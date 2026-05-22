Ученый раскрыл причину массового падения спутников Starlink Илона Маска

Пагубное воздействие космической погоды на околоземные аппараты объясняется физическими процессами в верхних слоях газовой оболочки планеты, передает РИА «Новости». Научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров детально пояснил механизм гибели техники компании SpaceX.
«Во время вспышек в местах высокой концентрации магнитного поля на Солнце происходит большой выброс энергии - солнечного вещества. При достижении Земли эту энергию поглощает атмосфера Земли», - рассказал астроном.
В результате подобных процессов воздушная оболочка разогревается и значительно увеличивается в размерах. Из-за этого низкоорбитальные аппараты стремительно теряют высоту и полностью сгорают.
Помимо уничтожения орбитальной группировки, столкновение солнечного вещества с нашей планетой провоцирует появление ярких полярных сияний. Эксперт добавил, что такие космические явления также вызывают серьезные помехи в работе систем радиосвязи.
В конце марта компания Starlink потеряла связь со спутником на высоте 560 километров.