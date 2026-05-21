    21 мая 2026, 23:25 • Новости дня

    ЦБ Германии спрогнозировал стагнацию экономики из-за конфликта вокруг Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    Обострение ситуации на Ближнем Востоке негативно отразится на экономике Германии, вызвав стагнацию в нынешнем квартале, говорится в ежемесячном отчете ЦБ Германии.

    Немецкий федеральный банк ожидает стагнации из-за последствий конфликта вокруг Ирана, передает ТАСС.

    «Во втором квартале последствия войны на Ближнем Востоке, вероятно, окажут более широкое и заметное негативное влияние на экономику Германии», – констатировали в Центробанке. Эксперты подчеркивают, что степень ущерба будет напрямую зависеть от продолжительности противостояния.

    Кроме того, Бундесбанк представил прогноз по потребительским ценам. По оценкам аналитиков, уровень инфляции в Германии останется повышенным в течение ближайших месяцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты института IFO спрогнозировали спад экономики Германии из-за конфликта в Иране. Индекс доверия инвесторов к немецкой экономике снизился на фоне ближневосточного кризиса.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц обвинил США в непродуманных действиях против Тегерана.

    21 мая 2026, 20:10 • Новости дня
    ФРГ заявила о готовности возглавить НАТО

    ФРГ заявила о готовности стать лидером в НАТО и тратить 5% ВВП на оборону

    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Германии выразили готовность увеличить оборонные расходы до 5% ВВП и взять на себя ведущую роль в Североатлантическом альянсе.

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль сообщил, что Берлин готов взять на себя большую ответственность за лидерство в НАТО, передает ТАСС.

    «Приняв в прошлом году исторические решения на саммите в Гааге, союзники по НАТО убедительно подтвердили свою приверженность трансатлантическому альянсу и наметили курс на создание «НАТО 3.0»», – отметил Вадефуль перед встречей глав МИД стран альянса в Швеции и форумом GLOBSEC в Праге.

    Политик подчеркнул стремление укрепить НАТО и усилить роль Европы, объединив потенциалы промышленных секторов для более тесного сотрудничества в сфере вооружений. Он добавил, что Германия намерена в кратчайшие сроки достичь цели в 5% ВВП на оборону.

    По мнению главы МИД, рост европейского потенциала требует перераспределения задач внутри альянса. Новое разделение бремени должно соответствовать экономическим и военным возможностям Германии и Европы.

    Кроме того, на встрече в Швеции обсудят ситуацию на Ближнем Востоке. Берлин вместе с более чем 30 государствами готов участвовать в обеспечении безопасности в Ормузском проливе для беспрепятственного прохода судов, резюмировал министр.

    Ранее Вадефуль поддержал американскую инициативу о повышении оборонных расходов стран НАТО до 5% ВВП. Канцлер Фридрих Мерц также подтвердил планы направить 3,5% ВВП на военные закупки и 1,5% на инфраструктуру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Борис Писториус назвал ожидаемым решение США о выводе пяти тысяч военнослужащих с немецкой территории.

    21 мая 2026, 06:45 • Новости дня
    Axios узнал о вставших дыбом волосах Нетаньяху при разговоре с Трампом об Иране

    Axios узнал о напряженных переговорах Трампа и Нетаньяху об Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Новое мирное предложение по Ирану вызвало напряженный телефонный разговор между американским президентом Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху во вторник, сообщили источники.

    «Президент Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили новые попытки достичь соглашения с Ираном во время сложного телефонного разговора, сообщили три источника, при этом один из них отметил, что от этого разговора у Нетаньяху «волосы встали дыбом», – пишет Axios.

    По словам источников портала, Катар и Пакистан с участием других региональных посредников подготовили пересмотренный мирный меморандум, чтобы попытаться преодолеть разногласия между США и Ираном.

    Это происходит на фоне колебаний Трампа между приказом о массированном ударе по Ирану и его стремлением к заключению сделки.

    Нетаньяху крайне скептически относится к переговорам и хочет возобновить войну, чтобы еще больше подорвать военный потенциал Ирана и ослабить режим, разрушив его критически важную инфраструктуру.

    «Вопрос только в том, пойдем ли мы до конца или они подпишут документ. Посмотрим, что будет», – сказал Трамп в среду на выпускном в Академии береговой охраны.

    Позже в тот же день он заявил, что США и Иран «находятся на грани» между заключением сделки и возобновлением войны.

    Трамп также заявил, что Нетаньяху «сделает все, что я от него потребую» в отношении Ирана, хотя добавил.

    Иран подтвердил, что рассматривает обновленное предложение, но пока не проявил никаких признаков гибкости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США отвергли предыдущее предложение Ирана из-за разногласий по ядерной программе. В Иране предупредили о готовности применить новейшее секретное оружие.

    21 мая 2026, 20:33 • Видео
    Итоги визита Путина в Китай: главное

    По итогам визита президента России Владимира Путина в КНР было подписано порядка 40 различных соглашений, включая меморандум о многополярном мире. Что во всем этом самое главное?

    21 мая 2026, 10:07 • Новости дня
    AP: Иранский генерал Вахиди стал ключевой фигурой переговоров с США
    @ Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Глава Корпуса стражей исламской революции Ахмад Вахиди взял под контроль формирование жесткой позиции Тегерана на переговорах о завершении конфликта с Вашингтоном, отмечает Associated Press.

    Генерал Ахмад Вахиди, возглавляющий иранские военизированные формирования, стал главным участником переговоров с Соединенными Штатами, передает Associated Press. Эксперты считают, что он входит в узкий круг лиц, имеющих прямой контакт с Верховным лидером Ирана аятоллой Моджтабой Хаменеи.

    «Вахиди и члены его ближайшего окружения, вероятно, консолидировали контроль не только над военным ответом Ирана в конфликте, но и над переговорной политикой», – заявили в Институте изучения войны. Стратегия Тегерана заключается в блокировании Ормузского пролива, что вызывает глобальный энергетический кризис.

    На переговорах Иран отказывается выполнять требования США о сдаче запасов высокообогащенного урана. Тегеран рассчитывает, что сможет переждать противостояние, а президент Дональд Трамп не решится на возобновление полномасштабной войны. В апреле в Пакистане прошли переговоры между делегациями двух стран, но они завершились безрезультатно.

    Вахиди, назначенный командующим КСИР в 2026 году, известен своей жесткой позицией. Ранее он возглавлял спецподразделение «Кудс» и был министром внутренних дел Ирана. По мнению аналитиков, фигура Вахиди усложняет для Вашингтона достижение соглашения с Тегераном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, реальная власть в Иране сконцентрировалась в руках сторонников жесткой линии из Корпуса стражей исламской революции. Командующий этой структурой генерал Ахмад Вахиди отверг многие условия мирного соглашения на переговорах в Исламабаде.

    Президент США временно отложил планы военных ударов по исламской республике ради продолжения диалога.

    21 мая 2026, 17:44 • Новости дня
    Хаменеи запретил вывозить обогащенный уран из Ирана

    Reuters: Верховный лидер Ирана запретил вывозить обогащенный уран

    @ Iranian Government/Office Of/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи издал директиву, запрещающую экспорт высокообогащенного урана, сообщает агентство Reuters со ссылкой на два высокопоставленных иранских источника.

    «Директива верховного лидера и консенсус внутри руководства заключаются в том, что запасы обогащенного урана не должны покидать страну», – приводит агентство слова одного из собеседников, передает РИА «Новости».

    По данным источников, высшие чиновники государства считают недопустимым вывоз стратегических материалов за границу. Они уверены, что такой шаг сделает страну более уязвимой для потенциальных атак со стороны США и Израиля в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России предложил Тегерану и Вашингтону помощь в решении урановой проблемы.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс исключил возможность отправки иранских ядерных материалов на российскую территорию.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи анонсировал консультации с Москвой о судьбе обогащенного урана.

    21 мая 2026, 10:00 • Новости дня
    Мерц исключил быстрое вступление Украины в Евросоюз

    Мерц предложил дать Украине статус ассоциированного члена ЕС без права голоса

    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц считает нереалистичным скорое присоединение Киева к европейскому сообществу, и предложил дать Украине статус ассоциированного члена без права голоса.

    Немецкий лидер направил письмо руководству объединения, передает ТАСС.

    В послании отмечается невозможность быстрого завершения переговоров об интеграции. «Очевидно, что в краткосрочной перспективе завершить процесс присоединения невозможно», – говорится в обращении политика.

    Фридрих Мерц указал на наличие бесчисленных преград для полноценного членства, включая долгую процедуру одобрения национальными парламентами.

    Выходом из ситуации, по словам Мерца, может стать специальный формат сотрудничества, позволяющий украинским представителям работать в ключевых институтах без права голоса.

    Подобный шаг призван стать сильным политическим сигналом и поддержать мирные переговоры при посредничестве Вашингтона. Политик подчеркнул, что инициатива выходит за рамки действующего договора об ассоциации и призвана ускорить дальнейшее сближение сторон.

    В апреле канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против немедленного вступления Украины в Европейский союз.

    Мерц допустил вероятность территориальных уступок со стороны Киева ради европейской интеграции.

    Европейские страны подготовили пакет краткосрочных экономических привилегий для Украины.

    21 мая 2026, 10:37 • Новости дня
    Тегеран раскрыл точные границы зоны контроля в Ормузском проливе
    @ Us Navy/Planet Pix/ZUMA/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Исламская республика Иран зафиксировала четкие морские рубежи для надзора за судоходством, обозначив пределы своего влияния вплоть до побережья Объединенных Арабских Эмиратов.

    Специальное ведомство по делам Персидского залива разместило схему подконтрольных акваторий в социальной сети X, передает агентство Anadolu. Данная структура была специально создана для тщательного контроля за навигацией в стратегически важном регионе.

    Восточная граница обозначенной территории проходит от иранской горы Мубарак до линии Южной Фуджейры в Объединенных Арабских Эмиратах. Западный рубеж закреплен между островом Кешм и городом Умм-эль-Кувейн.

    Аналогичные координаты ранее уже фигурировали в официальных сообщениях военного руководства страны. Четвертого мая командование военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции показывало идентичную карту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран десятикратно увеличил зону своих операций в Ормузском проливе.

    Тегеран подготовил специальный маршрут для регулирования судоходства.

    Накануне более двух десятков торговых судов благополучно пересекли эту акваторию под контролем элитных подразделений иранских вооруженных сил.

    21 мая 2026, 20:28 • Новости дня
    Трамп заявил о планах уничтожить полученный от Ирана уран

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Соединенных Штатов планируют уничтожить запасы высокообогащенного урана в случае их передачи Тегераном.

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты, вероятно, уничтожат высокообогащенный уран, если Иран согласится передать свои запасы ядерного топлива, передает ТАСС.

    Отвечая на вопрос журналистов в Белом доме о том, согласится ли администрация оставить ядерное топливо у Тегерана, глава государства ответил отрицательно.

    «Нет, это мы его получим. Нам это не нужно, мы этого не хотим. Вероятно, мы уничтожим его после того, как получим, но мы не позволим им владеть им», – сказал американский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи запретил экспорт высокообогащенного урана.

    Ранее власти Исламской республики отказались передавать этот стратегический материал Вашингтону.

    При отсутствии сделки американский президент Дональд Трамп допустил повторные удары по иранским ядерным объектам.

    21 мая 2026, 14:29 • Новости дня
    Наполовину завершено строительство нефтепровода в обход Ормузского пролива

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Объединенные Арабские Эмираты ускорили возведение нефтяной магистрали, которая позволит ежедневно транспортировать до трех млн баррелей сырья в обход Ормузского пролива, на данный момент новый трубопровод готов на 50%, сообщили власти страны.

    Второй трубопровод в обход Ормузского пролива уже сделан на 50%. Реализация масштабного энергетического проекта идет с опережением графика, сообщил министр промышленности и передовых технологий ОАЭ Султан аль-Джабер. Он подчеркнул стратегическую важность новой инфраструктуры, отмечает РИА «Новости».

    «В настоящее время слишком большая часть мировых энергоносителей по-прежнему проходит через слишком малое количество узких мест», – объяснил глава национальной нефтяной компании.

    По словам аль-Джабера, уязвимость существующих маршрутов заставила страну инвестировать в альтернативные пути. Строительство второй ветки началось в 2025 году, а ее полноценный ввод в эксплуатацию намечен на 2027 год. Ожидается, что магистраль обеспечит бесперебойную доставку сырья до порта Фуджейра.

    Новый объект увеличит пропускную способность маршрута до трех млн баррелей в сутки. Сейчас в государстве уже функционирует один нефтепровод аналогичного назначения мощностью полтора млн баррелей. Ранее эксперты подсчитали, что перебои в Ормузском проливе стоили мировому рынку более одного млрд баррелей нефти.

    Ранее правительство Абу-Даби поручило ускорить темпы возведения трубопровода в обход Ормузского пролива. Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за перекрытия данного маршрута апрельский экспорт нефти из Ирака рухнул в девять раз. Для обхода заблокированных логистических путей Япония согласовала с ОАЭ дополнительные поставки сырья.

    21 мая 2026, 13:09 • Новости дня
    Иран запросил время для оценки американских условий урегулирования

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Ирана обратились к пакистанским посредникам с просьбой предоставить дополнительное время для детального анализа предложений США по урегулированию ситуации в Персидском заливе, сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на пакистанский источник.

    Официальные представители Тегерана запросили паузу для изучения американских условий по деэскалации конфликта в зоне Персидского залива, передает РИА «Новости».

    Информацию предоставил источник из Пакистана, выступающего посредником в непрямых переговорах.

    «Иранские официальные лица попросили у Пакистана время для оценки и изучения американских условий», – сообщил собеседник катарского телеканала.

    По данным источника, ключевой проблемой в диалоге между Вашингтоном и Тегераном остается вопрос иранской ядерной программы. Главным препятствием на пути к соглашению назван обогащенный уран, находящийся на территории Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран через пакистанских посредников направил американскому руководству скорректированные мирные инициативы.

    Глава Корпуса стражей исламской революции Ахмад Вахиди взял под контроль формирование жесткой переговорной позиции.

    Официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия предупредил о готовности открыть новые фронты в случае повторной агрессии.

    21 мая 2026, 13:55 • Новости дня
    Junge Welt: Стратегия Европы против России рухнет без поддержки США

    Tекст: Вера Басилая

    Возможный вывод американских войск из ФРГ грозит тотальным крушением текущего антироссийского курса Европейского союза и серьезными проблемами для немецкого руководства, пишет Junge Welt.

    Издание Junge Welt пишет, что ослабление военной помощи со стороны Вашингтона приведет к окончательному провалу планов Евросоюза, передает РИА «Новости».

    В начале мая президент США пообещал в течение года вывести из Германии пять тыс. американских солдат.

    Официальный представитель Пентагона подтвердил данное решение, однако глава немецкого Минобороны Борис Писториус отметил отсутствие конкретных планов. При этом журналист Арнольд Шёльцель подчеркнул критическую зависимость нынешнего курса от финансов Берлина.

    По его словам, европейские члены НАТО с трудом поддерживают линию против России, главным образом за счет немецких денежных вливаний. «Если сокращение поддержки со стороны США продолжится, военной стратегии против России и Китая придет конец», – написал обозреватель.

    В сложившихся условиях Берлину придется приложить огромные усилия для сохранения лидерства в Европе. По мнению автора статьи, местная элита одержима идеей победы над Москвой и доводит страну до саморазрушения.

    Пентагон подтвердил планы по выводу пяти тысяч американских военнослужащих из Германии.

    Президент США пообещал значительно увеличить число возвращаемых домой солдат. Главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич допустил дополнительное сокращение американского военного контингента.

    21 мая 2026, 18:12 • Новости дня
    Песков: США пока не приняли идею России хранить иранский уран

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вашингтон пока не согласился на российское предложение о вывозе обогащенного ядерного топлива из Исламской республики для последующего хранения на территории РФ, сообщили в Кремле.

    Американская сторона пока не поддерживает инициативу Москвы по перемещению обогащенного урана из Ирана в Россию. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя итоги переговоров лидеров Китая и России Владимира Путина и Си Цзиньпина, передает РИА «Новости».

    «Это же тема, которую должны принять в Иране и в Америке, если это востребованное предложение. Вашингтон этого пока не принимает», – отметил официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.

    Ранее в мае глава Белого дома Дональд Трамп говорил о готовности согласиться на 20-летнюю заморозку иранской ядерной программы. В ответ внешнеполитическое ведомство в Тегеране подчеркнуло нежелание отказываться от законных прав в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подтвердил актуальность инициативы по вывозу обогащенного урана из Ирана.

    Позже официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о намерении Москвы содействовать решению урановой проблемы. Однако верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи вообще запретил экспорт высокообогащенного ядерного материала из страны.

    21 мая 2026, 20:16 • Новости дня
    Лидер США выступил против сборов Ирана в Ормузском проливе

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский лидер назвал недопустимыми попытки Тегерана брать деньги за судоходство по международному водному пути, оценив ежедневные финансовые потери Исламской республики в 500 млн долларов.

    Вашингтонская администрация не приемлет ограничений на транзит судов через Ормузский пролив, передает ТАСС. Президент США Дональд Трамп подчеркнул статус этой акватории как открытого международного маршрута.

    «Мы хотим, чтобы он был открыт», – отметил глава государства во время общения с журналистами в Белом доме.

    По словам политика, Вашингтон выступает категорически против любых транзитных сборов. Кроме того, американский лидер подчеркнул, что передвижение морского транспорта в иранские порты и обратно полностью контролируется Соединенными Штатами.

    Из-за сложившейся ситуации Тегеран лишается колоссальных доходов, резюмировал президент. Ежедневные убытки страны могут достигать 500 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Дональд Трамп порекомендовал Ирану прекратить взимание платы с проходящих через Ормузский пролив танкеров.

    Позже Центральный банк Исламской республики открыл специальные счета в четырех валютах для сбора пошлин за транзит судов.

    Вечером 21 мая военно-морские силы КСИР согласовали проход тридцати кораблей по этому стратегическому маршруту.

    21 мая 2026, 13:51 • Новости дня
    Нетаньяху назвал ошибкой отсрочку ударов США по Ирану

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в разговоре с президентом США Дональдом Трампом выразил разочарование решением Вашингтона отложить ожидавшиеся удары по Ирану, посчитав это ошибкой, передает канал CNN со ссылкой на американских и израильских чиновников.

    Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом выразил разочарование решением Вашингтона отложить ожидавшиеся удары по Ирану, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN. Израильский лидер счел такую отсрочку ошибочной.

    «Нетаньяху во вторник выразил свое разочарование, заявив Трампу, что считает отсрочку ожидаемых ударов ошибкой», – говорится в публикации американских журналистов. Трамп планировал нанести удары во вторник, но позднее изменил планы по просьбе союзников США в Персидском заливе.

    По данным источников, израильский премьер настаивает на продолжении запланированных военных действий, так как отсрочка выгодна только Тегерану. Разговор лидеров длился один час. Американский президент намерен попытаться заключить сделку, однако Нетаньяху настаивает на силовом сценарии.

    США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами стали более трех тыс. человек. Восьмого апреля стороны объявили о прекращении огня. Последующие переговоры в Исламабаде не принесли результатов, при этом Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели напряженный телефонный разговор из-за нового мирного предложения по Ирану.

    Американский лидер отложил запланированную военную атаку по просьбе союзников из стран Персидского залива.

    До этого глава государства рассматривал возможность возобновления крупных боевых операций против исламской республики.

    21 мая 2026, 13:07 • Новости дня
    Россия вызвалась помочь Ирану и США с решением вопроса обогащенного урана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва готова оказать необходимую поддержку Тегерану и Вашингтону в реализации договоренностей по вопросам обогащенного урана, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила о намерении страны содействовать решению урановой проблемы, передает ТАСС.

    На прошедшем брифинге она подчеркнула, что российская сторона настроена на помощь в реализации любых соглашений, которые могут быть достигнуты в ходе двусторонних переговоров.

    «Хочу напомнить принципиальную позицию России о незыблемости права Ирана на развитие мирной атомной программы в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия», – отметила дипломат.

    По ее словам, решения о том, как распоряжаться этим правом и накопленным ядерным материалом, должен принимать исключительно иранский народ.

    Представитель ведомства добавила, что урегулирование сложившейся ситуации возможно лишь политико-дипломатическим путем. Она уточнила, что процесс должен опираться на нормы международного права и учитывать интересы Исламской Республики. Детали текущих переговоров пока остаются закрытыми для широкой общественности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран согласился на экспорт обогащенного урана российской стороне.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи анонсировал обсуждение данной темы с Москвой.

    Вашингтон и Тегеран ведут консультации о введении долгосрочного моратория на обогащение урана.

    21 мая 2026, 09:07 • Новости дня
    «Хезболла» нанесла десятки ударов за день по позициям израильской армии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ливанское движение «Хезболла» заявило о проведении 24 военных операций против израильской армии в среду в ответ на нарушение режима прекращения огня и атаки по гражданским объектам на юге Ливана, говорится в заявлении пресс-службы движения.

    Вооруженные формирования атаковали позиции ЦАХАЛ в ответ на удары по гражданским объектам, передают РИА «Новости».

    В пресс-службе организации подчеркнули масштаб действий. «Исламское сопротивление 20 мая осуществило 24 боевые операции против вражеской армии Израиля», – отмечается в сводном отчете.

    Удары наносились по скоплениям военных в районах Авивим, Рамим, Рамот-Нафтали и Маале-Голани. Для атак применялись ударные дроны, артиллерия и ракетные комплексы. Особое внимание уделялось пресечению попыток продвижения израильских сил в районе ливанского поселения Хадат.

    В ходе ожесточенных боев были поражены четыре танка Меркава и два инженерных бульдозера D9. Под плотный огонь также попали эвакуационные группы противника. Вечером бойцы выпустили ракету класса «земля – воздух» по израильскому беспилотнику Hermes 450 над центральным сектором южного Ливана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы ливанского движения «Хезболла» нанесли серию ударов по позициям израильских войск на юге Ливана.

    Армия Израиля зафиксировала новый обстрел с ливанской территории в районе приграничного поселка Авивим.

    Израильские военные начали серию атак по объектам шиитской организации в долине Бекаа.

