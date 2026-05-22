США потратили половину запасов ракет THAAD на защиту Израиля в войне c Ираном

Для защиты израильской территории американская сторона применила значительно больше дорогостоящих боеприпасов, чем сами местные военные, пишет Washington Post.
В ходе операции Вашингтон запустил более 200 перехватчиков системы THAAD, что составляет примерно половину всего арсенала Пентагона. Кроме того, с кораблей в восточной части Средиземного моря было выпущено более 100 ракет семейства Standard Missile. Израильские силы за этот же период использовали менее 100 комплексов Arrow и около 90 систем «Праща Давида».
Подобный дисбаланс подчеркивает масштабы американского участия в отражении ударов баллистических ракет. Резкое сокращение запасов противоракет США вызвало обеспокоенность у властей Японии и Южной Кореи. Азиатские партнеры опасаются снижения обороноспособности перед лицом потенциальных угроз со стороны Китая и Северной Кореи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС США в ходе военной операции против Ирана потеряли почти пятую часть своего арсенала тяжелых разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) MQ-9 Reaper.
Общая сумма ущерба оценивается по данным Bloomberg примерно в 1 млрд долларов.