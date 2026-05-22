Узбекистан официально присоединился к Новому банку развития БРИКС

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал закон о присоединении страны к Новому банку развития (НБР) БРИКС, передает РИА «Новости».
Текст документа был опубликован на портале национальной законодательной базы lex.uz в пятницу.
В апреле текущего года нижняя палата парламента республики приняла соответствующий закон, а во вторник его одобрил сенат. «Присоединиться к соглашению о Новом банке развития (Форталеза, 2 июля 2014 года)», – гласит текст нормативного акта.
Ранее парламентарии отмечали, что членство в финансовом институте обеспечит приток альтернативных инвестиций для экономической модернизации. Правительство уже сформировало портфель проектов на 4,5 млрд долларов, включающий развитие транспорта, энергетики и промышленности, в том числе строительство атомной электростанции.
С начала 2025 года Узбекистан имеет статус государства-партнера БРИКС. Летом прошлого года совет управляющих НБР предварительно одобрил вступление республики в организацию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет управляющих Нового банка развития БРИКС дал согласие на присоединение Узбекистана к участникам банка.
Ранее Алжир получил статус полноправного участника этой финансовой структуры.
В октябре 2024 года Новый банк развития БРИКС принял заявки на вступление от ОАЭ, Египта и Алжира.