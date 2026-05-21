В Истре стартовали всероссийские сборы руководителей Ассоциации ветеранов СВО

Tекст: Ольга Иванова

В Истре открылись всероссийские сборы руководителей Ассоциации ветеранов СВО. Участников мероприятия поприветствовал начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Помощь в адаптации в мирной, гражданской жизни от тех, кто уже получил такой опыт, невозможно переоценить. Государство делает все возможное, чтобы поддержать ветеранов специальной военной операции, но когда вы еще и сами включаетесь в поддержку своих боевых товарищей – это дорогого стоит», – заявил Новиков.

Исполнительный директор ассоциации Дмитрий Афанасьев отметил, что одной из главных задач является создание отделений организации в муниципалитетах. Важным шагом стало подписание соглашения между ассоциацией и Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления. Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева подчеркнула, что боевой опыт ветеранов полезен для развития территорий и решения современных вызовов.

Программа сборов включает пленарные сессии о работе поисковых отрядов, роли НКО в политике регионов и организации спортивных мероприятий в память о погибших участниках спецоперации. Накануне официального старта участники соревновались в гребле и биатлонном кросс-спринте. Победителям вручили переходящий кубок, а подобные соревнования решено сделать ежегодными.

Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления заключила договор о создании отделений поддержки ветеранов в крупных муниципалитетах страны.

В феврале аналогичные всероссийские сборы Ассоциации ветеранов СВО состоялись в столице Башкирии.

В конце прошлого года более 300 участников спецоперации из всех регионов России прибыли на подобное мероприятие в Москву.