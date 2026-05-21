    21 мая 2026, 19:12 • Новости дня

    США решили ввести гигантские пошлины на российский палладий

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вашингтон планирует установить жесткие тарифы на ввоз необработанного палладия из России из-за предполагаемого субсидирования отечественных производителей.

    Американское министерство торговли планирует установить компенсационные пошлины в размере 109,1% на поставки необработанного палладия из России. В ведомстве считают, что российские компании получают государственные субсидии, пишет ТАСС.

    Меры затронут продукцию АО «Уральские инновационные технологии» и Приморского завода обработки цветных металлов. Расследование американских чиновников охватывало 2024 год.

    В сентябре 2025 года Федеральная комиссия США по международной торговле заявила об ущербе для американских производителей от российского импорта. Разбирательство инициировали профсоюзы и местный бизнес. Палладий активно используется в автомобильной, электронной и химической промышленности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая американские власти запланировали обложить импорт необработанного российского палладия антидемпинговой пошлиной в размере 132,83%.

    Еще летом прошлого года Вашингтон допускал введение подобных тарифов для защиты национальной безопасности. При этом за первые 11 месяцев 2024 года Соединенные Штаты сократили закупки этого металла из России на 20%.

    19 мая 2026, 08:10 • Новости дня
    Пентагон обвинил Зеленского в срыве мирных переговоров

    Tекст: Вера Басилая

    Мирное урегулирование конфликта зашло в тупик из-за категорического нежелания украинского руководства идти на территориальные компромиссы ради прекращения боевых действий, заявил генеральный инспектор Пентагона.

    Американское военное ведомство подготовило подробный доклад для конгресса, передает РИА «Новости».

    В документе генеральный инспектор отметил провал контактов на высшем уровне из-за споров о границах и гарантиях безопасности. «Зеленский продолжал неизменно подчеркивать, что Украина не уступит России территории», – говорится в тексте.

    Аудиторы констатировали сокращение числа призывников на Украине и низкий уровень подготовки бойцов. Вооруженные силы страны столкнулись с деградацией возможностей на фоне острой нехватки боеприпасов и беспилотных аппаратов.

    При этом Россия сохраняет полное стратегическое и оперативное превосходство.

    Дополнительной проблемой для Киева стало прекращение американского финансирования.

    Ранее американское министерство войны признало острую нехватку личного состава и боеприпасов в украинской армии.

    Конгресс США с апреля 2024 года прекратил выделять дополнительное финансирование для Киева.

    Владимир Зеленский категорически отверг возможность территориальных уступок ради мирного урегулирования.

    20 мая 2026, 21:48 • Новости дня
    Лавров сообщил об окончательной потере интереса США к Украине

    Tекст: Вера Басилая

    США переключили внимание на Китай, оставив европейским странам разбираться с украинским кризисом на фоне отчаянных попыток Киева удержать поддержку Запада, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров в интервью Шанхайской медиагруппе SMG рассказал об изменении приоритетов Вашингтона, передают «Вести». По словам министра, администрация Дональда Трампа первой признала необходимость устранить первопричины текущего противостояния.

    «Как я понял, Соединенные Штаты уже немного потеряли интерес и энтузиазм. Они открыто говорят, что пускай Европа занимается Украиной, а США будут заниматься КНР. Это звучит повсеместно», – сказал Лавров.

    Дипломат также добавил, что европейские лидеры и глава киевского режима Владимир Зеленский буквально повисли на руках американских политиков. Они безуспешно пытаются уговорить заокеанских партнеров изменить новую политическую линию.

    В январе глава МИД России Сергей Лавров отмечал готовность Вашингтона к устранению первопричин кризиса.

    До этого Лавров заявил об усталости США от украинского кризиса и желании оставить решение украинской проблемы европейцам.

    21 мая 2026, 08:42 • Видео
    Европа против «ухилянтов»: Брюссель требует жертв

    Специальный представитель Евросоюза по вопросам украинцев Ильва Йоханссон, отвечая на вопрос о продлении убежища для них в Евросоюзе после 2027 года, заявила, что это не должно касаться мужчин призывного возраста.

    18 мая 2026, 22:04 • Новости дня
    США опубликовали текст новой лицензии на операции с российской нефтью
    Tекст: Вера Басилая

    Минфин США опубликовал обновленную лицензию, разрешающую операции с уже погруженной на суда российской нефтью еще на 30 дней.

    Министерство финансов США разместило текст новой лицензии, касающейся операций с российской нефтью, которая уже находится на судах, передает РИА «Новости». Документ продлевает действие предыдущего разрешения сроком на один месяц.

    «Все операции, запрещенные вышеуказанными актами, которые обычно сопутствуют и необходимы для продажи, доставки или разгрузки сырой нефти или нефтепродуктов российского происхождения, погруженных на любое судно... до 17 апреля 2026 года, разрешены до 00:01 по восточному летнему времени 17 июня 2026 года», – уточняется в тексте лицензии Управления по контролю за иностранными активами.

    Разрешение не действует для лиц и структур, связанных с Ираном, КНДР, Кубой, Крымом и новыми регионами России. Ранее глава американского Минфина Скотт Бессент подтверждал планы продлить лицензию на морские поставки топлива из РФ, так как предыдущая истекла 16 мая.

    Ранее представители более десяти государств обратились к Вашингтону с просьбой о продлении временной лицензии на покупку российской нефти.

    СМИ сообщили, что Минфин США на месяц продлил снятие санкций на российскую нефть.



    19 мая 2026, 05:16 • Новости дня
    Пентагон заявил об неэффективности украинских ударов по России
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В докладе генерального инспектора американского военного ведомства для Конгресса отмечается неэффективность и хаотичность атак киевского режима по территории России.

    Военная разведка США пришла к выводу, что украинские удары по российской территории носят беспорядочный характер, передает РИА «Новости».

    Эти данные приводятся в докладе генерального инспектора Пентагона, подготовленном для конгресса США.

    «По оценке Разведывательного управления США, украинским ударам не хватало координации, темпа и концентрации на критически важной российской военной инфраструктуре», – говорится в опубликованном документе.

    Аналитики американского военного ведомства подчеркивают, что действия Киева не увенчались успехом. Несмотря на все попытки нанести существенный урон, Украина не смогла оказать реального влияния на способность России успешно проводить военные операции.

    В октябре военный эксперт Алексей Анпилогов в беседе с газетой ВЗГЛЯД пояснял, что действующая американская администрация хочет сократить финансирование ВСУ, но сохранить «страховой полис» от обвинений в том, что позиция Вашингтона способствовала поражению Украины, а потому передает Киеву разведданные для ударов вглубь России.

    20 мая 2026, 05:11 • Новости дня
    Вэнс заявил об отсутствии планов передачи иранского урана России
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Администрация Соединенных Штатов не намерена содействовать отправке иранского обогащенного урана на российскую территорию, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    «Что касается передачи обогащенного урана России, эти вопросы обсуждаются на переговорах. В настоящее время наш план заключается не в этом. Наш план никогда в этом не состоял», – цитирует Вэнса ТАСС.

    По словам вице-президента, он знаком с появившимися в прессе сообщениями на эту тему, однако их источник ему неизвестен. Вэнс подчеркнул, что президент США Дональд Трамп продолжит переговорный процесс для достижения соответствующей сделки.

    Представитель Белого дома добавил, что иранская сторона также не поднимала вопрос о передаче ядерных материалов. Он выразил сомнение, что Тегеран или сам президент США поддержали бы подобную идею, однако отказался давать предварительные обещания относительно исхода переговоров.

    Ранее СМИ сообщали, что в Иране якобы обсуждают вопрос передачи своего обогащенного урана Москве. Вашингтон и Тегеран рассматривают вариант долгосрочного ограничения на обогащение урана.

    19 мая 2026, 17:57 • Новости дня
    В Европе указали на риск непризнания США спецпосланника ЕС по Украине

    Euronews: США могут не признать спецпосланника ЕС по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вашингтон может не допустить будущего спецпосланника Евросоюза по Украине к ключевым переговорам, хотя в самом ЕС усиливаются призывы к прямому диалогу с Россией, отмечают западные издания.

    США могут не признать мандат возможного спецпосланника Евросоюза по Украине и не допустить его к переговорам, пишет РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Euronews. «На сегодняшний день гарантии того, что американцы признают легитимность специального посланника ЕС и включат его в строго конфиденциальные обсуждения, нет», – приводит канал оценку перспектив.

    По данным Euronews, в Евросоюзе усиливается курс на прямой диалог с Россией для завершения конфликта на Украине. Отмечается, что европейские лидеры рассматривают идею назначения специального посланника ЕС по украинскому урегулированию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз обсуждает создание должности спецпредставителя для переговоров с Россией по урегулированию ситуации на Украине.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил о возможном начале переговоров Европы с президентом Владимиром Путиным из-за несоответствия политики США интересам ЕС. До этого представитель Еврокомиссии Паула Пиньо также признала неизбежность переговоров с российским лидером.

    20 мая 2026, 00:35 • Новости дня
    Рябков: Россия соразмерно ответит на ядерные испытания любой из стран
    Tекст: Катерина Туманова

    Россия готова принять адекватные меры в случае проведения ядерных испытаний любым государством, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    Рябков подчеркнул, что сложившаяся ситуация в любом случае требует готовности национальной инфраструктуры на случай, если со стороны США последуют действия в направлении полноценных ядерных «тестов».

    «Констатируем, что если какое-либо государство проведет ядерные испытания, мы будем реагировать адекватно и соразмерно», – сказал он ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил о необходимости сохранить ядерный паритет после решения США по ПРО. Гатилов назвал главное условие достижения целей ядерного разоружения. Ульянов назвал выход США из договора ПРО фактором развития ядерных сил России.


    21 мая 2026, 05:40 • Новости дня
    Трамп назвал нелепым отставание США от России по ледоколам

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что американская сторона располагает лишь одним устаревшим ледоколом, тогда как у России есть несколько десятков таких судов.

    «У нас будет очень много ледоколов. Знаете, у России их 48, а у нас один, и тот очень старый. Это нелепо», – заявил Трамп, передает РИА «Новости».

    По его мнению, текущее положение дел абсолютно недопустимо для Соединенных Штатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года Трамп назвал смехотворным соотношение ледоколов России и США. Месяцем ранее американский лидер заключил с Финляндией крупную сделку на строительство 11 новых судов.

    20 мая 2026, 09:05 • Новости дня
    Песков заявил о бессмысленности сравнения приемов Путина и Трампа в Пекине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сравнивать церемониалы визитов российского и американского лидеров в Пекин не имеет смысла, так как главная ценность заключается в содержании переговоров, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Песков прокомментировал попытки сопоставить детали приемов Владимира Путина и Дональда Трампа в Китае. По его словам, такие сравнения вряд ли должны служить поводом для каких-либо выводов, передают «Вести».

    «Нет, есть смысл сравнивать содержание. Его не всегда просто сравнить, потому что не все на поверхности. Но, собственно, основная ценность именно в содержании, а не в церемониальной атрибутике», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом.

    Незадолго до этого американский лидер Дональд Трамп завершил свою трехдневную государственную поездку в КНР.

    Бывший разведчик США Скотт Риттер заявил о разном отношении китайской стороны к двум политикам.

    20 мая 2026, 17:12 • Новости дня
    Трамп отметил хорошие отношения с Путиным и Си Цзиньпином

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает встречу президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

    «Я думаю, это хорошо. Я отлично общаюсь с обоими лидерами», – сказал Трамп журналистам, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальная встреча лидеров России и Китая в Пекине продлилась почти три часа. Во время встречи Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и процитировал китайскую поговорку о разлуке.

    Президент России Владимир Путин назвал прошедшие переговоры успешными. Главы государств подписали внушительный пакет совместных документов.

    20 мая 2026, 05:47 • Новости дня
    В МИД России заявили о желании предпринимателей из США участвовать в ПМЭФ

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские предприниматели рассматривают возможности участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.

    Западные компании, которые остались на российском рынке, по словам дипломата, как и прежде будут участвовать. Те бизнесмены, которые проявляют интерес к диалогу, в том числе и американцы, как приезжали, так и будут приезжать.

    «Штаты могут направить своего представителя из Москвы, кто-то, возможно, приедет из Америки», – сообщил Биричевский РИА «Новости».

    ПМЭФ в этом году пройдет с 3 по 6 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, итальянские компании решили участвовать в ПМЭФ несмотря на давление ЕС. Итальянский бизнес потерял более восьми миллиардов евро из-за антироссийских санкций Евросоюза. Politico узнала, что два депутата от немецкой партии АдГ хотят приехать на ПМЭФ-2026.



    19 мая 2026, 14:33 • Новости дня
    Пентагон отметил превосходство России над ВСУ в защите тыловых сил

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия сохраняет стратегическое и оперативное преимущество над украинской армией, следует из отчета для генерального инспектора Пентагона по операции «Атлантическая решимость» для конгресса

    В отчете генерального инспектора Пентагона по операции «Атлантическая решимость» отмечается существенная разница в возможностях сторон по обеспечению безопасности своих подразделений, передает РИА «Новости».

    «Россия почти наверняка сохраняет более высокий потенциал защиты сил в тыловых районах за счет маскировки, дезинформации противника и развитой системы ПВО», – говорится в документе.

    В материалах также подчеркивается, что украинские войска испытывают постоянный дефицит боеприпасов для зенитных комплексов из-за полной зависимости от западной помощи. В первом квартале 2026 года Украина продолжала сталкиваться с острой нехваткой снарядов и беспилотников, что привело к деградации возможностей вооруженных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское военное ведомство констатировало серьезную деградацию возможностей украинской армии.

    Военная разведка Соединенных Штатов назвала атаки ВСУ по российской территории хаотичными.

    Официальный представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат пожаловался на острую нехватку ракет для систем противовоздушной обороны.

    20 мая 2026, 11:12 • Новости дня
    В Кремле допустили встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС

    Tекст: Дарья Григоренко

    График двусторонних контактов президента России на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества будет сформирован позднее, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «Теоретически там возможна встреча со всеми участниками этого саммита. Они, саммиты, для этого и проводятся», – отметил Песков в комментарии «Известиям».

    Отвечая на вопрос о вероятности контактов с Дональдом Трампом, представитель Кремля сказал: «Теоретически, да». Он также добавил, что организация бесед в трехстороннем формате пока не планируется.

    «Путин подтвердил свою готовность принять участие, приехать. Посмотрим, кем будут остальные участники, которые будут в Китае. Наверняка будет верстаться график двусторонних встреч», – сказал Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле допустили возможность встречи лидеров двух стран в китайской столице.

    Президент США Дональд Трамп не исключил вероятность переговоров с российским коллегой в Пекине.

    Ранее Владимир Путин подтвердил готовность к личным контактам с американским лидером.

    20 мая 2026, 11:29 • Новости дня
    Ушаков сообщил о желании Уиткоффа посетить Россию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф неоднократно выражал готовность вновь приехать в Россию, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

    «Уиткофф несколько раз заявлял о своем желании вместе со своим партнером Кушнером приехать в Москву», – отметил дипломат. По его словам, эта тема уже поднималась во время рабочих контактов. При этом конкретные сроки визита пока не определены, пишут «Известия».

    Ушаков подчеркнул, что график поездки будет формироваться совместно представителями двух стран. Он назвал это обычным дипломатическим процессом, в котором стороны предлагают и согласовывают удобные варианты.

    В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отказался называть возможные даты прибытия американского переговорщика. Отвечая на вопрос журналистов о скором визите эмиссара, представитель Кремля напомнил, что говорит от лица президента, а не других чиновников, передает ТАСС.

    «Я пресс-секретарь [президента России Владимира] Путина, а не Кирилла Дмитриева», – сказал он в ответ на просьбу подтвердить слова спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева о том, что американский переговорщик посетит Россию «в ближайшее время».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков допустил скорый приезд Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву.

    Ранее российская сторона выразила готовность принять американских переговорщиков по Украине.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал сообщить точные сроки контактов после их окончательного определения.

    20 мая 2026, 08:25 • Новости дня
    Дмитриев сообщил о скором визите Стива Уиткоффа в Россию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф посетит Россию «в ближайшее время».

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев подтвердил скорый приезд американского чиновника, передают РИА «Новости».

    «В ближайшее время», – сказал Дмитриев, отвечая на соответствующий вопрос журналиста Life Александра Юнашева. Точная дата и программа пребывания американского представителя в Москве пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф провели переговоры в Москве.

    На фоне поездки американского спецпосланника Сенат США отложил обсуждение новых антироссийских санкций.

    В августе того же года глава РФПИ лично встретил Стивена Уиткоффа в московском аэропорту Внуково.

