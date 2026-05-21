Обокравшую детей на 250 млн долларов чиновницу приговорили к 41 году тюрьмы

Как пишет New York Post, речь идет о расследовании хищений в рамках программы питания Feeding Our Future, созданной для помощи малообеспеченным детям. Суд установил, что ее основательница Эми Бок выступала организатором схемы, которая, по версии обвинения, стала одним из крупнейших мошенничеств времен пандемии в США.

Прокуратура заявила, что Бок и ее соучастники фиктивно отчитались о предоставлении более 90 миллионов порций питания, тогда как значительная часть выделенных средств была расхищена и направлялась на личные нужды и роскошный образ жизни организаторов аферы. Всего, по данным следствия, программа выросла с трех миллионов до более чем 200 млн долларов федерального финансирования в 2021 году.

Когда власти штата начали проверку, Бок подала иск против департамента образования Миннесоты, что позволило продолжить получение средств. Мошенническая схема была раскрыта в январе 2022 года после рейдов ФБР, Налоговой службы США и других ведомств на 26 объектах в штате.

В итоге по делу были предъявлены обвинения 79 фигурантам, более 60 человек уже признаны виновными. Сама Бок также обязана выплатить 5,2 млн долларов в качестве компенсации.

Суд назвал ее ключевой фигурой схемы, которая, по версии обвинения, «лишала еды голодных детей», используя предназначенные для социальной помощи средства в личных целях.

участники преступного сговора похитили более 250 млн долларов через некоммерческую организацию Feeding Our Future. Позже американские власти заподозрили сомалийских иммигрантов в переводе украденных средств террористической группировке. В конце прошлого года Белый дом анонсировал масштабное расследование махинаций с детскими продовольственными программами.