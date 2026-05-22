Главы Минюстов стран БРИКС приняли декларацию о разрешении споров

Во время совещания в индийском городе Гандинагар представители государств решили укреплять механизмы досудебного разбирательства, передает ТАСС. «Данная декларация отражает общую приверженность расширению практики медиации и арбитража во всех странах – участницах объединения», – подчеркнули в ведомстве.
Документ предполагает запуск обучающих программ для юристов, судей и медиаторов. Стороны намерены провести институциональные реформы, чтобы повысить доступность и эффективность процедур. Кроме того, участники планируют обмениваться передовым опытом и внедрять цифровые инструменты.
Индийская сторона отметила, что новые механизмы помогут создать стабильную среду для торговли и инвестиций. Во встрече участвовали министры юстиции десяти государств, включая Китай, Бразилию, ЮАР и ОАЭ. Российскую делегацию возглавил руководитель Минюста Константин Чуйченко.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре 2024 года глава Минюста России Константин Чуйченко предложил упростить исполнение судебных решений в странах БРИКС.
В середине мая текущего года министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в Индию на встречу представителей объединения.
По итогам этого визита глава российского внешнеполитического ведомства отметил стабильный интерес других государств к организации.