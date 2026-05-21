Путин вручил высшие государственные награды выдающимся россиянам в Кремле

Торжественное мероприятие состоялось в Екатерининском зале, передает сайт Кремля. «Вручение государственных наград в Москве, в Кремле, в центре России, безусловно, имеет особый смысл», – заявил Владимир Путин.
Высшую награду – орден Святого апостола Андрея Первозванного – получил академик Иван Дедов за исторический вклад в развитие эндокринологии. Особое внимание уделили участникам спецоперации: звания Героев России удостоились подполковник Иван Берестовский и боевой офицер Илья Емельянов. Николай Куменов и Евгений Рочев стали первыми в современной истории страны полными кавалерами Георгиевского креста.
«Золотые Звезды» Героев Труда достались руководителям сельхозпредприятий, гендиректору конструкторского бюро «Рубин» из Петербурга Игорю Вильниту и главе Общественного телевидения Виталию Игнатенко. Космонавт Александр Горбунов получил звание Героя России за мужество в орбитальном полете. Москвичке Ольге Лобовой, воспитывающей 11 детей, присвоили звание «Мать-героиня».
Награды также получили известные артисты Юрий Антонов и Надежда Бабкина. Президент отметил, что творчество деятелей культуры приносит радость в семьи и вдохновляет граждан на новые свершения ради Родины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России заявил о защите национальных интересов страны бойцами спецоперации.
Глава государства вручил высшие Георгиевские кресты сержантам Николаю Куменову и Евгению Рочеву.
В конце прошлого года российский лидер наградил орденами выдающихся деятелей культуры и науки.