    21 мая 2026, 20:22 • Новости дня

    Польские силовики расстреляли машину белоруса

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Польские полицейские обстреляли автомобиль 60-летнего жителя Белоруссии на трассе, нанеся ему тяжелые огнестрельные ранения, сообщил СК республики.

    Следственный комитет Белоруссии сообщил о безосновательном расстреле польскими полицейскими машины белорусского гражданина. В результате инцидента водитель получил тяжелые огнестрельные ранения, а в автомобиле насчитали 29 пулевых отверстий, передает РИА «Новости».

    «Следственный комитет Республики Беларусь проводит проверку по факту нападения польских полицейских на гражданина нашей страны. По данным следствия, ночью 12 мая 60-летний уроженец Слонима находился на территории Польши. Во время движения по автодороге S8 вблизи города Сыцув на него было совершено безосновательное нападение со стороны польских силовиков с применением огнестрельного оружия», – сообщил официальный представитель СК Сергей Кабакович.

    Пострадавший получил ранения головы и конечностей, однако смог пересечь границу и был экстренно госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. МИД Белоруссии заявил, что инцидент произошел из-за ошибки правоохранителей, и Минск рассчитывает на объективное расследование и привлечение виновных к ответственности.

    Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия позволили восстановить картину произошедшего и установить личности стрелявших полицейских. Инциденту будет дана жесткая правовая оценка, а подробности будут доведены до общественности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецслужбы Белоруссии и Польши провели обмен задержанными лицами на государственной границе. Ранее польские пограничники начали наблюдение вглубь белорусской территории с помощью новейшего оптоэлектронного оборудования.

    А в прошлом году нетрезвый солдат армии Польши устроил стрельбу в приграничном селе Мельник.

    21 мая 2026, 11:42 • Новости дня
    Эксперт оценил запрет на ввоз цветов из Армении

    Экономист Лизан: Россия может ужесточить экономическое воздействие на Армению

    @ Андраник Казарян/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Действующие и потенциальные торгово-экономические ограничения со стороны России ударят по ВВП Армении. Но армянский премьер Никол Пашинян использует ситуацию в своих электоральных интересах, ратуя за дальнейшее отдаление от Москвы и сближение с Брюсселем, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Россия запретила ввоз цветов из Армении.

    «Главная задача армянских властей, а также поддерживающих их финансовых и политических сил – выдавить из Армении бизнес, имеющий какое бы то ни было отношение к России и входящий в оппозицию к Пашиняну», – отметил экономист Иван Лизан.

    Он напомнил, что ранее армянский премьер выражал недовольство тем, что железнодорожная сеть республики находится в управлении Южно-Кавказской железной дороги – «дочки» РЖД. «Тогда Пашинян без какой-либо аргументации заявлял, что из-за российской концессии Ереван «теряет конкурентные преимущества», – указал собеседник.

    «Таким образом, вслед за запретом на импорт цветочной продукции Россия имеет возможность продолжить экономическое воздействие на Ереван. Потенциально могут быть отменены льготы на газ, муку, зерно, удобрения, топливо. Вполне возможно, после этого ВВП республики просядет еще на 30 – 40%», – допустил аналитик.

    «Но это нельзя назвать рычагами воздействия на Ереван. Власти республики трактуют ситуацию в свою пользу в ходе предвыборной кампании. Пашинян примется утверждать, что Москва якобы платит неблагодарностью за хорошее отношение Армении. Значит, по его утверждению, стране нужно продолжать курс в ЕС, отдаляясь от России. Он использует ухудшение жизни простых армян как буст своих политических позиций», – пояснил эксперт.

    «Европа же вряд ли постарается компенсировать Еревану потери. Максимум, Брюссель может направить в Армению около 200 млн евро на самые неотложные нужды. Впрочем, команде Пашиняна большего и не надо. Главное, что европейские партнеры создадут ему явку и помогут нарисовать нужные цифры на выборах. А оппозиция слишком разрознена, чтобы что-то противопоставить действующей власти», – заметил он.

    Ранее Россельхознадзор объявил о введении с 22 мая 2026 года временного запрета на поставки цветочной продукции из Армении. Ограничения будут действовать до завершения проверки тепличных хозяйств и анализа результатов инспекции. В ведомстве уточнили, что при импорте 96,2 млн цветов было зафиксировано 135 случаев заражения. Этот показатель составил 77% от общего числа подобных нарушений за весь 2025 год. Также Россельхознадзор приступил к проверке всей сельскохозяйственной продукции из Армении.

    В свою очередь, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу напомнил, что российская сторона экспортирует в Армению природный газ по ценам в три раза ниже рыночных. Он обратил внимание также на льготные условия поставки Еревану муки, зерна, удобрений, дизельного топлива и бензина.

    Шойгу добавил: значительную поддержку экономике оказали и российские туристы, составившие 40% от общего турпотока в прошлом году. Секретарь Совбеза напомнил, что сотрудничество с Москвой стало главным двигателем роста ВВП Армении, увеличившегося почти на 40% с 2022 года. Шойгу также обратил внимание: в 2025 году работающие в России армянские мигранты отправили домой 3,9 млрд долларов – 13% ВВП их родного государства.

    Со своей стороны, Никол Пашинян во время предвыборной кампании заявил о статусе России как сверхдержавы, подчеркнув уважение к стране и ее руководству. При этом, по его словам, Ереван уважает интересы Москвы, но не считает возможным ставить их выше национальных интересов Армении.

    21 мая 2026, 13:00 • Новости дня
    Эксперт: Зеленский готовит провокацию на границе с Белоруссией

    Военный эксперт Кнутов: Украина готовит провокацию на границе с Белоруссией

    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Основная задача Владимира Зеленского – показать некое проявление агрессии со стороны Белоруссии и добиться от Североатлантического альянса отправки контингента на помощь, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Зеленский заявил, что украинские власти разрабатывают план действий в связи с возможным наступлением российских войск из Белоруссии.

    «Владимир Зеленский пытается создать ситуацию, когда НАТО придется вступить в конфликт открыто. Так, ранее он устраивал провокации с дронами: через Латвию, Литву, Эстонию осуществлялись удары украинских беспилотников по России», – напомнил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Кроме того, Киев поддерживает психоз вокруг Минска и проходящих российско-белорусских учений, продолжил собеседник. По словам аналитика, за утверждениями Зеленского о том, что ВС России якобы готовятся начать наступление на Черниговско-Киевском направлении с территории Белоруссии, скрываются «хотелки» главы киевского режима.

    Аналитик объясняет: «Основная задача Зеленского – показать некое проявление агрессии со стороны белорусской республики и добиться от Североатлантического альянса отправки контингента». «Дело в том, что финансовой помощью Киев в целом обеспечен. В среду Еврокомиссия и Украина подписали меморандум для выделения кредита на 90 млрд евро. На этом фоне главной проблемой остаются люди», – уточнил Кнутов.

    Спикер указал, что ВСУ не хватает около 200 тыс. человек. «Противник пытается закрыть фронт дронами, но это не получается. В результате нужно, чтобы кто-то «вписался» за них», – добавил он. По его мнению, именно с этим связаны попытки спровоцировать Минск. Эксперт напомнил, что ранее Зеленский высказывал угрозы в адрес Александра Лукашенко и белорусского народа.

    «Более того, Украина держит серьезную группировку на границе. Я не исключаю, что оппоненты пойдут на провокацию: соберут войска и попытаются напасть на союзное нам государство. Такие действия потребуют от нас переброски сил для оказания помощи Белоруссии», – заключил Кнутов.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил, что украинские власти разрабатывают план действий в связи с возможным наступлением российских войск со стороны Белоруссии. «Детально проанализировали имеющиеся данные у наших разведок о российском планировании наступательных операций на Черниговско-Киевском направлении. По каждому возможному варианту готовим ответы», – написал он в соцсетях.

    Несколькими днями ранее глава киевского режима уже заявлял, что Украина «знает» о «дополнительных контактах между россиянами и Александром Лукашенко, которые призваны убедить его присоединиться» к конфликту на Украине либо «против одной из стран НАТО». В Минске отвергли утверждения о планируемой операции с территории Белоруссии.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал утверждения Зеленского попыткой подстрекательства. «Белоруссия — наш союзник, и мы имеем Союзное государство с Белоруссией, но это суверенное государство. Поэтому подобные заявления не что иное, как попытка дальнейшего подстрекательства в плане продолжения войны и нагнетания напряженности», – сказал он.

    В Киеве неоднократно громогласно обвиняли Минск якобы в подготовке «второго фронта». Однако в последнее время такие заявления звучат все чаще – особенно на фоне тренировки воинских частей из РФ и РБ по доставке ядерных боеприпасов и подготовке к их применению. В Минобороны подчеркивали: тренировка является плановой и по своей сути «не направлена против третьих стран».

    Несмотря на это подыграть Зеленскому в нагнетании истерии решил генсек НАТО Марк Рютте. Он заявил, что Россия столкнется с последствиями, если во время совместных с Белоруссией учений по ядерному потенциалу применит его против Украины. По его словам, представители блока следят как за динамикой боевых действий на Украине, так и за проходящими российско-белорусскими учениями.

    21 мая 2026, 20:33 • Видео
    Итоги визита Путина в Китай: главное

    По итогам визита президента России Владимира Путина в КНР было подписано порядка 40 различных соглашений, включая меморандум о многополярном мире. Что во всем этом самое главное?

    21 мая 2026, 15:28 • Новости дня
    В Нидерландах прокуратура пояснила задержание скрывавшего останки д’Артаньяна археолога
    @ REUTERS/Piroschka van de Wouw

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Нидерландах исследователь лишился свободы после попытки утаить от властей точное местонахождение останков знаменитого французского мушкетера д’Артаньяна, пишут местные СМИ.

    Голландские правоохранительные органы взяли под стражу археолога Дейкмана, который категорически отказался передать государству найденные останки мушкетера д’Артаньяна, сообщает издание De Telegraaf. Представители местной прокуратуры подчеркнули, что задержание «связано с проверкой законности проведения раскопок».

    Спустя некоторое время ученый все же согласился пойти на сотрудничество со следствием. Сам Дейкман рассказал местным журналистам, что стражи порядка отпустили его на свободу сразу после раскрытия точного местонахождения исторической находки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте специалисты обнаружили этот скелет с мушкетной пулей в грудной клетке в церкви города Маастрихт. Ранее в конце прошлого года польские спецслужбы по запросу Украины задержали российского археолога Александра Бутягина.

    21 мая 2026, 00:15 • Новости дня
    Зеленский заявил о подготовке ответа на случай атаки из Белоруссии
    @ Peter Dejong/AP/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские власти разрабатывают план действий в связи с возможным наступлением российских войск со стороны соседней Белоруссии, заявил в Telegram-канале глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «Детально проанализировали имеющиеся данные у наших разведок о российском планировании наступательных операций на черниговско-киевском направлении. По каждому возможному варианту действий врага готовим ответы», – передают «Вести».

    По словам Зеленского, российская сторона якобы намерена атаковать по северным регионам, по Черниговско-Киевскому направлению, поэтому министерства работают над укреплением обороны там.

    Он так же заявил, что Киев предпринимает «превентивные шаги в отношении как Беларуси» и отдельных частей России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно  опровергал слухи о планах российского наступления с территории республики. Зеленский  ранее уже приказал усилить группировку войск на границе с Белоруссией. Кремль отреагировал на слова Зеленского об «угрозе из Белоруссии».

    21 мая 2026, 14:46 • Новости дня
    Премьер Венгрии заявил о неизбежном возврате ЕС к российскому газу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейские страны возобновят импорт энергоносителей из России после завершения украинского конфликта из-за их экономической выгоды и географической доступности, заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.

    После окончания конфликта на Украине весь Европейский союз вернется к закупкам газа из России, передает ТАСС слова венгерского премьер-министра Петера Мадьяра.

    «Я полагаю, что когда война закончится, весь Евросоюз вернется к закупкам российского газа, потому что он дешевле. Это диктуют факторы конкуренции и географии», – отметил политик в интервью польскому изданию Rzeczpospolita. Он добавил, что предсказать все невозможно, но интуиция подсказывает ему именно такое развитие событий.

    Мадьяр также подчеркнул, что сжиженный природный газ из США и других стран, доставляемый через Балтийское море, Польшу и Словакию, остается значительно более дорогим для Будапешта. Энергоносители, импортируемые из России, Румынии или Австрии, обходятся существенно дешевле.

    Венгрия готова обсуждать предложения Варшавы по поставкам американского СПГ, однако определяющим фактором будет цена.

    «Конечно, мы приступим к переговорам. И мы хотим работать вместе. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что сделает все возможное, чтобы снизить эту цену и сделать предложение максимально конкурентоспособным. Но это зависит не только от Польши, но и от США, от газовых рынков», — пояснил Мадьяр.

    Ранее Мадьяр уже допустил сохранение импорта энергоресурсов из России. Как писала газета ВЗГЛЯД, подобная позиция венгерского политика вызвала обеспокоенность на Украине.

    До этого Будапешт предложил отменить запрет на поставки российских углеводородов в Евросоюз.

    21 мая 2026, 00:30 • Новости дня
    МИД указал Армении на невозможность «танцевать на двух свадьбах»
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская сторона категорически не согласна с намерением Еревана оставаться в ЕАЭС лишь до момента вступления в Евросоюз, заявил замглавы МИД Михаил Галузин.

    «Одновременно находиться в двух союзах невозможно по определению. Как говорится, одновременно танцевать на двух свадьбах у Армении не получится», – приводит его слова РИА «Новости» по итогам заседания специальной группы Совбеза России по теме взаимодействия со странами ближнего зарубежья.

    Галузин добавил, что принимать ту линию, которую проводит армянское руководство, Россия не станет, «такие подходы нас устроить не могут».

    Российский дипломат отметил, что в Армении сегодня присутствуют представители ЕС, которые и занимаются вмешательством во внутренние дела страны.

    «Россия во внутренние дела Армении не вмешивается. Это делают как раз представители блока Евросоюза, куда армянское руководство пытается вести свою страну», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в МИД возмутились реакцией Еревана на угрозы Зеленского России. Галузин заявил, что Запад старается отдалить Центральную Азию от России, а также указал на то, как Запад использует Армению против России.

    21 мая 2026, 14:33 • Новости дня
    Лукашенко назвал ракетные комплексы «Искандер-М» оружием мечты
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообщался с расчетом пусковой установки «Искандер-М», назвав комплекс «хорошей машиной».

    «Когда-то я об этой машине мечтал. А сегодня она у нас не одна. И вы лучше меня знаете, что это хорошее оружие», – сказал он, передает ТАСС.

    Командир ракетной бригады белорусских вооруженных сил Александр Кравцов пояснил, что электронный пуск практически идентичен боевому. Разница заключается лишь в том, что ракета остается на направляющей. Все режимы и этапы полностью отрабатываются расчетами в штатном порядке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 19 мая в России и Белоруссии начались масштабные маневры по подготовке и применению ядерных сил.

    На следующий день российские подразделения на территории республики отработали приведение частей применения ядерного оружия в высшие степени боевой готовности.

    В рамках этих учений военные успешно переместили специальные боеприпасы для комплексов «Искандер-М» в полевые пункты хранения.

    21 мая 2026, 10:00 • Новости дня
    Мерц исключил быстрое вступление Украины в Евросоюз

    Мерц предложил дать Украине статус ассоциированного члена ЕС без права голоса

    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц считает нереалистичным скорое присоединение Киева к европейскому сообществу, и предложил дать Украине статус ассоциированного члена без права голоса.

    Немецкий лидер направил письмо руководству объединения, передает ТАСС.

    В послании отмечается невозможность быстрого завершения переговоров об интеграции. «Очевидно, что в краткосрочной перспективе завершить процесс присоединения невозможно», – говорится в обращении политика.

    Фридрих Мерц указал на наличие бесчисленных преград для полноценного членства, включая долгую процедуру одобрения национальными парламентами.

    Выходом из ситуации, по словам Мерца, может стать специальный формат сотрудничества, позволяющий украинским представителям работать в ключевых институтах без права голоса.

    Подобный шаг призван стать сильным политическим сигналом и поддержать мирные переговоры при посредничестве Вашингтона. Политик подчеркнул, что инициатива выходит за рамки действующего договора об ассоциации и призвана ускорить дальнейшее сближение сторон.

    В апреле канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против немедленного вступления Украины в Европейский союз.

    Мерц допустил вероятность территориальных уступок со стороны Киева ради европейской интеграции.

    Европейские страны подготовили пакет краткосрочных экономических привилегий для Украины.

    21 мая 2026, 16:32 • Новости дня
    Путин назвал ядерную триаду гарантом суверенитета Союзного государства
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На фоне роста мировой напряженности российское стратегическое вооружение призвано обеспечить безопасность и глобальный баланс сил для России и Белоруссии, заявил президент РФ Владимир Путин

    Президенты России и Белоруссии в четверг провели совместную дистанционную тренировку ядерных сил. Российский лидер подчеркнул крайнюю важность стратегического сдерживания в современных условиях, передает агентство БелТА.

    «Учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета Союзного государства России и Беларуси, обеспечить решение задач стратегического сдерживания, поддержания ядерного паритета и баланса сил на глобальном уровне», – заявил глава государства.

    «Уже отмечал и вновь подчеркну: использование такого оружия, ядерного оружия – это крайняя, исключительная мера обеспечения национальной безопасности наших государств», – отметил президент России, его слова приводит Кремль в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Белоруссия начали масштабные учения по скрытному перемещению ядерных боеприпасов.

    В конце прошлого года российские ракетные комплексы «Орешник» заступили на боевое дежурство в республике.

    В феврале президент России Владимир Путин заявил о намерении продолжить совместные усилия для обеспечения военной безопасности Союзного государства.

    21 мая 2026, 13:10 • Новости дня
    Лукашенко посетил учения по применению ядерного оружия
    @ president.gov.by

    Tекст: Дарья Григоренко

    Белорусский лидер Александр Лукашенко приехал в расположение ракетной бригады вооруженных сил страны, сообщили СМИ.

    Учебные мероприятия проходят на территории Осиповичского района, сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал «Пул первого».

    Как уточняет БелТА, основной целью визита стала проверка воинских частей, отвечающих за боевое применение ядерного оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 18 мая в Белоруссии началась тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия. К совместным маневрам двух стран привлекли более 64 тыс. военнослужащих.

    Накануне российские подразделения отработали перевод частей применения ядерного оружия на высшие ступени боевой готовности.

    21 мая 2026, 20:40 • Новости дня
    Минск обвинил Литву в открытии неба для украинских дронов
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Вильнюс разрешил пролет беспилотных аппаратов ВСУ через свою территорию для атак на российские регионы, пытаясь переложить ответственность за эскалацию на соседние страны, заявили в Совбезе Белоруссии.

    Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович обвинил литовское руководство в содействии атакам на Россию, передает РИА «Новости».

    «Они открыли воздушное пространство для удара Украины по регионам Российской Федерации. Сами разрешили пролет беспилотников и теперь обвиняют Российскую Федерацию, Республику Беларусь в том, что с нашей стороны по отношению к ним идет угроза. Но беспилотники летят почему-то со стороны Украины», – подчеркнул госсекретарь.

    Членство в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе не защищает Вильнюс от залетающих дронов. При этом литовские политики прячутся в бомбоубежищах и публикуют оттуда радостные фотографии, что Вольфович назвал безумием и пиаром.

    Минск по-прежнему нацелен на мирное сосуществование и урегулирование конфликтов. Поступки властей прибалтийских стран и Польши вызывают у белорусской стороны недоумение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Белоруссии выразил протест Литве из-за нарушения границы украинским беспилотником.

    Несколькими днями ранее литовские средства слежения не обнаружили упавший на территории республики дрон. Президент страны Гитанас Науседа категорически выступил против транзита иностранных аппаратов.

    21 мая 2026, 08:55 • Новости дня
    Финский политик Мема назвал необычным заявление фон дер Ляйен о России

    Tекст: Вера Басилая

    Слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о коллективной защите от нападения вызвали недоумение в Европе из-за текущего тяжелого положения на Украине, заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

    Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема прокомментировал недавнюю риторику европейского руководства, передает РИА «Новости».

    «Урсула сделала смелое заявление о том, что нападение на одну из стран ЕС является нападением на всех, что весьма необычно в данный момент, когда ситуация ни для Украины, ни для Европы не улучшается», – написал он в соцсети X.

    Политик добавил, что без поддержки США Европа не сможет самостоятельно защититься от России. Он подчеркнул, что недавние высказывания главы Еврокомиссии и инциденты с дронами в Прибалтике свидетельствуют об опасном обострении риторики.

    Служба внешней разведки сообщила о планах украинского командования запускать беспилотники из Прибалтики.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала данную информацию угрозой всему Евросоюзу.

    Финский политик Армандо Мема потребовал отменить военную помощь Владимиру Зеленскому на фоне прилетов украинских дронов.

    21 мая 2026, 13:23 • Новости дня
    Захарова сравнила выбор переговорщиков от ЕС с фильмами Гайдая

    Tекст: Вера Басилая

    Выбор кандидатов на роль переговорщика от Европейского союза с Россией напоминает фильмы Леонида Гайдая, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге прокомментировала сообщения СМИ о планируемом назначении переговорщиков от Европейского союза с Россией, передает ТАСС. По данным прессы, на эту роль рассматриваются президент Финляндии Александер Стубб, бывший канцлер Германии Ангела Меркель и экс-премьер Италии Марио Драги.

    «Знаете, немного напоминает фильмы Гайдая. Просто я вижу, как будто по лекалам вся троица формируется», – заявила дипломат. По ее мнению, представлять страны в переговорном процессе должны люди, пользующиеся доверием своих граждан и не опускающиеся до русофобии или национализма.

    Российская сторона неоднократно подчеркивала готовность к конструктивному диалогу. Представитель внешнеполитического ведомства напомнила, что Москва никогда не отказывалась от контактов и всегда выступала за дипломатическое урегулирование разногласий с западными соседями.

    Президент России Владимир Путин назвал отсутствие оскорбительных высказываний в адрес Москвы главным требованием к европейскому переговорщику.

    Президент Финляндии Александр Стубб заявил о необходимости начала самостоятельного диалога Европы с Россией.

    Политолог Станислав Ткаченко отметил недоверие российской стороны к кандидатуре Ангелы Меркель из-за обмана с Минскими соглашениями.

    Захарова заявила, что будущий дипломатический представитель Европы на консультациях с Москвой обязан обладать поддержкой собственного народа и не транслировать русофобские взгляды.

    21 мая 2026, 08:27 • Новости дня
    Турецкий политик назвал решение суда по Euroclear козырем России

    Турецкий политик Йылмаз заявил о получении Москвой козыря в споре с Бельгией

    Tекст: Вера Басилая

    Постановление московского арбитража о взыскании замороженных средств с бельгийского депозитария Россия может использовать в качестве политического и юридического инструмента против Бельгии и Euroclear, заявил турецкий дипломат и лидер партии Yenilik Озтюрк Йылмаз.

    Россия получила мощный инструмент давления, передает РИА «Новости». Турецкий дипломат и лидер партии Yenilik Озтюрк Йылмаз прокомментировал недавнее постановление о взыскании средств с депозитария Euroclear.

    «Вердикт российского суда крайне важен, так как Москва может использовать его в качестве политического и юридического инструмента против Бельгии и депозитария Euroclear», – подчеркнул эксперт. Он отметил, что правота доводов Москвы уже доказана, даже если финансовая структура откажется выполнять требования.

    Политик добавил, что решение придаст легитимности будущим действиям в отношении организации. Кроме того, это может сподвигнуть союзников, включая Белоруссию, заморозить активы бельгийского правительства.

    Арбитражный суд Москвы взыскал с бельгийской финансовой структуры Euroclear 200 млрд евро.

    В ответ европейский депозитарий заявил о сохранении заморозки активов Банка России.

    После этого Банк России потребовал немедленного исполнения судебного решения.

    21 мая 2026, 20:52 • Новости дня
    Лукашенко заявил о готовности встретиться с Зеленским

    Лукашенко выразил готовность провести переговоры с Владимиром Зеленским

    @ MAXIM SHIPENKOV/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер Белоруссии выразил готовность обсудить двусторонние отношения и перспективы сотрудничества с главой Украины в любом удобном месте.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о готовности провести встречу с главой Украины Владимиром Зеленским для обсуждения накопившихся вопросов, сообщает БелТА.

    «Если он хочет о чем-то поговорить, посоветоваться или еще что-то, пожалуйста, мы открыты для этого», – отметил белорусский лидер. По его словам, диалог может состояться в любой точке Украины или Белоруссии.

    Лукашенко подчеркнул важность обсуждения проблем белорусско-украинских отношений и их перспектив. Он выразил недоумение по поводу того, что с западными странами темы для разговора находятся, а с Украиной – нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре прошлого года белорусский лидер призвал Владимира Зеленского срочно пойти на мирные переговоры. Ранее Лукашенко выразил намерение лично побеседовать с главой киевского режима. До этого президент Белоруссии предложил Минск в качестве идеального места для урегулирования конфликта.

