичный объем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер парламента Армении Ален Симонян пригрозил выходом страны из ОДКБ и ЕАЭС в случае подорожания российского газа.

Позже политик исключил возможность заморозки участия республики в Евразийском экономическом союзе.

21 мая министр экономики республики Геворг Папоян сообщил о разработке специальных механизмов на случай изменения тарифной политики.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу напомнил о поставках энергоносителей Еревану по ценам в три раза ниже рыночных.