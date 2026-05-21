Зеленский пригрозил превентивными мерами руководству Белоруссии

Во время визита в приграничный Славутич украинский лидер пообещал держать Минск в тонусе на фоне заявлений о невмешательстве республики в конфликт. Владимир Зеленский озвучил очередные предупреждения в адрес соседнего государства, передает ТАСС.
«У нас есть возможность для усиления, есть возможность и превентивно работать <…> в отношении фактического руководства Белоруссии, которое должно быть в тонусе, то есть чувствовать реально, что последствия будут, если будут агрессивные действия против Украины», – подчеркнул он.
Соответствующее видеообращение было опубликовано после поездки политика в город Славутич. Незадолго до этого киевские власти отчитывались об увеличении численности военного контингента на данном направлении.
В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг подчеркнул отсутствие планов по вступлению в конфликт на Украине. При этом глава государства уточнил, что Минск может оказаться втянутым в противостояние лишь в случае прямой агрессии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима заявил о разработке плана действий на случай наступления со стороны Белоруссии.
Несколькими днями ранее он приказал перебросить дополнительные силы на черниговско-киевское направление. Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил подобные провокации желанием добиться отправки контингента НАТО на помощь Украине.