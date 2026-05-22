Тишковец: В Подмосковье ожидаются смерч и град

Глава Росгидромета спрогнозировал значительное потепление климата в России

Tекст: Мария Иванова

Потепление климата затронет всю территорию России в течение ближайшего десятилетия, передает РИА «Новости». Особенно быстро эти изменения происходят в Арктике.

«Климат меняется, и я могу сказать, что в ближайшие лет 10 у нас он будет теплеть, это точно. Семимильными шагами шагает потепление в Арктике, как вы знаете, и в российской Арктике потепление намного быстрее идет, чем в других странах в Арктической зоне. Пока, на десять лет вперед, можем сказать, что да, нам надо готовиться к большому числу аномалий», – заявил руководитель Росгидромета Игорь Шумаков.

Глава ведомства подчеркнул, что погодные условия будут нестабильными, и каждый год может сильно отличаться от предыдущего. Например, в Мурманске во время новогодних праздников возможны как оттепели, так и сильные морозы.

Основной причиной столь быстрого потепления в российской части Арктики Шумаков назвал деятельность человека. Он отметил, что из-за большой протяженности береговой линии и высокой активности населения антропогенный фактор оказывает значительное влияние на климат региона, хотя точные механизмы этого явления учеными до конца не изучены.

Средняя температура в стране за последние полвека выросла сильнее общемировых показателей примерно на один градус.