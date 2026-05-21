    21 мая 2026, 21:04 • Новости дня

    Житель Кисловодска получил 14 лет за сбор информации для террористов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Суд отправил шпиона террористов из Кисловодска в колонию, мужчина проведет за решеткой 14 лет за присягу запрещенной организации и передачу боевикам фотографий одного из городских зданий, сообщили в суде.

    Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Кисловодска Эрлену Акопову, вступившему в ряды запрещенного в России «Исламского государства*», говорится в сообщении инстанции. Злоумышленник вел разведывательную деятельность в интересах международной террористической группировки.

    «В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме», – заявили в суде.

    Следствие установило, что в марте 2025 года фигурант записал аудиообращение с клятвой верности главарю боевиков. В июне того же года он по заданию кураторов провел разведку одного из зданий в Кисловодске, отправив террористам фотоматериалы и видеозаписи объекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее задержанный в Пятигорске пособник украинских спецслужб заявил о своей причастности к «Исламскому государству».

    До этого Южный окружной военный суд вынес приговор двум членам этой террористической организации за подготовку подрыва здания суда в Пятигорске. А летом 2024 года обвиняемый в захвате заложников в ростовском СИЗО Даниил Камнев признал вину в подготовке теракта в Кисловодске.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    21 мая 2026, 11:39 • Новости дня
    Захарова: Россия вернет историю и славу Одессе
    @ Andrey Nekrasov/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Москва не позволит киевским властям переписать прошлое основанного Екатериной Великой города Одессы и обязательно восстановит его историческое наследие, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова сообщила, что российская сторона намерена защитить прошлое Одессы от искажений, передает ТАСС.

    Дипломат обратила внимание на недавний поступок руководителя местного филиала украинского Института национальной памяти Сергея Гуцалюка.

    «Со слов Гуцалюка, сувенир отлит из снесенного нацистами бронзового памятника Екатерине Великой, которая и основала город Одессу. Вы вообще понимаете, о каком неоварварстве идет речь?», – возмутилась представитель ведомства.

    Украинский чиновник ранее продемонстрировал медаль из расплавленного монумента с изображением бутылки с зажигательной смесью и датой трагедии в Доме профсоюзов.

    Захарова напомнила, что именно благодаря российской императрице город получил свое развитие и обрел уникальную судьбу. Она резюмировала, что Москва навсегда сохранит память о героических страницах прошлого и не даст киевским властям извратить историческую правду.

    «Но мы вернем им историю. Мы вернем славу Одессе», – подчеркнула официальный представитель МИД Рсосии.

    Захарова назвала выполнение задач спецоперации гарантией справедливости для погибших в одесском Доме профсоюзов.

    Ранее Захарова спрогнозировала ускорение краха киевского режима из-за отчаянной борьбы с подлинным прошлым Одессы.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о неразрывной связи богатой истории Одессы с Россией.

    21 мая 2026, 11:42 • Новости дня
    Эксперт оценил запрет на ввоз цветов из Армении

    Экономист Лизан: Россия может ужесточить экономическое воздействие на Армению

    @ Андраник Казарян/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Действующие и потенциальные торгово-экономические ограничения со стороны России ударят по ВВП Армении. Но армянский премьер Никол Пашинян использует ситуацию в своих электоральных интересах, ратуя за дальнейшее отдаление от Москвы и сближение с Брюсселем, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Россия запретила ввоз цветов из Армении.

    «Главная задача армянских властей, а также поддерживающих их финансовых и политических сил – выдавить из Армении бизнес, имеющий какое бы то ни было отношение к России и входящий в оппозицию к Пашиняну», – отметил экономист Иван Лизан.

    Он напомнил, что ранее армянский премьер выражал недовольство тем, что железнодорожная сеть республики находится в управлении Южно-Кавказской железной дороги – «дочки» РЖД. «Тогда Пашинян без какой-либо аргументации заявлял, что из-за российской концессии Ереван «теряет конкурентные преимущества», – указал собеседник.

    «Таким образом, вслед за запретом на импорт цветочной продукции Россия имеет возможность продолжить экономическое воздействие на Ереван. Потенциально могут быть отменены льготы на газ, муку, зерно, удобрения, топливо. Вполне возможно, после этого ВВП республики просядет еще на 30 – 40%», – допустил аналитик.

    «Но это нельзя назвать рычагами воздействия на Ереван. Власти республики трактуют ситуацию в свою пользу в ходе предвыборной кампании. Пашинян примется утверждать, что Москва якобы платит неблагодарностью за хорошее отношение Армении. Значит, по его утверждению, стране нужно продолжать курс в ЕС, отдаляясь от России. Он использует ухудшение жизни простых армян как буст своих политических позиций», – пояснил эксперт.

    «Европа же вряд ли постарается компенсировать Еревану потери. Максимум, Брюссель может направить в Армению около 200 млн евро на самые неотложные нужды. Впрочем, команде Пашиняна большего и не надо. Главное, что европейские партнеры создадут ему явку и помогут нарисовать нужные цифры на выборах. А оппозиция слишком разрознена, чтобы что-то противопоставить действующей власти», – заметил он.

    Ранее Россельхознадзор объявил о введении с 22 мая 2026 года временного запрета на поставки цветочной продукции из Армении. Ограничения будут действовать до завершения проверки тепличных хозяйств и анализа результатов инспекции. В ведомстве уточнили, что при импорте 96,2 млн цветов было зафиксировано 135 случаев заражения. Этот показатель составил 77% от общего числа подобных нарушений за весь 2025 год. Также Россельхознадзор приступил к проверке всей сельскохозяйственной продукции из Армении.

    В свою очередь, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу напомнил, что российская сторона экспортирует в Армению природный газ по ценам в три раза ниже рыночных. Он обратил внимание также на льготные условия поставки Еревану муки, зерна, удобрений, дизельного топлива и бензина.

    Шойгу добавил: значительную поддержку экономике оказали и российские туристы, составившие 40% от общего турпотока в прошлом году. Секретарь Совбеза напомнил, что сотрудничество с Москвой стало главным двигателем роста ВВП Армении, увеличившегося почти на 40% с 2022 года. Шойгу также обратил внимание: в 2025 году работающие в России армянские мигранты отправили домой 3,9 млрд долларов – 13% ВВП их родного государства.

    Со своей стороны, Никол Пашинян во время предвыборной кампании заявил о статусе России как сверхдержавы, подчеркнув уважение к стране и ее руководству. При этом, по его словам, Ереван уважает интересы Москвы, но не считает возможным ставить их выше национальных интересов Армении.

    21 мая 2026, 20:33 • Видео
    Итоги визита Путина в Китай: главное

    По итогам визита президента России Владимира Путина в КНР было подписано порядка 40 различных соглашений, включая меморандум о многополярном мире. Что во всем этом самое главное?

    21 мая 2026, 04:45 • Новости дня
    Рютте пригрозил России «разрушительными последствиями»

    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе высказался об опасности перед ядерным потенциалом России и Белоруссии и пригрозил Москве.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия столкнется с последствиями, если во время совместных с Белоруссией учений по ядерному потенциалу решится применить его против Украины.

    Так Рютте прокомментировал совместные российско-белорусские  учения по ядерному потенциалу, которые начались в начале недели.

    «Они знают, что если это произойдет – последствия будут разрушительными», – приводит его слова «Газета.Ru» со ссылкой на «Европейская правду».

    Рютте подчеркнул, что НАТО тщательно следит за этими учениями.

    Напомним, Россия и Белоруссии начали масштабные учения по подготовке к применению ядерных боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные отработали высшую готовность ядерных сил в Белоруссии. Глава МИД Сергей Лавров рассказал о серьезной подготовке НАТО к возможной войне против России. В маневрах по подготовке и применению ядерных сил задействованы более 64 тыс. военнослужащих.

    21 мая 2026, 04:00 • Новости дня
    Лавров указал на регресс в поведении «наглого и агрессивного» Зеленского
    @ Anthony Pizzoferrato/AP/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская сторона при возможных в будущем контактах по украинскому урегулированию примет во внимание усиливающуюся агрессивность сторон, отметил глава МИД Сергей Лавров в интервью «Шанхайской медиагруппе» (Shanghai Media Group, SMG).

    «Мы всегда открыты к переговорам. Вот, видите, думали, что вопрос был закрыт в Анкоридже, а он не закрыт. По-прежнему имеем каналы общения с американскими представителями. Если они на каком-то этапе будут готовы возобновить прямой разговор, будет интересно послушать, как они рассматривают ситуацию, которая сложилась после Анкориджа», – сказал министр в интервью SMG.

    Лавров напомнил, что после принятия президентом России Владимиром Путиным предложения американского коллеги Дональда Трампа в Анкоридже, никакого прогресса не произошло.

    «Хотелось бы узнать, почему так происходит. Уже скоро будет год, как состоялся саммит на Аляске. Никакого прогресса даже в поведении Зеленского и европейцев, никакого сдвига. Наоборот, они становятся всё более и более агрессивными и наглыми. Мы это тоже будем учитывать», – пообещал глава МИД России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров объяснил отказ России от разрушительного оружия в СВО и напомнил важный момент для решения украинского конфликта. Министр Лавров сообщил об окончательной потере интереса США к Украине. Зато Мерц заявил о готовности Европы к переговорам по Украине.

    21 мая 2026, 13:00 • Новости дня
    Эксперт: Зеленский готовит провокацию на границе с Белоруссией

    Военный эксперт Кнутов: Украина готовит провокацию на границе с Белоруссией

    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Основная задача Владимира Зеленского – показать некое проявление агрессии со стороны Белоруссии и добиться от Североатлантического альянса отправки контингента на помощь, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Зеленский заявил, что украинские власти разрабатывают план действий в связи с возможным наступлением российских войск из Белоруссии.

    «Владимир Зеленский пытается создать ситуацию, когда НАТО придется вступить в конфликт открыто. Так, ранее он устраивал провокации с дронами: через Латвию, Литву, Эстонию осуществлялись удары украинских беспилотников по России», – напомнил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Кроме того, Киев поддерживает психоз вокруг Минска и проходящих российско-белорусских учений, продолжил собеседник. По словам аналитика, за утверждениями Зеленского о том, что ВС России якобы готовятся начать наступление на Черниговско-Киевском направлении с территории Белоруссии, скрываются «хотелки» главы киевского режима.

    Аналитик объясняет: «Основная задача Зеленского – показать некое проявление агрессии со стороны белорусской республики и добиться от Североатлантического альянса отправки контингента». «Дело в том, что финансовой помощью Киев в целом обеспечен. В среду Еврокомиссия и Украина подписали меморандум для выделения кредита на 90 млрд евро. На этом фоне главной проблемой остаются люди», – уточнил Кнутов.

    Спикер указал, что ВСУ не хватает около 200 тыс. человек. «Противник пытается закрыть фронт дронами, но это не получается. В результате нужно, чтобы кто-то «вписался» за них», – добавил он. По его мнению, именно с этим связаны попытки спровоцировать Минск. Эксперт напомнил, что ранее Зеленский высказывал угрозы в адрес Александра Лукашенко и белорусского народа.

    «Более того, Украина держит серьезную группировку на границе. Я не исключаю, что оппоненты пойдут на провокацию: соберут войска и попытаются напасть на союзное нам государство. Такие действия потребуют от нас переброски сил для оказания помощи Белоруссии», – заключил Кнутов.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил, что украинские власти разрабатывают план действий в связи с возможным наступлением российских войск со стороны Белоруссии. «Детально проанализировали имеющиеся данные у наших разведок о российском планировании наступательных операций на Черниговско-Киевском направлении. По каждому возможному варианту готовим ответы», – написал он в соцсетях.

    Несколькими днями ранее глава киевского режима уже заявлял, что Украина «знает» о «дополнительных контактах между россиянами и Александром Лукашенко, которые призваны убедить его присоединиться» к конфликту на Украине либо «против одной из стран НАТО». В Минске отвергли утверждения о планируемой операции с территории Белоруссии.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал утверждения Зеленского попыткой подстрекательства. «Белоруссия — наш союзник, и мы имеем Союзное государство с Белоруссией, но это суверенное государство. Поэтому подобные заявления не что иное, как попытка дальнейшего подстрекательства в плане продолжения войны и нагнетания напряженности», – сказал он.

    В Киеве неоднократно громогласно обвиняли Минск якобы в подготовке «второго фронта». Однако в последнее время такие заявления звучат все чаще – особенно на фоне тренировки воинских частей из РФ и РБ по доставке ядерных боеприпасов и подготовке к их применению. В Минобороны подчеркивали: тренировка является плановой и по своей сути «не направлена против третьих стран».

    Несмотря на это подыграть Зеленскому в нагнетании истерии решил генсек НАТО Марк Рютте. Он заявил, что Россия столкнется с последствиями, если во время совместных с Белоруссией учений по ядерному потенциалу применит его против Украины. По его словам, представители блока следят как за динамикой боевых действий на Украине, так и за проходящими российско-белорусскими учениями.

    21 мая 2026, 14:25 • Новости дня
    Песков: Русские готовы к переговорам с Европой
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Москва слышала заявления из Европы, что с русскими нужно говорить, русские готовы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал недавние высказывания европейских политиков о важности дипломатии, передает РИА «Новости».

    По его словам, в последние недели подобные мысли озвучивали президент Финляндии Александр Стубб и представители Берлина.

    «Слышали, кстати, и из Берлина тоже заявление о том, что рано или поздно с русскими нужно будет говорить. Русские готовы к разговору», – подчеркнул представитель Кремля.

    Он также добавил, что поиск компромиссов всегда предпочтительнее попыток обострить ситуацию. Однако именно курсом на тотальную конфронтацию сейчас активно следуют европейские лидеры, резюмировал пресс-секретарь президента Песков.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил о необходимости самостоятельного диалога Европы с Москвой.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал неизбежными прямые переговоры европейских стран с Россией.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб допустил начало общения с Владимиром Путиным из-за политики США.

    21 мая 2026, 00:15 • Новости дня
    Зеленский заявил о подготовке ответа на случай атаки из Белоруссии
    @ Peter Dejong/AP/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские власти разрабатывают план действий в связи с возможным наступлением российских войск со стороны соседней Белоруссии, заявил в Telegram-канале глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «Детально проанализировали имеющиеся данные у наших разведок о российском планировании наступательных операций на черниговско-киевском направлении. По каждому возможному варианту действий врага готовим ответы», – передают «Вести».

    По словам Зеленского, российская сторона якобы намерена атаковать по северным регионам, по Черниговско-Киевскому направлению, поэтому министерства работают над укреплением обороны там.

    Он так же заявил, что Киев предпринимает «превентивные шаги в отношении как Беларуси» и отдельных частей России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно  опровергал слухи о планах российского наступления с территории республики. Зеленский  ранее уже приказал усилить группировку войск на границе с Белоруссией. Кремль отреагировал на слова Зеленского об «угрозе из Белоруссии».

    21 мая 2026, 16:24 • Новости дня
    ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Крыму
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сотрудники силовых структур успешно сорвали планы украинских спецслужб по организации взрыва на железнодорожных путях в Керчи.

    Украинские спецслужбы планировали совершить диверсию на железнодорожной инфраструктуре полуострова, передает РИА «Новости».

    Целью злоумышленников был участок пути, который используется Вооруженными силами России для перевозки горюче-смазочных материалов.

    «Сотрудниками УФСБ России по ФСВНГ совместно с МВД по Республике Крым предотвращен террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами на железной дороге», – заявили в пресс-службе ведомства. Для осуществления задуманного было подготовлено самодельное взрывное устройство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля силовики задержали в Крыму украинского агента с двухкилограммовой радиоуправляемой бомбой.

    В феврале сотрудники спецслужб предотвратили теракт смертника в административном здании крымского управления ФСБ.

    Прошлой осенью оперативники пресекли попытку подрыва железнодорожных путей в Краснодаре.

    21 мая 2026, 14:46 • Новости дня
    Премьер Венгрии заявил о неизбежном возврате ЕС к российскому газу

    Мадьяр предрек возобновление закупок российского газа Евросоюзом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейские страны возобновят импорт энергоносителей из России после завершения украинского конфликта из-за их экономической выгоды и географической доступности, заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.

    После окончания конфликта на Украине весь Европейский союз вернется к закупкам газа из России, передает ТАСС слова венгерского премьер-министра Петера Мадьяра.

    «Я полагаю, что когда война закончится, весь Евросоюз вернется к закупкам российского газа, потому что он дешевле. Это диктуют факторы конкуренции и географии», – отметил политик в интервью польскому изданию Rzeczpospolita. Он добавил, что предсказать все невозможно, но интуиция подсказывает ему именно такое развитие событий.

    Мадьяр также подчеркнул, что сжиженный природный газ из США и других стран, доставляемый через Балтийское море, Польшу и Словакию, остается значительно более дорогим для Будапешта. Энергоносители, импортируемые из России, Румынии или Австрии, обходятся существенно дешевле.

    Венгрия готова обсуждать предложения Варшавы по поставкам американского СПГ, однако определяющим фактором будет цена.

    «Конечно, мы приступим к переговорам. И мы хотим работать вместе. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что сделает все возможное, чтобы снизить эту цену и сделать предложение максимально конкурентоспособным. Но это зависит не только от Польши, но и от США, от газовых рынков», — пояснил Мадьяр.

    Ранее Мадьяр уже допустил сохранение импорта энергоресурсов из России. Как писала газета ВЗГЛЯД, подобная позиция венгерского политика вызвала обеспокоенность на Украине.

    До этого Будапешт предложил отменить запрет на поставки российских углеводородов в Евросоюз.

    21 мая 2026, 00:30 • Новости дня
    МИД указал Армении на невозможность «танцевать на двух свадьбах»
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская сторона категорически не согласна с намерением Еревана оставаться в ЕАЭС лишь до момента вступления в Евросоюз, заявил замглавы МИД Михаил Галузин.

    «Одновременно находиться в двух союзах невозможно по определению. Как говорится, одновременно танцевать на двух свадьбах у Армении не получится», – приводит его слова РИА «Новости» по итогам заседания специальной группы Совбеза России по теме взаимодействия со странами ближнего зарубежья.

    Галузин добавил, что принимать ту линию, которую проводит армянское руководство, Россия не станет, «такие подходы нас устроить не могут».

    Российский дипломат отметил, что в Армении сегодня присутствуют представители ЕС, которые и занимаются вмешательством во внутренние дела страны.

    «Россия во внутренние дела Армении не вмешивается. Это делают как раз представители блока Евросоюза, куда армянское руководство пытается вести свою страну», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в МИД возмутились реакцией Еревана на угрозы Зеленского России. Галузин заявил, что Запад старается отдалить Центральную Азию от России, а также указал на то, как Запад использует Армению против России.

    21 мая 2026, 18:50 • Новости дня
    Герой России Берестовский: У настоящего воина три матери

    Герой России Берестовский: Мы никому не позволим сломить самое главное – наш дух

    @ kremlin.ru

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в Кремле вручил «Золотую Звезду» Героя России подполковнику Ивану Берестовскому. Получив награду, военный рассказал, какие ценности защищают российские бойцы в зоне СВО и каких целей намерены добиться в ходе спецоперации.

    «Как учило нас старшее поколение, у настоящего воина три матери: Родина-мать, мать, которая родила его, и мать, которая родила ему детей. Именно эти ценности мы сейчас и защищаем. Мы никому не позволим сломить самое главное – наш дух», – заявил Берестовский на церемонии награждения, передает официальный сайт Кремля.

    «Во что бы это ни стало мы добьемся устранения первопричин данного конфликта и формирования нового многополярного мира. Победа будет за нами», – добавил Герой России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на торжественной церемонии в Екатерининском зале Сенатского дворца Кремля Владимир Путин также наградил первых в современной истории полных кавалеров Георгиевского креста.

    21 мая 2026, 21:40 • Новости дня
    Суд в Казахстане обязал Газпром выплатить «Нафтогазу» 1,4 млрд долларов

    Tекст: Вера Басилая

    Суд Международного финансового центра «Астана» постановил взыскать с Газпрома более 1,4 млрд долларов в пользу украинского «Нафтогаза».

    Суд Международного финансового центра «Астана» удовлетворил заявление НАК «Нафтогаз Украины» о признании и принудительном исполнении арбитражного решения против Газпрома, передают «Вести». Российская корпорация обязана выплатить украинской стороне 1,13 млрд долларов основного долга, а также проценты, штрафы и судебные издержки.

    Общая сумма требований превышает 1,4 млрд долларов. Спор связан с соглашением о транзите российского природного газа через территорию Украины, которое было подписано в 2019 году.

    Окончательное решение международного арбитража в Цюрихе вынесли в июне прошлого года, после чего «Нафтогаз» запросил у российской компании выплату в размере 1,37 млрд долларов. При этом Газпром не признает юрисдикцию международных инстанций по спорам с украинской стороной. Ранее российская компания подала новый иск к чешской фирме NET4GAS, касающийся экономического спора.

    Суд в Швейцарии отклонил жалобу Газпрома на решение о выплате «Нафтогазу» 1,37 млрд долларов.

    Ранее Арбитражный суд Петербурга запретил украинской компании добиваться исполнения иностранных судебных решений против российской корпорации.

    При этом российская инстанция увеличила сумму неустойки для «Нафтогаза» до 1,35 млрд долларов.

    21 мая 2026, 08:55 • Новости дня
    Финский политик Мема назвал необычным заявление фон дер Ляйен о России

    Tекст: Вера Басилая

    Слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о коллективной защите от нападения вызвали недоумение в Европе из-за текущего тяжелого положения на Украине, заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

    Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема прокомментировал недавнюю риторику европейского руководства, передает РИА «Новости».

    «Урсула сделала смелое заявление о том, что нападение на одну из стран ЕС является нападением на всех, что весьма необычно в данный момент, когда ситуация ни для Украины, ни для Европы не улучшается», – написал он в соцсети X.

    Политик добавил, что без поддержки США Европа не сможет самостоятельно защититься от России. Он подчеркнул, что недавние высказывания главы Еврокомиссии и инциденты с дронами в Прибалтике свидетельствуют об опасном обострении риторики.

    Служба внешней разведки сообщила о планах украинского командования запускать беспилотники из Прибалтики.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала данную информацию угрозой всему Евросоюзу.

    Финский политик Армандо Мема потребовал отменить военную помощь Владимиру Зеленскому на фоне прилетов украинских дронов.

    20 мая 2026, 23:20 • Новости дня
    В «Алросе» спрогнозировали скорый разворот на мировом рынке алмазов
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глобальные избыточные запасы драгоценных камней сократились до критического минимума, что приведет к скорому развороту рынка и существенному подорожанию сырья, сообщил представитель начальник управления корпоративных финансов и связей с инвесторами алмазодобывающей компании «Алроса» Сергей Тахиев.

    Объем нереализованного сырья на мировом рынке опустился на уровень 10–15 млн карат, предупредил Тахиев РИА «Новости» в апреле. Он прогнозировал разворот нисходящего тренда на мировом рынке алмазов до конца текущего года.

    «В этом году, 2026 год – он должен быть какой-то разворотный, потому что запасов избыточных миллионов на десять карат осталось, может быть 15», – цитирует эксперта агентство, который  заявил об этом в эфире РБК «Рынки. Итоги».

    По словам Тахиева, резервы у продавцов и огранщиков ежегодно падают на 15–20 млн карат.

    К концу 2026 года в отрасли может возникнуть дефицит. Эксперт добавил, что стоимость алмазов во всех категориях в течение двух-трех лет способна увеличиться минимум в полтора раза, достигнув отметки около 180 долларов за карат.

    По итогам 2025 года добыча «Алросы» сократилась на 10%, составив 29,8 млн карат. В текущем году крупнейшая алмазодобывающая компания планирует извлечь от 25 до 26 млн карат драгоценных камней.


    21 мая 2026, 13:23 • Новости дня
    Захарова сравнила выбор переговорщиков от ЕС с фильмами Гайдая

    Tекст: Вера Басилая

    Выбор кандидатов на роль переговорщика от Европейского союза с Россией напоминает фильмы Леонида Гайдая, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге прокомментировала сообщения СМИ о планируемом назначении переговорщиков от Европейского союза с Россией, передает ТАСС. По данным прессы, на эту роль рассматриваются президент Финляндии Александер Стубб, бывший канцлер Германии Ангела Меркель и экс-премьер Италии Марио Драги.

    «Знаете, немного напоминает фильмы Гайдая. Просто я вижу, как будто по лекалам вся троица формируется», – заявила дипломат. По ее мнению, представлять страны в переговорном процессе должны люди, пользующиеся доверием своих граждан и не опускающиеся до русофобии или национализма.

    Российская сторона неоднократно подчеркивала готовность к конструктивному диалогу. Представитель внешнеполитического ведомства напомнила, что Москва никогда не отказывалась от контактов и всегда выступала за дипломатическое урегулирование разногласий с западными соседями.

    Президент России Владимир Путин назвал отсутствие оскорбительных высказываний в адрес Москвы главным требованием к европейскому переговорщику.

    Президент Финляндии Александр Стубб заявил о необходимости начала самостоятельного диалога Европы с Россией.

    Политолог Станислав Ткаченко отметил недоверие российской стороны к кандидатуре Ангелы Меркель из-за обмана с Минскими соглашениями.

    Захарова заявила, что будущий дипломатический представитель Европы на консультациях с Москвой обязан обладать поддержкой собственного народа и не транслировать русофобские взгляды.

