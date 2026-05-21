  Ярославский «Локомотив» завоевал Кубок Гагарина во второй раз подряд
    На гражданский самолет «Ладога» наденут погоны
    Путин наградил первых в современной истории полных кавалеров Георгиевского креста
    Эксперт: Ядерные учения Москвы и Минска призваны остудить горячие головы в НАТО
    Россиянин Рустам Набиев первым в мире на одних руках покорил Эверест
    Лукашенко заявил о готовности встретиться с Зеленским
    Медведев назвал семь аргументов в пользу необратимого распада Украины
    Герой России Берестовский: У настоящего воина три матери
    Бабкина: Кому не нравится Россия – пускай отравится
    ФРГ заявила о готовности возглавить НАТО
    21 мая 2026, 22:15 • Новости дня

    Лукашенко: О тренировке ядерных сил Россия и Белоруссия договорились зимой

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что он и президент России Владимир Путин еще зимой условились провести совместные тренировки ядерных сил.

    «Президент Беларуси отметил, что еще прошлой зимой условился с президентом России Владимиром Путиным, что они примут участие в тренировках ядерных сил ориентировочно в конце мая», – сообщила пресс-служба Лукашенко.

    Уточняется, что в маневрах задействовано как размещенное в республике вооружение, так и российская ядерная триада, передает РИА «Новости».

    Глава Белоруссии подчеркнул, что мероприятие было давно запланировано, и сроки не сдвигались ни на сутки. Он отметил, что Путин принял участие в учениях сразу после возвращения из Китая. В масштабных тренировках участвуют тысячи военнослужащих и внушительное количество техники обеих стран, подчеркнул Лукашенко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, масштабные маневры ядерных сил России и Белоруссии начались 19 мая. Путин отметил полное выполнение всех поставленных задач.

    Он также анонсировал совместные тактические учения России и Белоруссии в 2027 году.

    21 мая 2026, 13:00 • Новости дня
    Эксперт: Зеленский готовит провокацию на границе с Белоруссией

    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Основная задача Владимира Зеленского – показать некое проявление агрессии со стороны Белоруссии и добиться от Североатлантического альянса отправки контингента на помощь, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Зеленский заявил, что украинские власти разрабатывают план действий в связи с возможным наступлением российских войск из Белоруссии.

    «Владимир Зеленский пытается создать ситуацию, когда НАТО придется вступить в конфликт открыто. Так, ранее он устраивал провокации с дронами: через Латвию, Литву, Эстонию осуществлялись удары украинских беспилотников по России», – напомнил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Кроме того, Киев поддерживает психоз вокруг Минска и проходящих российско-белорусских учений, продолжил собеседник. По словам аналитика, за утверждениями Зеленского о том, что ВС России якобы готовятся начать наступление на Черниговско-Киевском направлении с территории Белоруссии, скрываются «хотелки» главы киевского режима.

    Аналитик объясняет: «Основная задача Зеленского – показать некое проявление агрессии со стороны белорусской республики и добиться от Североатлантического альянса отправки контингента». «Дело в том, что финансовой помощью Киев в целом обеспечен. В среду Еврокомиссия и Украина подписали меморандум для выделения кредита на 90 млрд евро. На этом фоне главной проблемой остаются люди», – уточнил Кнутов.

    Спикер указал, что ВСУ не хватает около 200 тыс. человек. «Противник пытается закрыть фронт дронами, но это не получается. В результате нужно, чтобы кто-то «вписался» за них», – добавил он. По его мнению, именно с этим связаны попытки спровоцировать Минск. Эксперт напомнил, что ранее Зеленский высказывал угрозы в адрес Александра Лукашенко и белорусского народа.

    «Более того, Украина держит серьезную группировку на границе. Я не исключаю, что оппоненты пойдут на провокацию: соберут войска и попытаются напасть на союзное нам государство. Такие действия потребуют от нас переброски сил для оказания помощи Белоруссии», – заключил Кнутов.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил, что украинские власти разрабатывают план действий в связи с возможным наступлением российских войск со стороны Белоруссии. «Детально проанализировали имеющиеся данные у наших разведок о российском планировании наступательных операций на Черниговско-Киевском направлении. По каждому возможному варианту готовим ответы», – написал он в соцсетях.

    Несколькими днями ранее глава киевского режима уже заявлял, что Украина «знает» о «дополнительных контактах между россиянами и Александром Лукашенко, которые призваны убедить его присоединиться» к конфликту на Украине либо «против одной из стран НАТО». В Минске отвергли утверждения о планируемой операции с территории Белоруссии.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал утверждения Зеленского попыткой подстрекательства. «Белоруссия — наш союзник, и мы имеем Союзное государство с Белоруссией, но это суверенное государство. Поэтому подобные заявления не что иное, как попытка дальнейшего подстрекательства в плане продолжения войны и нагнетания напряженности», – сказал он.

    В Киеве неоднократно громогласно обвиняли Минск якобы в подготовке «второго фронта». Однако в последнее время такие заявления звучат все чаще – особенно на фоне тренировки воинских частей из РФ и РБ по доставке ядерных боеприпасов и подготовке к их применению. В Минобороны подчеркивали: тренировка является плановой и по своей сути «не направлена против третьих стран».

    Несмотря на это подыграть Зеленскому в нагнетании истерии решил генсек НАТО Марк Рютте. Он заявил, что Россия столкнется с последствиями, если во время совместных с Белоруссией учений по ядерному потенциалу применит его против Украины. По его словам, представители блока следят как за динамикой боевых действий на Украине, так и за проходящими российско-белорусскими учениями.

    21 мая 2026, 17:19 • Новости дня
    Путин наградил первых в современной истории полных кавалеров Георгиевского креста
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин вручил Георгиевские кресты I степени двум участникам специальной военной операции на торжественной церемонии в Екатерининском зале Сенатского дворца Кремля.

    Высшей степенью знака отличия ордена Святого Георгия были награждены командир разведывательного взвода мотострелкового батальона 37-й отдельной мотострелковой бригады сержант Николай Куменов и командир танка танкового батальона 126-го мотострелкового полка старший сержант Евгений Рочев, передает ТАСС.

    «Знак отличия – Георгиевский крест первой степени – вручается нашим воинам, нашим храбрым воинам Николаю Евгеньевичу Куменову и Евгению Васильевичу Рочеву. Впервые в современной России они стали полными кавалерами этой награды», – заявил Путин в ходе церемонии награждения, передает официальный сайт президента.

    Николай Куменов участвует в специальной военной операции с 2022 года. Ранее военнослужащий уже был удостоен Георгиевских крестов IV, III и II степени.

    Старший сержант Рочев также является полным кавалером этой награды. За время службы на передовой он получил Георгиевские кресты трех предыдущих степеней, а также медаль «За боевые отличия».

    Знак отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский крест – одна из главных военных наград России, которой отмечают личное мужество, храбрость и боевые заслуги военнослужащих. Награда была восстановлена в 1992 году, а современный статут утвержден в 2000-м. Георгиевский крест имеет четыре степени – от IV до I. Награждение производится последовательно: от низшей степени к высшей. Полные кавалеры Георгиевского креста – военнослужащие, удостоенные всех четырех степеней награды.

    Крестом награждают солдат, сержантов, прапорщиков и мичманов за подвиги в боевых действиях, проявленные мужество, самоотверженность и воинское мастерство. На лицевой стороне награды изображен Святой Георгий Победоносец, поражающий копьем змея. Первые награждения в современной России состоялись в 2008 году после событий в Южной Осетии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал вручение государственных наград героям спецоперации.

    В декабре прошлого года Владимир Путин наградил медалями «Золотая Звезда» проявивших героизм на фронте бойцов.

    В конце 2024 года глава государства вручил звезду Героя России военному корреспонденту Евгению Поддубному.

    21 мая 2026, 20:33 • Видео
    Итоги визита Путина в Китай: главное

    По итогам визита президента России Владимира Путина в КНР было подписано порядка 40 различных соглашений, включая меморандум о многополярном мире. Что во всем этом самое главное?

    21 мая 2026, 00:15 • Новости дня
    Зеленский заявил о подготовке ответа на случай атаки из Белоруссии
    @ Peter Dejong/AP/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские власти разрабатывают план действий в связи с возможным наступлением российских войск со стороны соседней Белоруссии, заявил в Telegram-канале глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «Детально проанализировали имеющиеся данные у наших разведок о российском планировании наступательных операций на черниговско-киевском направлении. По каждому возможному варианту действий врага готовим ответы», – передают «Вести».

    По словам Зеленского, российская сторона якобы намерена атаковать по северным регионам, по Черниговско-Киевскому направлению, поэтому министерства работают над укреплением обороны там.

    Он так же заявил, что Киев предпринимает «превентивные шаги в отношении как Беларуси» и отдельных частей России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно  опровергал слухи о планах российского наступления с территории республики. Зеленский  ранее уже приказал усилить группировку войск на границе с Белоруссией. Кремль отреагировал на слова Зеленского об «угрозе из Белоруссии».

    21 мая 2026, 14:33 • Новости дня
    Лукашенко назвал ракетные комплексы «Искандер-М» оружием мечты
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообщался с расчетом пусковой установки «Искандер-М», назвав комплекс «хорошей машиной».

    «Когда-то я об этой машине мечтал. А сегодня она у нас не одна. И вы лучше меня знаете, что это хорошее оружие», – сказал он, передает ТАСС.

    Командир ракетной бригады белорусских вооруженных сил Александр Кравцов пояснил, что электронный пуск практически идентичен боевому. Разница заключается лишь в том, что ракета остается на направляющей. Все режимы и этапы полностью отрабатываются расчетами в штатном порядке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 19 мая в России и Белоруссии начались масштабные маневры по подготовке и применению ядерных сил.

    На следующий день российские подразделения на территории республики отработали приведение частей применения ядерного оружия в высшие степени боевой готовности.

    В рамках этих учений военные успешно переместили специальные боеприпасы для комплексов «Искандер-М» в полевые пункты хранения.

    21 мая 2026, 17:28 • Новости дня
    Путин: Мы все служим трудовому народу
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в Кремле вручил государственные награды гражданам за заслуги в различных сферах деятельности и подчеркнул их вклад в развитие общества.

    Российский лидер Владимир Путин вручил государственные награды в Кремле, передает ТАСС. Во время торжественного мероприятия президент подчеркнул, что все жители страны стараются приносить пользу обществу, однако лауреаты справляются с этой задачей успешнее остальных.

    «Один из награжденных мне шепнул: «Служу трудовому народу», – поделился глава государства. – Вот вы делаете это наилучшим образом. Мы все служим трудовому народу, а вы – наилучшим образом».

    Кроме того, президент согласился с высказыванием одного из участников церемонии о том, что в зале собрались выдающиеся люди. «Один из выступавших сказал: "Очень приятно быть здесь, среди выдающихся людей". Так и есть – среди выдающихся людей и среди тех, кто воспитывает выдающихся людей. Спасибо за ваш труд, за ваши результаты», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой церемонии Путин наградил первых в современной истории полных кавалеров Георгиевского креста.

    21 мая 2026, 18:50 • Новости дня
    Герой России Берестовский: У настоящего воина три матери

    @ kremlin.ru

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в Кремле вручил «Золотую Звезду» Героя России подполковнику Ивану Берестовскому. Получив награду, военный рассказал, какие ценности защищают российские бойцы в зоне СВО и каких целей намерены добиться в ходе спецоперации.

    «Как учило нас старшее поколение, у настоящего воина три матери: Родина-мать, мать, которая родила его, и мать, которая родила ему детей. Именно эти ценности мы сейчас и защищаем. Мы никому не позволим сломить самое главное – наш дух», – заявил Берестовский на церемонии награждения, передает официальный сайт Кремля.

    «Во что бы это ни стало мы добьемся устранения первопричин данного конфликта и формирования нового многополярного мира. Победа будет за нами», – добавил Герой России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на торжественной церемонии в Екатерининском зале Сенатского дворца Кремля Владимир Путин также наградил первых в современной истории полных кавалеров Георгиевского креста.

    21 мая 2026, 17:15 • Новости дня
    Путин исключил втягивание России в новую гонку вооружений

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Развитие отечественной ядерной триады продолжится в строгом соответствии с намеченными десятилетия назад планами для поддержания сил на уровне необходимой достаточности, заявил президент Владимир Путин.

    Российский лидер прокомментировал стратегию развития оборонного потенциала страны в ходе совместной с Белоруссией тренировки, передает ТАСС. Президент обратил внимание на то, что государство не намерено искусственно наращивать военную мощь.

    «Как уже говорил, мы не намерены втягиваться в гонку вооружений. Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности. Мы делаем все то, что было запланировано еще десятилетиями до этого», – подчеркнул он.

    По словам главы государства, страна считает важным и дальше повышать уровень подготовки соответствующих подразделений, а также комплексно развивать все их составляющие. «Работаем в плановом режиме, четко, слаженно – и слава Богу, у нас все получается», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Белоруссия начали масштабные совместные учения.

    Российские военные отработали перевод частей применения ядерного оружия на высшие ступени боевой готовности.

    Вооруженные силы России перебросили специальные боеприпасы в полевые пункты хранения на белорусской территории.

    21 мая 2026, 16:42 • Новости дня
    Путин анонсировал пуски баллистических и крылатых ракет на ядерных учениях

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские и белорусские военные отработают задачи по управлению и взаимодействию при применении ядерного оружия в рамках совместной тренировки, сообщил президент России Владимир Путин.

    Практические пуски баллистических и крылатых ракет состоятся в ходе сегодняшних учений, передает ТАСС. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на совместной с Белоруссией тренировке ядерных сил.

    «В ходе совместной тренировки предстоит отработать широкий круг задач, прежде всего действия должностных лиц по управлению и взаимодействию при применении ядерного оружия, в том числе размещенного на территории Республики Беларусь», – отметил глава государства. Он добавил, что сегодня также будут проведены практические пуски ракет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило о начале масштабных маневров ядерных сил.

    Военнослужащие привели ядерные силы в высшую степень боевой готовности.

    Российская армия перебросила специальные боеприпасы в полевые пункты хранения на территории Белоруссии.

    21 мая 2026, 18:54 • Новости дня
    Отец награжденного посмертно Героя России Марзоева: Победа будет за нами
    @ Станислав Красильников/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения госнаградами в Екатерининском зале Сенатского дворца Кремля передал «Золотую Звезду» Героя России семье лейтенанта Василия Марзоева, отдавшего жизнь в ходе спецоперации, после чего отец бойца рассказал о военной династии в их семье и о том, как формировался характер его сына.

    «Я горд тем, что наша семья имеет честь служить Отечеству на протяжении трех офицерских поколений. Мой сын был назван Василием в честь своего деда-фронтовика, окончившего военное училище в 1941 году, оборонявшего Москву, ставшего пехотным комбатом в 19 лет под Сталинградом, сражавшегося под Харьковом и Курском», – сказал Аркадий Марзоев, передает официальный сайт Кремля.

    Он пояснил, что Василий проходил службу в воздушно-десантных войсках, продолжая семейную военную традицию. Его дядя Станислав также служил в ВДВ, прошел Афганистан, а позднее, занимая должность заместителя командующего 58-й армией, погиб при выполнении задач по восстановлению конституционного порядка на Северном Кавказе.

    «И таких ребят, как мой сын, в наших рядах тысячи. Так уж сложилось за многовековую историю нашего Отечества, что нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И потому победа будет за нами», – подчеркнул отец Героя России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир разведывательного взвода Василий Марзоев погиб осенью прошлого года при выполнении боевых задач в Запорожской области.

    21 мая 2026, 08:33 • Новости дня
    CNN: Визит Путина в Китай оказался успешнее поездки Трампа
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Визит российского лидера Владимира Путина в Пекин прошел в более открытой и дружеской обстановке по сравнению с поездкой американского президента Дональда Трампа, сообщает CNN.

    Американские журналисты обратили внимание, что визит президента России Владимира Путина в Китай продемонстрировал более теплые отношения, чем поездка американского лидера, передает РИА «Новости».

    «Хотя обоих лидеров встретили с распростертыми объятиями, визит Путина был отмечен более открытой демонстрацией дружбы между двумя лидерами и их странами», – отмечает канал CNN.

    В последние годы Москва и Пекин значительно усилили взаимодействие в сферах торговли, дипломатии и безопасности. Подобный подход подчеркивает постоянно углубляющееся сближение двух государств на фоне изменения их отношений с США.

    Президент России Владимир Путин назвал прошедшие переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином успешными. Владимира Путина встретили на площади Тяньаньмэнь торжественными залпами из пушек. В ходе церемонии оркестр исполнил гимн России, а после композицию «Подмосковные вечера».

    Российский лидер оценил встречу в узком составе как дружескую. Си Цзиньпин назвал Путина давним другом. В свою очередь, Владимир Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и вспомнил китайскую поговорку: «Не виделись день, а как будто минуло три осени».

    Бывший американский разведчик Скотт Риттер указал на разное отношение Пекина к визитам Владимира Путина и Дональда Трампа.

    В сети отметили более высокий уровень приема Путина в КНР по сравнению с Трампом.

    21 мая 2026, 08:49 • Новости дня
    Китайский инженер назвал фото с Путиным самым важным подарком

    @ Владимир Смирнов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Житель Китая Пэн Пай, встретившийся с Владимиром Путиным во второй раз, признался, что совместный снимок с российским лидером стал для него главным подарком.

    Президент России Владимир Путин во время официального визита в Пекин встретился с китайским инженером Пэн Паем, с которым впервые виделся в 2000 году, передает РИА «Новости».

    В ходе беседы глава государства вручил мужчине чайный сервиз «Классика Москвы» и подписал совместную фотографию 26-летней давности, сделанную в парке Бэйхай.

    «Я думаю, что оба подарка очень ценные и уникальные. Если бы мне пришлось выбирать, то, наверное, фотография, которая сейчас в моих руках, для меня важнее, потому что я чувствую, что она ближе к президенту Путину», – поделился впечатлениями Пэн Пай.

    Он добавил, что пока не решил, где разместит снимок, и в первую очередь заботится о его сохранности по пути домой.

    Пэн Пай, которому в июне исполнится 38 лет, работает инженером в китайской строительной компании. В 2013 году он окончил магистратуру Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета.

    Мужчина стал известен в прошлом году после публикации архивного кадра телеканалом RT, а перед новой встречей с Путиным признавался, что это событие было его давней мечтой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России провел неформальную встречу с повзрослевшим героем архивного снимка в резиденции Дяоюйтай.

    Китайский инженер преподнес российскому лидеру уникальный лилинский фарфор из провинции Хунань. Владимир Путин в ответ подарил собеседнику российский керамический сервиз.

    21 мая 2026, 20:22 • Новости дня
    Польские силовики расстреляли машину белоруса

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Польские полицейские обстреляли автомобиль 60-летнего жителя Белоруссии на трассе, нанеся ему тяжелые огнестрельные ранения, сообщил СК республики.

    Следственный комитет Белоруссии сообщил о безосновательном расстреле польскими полицейскими машины белорусского гражданина. В результате инцидента водитель получил тяжелые огнестрельные ранения, а в автомобиле насчитали 29 пулевых отверстий, передает РИА «Новости».

    «Следственный комитет Республики Беларусь проводит проверку по факту нападения польских полицейских на гражданина нашей страны. По данным следствия, ночью 12 мая 60-летний уроженец Слонима находился на территории Польши. Во время движения по автодороге S8 вблизи города Сыцув на него было совершено безосновательное нападение со стороны польских силовиков с применением огнестрельного оружия», – сообщил официальный представитель СК Сергей Кабакович.

    Пострадавший получил ранения головы и конечностей, однако смог пересечь границу и был экстренно госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. МИД Белоруссии заявил, что инцидент произошел из-за ошибки правоохранителей, и Минск рассчитывает на объективное расследование и привлечение виновных к ответственности.

    Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия позволили восстановить картину произошедшего и установить личности стрелявших полицейских. Инциденту будет дана жесткая правовая оценка, а подробности будут доведены до общественности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецслужбы Белоруссии и Польши провели обмен задержанными лицами на государственной границе. Ранее польские пограничники начали наблюдение вглубь белорусской территории с помощью новейшего оптоэлектронного оборудования.

    А в прошлом году нетрезвый солдат армии Польши устроил стрельбу в приграничном селе Мельник.

    21 мая 2026, 16:32 • Новости дня
    Путин назвал ядерную триаду гарантом суверенитета Союзного государства
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На фоне роста мировой напряженности российское стратегическое вооружение призвано обеспечить безопасность и глобальный баланс сил для России и Белоруссии, заявил президент РФ Владимир Путин

    Президенты России и Белоруссии в четверг провели совместную дистанционную тренировку ядерных сил. Российский лидер подчеркнул крайнюю важность стратегического сдерживания в современных условиях, передает агентство БелТА.

    «Учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета Союзного государства России и Беларуси, обеспечить решение задач стратегического сдерживания, поддержания ядерного паритета и баланса сил на глобальном уровне», – заявил глава государства.

    «Уже отмечал и вновь подчеркну: использование такого оружия, ядерного оружия – это крайняя, исключительная мера обеспечения национальной безопасности наших государств», – отметил президент России, его слова приводит Кремль в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Белоруссия начали масштабные учения по скрытному перемещению ядерных боеприпасов.

    В конце прошлого года российские ракетные комплексы «Орешник» заступили на боевое дежурство в республике.

    В феврале президент России Владимир Путин заявил о намерении продолжить совместные усилия для обеспечения военной безопасности Союзного государства.

    21 мая 2026, 13:10 • Новости дня
    Лукашенко посетил учения по применению ядерного оружия
    @ president.gov.by

    Tекст: Дарья Григоренко

    Белорусский лидер Александр Лукашенко приехал в расположение ракетной бригады вооруженных сил страны, сообщили СМИ.

    Учебные мероприятия проходят на территории Осиповичского района, сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал «Пул первого».

    Как уточняет БелТА, основной целью визита стала проверка воинских частей, отвечающих за боевое применение ядерного оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 18 мая в Белоруссии началась тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия. К совместным маневрам двух стран привлекли более 64 тыс. военнослужащих.

    Накануне российские подразделения отработали перевод частей применения ядерного оружия на высшие ступени боевой готовности.

    21 мая 2026, 20:40 • Новости дня
    Минск обвинил Литву в открытии неба для украинских дронов
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Вильнюс разрешил пролет беспилотных аппаратов ВСУ через свою территорию для атак на российские регионы, пытаясь переложить ответственность за эскалацию на соседние страны, заявили в Совбезе Белоруссии.

    Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович обвинил литовское руководство в содействии атакам на Россию, передает РИА «Новости».

    «Они открыли воздушное пространство для удара Украины по регионам Российской Федерации. Сами разрешили пролет беспилотников и теперь обвиняют Российскую Федерацию, Республику Беларусь в том, что с нашей стороны по отношению к ним идет угроза. Но беспилотники летят почему-то со стороны Украины», – подчеркнул госсекретарь.

    Членство в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе не защищает Вильнюс от залетающих дронов. При этом литовские политики прячутся в бомбоубежищах и публикуют оттуда радостные фотографии, что Вольфович назвал безумием и пиаром.

    Минск по-прежнему нацелен на мирное сосуществование и урегулирование конфликтов. Поступки властей прибалтийских стран и Польши вызывают у белорусской стороны недоумение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Белоруссии выразил протест Литве из-за нарушения границы украинским беспилотником.

    Несколькими днями ранее литовские средства слежения не обнаружили упавший на территории республики дрон. Президент страны Гитанас Науседа категорически выступил против транзита иностранных аппаратов.

