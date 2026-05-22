США потратили половину запасов ракет THAAD на защиту Израиля в войне c Ираном

Axios узнал о вставших дыбом волосах Нетаньяху при разговоре с Трампом об Иране

Tекст: Катерина Туманова

«Президент Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили новые попытки достичь соглашения с Ираном во время сложного телефонного разговора, сообщили три источника, при этом один из них отметил, что от этого разговора у Нетаньяху «волосы встали дыбом», – пишет Axios.

По словам источников портала, Катар и Пакистан с участием других региональных посредников подготовили пересмотренный мирный меморандум, чтобы попытаться преодолеть разногласия между США и Ираном.

Это происходит на фоне колебаний Трампа между приказом о массированном ударе по Ирану и его стремлением к заключению сделки.

Нетаньяху крайне скептически относится к переговорам и хочет возобновить войну, чтобы еще больше подорвать военный потенциал Ирана и ослабить режим, разрушив его критически важную инфраструктуру.

«Вопрос только в том, пойдем ли мы до конца или они подпишут документ. Посмотрим, что будет», – сказал Трамп в среду на выпускном в Академии береговой охраны.

Позже в тот же день он заявил, что США и Иран «находятся на грани» между заключением сделки и возобновлением войны.

Трамп также заявил, что Нетаньяху «сделает все, что я от него потребую» в отношении Ирана, хотя добавил.

Иран подтвердил, что рассматривает обновленное предложение, но пока не проявил никаких признаков гибкости.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США отвергли предыдущее предложение Ирана из-за разногласий по ядерной программе. В Иране предупредили о готовности применить новейшее секретное оружие.