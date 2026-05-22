    22 мая 2026, 06:39 • Новости дня

    США потратили половину запасов ракет THAAD на защиту Израиля в войне c Ираном

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные израсходовали половину своего арсенала перехватчиков системы ПРО THAAD для отражения иранских атак при защите Израиля, пишет Washington Post.

    Для защиты израильской территории американская сторона применила значительно больше дорогостоящих боеприпасов, чем сами местные военные, пишет Washington Post.

    В ходе операции Вашингтон запустил более 200 перехватчиков системы THAAD, что составляет примерно половину всего арсенала Пентагона. Кроме того, с кораблей в восточной части Средиземного моря было выпущено более 100 ракет семейства Standard Missile. Израильские силы за этот же период использовали менее 100 комплексов Arrow и около 90 систем «Праща Давида».

    Подобный дисбаланс подчеркивает масштабы американского участия в отражении ударов баллистических ракет. Резкое сокращение запасов противоракет США вызвало обеспокоенность у властей Японии и Южной Кореи. Азиатские партнеры опасаются снижения обороноспособности перед лицом потенциальных угроз со стороны Китая и Северной Кореи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС США в ходе военной операции против Ирана потеряли почти пятую часть своего арсенала тяжелых разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) MQ-9 Reaper.

    Общая сумма ущерба оценивается по данным Bloomberg примерно в 1 млрд долларов.

    20 мая 2026, 20:54 • Новости дня
    Эксперты спрогнозировали рост цены нефти до 200 долларов к концу года
    Tекст: Денис Тельманов

    Эксперты допустили рост цен на нефть Brent до 200 долларов за баррель в случае затяжной блокировки судоходства в Ормузском проливе. По оценкам аналитиков, перебои уже привели к сокращению мировой добычи нефти на 11 млн баррелей в сутки и создали риски для мировой торговли и экономики Европы.

    Перекрытие судоходства в регионе уже привело к падению мировой добычи нефти на 11 млн баррелей в сутки, передает Интерфакс. Производство сжиженного природного газа снизилось на 80 млн тонн, затронув 20% глобального рынка.

    «Чем дольше продлится закрытие, тем сильнее будет влияние на цену энергоносителей, на активность в промышленном секторе, торговые потоки и темпы роста мировой экономики», – отметил представитель компании Wood Mackenzie Питер Мартин.

    Специалисты рассматривают три варианта развития событий. При самом благоприятном исходе движение судов восстановится в июне, а стоимость марки Brent к концу года опустится до 80 долларов за баррель. Если мирные переговоры затянутся до сентября, дефицит сырья сохранится до третьего квартала 2026 года.

    Наихудший сценарий предполагает блокировку пролива до конца года, что приведет к взлету котировок до 200 долларов за баррель. Мартин уверен, что подобное развитие событий станет серьезной проверкой устойчивости мировой торговли, а экономика Евросоюза сократится на 1,5%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкое издание Bild предрекло рост стоимости барреля нефти до 200 долларов. Блокада Ормузского пролива снизила апрельский экспорт сырья из Ирака в девять раз. Исполнительный директор Saudi Aramco Амин Нассер ожидает нормализацию ситуации на мировом рынке только к 2027 году.

    21 мая 2026, 06:45 • Новости дня
    Axios узнал о вставших дыбом волосах Нетаньяху при разговоре с Трампом об Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Новое мирное предложение по Ирану вызвало напряженный телефонный разговор между американским президентом Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху во вторник, сообщили источники.

    «Президент Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили новые попытки достичь соглашения с Ираном во время сложного телефонного разговора, сообщили три источника, при этом один из них отметил, что от этого разговора у Нетаньяху «волосы встали дыбом», – пишет Axios.

    По словам источников портала, Катар и Пакистан с участием других региональных посредников подготовили пересмотренный мирный меморандум, чтобы попытаться преодолеть разногласия между США и Ираном.

    Это происходит на фоне колебаний Трампа между приказом о массированном ударе по Ирану и его стремлением к заключению сделки.

    Нетаньяху крайне скептически относится к переговорам и хочет возобновить войну, чтобы еще больше подорвать военный потенциал Ирана и ослабить режим, разрушив его критически важную инфраструктуру.

    «Вопрос только в том, пойдем ли мы до конца или они подпишут документ. Посмотрим, что будет», – сказал Трамп в среду на выпускном в Академии береговой охраны.

    Позже в тот же день он заявил, что США и Иран «находятся на грани» между заключением сделки и возобновлением войны.

    Трамп также заявил, что Нетаньяху «сделает все, что я от него потребую» в отношении Ирана, хотя добавил.

    Иран подтвердил, что рассматривает обновленное предложение, но пока не проявил никаких признаков гибкости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США отвергли предыдущее предложение Ирана из-за разногласий по ядерной программе. В Иране предупредили о готовности применить новейшее секретное оружие.

    21 мая 2026, 20:33 • Видео
    Итоги визита Путина в Китай: главное

    По итогам визита президента России Владимира Путина в КНР было подписано порядка 40 различных соглашений, включая меморандум о многополярном мире. Что во всем этом самое главное?

    20 мая 2026, 19:36 • Новости дня
    Трамп допустил свое участие в выборах премьера Израиля

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский лидер Дональд Трамп заявил, что его популярность в Израиле достигла 99%, и не исключил попытки стать премьером еврейского государства после ухода с поста.

    Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами предположил, что по завершении нынешнего срока может попробовать себя в роли главы израильского правительства, передает РИА «Новости».

    Он заявил: «Мой рейтинг в Израиле сейчас на уровне 99%. Я мог бы попробовать избираться на пост премьер-министра. Так что, может быть, после этого я поеду в Израиль и попытаюсь стать премьер-министром».

    Напомним, что следующие выборы президента США назначены на 2028 год. Трамп ранее не исключал, что попытается пойти на третий срок и утверждал, что «есть пути», которые позволят ему выдвинуться, несмотря на действующие ограничения.

    Одна из поправок к конституции США прямо устанавливает, что один человек не может занимать должность президента более двух четырехлетних сроков.

    Ранее бывший советник Стив Бэннон главы США сообщил о планах Дональда Трампа вернуться в Белый дом в 2028 году третьим президентским сроком.

    До этого сам Трамп в интервью NBC заявил о возможности баллотироваться на третий срок президента США вопреки конституции. Впрочем, позже американский президент рассказал о знании лазеек для обхода запрета на третий срок и о своем  намерении все же их не использовать.


    19 мая 2026, 14:52 • Новости дня
    Иран пригрозил США открытием новых фронтов

    Tекст: Ольга Иванова

    Тегеран предупредил о готовности расширить боевые действия в ответ на возможные новые удары США и Израиля по иранским объектам.

    Официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия заявил о готовности открыть новые фронты в случае повторной агрессии США и Израиля, передает РИА «Новости».

    «Если противник совершит глупость и вновь попадется в ловушку Израиля и совершит еще одну агрессию на наш дорогой Иран, мы откроем для них новые фронты с новой методикой и рычагами воздействия», – сказал он агентству Fars.

    Иранский военный источник ранее сообщил РИА «Новости», что Тегеран подготовил новые тактические шаги на случай повторения атаки США.

    Накануне президент США рассказал, что Вашингтон планировал военную атаку на Иран, но по просьбе Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ отложил удар ради шанса на мирное соглашение.

    США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, однако США перешли к блокаде иранских портов, а Иран ввел особые правила транзита через Ормузский пролив. На фоне эскалации конфликта судоходство через Ормузский пролив практически остановилось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран заранее разработал новые тактические действия на случай возобновления ударов США.

    Командующий иранским Центральным штабом «Хатам аль-Анбия» генерал-майор Али Абдуллахи заявил о готовности Ирана задействовать всю мощь вооруженных сил для решительного ответа на новые удары США.

    Представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия сообщил о подготовке для Соединенных Штатов «неожиданных вариантов» войны с использованием новой техники и оружия.

    19 мая 2026, 09:57 • Новости дня
    AP сообщило о крахе жесткой стратегии Трампа против Ирана
    Tекст: Мария Иванова

    Жесткая внешняя политика Белого дома натолкнулась на категоричный отказ Тегерана идти на уступки, подкрепленный стратегическим контролем исламской республики над Ормузским проливом, пишет The Associated Press.

    Президент США временно отложил планы военных ударов по Ирану, передает The Associated Press. Американский лидер пошел на этот шаг по просьбе арабских государств Персидского залива на фоне хрупкого перемирия.

    «Сейчас ведутся серьезные переговоры, и, по их мнению, как великих лидеров и союзников, будет заключена сделка, которая станет очень приемлемой для Соединенных Штатов Америки, а также для всех стран Ближнего Востока и за его пределами», – заявил политик.

    При этом глава Белого дома поручил военным готовиться к полномасштабному наступлению в любую минуту на случай провала дипломатии. Несмотря на жесткие санкции, Тегеран по-прежнему отказывается сворачивать свою ядерную и ракетную программы.

    Исламская республика жестко контролирует Ормузский пролив. Блокада этого важнейшего нефтяного маршрута провоцирует рост цен на бензин в США. Эксперты называют ситуацию тупиковой, отмечая падение экономических рейтингов Трампа накануне ноябрьских выборов в Конгресс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, привычка американского лидера публично унижать оппонентов поставила под угрозу мирные переговоры с Тегераном.

    В начале мая глава Белого дома письменно уведомил Конгресс о завершении данного противостояния.

    При этом Вашингтон отказался принять инициативу исламской республики по открытию Ормузского пролива.

    20 мая 2026, 22:31 • Новости дня
    Independent узнала о плане США и Израиля вернуть к власти в Иране Ахмадинежада

    Tекст: Катерина Туманова

    Соединенные Штаты и Израиль вступили в войну с Ираном с целью привести к власти бывшего президента страны Махмуда Ахмадинежада, как минимум американский президент Дональд Трамп открыто говорил о плане США и Израиля инициировать «смену режима» в Иране, заменив сложившуюся власть «кем-то изнутри», пишет Independent.

    Американские чиновники, знакомые с ходом обсуждений, рассказывали New York Times, что план, разработанный израильтянами при участии Ахмадинежада, провалился после начала войны с Ираном.

    До настоящего момента оставалось неясным, кого рассматривали в качестве кандидата на пост главы Исламской Республики после смерти верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

    «Господин Ахмадинеджад не появлялся на публике с тех пор, как получил ранение в результате израильского удара по его дому в Тегеране в рамках попыток освободить его из-под домашнего ареста. В результате нападения погибли трое военнослужащих Корпуса стражей исламской революции (КСИР), служивших его телохранителями», – пишет Independent.

    Его нынешнее местонахождение и состояние остаются неизвестными. Бывший президент возглавлял Иран с 2005 по 2013 год.

    «С самого начала президент Трамп ясно обозначил свои цели в рамках операции «Эпическая ярость»: уничтожить баллистические ракеты Ирана, демонтировать их производственные мощности, потопить их военно-морской флот и ослабить их марионеточных союзников», –  заявила зампресс-секретаря Белого дома Анна Келли в интервью газете New York Times в ответ на запрос о комментарии по поводу плана смены режима и Ахмадинеджада.

    Independent напоминает, что Ахмадинеджад считается ярым противником Израиля и США и ранее призывал «стереть Израиль с карты мира». В годы после своего президентства он критиковал правительство аятоллы Хаменеи и поддержку Украины, предупреждая, что президент России Владимир Путин «не добьется никаких результатов».

    Его свобода передвижения была ограничена на фоне гражданских беспорядков в Иране. Он также пытался баллотироваться в президенты, но был дисквалифицирован властями.

    Близкие соратники Ахмадинеджада обвиняются в шпионаже в пользу западных стран и Израиля, в том числе его бывший глава администрации Эсфандиар Рахим Машай, который предстал перед судом в 2018 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, офис экс-президента Ирана Ахмадинежада летом 2025 года опроверг интернет-фейки о его гибели. В начале 2026 года агентство ILNA сообщило о предполагаемой гибели экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада во время атаки на район Нармак. При этом Офис Ахмадинежада снова опроверг сообщения о его гибели.

    19 мая 2026, 21:02 • Новости дня
    Tasnim: Израиль сымитировал удар Ирана по арабской АЭС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранская сторона непричастна к запуску беспилотников в сторону атомной электростанции в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщил источник иранского агентства Tasnim.

    Тегеран не направлял дроны к атомному объекту на территории ОАЭ, сказал собеседник Tasnim, передает РИА «Новости». По его словам, за нападением стоит Израиль.

    Накануне оборонное ведомство ОАЭ отчиталось о перехвате двух дронов. Третий аппарат сумел поразить электрогенератор, расположенный за пределами внутреннего периметра АЭС «Барака».

    «Он (Израиль – прим. ВЗГЛЯД) пытается спровоцировать ОАЭ на более негативную роль на Ближнем Востоке, направленную против Ирана и других стран мусульманского мира», – отметил собеседник.

    В начале мая Тегеран опровергал обвинения в ракетных ударах по Эмиратам.

    20 мая 2026, 16:30 • Новости дня
    КСИР сообщил о проходе коммерческих судов через Ормузский пролив

    Tекст: Денис Тельманов

    За минувшие сутки более двух десятков торговых судов благополучно пересекли Ормузский пролив под контролем элитных подразделений иранских вооруженных сил.

    Движение коммерческого флота в стратегически важном регионе продолжается при обеспечении безопасности со стороны Тегерана. Информацию об этом распространили Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции, передает ТАСС.

    «За последние сутки 26 судов, включая нефтяные танкеры, контейнеровозы и другие торговые суда, прошли через Ормузский пролив в координации и обеспечении безопасности со стороны Военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции», – говорится в официальном заявлении ведомства.

    Ситуация в регионе обострилась в конце февраля, когда США и Израиль нанесли удары по крупнейшим иранским городам, включая столицу. В ответ КСИР провел масштабную операцию, атаковав израильскую территорию и американские военные объекты в ряде стран Ближнего Востока.

    После этого иранские власти приняли решение закрыть Ормузский пролив для кораблей, связанных с государствами, поддержавшими нападение на республику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран в десять раз увеличил зону своих военных операций в Ормузском проливе. Тегеран перекрыл этот маршрут для судов союзников США.

    Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции пообещали обеспечить стабильное судоходство при отсутствии внешних угроз.

    20 мая 2026, 00:20 • Новости дня
    Гросси предупредил о риске выброса радиации при ударе по АЭС «Барака» в ОАЭ

    Tекст: Катерина Туманова

    После удара беспилотника утром в воскресенье, 17 мая, на АЭС «Барака» в ОАЭ возник пожар в электрогенераторе, расположенном за пределами внутренней периметральной зоны станции, пока уровень радиации на атомной электростанции в пределах нормы, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

    Ситуация вызывает серьезную озабоченность, так как это ядерный объект на Ближнем Востоке, где последствия могут быть крайне серьезными, сказано в обращении Гросси.

    Он обратил внимание на то, что это действующая атомная электростанция, поэтому хранит тысячи килограмм ядерного материала в активной зоне реакторов, как свежего, так и отработанного топлива.

    «Я хочу предельно ясно заявить: в случае атаки на атомную электростанцию «Барака» прямое попадание может привести к очень высокому выбросу радиоактивных веществ в окружающую среду», – предупредил глава МАГАТЭ.

    Он рассказал, что после атаки на АЭС 17 мая для обеспечения электропитанием третьего энергоблока станции потребовалось использование аварийных дизель-генераторов, но с тех пор электроснабжение от внешних источников было восстановлено, что является важным шагом для обеспечения ядерной безопасности.

    «Вскоре после нападения я поговорил по телефону с его высочеством шейхом Абдуллой бин Зайедом Аль Нахайяном, заместителем премьер-министра и министром иностранных дел, и заверил его в поддержке МАГАТЭ», – отметил Гросси.

    Глава МАГАТЭ добавил, что давно собирает информацию об объектах в Персидском заливе и их готовности к режиму ЧС.

    «Вскоре я направлюсь в регион Персидского залива, чтобы продолжить эту важную совместную работу», – пообещал он на заседании Совета Безопасности ООН, созванном в связи с ударами по АЭС «Барака» в ОАЭ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дрон 17 мая атаковал электрогенератор атомной электростанции в ОАЭ. При этом агентство Tasnim сообщило, что Израиль сымитировал удар Ирана по арабской АЭС. Пекин осудил атаки на мирные атомные электростанции Ближнего Востока.

    19 мая 2026, 14:07 • Новости дня
    На иранском острове Кешм в Ормузском проливе произошел взрыв

    Tекст: Вера Басилая

    Взрыв произошел на принадлежащем Ирану острове Кешм в Ормузском проливе, сообщило агентство Mehr.

    Взрыв произошел на иранском острове Кешм, передает ТАСС со ссылкой на агентство Mehr. Первыми о случившемся рассказали местные жители.

    В настоящее время официальные инстанции не предоставили подробностей инцидента. Информация о точных причинах происшествия пока не приводится.

    В понедельник вечером над островом Кешм сработали системы ПВО.

    20 мая 2026, 22:41 • Новости дня
    ФРС США предупредила о длительном сохранении высокой инфляции

    Tекст: Вера Басилая

    Участники заседания ФРС США отметили возросший риск того, что инфляция вернется к целевому показателю комитета в 2% позже, чем они ожидали ранее.

    Участники апрельского заседания Федеральной резервной системы признали возросшую угрозу замедления темпов снижения цен, передает РИА «Новости».

    В опубликованном протоколе регулятора отмечается, что достижение целевого ориентира займет больше времени.

    «Подавляющее большинство участников отметили возросший риск того, что инфляция вернется к целевому показателю комитета в 2% позже, чем они ожидали ранее», – говорится в документе.

    Большинство членов комитета по открытым рынкам допустили целесообразность дополнительного ужесточения финансовой политики. Это произойдет в случае, если инфляция продолжит стабильно превышать 2%. При этом почти все эксперты поддержали сохранение текущего диапазона базовой процентной ставки на уровне 3,5-3,75% годовых.

    Некоторые представители финансового регулятора выразили обеспокоенность из-за возможного удорожания энергоносителей и роста тарифов. Однако меньшая часть участников заседания сочла возможным снижение ставки позднее в текущем году. Такое развитие событий вероятно при скором урегулировании ближневосточного конфликта и спаде инфляционного давления.

    В апреле инфляция в США на фоне конфликта с Ираном достигла 3,8%.

    В январе Федеральная резервная система оставила ключевую ставку на уровне 3,5–3,75% годовых.

    Ранее член совета управляющих регулятора Лиза Кук спрогнозировала сохранение высоких темпов роста цен на протяжении всего 2026 года.

    20 мая 2026, 07:35 • Новости дня
    Politico узнала, что министры финансов ЕС требуют от США прекратить войну с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Высокопоставленные чиновники использовали встречу G7 в Париже, чтобы предупредить главу Минфина США Скотта Бессента об экономических последствиях войны в Иране.

    «Министры финансов европейских стран в частном порядке обратились к министру финансов США Скотту Бессенту с просьбой прекратить войну на Ближнем Востоке, чтобы предотвратить дальнейшее усугубление экономической катастрофы на континенте», – пишет Politico.

    В ходе встречи министров финансов стран «Большой семерки» в Париже в понедельник и вторник Бессенту сообщили, что конфликт с Ираном подстегивает рост цен на нефть в Европейском союзе, негативно влияет на экономический рост и угрожает полномасштабным продовольственным кризисом, сказано в статье.

    По словам трех официальных лиц, знакомых с ходом переговоров, Германия, Франция, Италия и Европейская комиссия объединили усилия для донесения этого послания в ходе закрытого обсуждения экономических последствий войны на Ближнем Востоке.

    «Так думают не только европейцы. Мы все считаем, что это должно закончиться как можно скорее», – заявил журналистам на пресс-конференции после переговоров во вторник министр финансов Франции Ролан Лескюр, который был председателем встречи.

    Он добавил, что все понимают: чем скорее Ормузский пролив будет открыт, тем быстрее будет урегулирован экономический аспект этого геополитического конфликта, и тем лучше будет для всех.

    Однако США возложили вину за экономические трудности Европы на национальные правительства. 

    Министры также обсудили финансовые последствия конфликта на Ближнем Востоке, который вызвал резкий рост цен на энергоносители и топливо, замедление экономического роста по всей Европе.

    Ожидается, что в четверг Европейская комиссия понизит прогнозы роста экономики ЕС, что резко контрастирует с ситуацией в США, которые менее уязвимы к росту цен на энергоносители.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Вэнс заявил о возможности перезагрузки отношений США и Ирана. KanTV сообщило о готовности Израиля и США к новым атакам на Иран. Сенат США впервые ограничил военные полномочия президента против Ирана.

    21 мая 2026, 14:29 • Новости дня
    Наполовину завершено строительство нефтепровода в обход Ормузского пролива

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Объединенные Арабские Эмираты ускорили возведение нефтяной магистрали, которая позволит ежедневно транспортировать до трех млн баррелей сырья в обход Ормузского пролива, на данный момент новый трубопровод готов на 50%, сообщили власти страны.

    Второй трубопровод в обход Ормузского пролива уже сделан на 50%. Реализация масштабного энергетического проекта идет с опережением графика, сообщил министр промышленности и передовых технологий ОАЭ Султан аль-Джабер. Он подчеркнул стратегическую важность новой инфраструктуры, отмечает РИА «Новости».

    «В настоящее время слишком большая часть мировых энергоносителей по-прежнему проходит через слишком малое количество узких мест», – объяснил глава национальной нефтяной компании.

    По словам аль-Джабера, уязвимость существующих маршрутов заставила страну инвестировать в альтернативные пути. Строительство второй ветки началось в 2025 году, а ее полноценный ввод в эксплуатацию намечен на 2027 год. Ожидается, что магистраль обеспечит бесперебойную доставку сырья до порта Фуджейра.

    Новый объект увеличит пропускную способность маршрута до трех млн баррелей в сутки. Сейчас в государстве уже функционирует один нефтепровод аналогичного назначения мощностью полтора млн баррелей. Ранее эксперты подсчитали, что перебои в Ормузском проливе стоили мировому рынку более одного млрд баррелей нефти.

    Ранее правительство Абу-Даби поручило ускорить темпы возведения трубопровода в обход Ормузского пролива. Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за перекрытия данного маршрута апрельский экспорт нефти из Ирака рухнул в девять раз. Для обхода заблокированных логистических путей Япония согласовала с ОАЭ дополнительные поставки сырья.

    21 мая 2026, 03:17 • Новости дня
    TWZ сообщил о лазерном оружии на эсминцах США на Ближнем Востоке

    Tекст: Катерина Туманова

    ВМС США на девяти боевых надводных кораблях лазерные установки и планируют расширить испытания и развертывание аналогичных систем на всем флоте.

    «Вооруженные силы США активно работают над сокращением зависимости от дорогостоящих одноразовых боеприпасов, и лазерное оружие часто рассматривается как часть долгосрочного решения», –  пишет портал The War Zone.

    Недавно опубликованный бюджет на 2027 финансовый год отражает срочность, с которой       миллиарды долларов выделены на масштабные программы исследований и разработок в области направленной энергии.

    «Возможности направленной энергии предлагают недорогую альтернативу традиционным системам с точки зрения стоимости выстрела, увеличенную глубину магазина и улучшенную эшелонированную оборону», – говорится в бюджетных документах.

    По данным портала, корабли USS Spruance и USS John Finn, которые несут боевое дежурство в Индийском океане и на Ближнем Востоке, получили передовую лазерную систему ODIN.

    «Это первая система оптического прицеливания, масштабированная для нескольких эсминцев, оснащена маломощным лазером, предназначенным для работы в качестве «ослепляющего» устройства , чтобы ослепить или дезориентировать электрооптические и/или инфракрасные системы наведения приближающегося оружия, такого как односторонние ударные беспилотники», – сказано в статье.

    Этот комплекс предназначен для дезориентации беспилотных аппаратов противника. Кроме того, установка способна нейтрализовать камеры и чувствительные датчики на вражеских подлодках, самолетах и надводных кораблях.

    Эсминец USS Spruance выполняет задачи в составе авианосной ударной группы Abraham Lincoln в Индийском океане. Всего американское военное ведомство разместило оружие направленной энергии на девяти своих кораблях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авианосец США USS Preble в феврале уничтожил четыре дрона лазером HELIOS. ВМС США в марте возобновили испытания электромагнитного рельсотрона после многолетнего перерыва. В апреле TWZ сообщил о первом испытании боевого лазера LOCUST на авианосце.

    19 мая 2026, 14:25 • Новости дня
    Российские авиакомпании запланировали вернуть рейсы в ОАЭ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Большинство российских авиакомпаний запланировали возобновить полеты в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), в Росавиации сообщили, что уже сняли все ограничения на перелеты.

    Российские авиаперевозчики начали готовиться к возвращению на рынок ОАЭ после отмены ограничений на полеты на Ближний Восток. О планах авиакомпаний рассказал РИА «Новости» глава Росавиации Дмитрий Ядров.

    «Практически все российские перевозчики, летавшие в ОАЭ, рассматривают возможность возобновления рейсов в эту страну в те или иные сроки», – заявил он.

    Ядров подчеркнул, что Росавиация уже сняла все ограничения, касающиеся перелетов на Ближний Восток. Теперь решение о возвращении на маршруты в ОАЭ принимают сами авиакомпании, ориентируясь на собственную оценку рисков. В частности, «Аэрофлот» объявил о возобновлении полетов между Москвой и Дубаем с 1 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее «Аэрофлот» приостановил полеты между Россией и ОАЭ с 12 по 31 марта из-за нестабильной обстановки в Персидском регионе.

    Позже, 20 апреля Росавиация  отменила рекомендации о приостановке авиасообщения с ближневосточными государствами и разрешила возобновить продажу билетов в ОАЭ и использование воздушного пространства Ирана. А 2 мая авиационные власти Объединенных Арабских Эмиратов объявили о полном снятии временных ограничений в своем воздушном пространстве и возвращении воздушного движения к штатному режиму.

