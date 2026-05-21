    21 мая 2026, 19:44 • Новости дня

    Политолог: Путин формирует понятный образ будущего человечества

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Визит президента России в Китай стал одним из ключевых событий, влияющих на формирование современной мировой геополитики, а встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина продемонстрировала устойчивость курса на формирование многополярного мироустройства, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Петр Колчин.

    «Путин и Си, как главные архитекторы многополярного мироустройства, показали и друзьям, и соперникам, что работа по созданию более справедливой системы международных отношений только развивается. Иранские авантюры США и милитаризация ЕС только подстегивают эти процессы, становятся препятствиями, но не преградой», – сказал Колчин.

    По его мнению, декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа стала важнейшим документом, подписанным в ходе визита. «Она сформулировала запросы мирового большинства от новой системы международных отношений: открытость мира для взаимовыгодного сотрудничества, неделимая и равная безопасность, равенство стран и народов, мировое цивилизационное и ценностное разнообразие», – отметил политолог.

    Он пояснил, что эта декларация направлена не против Запада, но против той идеологии западной исключительности, которая правит умами в Вашингтоне и Брюсселе.

    «Путин формирует отчетливый и понятный образ будущего человечества, который выгодно отличается от либеральных утопий и «конца истории». Вместо унификации и диктата Россия предлагает самобытность и справедливость. Человечество входит в новый этап, где многополярность стала уже константой. Теперь вопрос в том – каким будет этот новый порядок?» – задается вопросом эксперт.

    По его словам, Путин стремится сформировать «многополярность сотрудничества, а не многополярность войны всех против всех».

    «В этой работе его, безусловно, готовы поддержать миллиарды людей по всему миру», – подчеркнул Колчин.

    Напомним, Путин оценил прошедшие переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином как успешные и насыщенные. По итогам встречи главы государств подписали совместное заявление об углублении двусторонних отношений.

    21 мая 2026, 17:19 • Новости дня
    Путин наградил первых в современной истории полных кавалеров Георгиевского креста
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин вручил Георгиевские кресты I степени двум участникам специальной военной операции на торжественной церемонии в Екатерининском зале Сенатского дворца Кремля.

    Высшей степенью знака отличия ордена Святого Георгия были награждены командир разведывательного взвода мотострелкового батальона 37-й отдельной мотострелковой бригады сержант Николай Куменов и командир танка танкового батальона 126-го мотострелкового полка старший сержант Евгений Рочев, передает ТАСС.

    «Знак отличия – Георгиевский крест первой степени – вручается нашим воинам, нашим храбрым воинам Николаю Евгеньевичу Куменову и Евгению Васильевичу Рочеву. Впервые в современной России они стали полными кавалерами этой награды», – заявил Путин в ходе церемонии награждения, передает официальный сайт президента.

    Николай Куменов участвует в специальной военной операции с 2022 года. Ранее военнослужащий уже был удостоен Георгиевских крестов IV, III и II степени.

    Старший сержант Рочев также является полным кавалером этой награды. За время службы на передовой он получил Георгиевские кресты трех предыдущих степеней, а также медаль «За боевые отличия».

    Знак отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский крест – одна из главных военных наград России, которой отмечают личное мужество, храбрость и боевые заслуги военнослужащих. Награда была восстановлена в 1992 году, а современный статут утвержден в 2000-м. Георгиевский крест имеет четыре степени – от IV до I. Награждение производится последовательно: от низшей степени к высшей. Полные кавалеры Георгиевского креста – военнослужащие, удостоенные всех четырех степеней награды.

    Крестом награждают солдат, сержантов, прапорщиков и мичманов за подвиги в боевых действиях, проявленные мужество, самоотверженность и воинское мастерство. На лицевой стороне награды изображен Святой Георгий Победоносец, поражающий копьем змея. Первые награждения в современной России состоялись в 2008 году после событий в Южной Осетии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал вручение государственных наград героям спецоперации.

    В декабре прошлого года Владимир Путин наградил медалями «Золотая Звезда» проявивших героизм на фронте бойцов.

    В конце 2024 года глава государства вручил звезду Героя России военному корреспонденту Евгению Поддубному.

    21 мая 2026, 17:28 • Новости дня
    Путин: Мы все служим трудовому народу
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в Кремле вручил государственные награды гражданам за заслуги в различных сферах деятельности и подчеркнул их вклад в развитие общества.

    Российский лидер Владимир Путин вручил государственные награды в Кремле, передает ТАСС. Во время торжественного мероприятия президент подчеркнул, что все жители страны стараются приносить пользу обществу, однако лауреаты справляются с этой задачей успешнее остальных.

    «Один из награжденных мне шепнул: «Служу трудовому народу», – поделился глава государства. – Вот вы делаете это наилучшим образом. Мы все служим трудовому народу, а вы – наилучшим образом».

    Кроме того, президент согласился с высказыванием одного из участников церемонии о том, что в зале собрались выдающиеся люди. «Один из выступавших сказал: "Очень приятно быть здесь, среди выдающихся людей". Так и есть – среди выдающихся людей и среди тех, кто воспитывает выдающихся людей. Спасибо за ваш труд, за ваши результаты», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой церемонии Путин наградил первых в современной истории полных кавалеров Георгиевского креста.

    21 мая 2026, 20:33 • Видео
    Итоги визита Путина в Китай: главное

    По итогам визита президента России Владимира Путина в КНР было подписано порядка 40 различных соглашений, включая меморандум о многополярном мире. Что во всем этом самое главное?

    21 мая 2026, 18:50 • Новости дня
    Герой России Берестовский: У настоящего воина три матери

    Герой России Берестовский: У настоящего воина три матери
    @ kremlin.ru

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в Кремле вручил «Золотую Звезду» Героя России подполковнику Ивану Берестовскому. Получив награду, военный рассказал, какие ценности защищают российские бойцы в зоне СВО и каких целей намерены добиться в ходе спецоперации.

    «Как учило нас старшее поколение, у настоящего воина три матери: Родина-мать, мать, которая родила его, и мать, которая родила ему детей. Именно эти ценности мы сейчас и защищаем. Мы никому не позволим сломить самое главное – наш дух», – заявил Берестовский на церемонии награждения, передает официальный сайт Кремля.

    «Во что бы это ни стало мы добьемся устранения первопричин данного конфликта и формирования нового многополярного мира. Победа будет за нами», – добавил Герой России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на торжественной церемонии в Екатерининском зале Сенатского дворца Кремля Владимир Путин также наградил первых в современной истории полных кавалеров Георгиевского креста.

    21 мая 2026, 17:15 • Новости дня
    Путин исключил втягивание России в новую гонку вооружений

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Развитие отечественной ядерной триады продолжится в строгом соответствии с намеченными десятилетия назад планами для поддержания сил на уровне необходимой достаточности, заявил президент Владимир Путин.

    Российский лидер прокомментировал стратегию развития оборонного потенциала страны в ходе совместной с Белоруссией тренировки, передает ТАСС. Президент обратил внимание на то, что государство не намерено искусственно наращивать военную мощь.

    «Как уже говорил, мы не намерены втягиваться в гонку вооружений. Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности. Мы делаем все то, что было запланировано еще десятилетиями до этого», – подчеркнул он.

    По словам главы государства, страна считает важным и дальше повышать уровень подготовки соответствующих подразделений, а также комплексно развивать все их составляющие. «Работаем в плановом режиме, четко, слаженно – и слава Богу, у нас все получается», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Белоруссия начали масштабные совместные учения.

    Российские военные отработали перевод частей применения ядерного оружия на высшие ступени боевой готовности.

    Вооруженные силы России перебросили специальные боеприпасы в полевые пункты хранения на белорусской территории.

    21 мая 2026, 16:42 • Новости дня
    Путин анонсировал пуски баллистических и крылатых ракет на ядерных учениях

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские и белорусские военные отработают задачи по управлению и взаимодействию при применении ядерного оружия в рамках совместной тренировки, сообщил президент России Владимир Путин.

    Практические пуски баллистических и крылатых ракет состоятся в ходе сегодняшних учений, передает ТАСС. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на совместной с Белоруссией тренировке ядерных сил.

    «В ходе совместной тренировки предстоит отработать широкий круг задач, прежде всего действия должностных лиц по управлению и взаимодействию при применении ядерного оружия, в том числе размещенного на территории Республики Беларусь», – отметил глава государства. Он добавил, что сегодня также будут проведены практические пуски ракет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило о начале масштабных маневров ядерных сил.

    Военнослужащие привели ядерные силы в высшую степень боевой готовности.

    Российская армия перебросила специальные боеприпасы в полевые пункты хранения на территории Белоруссии.

    21 мая 2026, 18:54 • Новости дня
    Отец награжденного посмертно Героя России Марзоева: Победа будет за нами
    @ Станислав Красильников/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения госнаградами в Екатерининском зале Сенатского дворца Кремля передал «Золотую Звезду» Героя России семье лейтенанта Василия Марзоева, отдавшего жизнь в ходе спецоперации, после чего отец бойца рассказал о военной династии в их семье и о том, как формировался характер его сына.

    «Я горд тем, что наша семья имеет честь служить Отечеству на протяжении трех офицерских поколений. Мой сын был назван Василием в честь своего деда-фронтовика, окончившего военное училище в 1941 году, оборонявшего Москву, ставшего пехотным комбатом в 19 лет под Сталинградом, сражавшегося под Харьковом и Курском», – сказал Аркадий Марзоев, передает официальный сайт Кремля.

    Он пояснил, что Василий проходил службу в воздушно-десантных войсках, продолжая семейную военную традицию. Его дядя Станислав также служил в ВДВ, прошел Афганистан, а позднее, занимая должность заместителя командующего 58-й армией, погиб при выполнении задач по восстановлению конституционного порядка на Северном Кавказе.

    «И таких ребят, как мой сын, в наших рядах тысячи. Так уж сложилось за многовековую историю нашего Отечества, что нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И потому победа будет за нами», – подчеркнул отец Героя России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир разведывательного взвода Василий Марзоев погиб осенью прошлого года при выполнении боевых задач в Запорожской области.

    21 мая 2026, 08:33 • Новости дня
    CNN: Визит Путина в Китай оказался успешнее поездки Трампа
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Визит российского лидера Владимира Путина в Пекин прошел в более открытой и дружеской обстановке по сравнению с поездкой американского президента Дональда Трампа, сообщает CNN.

    Американские журналисты обратили внимание, что визит президента России Владимира Путина в Китай продемонстрировал более теплые отношения, чем поездка американского лидера, передает РИА «Новости».

    «Хотя обоих лидеров встретили с распростертыми объятиями, визит Путина был отмечен более открытой демонстрацией дружбы между двумя лидерами и их странами», – отмечает канал CNN.

    В последние годы Москва и Пекин значительно усилили взаимодействие в сферах торговли, дипломатии и безопасности. Подобный подход подчеркивает постоянно углубляющееся сближение двух государств на фоне изменения их отношений с США.

    Президент России Владимир Путин назвал прошедшие переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином успешными. Владимира Путина встретили на площади Тяньаньмэнь торжественными залпами из пушек. В ходе церемонии оркестр исполнил гимн России, а после композицию «Подмосковные вечера».

    Российский лидер оценил встречу в узком составе как дружескую. Си Цзиньпин назвал Путина давним другом. В свою очередь, Владимир Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и вспомнил китайскую поговорку: «Не виделись день, а как будто минуло три осени».

    Бывший американский разведчик Скотт Риттер указал на разное отношение Пекина к визитам Владимира Путина и Дональда Трампа.

    В сети отметили более высокий уровень приема Путина в КНР по сравнению с Трампом.

    21 мая 2026, 08:49 • Новости дня
    Китайский инженер назвал фото с Путиным самым важным подарком

    Китайский инженер назвал фото с Путиным самым важным подарком
    @ Владимир Смирнов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Житель Китая Пэн Пай, встретившийся с Владимиром Путиным во второй раз, признался, что совместный снимок с российским лидером стал для него главным подарком.

    Президент России Владимир Путин во время официального визита в Пекин встретился с китайским инженером Пэн Паем, с которым впервые виделся в 2000 году, передает РИА «Новости».

    В ходе беседы глава государства вручил мужчине чайный сервиз «Классика Москвы» и подписал совместную фотографию 26-летней давности, сделанную в парке Бэйхай.

    «Я думаю, что оба подарка очень ценные и уникальные. Если бы мне пришлось выбирать, то, наверное, фотография, которая сейчас в моих руках, для меня важнее, потому что я чувствую, что она ближе к президенту Путину», – поделился впечатлениями Пэн Пай.

    Он добавил, что пока не решил, где разместит снимок, и в первую очередь заботится о его сохранности по пути домой.

    Пэн Пай, которому в июне исполнится 38 лет, работает инженером в китайской строительной компании. В 2013 году он окончил магистратуру Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета.

    Мужчина стал известен в прошлом году после публикации архивного кадра телеканалом RT, а перед новой встречей с Путиным признавался, что это событие было его давней мечтой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России провел неформальную встречу с повзрослевшим героем архивного снимка в резиденции Дяоюйтай.

    Китайский инженер преподнес российскому лидеру уникальный лилинский фарфор из провинции Хунань. Владимир Путин в ответ подарил собеседнику российский керамический сервиз.

    21 мая 2026, 16:32 • Новости дня
    Путин назвал ядерную триаду гарантом суверенитета Союзного государства
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На фоне роста мировой напряженности российское стратегическое вооружение призвано обеспечить безопасность и глобальный баланс сил для России и Белоруссии, заявил президент РФ Владимир Путин

    Президенты России и Белоруссии в четверг провели совместную дистанционную тренировку ядерных сил. Российский лидер подчеркнул крайнюю важность стратегического сдерживания в современных условиях, передает агентство БелТА.

    «Учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета Союзного государства России и Беларуси, обеспечить решение задач стратегического сдерживания, поддержания ядерного паритета и баланса сил на глобальном уровне», – заявил глава государства.

    «Уже отмечал и вновь подчеркну: использование такого оружия, ядерного оружия – это крайняя, исключительная мера обеспечения национальной безопасности наших государств», – отметил президент России, его слова приводит Кремль в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Белоруссия начали масштабные учения по скрытному перемещению ядерных боеприпасов.

    В конце прошлого года российские ракетные комплексы «Орешник» заступили на боевое дежурство в республике.

    В феврале президент России Владимир Путин заявил о намерении продолжить совместные усилия для обеспечения военной безопасности Союзного государства.

    21 мая 2026, 09:29 • Новости дня
    Захарова с иронией оценила реакцию мировых структур на декларацию России и Китая

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией отреагировала на возможное восприятие мировыми структурами совместной декларации Москвы и Пекина.

    Документ посвящен формированию многополярного мира и установлению международных отношений нового типа.

    «Думаю, в секретариатах и кулуарах всевозможных международных организаций и блоков будет сегодня … озабочено», – отметила дипломат в своем Telegram-канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента Юрий Ушаков сообщил о планах подписания декларации о многополярности.

    Позже Владимир Путин и Си Цзиньпин приняли этот совместный концептуальный документ.

    В тексте Москва и Пекин выступили против вмешательства во внутренние дела суверенных государств.

    21 мая 2026, 16:54 • Новости дня
    Путин заявил о защите национальных интересов России бойцами СВО
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские военнослужащие в зоне проведения специальной военной операции не только охраняют государственные границы, но и отстаивают национальные интересы страны, заявил президент Владимир Путин.

    Президент Владимир Путин во время церемонии вручения государственных наград в Кремле отметил значимую роль бойцов на фронте, передает ТАСС. Глава государства подчеркнул их вклад в обеспечение безопасности страны.

    «С особым уважением мы относимся к участникам специальной военной операции, к тем, кто защищает национальные интересы и рубежи Отечества», – заявил российский лидер, говоря о Героях России, удостоенных «Золотых Звезд».

    Кроме того, президент выразил уверенность в том, что современные достижения и прорывы россиян в различных сферах окажут прямое влияние на развитие государства. По его словам, эти успехи будут служить будущим поколениям еще многие десятилетия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал вручение звезд Героев бойцам спецоперации.

    Ранее глава государства поблагодарил военнослужащих за самоотверженность. Российский лидер назвал находящихся на передовой солдат истинными героями Отечества.

    21 мая 2026, 05:34 • Новости дня
    Berliner Zeitung: Западные санкции сблизили Россию и Китай

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Масштабное экономическое давление западных стран привело к фундаментальному геополитическому сдвигу, укрепив тесное энергетическое сотрудничество Москвы и Пекина, пишут немецкие СМИ.

    Россия окончательно переориентировалась на стратегическое партнерство с Китаем, пишет Berliner Zeitung, передает РИА «Новости».

    «Западная санкционная политика загнала Россию в объятия Китая <…> Четвертая поездка [президента России] Владимира Путина в Китай с момента начала СВО на Украине в 2022 году подчеркивает принципиальный разворот в геоэкономической ориентации страны», – отмечает издание.

    Журналисты подчеркнули, что подобный вектор развития наглядно демонстрирует ослабление экономических позиций всей Европы. При этом Москва обладает решающим рычагом влияния, выступая надежным поставщиком энергоносителей.

    Именно энергетические ресурсы позволяют российской стороне находиться на одном уровне с Пекином. Европейцы же, сделав ставку на конфронтацию, теперь вынуждены платить за это высокую цену, резюмировал автор статьи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин назвал уровень отношений Москвы и Пекина беспрецедентным. Стороны опубликовали совместное заявление об углублении всеобъемлющего партнерства. Россия и Китай заключили масштабный пакет документов для развития экономической кооперации.

    21 мая 2026, 02:45 • Новости дня
    Путин и Си Цзиньпин передали теплые пожелания 100-летнему ветерану Знаменскому

    Путин и Си Цзиньпин передали теплые пожелания ветерану Знаменскому

    Tекст: Катерина Туманова

    Владимир Путин и Си Цзиньпин передали поздравления со 101-летием ветерану Великой Отечественной войны, с которым в Москве смотрели торжественный парад в День Победы, а фото увидели на специальной выставке в Пекине к визиту российского президента.

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин осмотрели фотовыставку «Нерушимая дружба великих народов, стратегическое партнерство великих держав» в Доме народных собраний в Пекине, где был представлен снимок с парада 9 Мая в Москве 2025 года.

    Генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов сообщил политикам, что на фото с ними запечатлен столетний ветеран Евгений Знаменский, который передает им привет.

    «Желаю ему крепкого здоровья и долголетия», – ответил Си Цзиньпин.

    Путин также попросил присоединиться к поздравлениям в адрес фронтовика, которому в августе исполнится 101 год.

    Организаторы выставки сообщили, что готовятся поздравить фронтовика со 101-летием 13-го августа.

    Евгений Знаменский родился в 1925 году и был призван в Красную Армию в начале 1943 года. Он встретил Победу в Берлине, оставив свою подпись на стене Рейхстага. Ветеран удостоен множества наград, включая орден Отечественной войны II степени и две медали «За отвагу», а так же медаль «За оборону Москвы», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков назвал поводом для гордости единство ветеранов СВО и Великой Отечественной. Путин охарактеризовал прошедший в российской столице парад Победы на 9 Мая как спокойный и достойный.

    Кроме того, политолог Данилин указал на ключевые моменты встречи Путина и Си Цзиньпина.

    Официальный визит Путина в КНР завершен, по итогам переговоров с Си Цзиньпином президент России выразил уверенность в дальнейшем укреплении двусторонней дружбы. Во время переговоров Путин назвал господина Си дорогим другом и процитировал китайскую поговорку о разлуке.

    21 мая 2026, 10:59 • Новости дня
    МИД Китая заявил о продолжении сотрудничества с Россией по «Силе Сибири – 2»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Го Цзякунь прокомментировал перспективы реализации проекта газопровода «Сила Сибири – 2».

    Выступая на брифинге, дипломат ответил на вопрос о текущем статусе переговоров между двумя странами. «Под стратегическим руководством глав двух государств Китай и Россия осуществляют тесное сотрудничество в различных областях, включая энергетику», – отметил представитель министерства, передает РИА «Новости».

    По его словам, Пекин настроен на постоянное углубление практического взаимодействия. Китайская сторона подчеркивает, что партнерство строится исключительно на взаимовыгодной основе и уважении интересов друг друга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва и Пекин достигли понимания по основным параметрам проекта газопровода «Сила Сибири – 2».

    Российская сторона рассчитывает согласовать цены для этой магистрали на фоне энергетической нестабильности.

    Ранее сообщалось, что специалисты уже утвердили техническую сторону вопроса.

    21 мая 2026, 14:35 • Новости дня
    Песков: Путин инициативно не предлагал кандидатуру Шредера для диалога с Европой

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин назвал имя бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера для диалога Европы с Россией исключительно в качестве ответа на прямой вопрос прессы о наиболее подходящем кандидате, пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Владимир Путин не выступал с инициативой выдвижения Герхарда Шредера для проведения переговоров между Москвой и Европой, передает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил контекст недавнего заявления. По его словам, это была лишь реакция на интерес представителей СМИ.

    «Сам Путин инициативно Шредера не предлагал. Его спросили журналисты, то есть ваши коллеги, кто с его точки зрения был бы предпочтителен», – сообщил представитель Кремля.

    Президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для диалога с Европой.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц категорически отверг эту инициативу российского лидера.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова перечислила ключевые качества для будущего европейского посланника.

