Польские силовики расстреляли машину белоруса

Следственный комитет Белоруссии сообщил о безосновательном расстреле польскими полицейскими машины белорусского гражданина. В результате инцидента водитель получил тяжелые огнестрельные ранения, а в автомобиле насчитали 29 пулевых отверстий, передает РИА «Новости».
«Следственный комитет Республики Беларусь проводит проверку по факту нападения польских полицейских на гражданина нашей страны. По данным следствия, ночью 12 мая 60-летний уроженец Слонима находился на территории Польши. Во время движения по автодороге S8 вблизи города Сыцув на него было совершено безосновательное нападение со стороны польских силовиков с применением огнестрельного оружия», – сообщил официальный представитель СК Сергей Кабакович.
Пострадавший получил ранения головы и конечностей, однако смог пересечь границу и был экстренно госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. МИД Белоруссии заявил, что инцидент произошел из-за ошибки правоохранителей, и Минск рассчитывает на объективное расследование и привлечение виновных к ответственности.
Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия позволили восстановить картину произошедшего и установить личности стрелявших полицейских. Инциденту будет дана жесткая правовая оценка, а подробности будут доведены до общественности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, спецслужбы Белоруссии и Польши провели обмен задержанными лицами на государственной границе. Ранее польские пограничники начали наблюдение вглубь белорусской территории с помощью новейшего оптоэлектронного оборудования.
А в прошлом году нетрезвый солдат армии Польши устроил стрельбу в приграничном селе Мельник.