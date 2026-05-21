    Трамп объявил о решении направить 5 тыс. американских солдат в Польшу

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон планирует увеличить численность своих вооруженных сил на польской территории на 5 тыс. человек, сообщил президент США Дональд Трамп.

    «В связи с успешным избранием нынешнего президента Польши Кароля Навроцкого, которого я с гордостью поддержал, и наших отношений с ним, я рад объявить, что Соединенные Штаты направят в Польшу пять тыс. дополнительных военнослужащих», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон подтвердил планы вывода 5 тыс. американских военнослужащих из Германии.

    Навроцкий сообщал, что хочет уговорить американскую администрацию перебросить солдат из Германии в Польшу. Министерство иностранных дел республики выразило готовность разместить дополнительный контингент военнослужащих.


    19 мая 2026, 15:48 • Новости дня
    FT: Трамп предложил Китаю и России объединиться против МУС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время визита в Пекин американский президент Дональд Трамп предложил создать общий фронт США, Китая и России против Международного уголовного суда (МУС), заявив о совпадении интересов, пишут западные СМИ.

    Во время недавних переговоров в Пекине президент США Дональд Трамп предложил председателю КНР Си Цзиньпину объединить усилия США, Китая и России для противостояния Международному уголовному суду (МУС), пишет ТАСС со ссылкой на публикацию Financial Times. По данным газеты, инициатива прозвучала как идея совместных действий трех держав против МУС.

    Издание отмечает, что Трамп во время обсуждения подчеркнул: «Интересы трех стран в отношении МУС совпадают». По информации Financial Times, в Белом доме отказались комментировать эти сведения, однако ранее Вашингтон уже высказывал резкую критику в адрес МУС, обвиняя суд в политизации, превышении полномочий и ущемлении суверенитета США. Авторы статьи вместе с тем указывают, что официальной позиции Пекина по этому предложению пока нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп 7 февраля подписал указ о введении санкций против Международного уголовного суда за его действия против Вашингтона и союзников. Позднее администрация Трампа ввела персональные финансовые и визовые санкции против прокурора МУС Карима Хана и обвинила суд в злоупотреблении полномочиями.

    Также сообщалось, что Россия обсуждает с государствами БРИКС создание международно-правового органа в качестве альтернативы действующему МУС.

    20 мая 2026, 20:59 • Новости дня
    Вашингтон предъявил обвинения экс-лидеру Кубы Раулю Кастро в убийстве американцев
    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство юстиции США официально выдвинуло обвинения против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро по делу о гибели американских граждан в 1996 году. Как следует из рассекреченного обвинительного заключения, 94-летнему политику и ряду других фигурантов вменяются заговор с целью убийства граждан США и несколько иных преступлений.

    Речь идет об инциденте 24 февраля 1996 года, когда были сбиты гражданские самолеты организации, связанной с противниками кубинских властей. Вашингтон считает, что к произошедшему имело отношение руководство Кубы того периода, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters

    Раулю Кастро сейчас 94 года. Он является братом Фиделя Кастро и руководил Кубой с 2008 по 2018 год. Во время его правления Куба и США при администрации Барака Обамы начали процесс нормализации отношений, однако позже курс на сближение был свернут Дональдом Трампом.

    Поводом для расследования США стали события 24 февраля 1996 года, когда кубинский истребитель МиГ-29 уничтожил два самолета Cessna 337 Skymaster организации «Братья во спасение», выступавшей против властей Кубы. В результате погибли четыре человека.

    Обвинения против Кастро предусматривают смертную казнь либо пожизненное заключение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон запланировал уголовное преследование бывшего кубинского лидера за уничтожение самолетов в 1996 году.

    Белый дом рассмотрел возможность силового захвата политика по венесуэльскому сценарию. В ответ Гавана пообещала дать решительный отпор при любой попытке вооруженного вторжения.

    21 мая 2026, 20:33 • Видео
    Итоги визита Путина в Китай: главное

    По итогам визита президента России Владимира Путина в КНР было подписано порядка 40 различных соглашений, включая меморандум о многополярном мире. Что во всем этом самое главное?

    20 мая 2026, 10:03 • Новости дня
    Евросоюз пошел на сделку с Трампом ради спасения автопрома
    Tекст: Мария Иванова

    Брюссель согласился реализовать договоренности с Вашингтоном об отмене сборов на американские товары ради спасения автомобильной промышленности Европы, отмечает Politico.

    Представители европейских институтов достигли компромисса по торговому пакту после пяти часов переговоров, передает Politico. Утверждение документа позволит избежать введения американских пошлин в размере 25% на автомобили.

    «Евросоюз в очередной раз продемонстрировал, что мы являемся довольно надежным торговым партнером, который выполняет свои обязательства», – заявил комиссар по торговле Марош Шефчович. Брюссель отменит тарифы на промышленные и некоторые сельскохозяйственные товары из США.

    Вашингтон ограничит пошлины на большинство европейских товаров на уровне 15%. Соглашение включает пункт о прекращении действия в декабре 2029 года. Документ также позволяет приостановить сделку, если американская сторона не снизит тарифы на сталь и алюминий до конца 2026 года.

    Окончательное голосование по проекту ожидается на пленарном заседании в Страсбурге в середине июня. Некоторые либеральные и левые депутаты по-прежнему выступают против инициативы, однако крупнейшая фракция Европарламента намерена поддержать документ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США потребовал от Брюсселя реализовать условия двусторонней торговой сделки до 4 июля.

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обратилась к депутатам с призывом максимально быстро финализировать этот договор. Ранее законодатели Европарламента договорились о единой позиции по данному соглашению.

    21 мая 2026, 06:45 • Новости дня
    Axios узнал о вставших дыбом волосах Нетаньяху при разговоре с Трампом об Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Новое мирное предложение по Ирану вызвало напряженный телефонный разговор между американским президентом Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху во вторник, сообщили источники.

    «Президент Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили новые попытки достичь соглашения с Ираном во время сложного телефонного разговора, сообщили три источника, при этом один из них отметил, что от этого разговора у Нетаньяху «волосы встали дыбом», – пишет Axios.

    По словам источников портала, Катар и Пакистан с участием других региональных посредников подготовили пересмотренный мирный меморандум, чтобы попытаться преодолеть разногласия между США и Ираном.

    Это происходит на фоне колебаний Трампа между приказом о массированном ударе по Ирану и его стремлением к заключению сделки.

    Нетаньяху крайне скептически относится к переговорам и хочет возобновить войну, чтобы еще больше подорвать военный потенциал Ирана и ослабить режим, разрушив его критически важную инфраструктуру.

    «Вопрос только в том, пойдем ли мы до конца или они подпишут документ. Посмотрим, что будет», – сказал Трамп в среду на выпускном в Академии береговой охраны.

    Позже в тот же день он заявил, что США и Иран «находятся на грани» между заключением сделки и возобновлением войны.

    Трамп также заявил, что Нетаньяху «сделает все, что я от него потребую» в отношении Ирана, хотя добавил.

    Иран подтвердил, что рассматривает обновленное предложение, но пока не проявил никаких признаков гибкости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США отвергли предыдущее предложение Ирана из-за разногласий по ядерной программе. В Иране предупредили о готовности применить новейшее секретное оружие.

    20 мая 2026, 19:36 • Новости дня
    Трамп допустил свое участие в выборах премьера Израиля

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский лидер Дональд Трамп заявил, что его популярность в Израиле достигла 99%, и не исключил попытки стать премьером еврейского государства после ухода с поста.

    Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами предположил, что по завершении нынешнего срока может попробовать себя в роли главы израильского правительства, передает РИА «Новости».

    Он заявил: «Мой рейтинг в Израиле сейчас на уровне 99%. Я мог бы попробовать избираться на пост премьер-министра. Так что, может быть, после этого я поеду в Израиль и попытаюсь стать премьер-министром».

    Напомним, что следующие выборы президента США назначены на 2028 год. Трамп ранее не исключал, что попытается пойти на третий срок и утверждал, что «есть пути», которые позволят ему выдвинуться, несмотря на действующие ограничения.

    Одна из поправок к конституции США прямо устанавливает, что один человек не может занимать должность президента более двух четырехлетних сроков.

    Ранее бывший советник Стив Бэннон главы США сообщил о планах Дональда Трампа вернуться в Белый дом в 2028 году третьим президентским сроком.

    До этого сам Трамп в интервью NBC заявил о возможности баллотироваться на третий срок президента США вопреки конституции. Впрочем, позже американский президент рассказал о знании лазеек для обхода запрета на третий срок и о своем  намерении все же их не использовать.


    21 мая 2026, 01:01 • Новости дня
    В Карибское море зашла авианосная группа ВС США Nimitz

    Tекст: Катерина Туманова

    Один из старейших авианосцев USS Nimitz во главе авианосной ударной группы зашел в Карибское море, сообщило в соцсети Х Южное командование ВС США (USSOUTHCOM).

    «Приветствуем в Карибском море, авианосная ударная группа «Нимиц»!» – сказано в сообщении.

    Южное командование уточнило, что на авианосце USS Nimitz (CVN 68) находится 17 авиакрыльев (CVW-17), эсминец USS Gridley (DDG 101) и сторожевой корабль USNS Patuxent (T-AO 201).

    «USS Nimitz доказал свою боевую мощь по всему миру, обеспечивая стабильность и защищая демократию от Тайваньского пролива до Персидского залива», – добавили американские военные.

    Напомним, американская администрация выдвинула обвинения в адрес Рауля Кастро. До этого Белый дом рассматривал возможность силового задержания бывшего кубинского лидера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Кубы назвали позорной политической провокацией обвинения против Кастро. Военные США значительно нарастили число разведывательных полетов у Кубы.



    21 мая 2026, 08:33 • Новости дня
    CNN: Визит Путина в Китай оказался успешнее поездки Трампа
    Tекст: Вера Басилая

    Визит российского лидера Владимира Путина в Пекин прошел в более открытой и дружеской обстановке по сравнению с поездкой американского президента Дональда Трампа, сообщает CNN.

    Американские журналисты обратили внимание, что визит президента России Владимира Путина в Китай продемонстрировал более теплые отношения, чем поездка американского лидера, передает РИА «Новости».

    «Хотя обоих лидеров встретили с распростертыми объятиями, визит Путина был отмечен более открытой демонстрацией дружбы между двумя лидерами и их странами», – отмечает канал CNN.

    В последние годы Москва и Пекин значительно усилили взаимодействие в сферах торговли, дипломатии и безопасности. Подобный подход подчеркивает постоянно углубляющееся сближение двух государств на фоне изменения их отношений с США.

    Президент России Владимир Путин назвал прошедшие переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином успешными. Владимира Путина встретили на площади Тяньаньмэнь торжественными залпами из пушек. В ходе церемонии оркестр исполнил гимн России, а после композицию «Подмосковные вечера».

    Российский лидер оценил встречу в узком составе как дружескую. Си Цзиньпин назвал Путина давним другом. В свою очередь, Владимир Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и вспомнил китайскую поговорку: «Не виделись день, а как будто минуло три осени».

    Бывший американский разведчик Скотт Риттер указал на разное отношение Пекина к визитам Владимира Путина и Дональда Трампа.

    В сети отметили более высокий уровень приема Путина в КНР по сравнению с Трампом.

    20 мая 2026, 22:31 • Новости дня
    Independent узнала о плане США и Израиля вернуть к власти в Иране Ахмадинежада

    Tекст: Катерина Туманова

    Соединенные Штаты и Израиль вступили в войну с Ираном с целью привести к власти бывшего президента страны Махмуда Ахмадинежада, как минимум американский президент Дональд Трамп открыто говорил о плане США и Израиля инициировать «смену режима» в Иране, заменив сложившуюся власть «кем-то изнутри», пишет Independent.

    Американские чиновники, знакомые с ходом обсуждений, рассказывали New York Times, что план, разработанный израильтянами при участии Ахмадинежада, провалился после начала войны с Ираном.

    До настоящего момента оставалось неясным, кого рассматривали в качестве кандидата на пост главы Исламской Республики после смерти верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

    «Господин Ахмадинеджад не появлялся на публике с тех пор, как получил ранение в результате израильского удара по его дому в Тегеране в рамках попыток освободить его из-под домашнего ареста. В результате нападения погибли трое военнослужащих Корпуса стражей исламской революции (КСИР), служивших его телохранителями», – пишет Independent.

    Его нынешнее местонахождение и состояние остаются неизвестными. Бывший президент возглавлял Иран с 2005 по 2013 год.

    «С самого начала президент Трамп ясно обозначил свои цели в рамках операции «Эпическая ярость»: уничтожить баллистические ракеты Ирана, демонтировать их производственные мощности, потопить их военно-морской флот и ослабить их марионеточных союзников», –  заявила зампресс-секретаря Белого дома Анна Келли в интервью газете New York Times в ответ на запрос о комментарии по поводу плана смены режима и Ахмадинеджада.

    Independent напоминает, что Ахмадинеджад считается ярым противником Израиля и США и ранее призывал «стереть Израиль с карты мира». В годы после своего президентства он критиковал правительство аятоллы Хаменеи и поддержку Украины, предупреждая, что президент России Владимир Путин «не добьется никаких результатов».

    Его свобода передвижения была ограничена на фоне гражданских беспорядков в Иране. Он также пытался баллотироваться в президенты, но был дисквалифицирован властями.

    Близкие соратники Ахмадинеджада обвиняются в шпионаже в пользу западных стран и Израиля, в том числе его бывший глава администрации Эсфандиар Рахим Машай, который предстал перед судом в 2018 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, офис экс-президента Ирана Ахмадинежада летом 2025 года опроверг интернет-фейки о его гибели. В начале 2026 года агентство ILNA сообщило о предполагаемой гибели экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада во время атаки на район Нармак. При этом Офис Ахмадинежада снова опроверг сообщения о его гибели.

    20 мая 2026, 04:32 • Новости дня
    Сенат США впервые ограничил военные полномочия Трампа против Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Верхняя палата американского парламента большинством голосов одобрила резолюцию, которая запрещает главе государства вести боевые действия без официального объявления войны.

    Сенат одобрил резолюцию об ограничении военных полномочий президента США Дональда  Трампа в отношении Ирана, что стало прорывом для демократов после семи неудачных попыток, передает CBS News.

    Сенаторы одобрили предложение о вынесении резолюции большинством голосов 50 против 47. Четыре республиканца присоединились к большинству демократов, выступивших за продвижение резолюции. Сенатор Джон Феттерман из штата Пенсильвания был единственным демократом, который проголосовал против.

    Решающим фактором стал переход четырех республиканцев на сторону демократического большинства. При этом трое представителей Республиканской партии проигнорировали голосование.

    Лидер меньшинства Чак Шумер прокомментировал успех после семи неудачных попыток, отметив, что демократы шаг за шагом прорывают стену молчания республиканцев по поводу незаконной войны Трампа. Он добавил, что давление работает и оппоненты начинают сдаваться.

    Документ обязывает президента США вывести американские войска из зоны конфликта. Исключением может стать только официальное объявление войны или специальное разрешение на применение силы. Автором резолюции выступил демократ Тим Кейн.

    Ожидается, что после возможного одобрения документа обеими палатами президент наложит на него вето. Однако сторонники инициативы уверены в ее способности изменить позицию Белого дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сенаторы США раскрыли уловку президента США с письмом о войне. WP сообщила об отставках и поражениях республиканских критиков американского лидера.

    США поставили многоточие в конфликте с Ираном.

    19 мая 2026, 10:21 • Новости дня
    Стало известно о массовом уходе критиков Трампа из Сената

    Tекст: Мария Иванова

    Американские политики-республиканцы, открыто критикующие Дональда Трампа, массово проигрывают внутрипартийные выборы или добровольно отказываются от переизбрания накануне ноябрьского голосования, пишет The Washington Post.

    Американские парламентарии сталкиваются с серьезными проблемами из-за противостояния главе государства, передает The Washington Post.

    Ярким примером стал сенатор от Луизианы Билл Кэссиди, который проиграл внутрипартийные выборы после голосования за импичмент пять лет назад.

    Политик отказался тихо уходить в отставку. «Когда вы участвуете в демократии, иногда все оборачивается не так, как вы хотите», – заявил Кэссиди. Он добавил, что в таких ситуациях не следует жаловаться или заявлять о краже голосов.

    Другие критики администрации также покидают свои посты. Сенатор от Северной Каролины Том Тиллис отказался от переизбрания, раскритиковав налоговые инициативы и кадровые решения Белого дома. Митч Макконнелл, активно требующий финансирования для Киева, тоже уходит в отставку в следующем году.

    Аналогичная ситуация наблюдается в палате представителей. Дон Бэкон завершает карьеру, а Марджори Тейлор Грин покинула конгресс в прошлом году. По словам экспертов, организованного республиканского сопротивления лидеру страны больше не существует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за новой войны рейтинг Дональда Трампа рухнул. ывший конгрессмен-республиканец Кен Бак публично раскритиковал политику президента.

    21 мая 2026, 04:15 • Новости дня
    В Иране предупредили о готовности применить новейшее секретное оружие

    Tекст: Катерина Туманова

    Тегеран планирует задействовать ранее не применявшиеся в боевых условиях современные вооружения в случае эскалации конфликта с американскими и израильскими войсками, сообщил иранский военный источник.

    «Мы произвели современное оружие внутри страны, которое пока не было задействовано на поле боя и фактически не было протестировано», – сказал он РИА «Новости».

    Информатор подчеркнул, что Тегеран обладает достаточными ресурсами для обороны и в этот раз не намерен проявлять сдержанность. Ранее телеканал CNN сообщал о подготовке Пентагоном списка целей для возможных ударов по иранской территории, если президент США Дональд Трамп отдаст соответствующий приказ.

    В понедельник глава Белого дома подтвердил планы атаковать республику, однако наступление отложили по просьбе арабских стран ради мирного соглашения. При этом агентство Fars уточнило, что Вашингтон выдвинул пять неприемлемых для иранской стороны условий, отвергнув предложения о снятии санкций и прекращении огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, NYT узнала об усиленной подготовке президента США к продолжению войны с Ираном. По пути из КНР он пообещал довести до конца военную операцию в Иране. KanTV сообщило о готовности Израиля и США к новым атакам на Иран.


    19 мая 2026, 22:56 • Новости дня
    Вице-президент США ответил на вопрос об участии в президентской кампании

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский вице-президент Джей Ди Вэнс в ходе брифинга ответил на вопрос о своем возможном участии в грядущей президентской кампании, к тому же президент США Дональд Трамп не раз отмечал его в качестве одного из самых подходящих кандидатов.

    «Я не потенциальный будущий кандидат, я вице-президент, и мне очень нравится моя работа. Я  постараюсь выполнять ее настолько хорошо, насколько смогу» – приводит его слова РИА «Новости».

    Напомним, Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио президент Дональд Трамп назвал основными преемниками на выборах 2028 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп назвал Вэнса и Рубио членами «команды мечты» на выборах 2028 года. Вэнс после отъезда Трампа сравнил себя с главным героем фильма «Один дома».

    Кроме того, востоковед Саид Гафуров разбирался с газетой ВЗГЛЯД, кто придет на смену Трампу.


    20 мая 2026, 04:00 • Новости дня
    Евродепутат Зовко заявила о заключении торговой сделки между ЕС и США

    Tекст: Катерина Туманова

    Во вторник представители Евросоюза и США договорились о законодательном регулировании торговой сделки, о чем сообщила главный переговорщик от фракции Европарламента «Европейская народная партия» депутат Желяна Зовко.

    «Мы заключили сделку! Я как постоянный докладчик по Рамочному соглашению ЕС-США по торговле, с гордостью сообщаю, что Европа избежала разрушительной эскалации напряженности в трансатлантической торговле и защитила европейские компании, инвестиции и миллионы рабочих мест по обе стороны Атлантики», – написала она в Х.

    Зовко добавила, что с самого начала ратовала за то, что Европа не может позволить себе торговую войну со ближайшим стратегическим и экономическим партнером. К тому же многие отрасли в ЕС нуждались в стабильности, предсказуемости и правовой определенности.

    «И сегодня мы добились этого. В условиях растущей нестабильности в мире проверенные друзья должны оставаться партнерами, а не становиться врагами», – написала она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европарламент в феврале принял компромиссную позицию по торговому соглашению с США, включающую защитные механизмы и пересмотр условий через шесть месяцев. Американский президент согласился дать Евросоюзу отсрочку для выполнения условий исторического торгового соглашения и дал ЕС два месяца на реализацию торгового соглашения.

    21 мая 2026, 05:40 • Новости дня
    Трамп назвал нелепым отставание США от России по ледоколам

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что американская сторона располагает лишь одним устаревшим ледоколом, тогда как у России есть несколько десятков таких судов.

    «У нас будет очень много ледоколов. Знаете, у России их 48, а у нас один, и тот очень старый. Это нелепо», – заявил Трамп, передает РИА «Новости».

    По его мнению, текущее положение дел абсолютно недопустимо для Соединенных Штатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года Трамп назвал смехотворным соотношение ледоколов России и США. Месяцем ранее американский лидер заключил с Финляндией крупную сделку на строительство 11 новых судов.

    20 мая 2026, 09:05 • Новости дня
    Песков заявил о бессмысленности сравнения приемов Путина и Трампа в Пекине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сравнивать церемониалы визитов российского и американского лидеров в Пекин не имеет смысла, так как главная ценность заключается в содержании переговоров, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Песков прокомментировал попытки сопоставить детали приемов Владимира Путина и Дональда Трампа в Китае. По его словам, такие сравнения вряд ли должны служить поводом для каких-либо выводов, передают «Вести».

    «Нет, есть смысл сравнивать содержание. Его не всегда просто сравнить, потому что не все на поверхности. Но, собственно, основная ценность именно в содержании, а не в церемониальной атрибутике», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом.

    Незадолго до этого американский лидер Дональд Трамп завершил свою трехдневную государственную поездку в КНР.

    Бывший разведчик США Скотт Риттер заявил о разном отношении китайской стороны к двум политикам.

