Снег накрыл пострадавший от паводка район Бурятии

Осадки в виде снега зафиксированы в Закаменском районе республики, передает РИА «Новости». Накануне там оказались затоплены приусадебные участки из-за паводка.
«Снег в улусе Далахай Закаменского района... Снежные покровы превышают 12-15 см. Всю ночь шел снег также в соседних улусах Утата и Санага. Однако там снежный покров меньше», – сообщили в пресс-службе районной администрации. Из-за налипания мокрого снега без электричества остались несколько населенных пунктов, включая Далахай, Утату, Шара-Азаргу, Енгорбой и частично Санагу.
Местные власти ввели на всей территории района режим повышенной готовности. По прогнозам синоптиков, ожидается потепление, из-за чего снег начнет стремительно таять. Это может вновь создать серьезную угрозу подтоплений.
Ранее региональное управление МЧС предупреждало о резком ухудшении погоды в Бурятии. Прогнозировались дожди, грозы, град и снег в горах, а также сильный ветер до 24 метров в секунду и похолодание на восемь и более градусов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в селе Зун-Мурино из-за паводков ушли под воду жилые постройки.
В конце апреля синоптики спрогнозировали сильные снегопады в горных районах республики.
Из-за схода лавины на горе Мунку-Сардык власти ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.