Лантратова попросила МВД помочь в ситуации с блогером Черкашиным

Омбудсмен назвала ситуацию несправедливой, подчеркнув, что молодой человек приносит пользу стране, популяризируя рабочие профессии, передает РИА «Новости».
«Считаю абсолютно недопустимым, чтобы человек, который приносит такую пользу стране, страдал из-за технической ошибки. Мы не можем себе позволить терять таких людей, особенно когда речь идет о бюрократической накладке», – заявила Лантратова.
В официальном письме главе МВД Владимиру Колокольцеву омбудсмен попросила оказать содействие Черкашину в восстановлении пропущенных сроков оформления документов.
Официальный представитель ведомства Ирина Волк сообщила в «Максе», что Черкашин приглашен в миграционное подразделение в Петербурге для решения вопроса.
«Информирую уважаемую Яну Валерьевну Лантратову и всех читателей моего канала, что получившая общественный резонанс ситуация с гражданином Казахстана, известным блогером Иваном Черкашиным близка к разрешению», – сообщила она.
Как писала газета ВЗГЛЯД, миграционная служба МВД России пообещала урегулировать правовой статус Черкашина. Черкашин сообщал о проблемах с оформлением документов, из-за которых его могут депортировать и запретить въезд в Россию, куда он переехал в 2024 году и устроился работать на завод токарем. Об этом он и ведет блог.
В середине мая депутаты Госдумы проголосовали за кандидатуру Яны Лантратовой на должность федерального омбудсмена.