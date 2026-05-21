США решили ввести гигантские пошлины на российский палладий

В США объявили о вводе гигантских пошлин в 109% на российский палладий

Tекст: Тимур Шайдуллин

Американское министерство торговли планирует установить компенсационные пошлины в размере 109,1% на поставки необработанного палладия из России. В ведомстве считают, что российские компании получают государственные субсидии, пишет ТАСС.

Меры затронут продукцию АО «Уральские инновационные технологии» и Приморского завода обработки цветных металлов. Расследование американских чиновников охватывало 2024 год.

В сентябре 2025 года Федеральная комиссия США по международной торговле заявила об ущербе для американских производителей от российского импорта. Разбирательство инициировали профсоюзы и местный бизнес. Палладий активно используется в автомобильной, электронной и химической промышленности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая американские власти запланировали обложить импорт необработанного российского палладия антидемпинговой пошлиной в размере 132,83%.

Еще летом прошлого года Вашингтон допускал введение подобных тарифов для защиты национальной безопасности. При этом за первые 11 месяцев 2024 года Соединенные Штаты сократили закупки этого металла из России на 20%.