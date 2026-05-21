  • Новость часаПутин наградил первых в современной истории полных кавалеров Георгиевского креста
    21 мая 2026, 17:28 • Новости дня

    Путин: Мы все служим трудовому народу

    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в Кремле вручил государственные награды гражданам за заслуги в различных сферах деятельности и подчеркнул их вклад в развитие общества.

    Российский лидер Владимир Путин вручил государственные награды в Кремле, передает ТАСС. Во время торжественного мероприятия президент подчеркнул, что все жители страны стараются приносить пользу обществу, однако лауреаты справляются с этой задачей успешнее остальных.

    «Один из награжденных мне шепнул: «Служу трудовому народу», – поделился глава государства. – Вот вы делаете это наилучшим образом. Мы все служим трудовому народу, а вы – наилучшим образом».

    Кроме того, президент согласился с высказыванием одного из участников церемонии о том, что в зале собрались выдающиеся люди. «Один из выступавших сказал: "Очень приятно быть здесь, среди выдающихся людей". Так и есть – среди выдающихся людей и среди тех, кто воспитывает выдающихся людей. Спасибо за ваш труд, за ваши результаты», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой церемонии Путин наградил первых в современной истории полных кавалеров Георгиевского креста.

    21 мая 2026, 08:33 • Новости дня
    CNN: Визит Путина в Китай оказался успешнее поездки Трампа
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Визит российского лидера Владимира Путина в Пекин прошел в более открытой и дружеской обстановке по сравнению с поездкой американского президента Дональда Трампа, сообщает CNN.

    Американские журналисты обратили внимание, что визит президента России Владимира Путина в Китай продемонстрировал более теплые отношения, чем поездка американского лидера, передает РИА «Новости».

    «Хотя обоих лидеров встретили с распростертыми объятиями, визит Путина был отмечен более открытой демонстрацией дружбы между двумя лидерами и их странами», – отмечает канал CNN.

    В последние годы Москва и Пекин значительно усилили взаимодействие в сферах торговли, дипломатии и безопасности. Подобный подход подчеркивает постоянно углубляющееся сближение двух государств на фоне изменения их отношений с США.

    Президент России Владимир Путин назвал прошедшие переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином успешными. Владимира Путина встретили на площади Тяньаньмэнь торжественными залпами из пушек. В ходе церемонии оркестр исполнил гимн России, а после композицию «Подмосковные вечера».

    Российский лидер оценил встречу в узком составе как дружескую. Си Цзиньпин назвал Путина давним другом. В свою очередь, Владимир Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и вспомнил китайскую поговорку: «Не виделись день, а как будто минуло три осени».

    Бывший американский разведчик Скотт Риттер указал на разное отношение Пекина к визитам Владимира Путина и Дональда Трампа.

    В сети отметили более высокий уровень приема Путина в КНР по сравнению с Трампом.

    21 мая 2026, 17:19 • Новости дня
    Путин наградил первых в современной истории полных кавалеров Георгиевского креста
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин вручил Георгиевские кресты I степени двум участникам специальной военной операции на торжественной церемонии в Екатерининском зале Сенатского дворца Кремля.

    Высшей степенью знака отличия ордена Святого Георгия были награждены командир разведывательного взвода мотострелкового батальона 37-й отдельной мотострелковой бригады сержант Николай Куменов и командир танка танкового батальона 126-го мотострелкового полка старший сержант Евгений Рочев, передает ТАСС.

    «Знак отличия – Георгиевский крест первой степени – вручается нашим воинам, нашим храбрым воинам Николаю Евгеньевичу Куменову и Евгению Васильевичу Рочеву. Впервые в современной России они стали полными кавалерами этой награды», – заявил Путин в ходе церемонии награждения, передает официальный сайт президента.

    Николай Куменов участвует в специальной военной операции с 2022 года. Ранее военнослужащий уже был удостоен Георгиевских крестов IV, III и II степени.

    Старший сержант Рочев также является полным кавалером этой награды. За время службы на передовой он получил Георгиевские кресты трех предыдущих степеней, а также медаль «За боевые отличия».

    Знак отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский крест – одна из главных военных наград России, которой отмечают личное мужество, храбрость и боевые заслуги военнослужащих. Награда была восстановлена в 1992 году, а современный статут утвержден в 2000-м. Георгиевский крест имеет четыре степени – от IV до I. Награждение производится последовательно: от низшей степени к высшей. Полные кавалеры Георгиевского креста – военнослужащие, удостоенные всех четырех степеней награды.

    Крестом награждают солдат, сержантов, прапорщиков и мичманов за подвиги в боевых действиях, проявленные мужество, самоотверженность и воинское мастерство. На лицевой стороне награды изображен Святой Георгий Победоносец, поражающий копьем змея. Первые награждения в современной России состоялись в 2008 году после событий в Южной Осетии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал вручение государственных наград героям спецоперации.

    В декабре прошлого года Владимир Путин наградил медалями «Золотая Звезда» проявивших героизм на фронте бойцов.

    В конце 2024 года глава государства вручил звезду Героя России военному корреспонденту Евгению Поддубному.

    21 мая 2026, 08:42 • Видео
    Европа против «ухилянтов»: Брюссель требует жертв

    Специальный представитель Евросоюза по вопросам украинцев Ильва Йоханссон, отвечая на вопрос о продлении убежища для них в Евросоюзе после 2027 года, заявила, что это не должно касаться мужчин призывного возраста.

    21 мая 2026, 08:49 • Новости дня
    Китайский инженер назвал фото с Путиным самым важным подарком

    Китайский инженер назвал фотографию с автографом Путина самым ценным подарком

    @ Владимир Смирнов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Житель Китая Пэн Пай, встретившийся с Владимиром Путиным во второй раз, признался, что совместный снимок с российским лидером стал для него главным подарком.

    Президент России Владимир Путин во время официального визита в Пекин встретился с китайским инженером Пэн Паем, с которым впервые виделся в 2000 году, передает РИА «Новости».

    В ходе беседы глава государства вручил мужчине чайный сервиз «Классика Москвы» и подписал совместную фотографию 26-летней давности, сделанную в парке Бэйхай.

    «Я думаю, что оба подарка очень ценные и уникальные. Если бы мне пришлось выбирать, то, наверное, фотография, которая сейчас в моих руках, для меня важнее, потому что я чувствую, что она ближе к президенту Путину», – поделился впечатлениями Пэн Пай.

    Он добавил, что пока не решил, где разместит снимок, и в первую очередь заботится о его сохранности по пути домой.

    Пэн Пай, которому в июне исполнится 38 лет, работает инженером в китайской строительной компании. В 2013 году он окончил магистратуру Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета.

    Мужчина стал известен в прошлом году после публикации архивного кадра телеканалом RT, а перед новой встречей с Путиным признавался, что это событие было его давней мечтой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России провел неформальную встречу с повзрослевшим героем архивного снимка в резиденции Дяоюйтай.

    Китайский инженер преподнес российскому лидеру уникальный лилинский фарфор из провинции Хунань. Владимир Путин в ответ подарил собеседнику российский керамический сервиз.

    21 мая 2026, 16:42 • Новости дня
    Путин анонсировал пуски баллистических и крылатых ракет на ядерных учениях

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские и белорусские военные отработают задачи по управлению и взаимодействию при применении ядерного оружия в рамках совместной тренировки, сообщил президент России Владимир Путин.

    Практические пуски баллистических и крылатых ракет состоятся в ходе сегодняшних учений, передает ТАСС. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на совместной с Белоруссией тренировке ядерных сил.

    «В ходе совместной тренировки предстоит отработать широкий круг задач, прежде всего действия должностных лиц по управлению и взаимодействию при применении ядерного оружия, в том числе размещенного на территории Республики Беларусь», – отметил глава государства. Он добавил, что сегодня также будут проведены практические пуски ракет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило о начале масштабных маневров ядерных сил.

    Военнослужащие привели ядерные силы в высшую степень боевой готовности.

    Российская армия перебросила специальные боеприпасы в полевые пункты хранения на территории Белоруссии.

    21 мая 2026, 16:32 • Новости дня
    Путин назвал ядерную триаду гарантом суверенитета Союзного государства
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На фоне роста мировой напряженности российское стратегическое вооружение призвано обеспечить безопасность и глобальный баланс сил для России и Белоруссии, заявил президент РФ Владимир Путин

    Президенты России и Белоруссии в четверг провели совместную дистанционную тренировку ядерных сил. Российский лидер подчеркнул крайнюю важность стратегического сдерживания в современных условиях, передает агентство БелТА.

    «Учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета Союзного государства России и Беларуси, обеспечить решение задач стратегического сдерживания, поддержания ядерного паритета и баланса сил на глобальном уровне», – заявил глава государства.

    «Уже отмечал и вновь подчеркну: использование такого оружия, ядерного оружия – это крайняя, исключительная мера обеспечения национальной безопасности наших государств», – отметил президент России, его слова приводит Кремль в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Белоруссия начали масштабные учения по скрытному перемещению ядерных боеприпасов.

    В конце прошлого года российские ракетные комплексы «Орешник» заступили на боевое дежурство в республике.

    В феврале президент России Владимир Путин заявил о намерении продолжить совместные усилия для обеспечения военной безопасности Союзного государства.

    21 мая 2026, 02:45 • Новости дня
    Путин и Си Цзиньпин передали теплые пожелания 100-летнему ветерану Знаменскому

    Tекст: Катерина Туманова

    Владимир Путин и Си Цзиньпин передали поздравления со 101-летием ветерану Великой Отечественной войны, с которым в Москве смотрели торжественный парад в День Победы, а фото увидели на специальной выставке в Пекине к визиту российского президента.

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин осмотрели фотовыставку «Нерушимая дружба великих народов, стратегическое партнерство великих держав» в Доме народных собраний в Пекине, где был представлен снимок с парада 9 Мая в Москве 2025 года.

    Генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов сообщил политикам, что на фото с ними запечатлен столетний ветеран Евгений Знаменский, который передает им привет.

    «Желаю ему крепкого здоровья и долголетия», – ответил Си Цзиньпин.

    Путин также попросил присоединиться к поздравлениям в адрес фронтовика, которому в августе исполнится 101 год.

    Организаторы выставки сообщили, что готовятся поздравить фронтовика со 101-летием 13-го августа.

    Евгений Знаменский родился в 1925 году и был призван в Красную Армию в начале 1943 года. Он встретил Победу в Берлине, оставив свою подпись на стене Рейхстага. Ветеран удостоен множества наград, включая орден Отечественной войны II степени и две медали «За отвагу», а так же медаль «За оборону Москвы», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков назвал поводом для гордости единство ветеранов СВО и Великой Отечественной. Путин охарактеризовал прошедший в российской столице парад Победы на 9 Мая как спокойный и достойный.

    Кроме того, политолог Данилин указал на ключевые моменты встречи Путина и Си Цзиньпина.

    Официальный визит Путина в КНР завершен, по итогам переговоров с Си Цзиньпином президент России выразил уверенность в дальнейшем укреплении двусторонней дружбы. Во время переговоров Путин назвал господина Си дорогим другом и процитировал китайскую поговорку о разлуке.

    21 мая 2026, 17:15 • Новости дня
    Путин исключил втягивание России в новую гонку вооружений

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Развитие отечественной ядерной триады продолжится в строгом соответствии с намеченными десятилетия назад планами для поддержания сил на уровне необходимой достаточности, заявил президент Владимир Путин.

    Российский лидер прокомментировал стратегию развития оборонного потенциала страны в ходе совместной с Белоруссией тренировки, передает ТАСС. Президент обратил внимание на то, что государство не намерено искусственно наращивать военную мощь.

    «Как уже говорил, мы не намерены втягиваться в гонку вооружений. Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности. Мы делаем все то, что было запланировано еще десятилетиями до этого», – подчеркнул он.

    По словам главы государства, страна считает важным и дальше повышать уровень подготовки соответствующих подразделений, а также комплексно развивать все их составляющие. «Работаем в плановом режиме, четко, слаженно – и слава Богу, у нас все получается», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Белоруссия начали масштабные совместные учения.

    Российские военные отработали перевод частей применения ядерного оружия на высшие ступени боевой готовности.

    Вооруженные силы России перебросили специальные боеприпасы в полевые пункты хранения на белорусской территории.

    21 мая 2026, 16:54 • Новости дня
    Путин заявил о защите национальных интересов России бойцами СВО
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские военнослужащие в зоне проведения специальной военной операции не только охраняют государственные границы, но и отстаивают национальные интересы страны, заявил президент Владимир Путин.

    Президент Владимир Путин во время церемонии вручения государственных наград в Кремле отметил значимую роль бойцов на фронте, передает ТАСС. Глава государства подчеркнул их вклад в обеспечение безопасности страны.

    «С особым уважением мы относимся к участникам специальной военной операции, к тем, кто защищает национальные интересы и рубежи Отечества», – заявил российский лидер, говоря о Героях России, удостоенных «Золотых Звезд».

    Кроме того, президент выразил уверенность в том, что современные достижения и прорывы россиян в различных сферах окажут прямое влияние на развитие государства. По его словам, эти успехи будут служить будущим поколениям еще многие десятилетия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал вручение звезд Героев бойцам спецоперации.

    Ранее глава государства поблагодарил военнослужащих за самоотверженность. Российский лидер назвал находящихся на передовой солдат истинными героями Отечества.

    21 мая 2026, 14:35 • Новости дня
    Песков: Путин инициативно не предлагал кандидатуру Шредера для диалога с Европой

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин назвал имя бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера для диалога Европы с Россией исключительно в качестве ответа на прямой вопрос прессы о наиболее подходящем кандидате, пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Владимир Путин не выступал с инициативой выдвижения Герхарда Шредера для проведения переговоров между Москвой и Европой, передает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил контекст недавнего заявления. По его словам, это была лишь реакция на интерес представителей СМИ.

    «Сам Путин инициативно Шредера не предлагал. Его спросили журналисты, то есть ваши коллеги, кто с его точки зрения был бы предпочтителен», – сообщил представитель Кремля.

    Президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для диалога с Европой.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц категорически отверг эту инициативу российского лидера.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова перечислила ключевые качества для будущего европейского посланника.

    21 мая 2026, 12:10 • Новости дня
    МИД Китая назвал переговоры Путина и Си Цзиньпина дружескими и плодотворными

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели дружеские и результативные переговоры в китайской столице, заявил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Го Цзякунь.

    «В ходе визита президента России Владимира Путина в Китай председатель КНР Си Цзиньпин провел с ним углубленные, дружеские и плодотворные переговоры», – подчеркнул дипломат на брифинге. Встреча стала важным шагом в развитии двустороннего диалога, передает РИА «Новости».

    Представитель китайского МИД добавил, что главы двух государств согласовали новые важные шаги для развития всеобъемлющего партнерства. Стороны намерены укреплять стратегическое взаимодействие в современных условиях.

    Ранее Го Цзякунь сообщил, что Пекин намерен активно реализовывать соглашения, достигнутые лидерами Китая и России, чтобы обогатить двустороннее сотрудничество и укрепить доверие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Китая поприветствовал визит президента России Владимира Путина.

    Председатель КНР Си Цзиньпин назвал развитие двусторонних отношений стратегическим выбором.

    Российский лидер оценил встречу в узком составе как дружескую. Си Цзиньпин назвал Путина давним другом. В свою очередь, Владимир Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и вспомнил китайскую поговорку: «Не виделись день, а как будто минуло три осени».

    21 мая 2026, 14:41 • Новости дня
    Фицо рассказал о тайном интересе политиков ЕС к разговору с Путиным

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что критикующие его европейские политики пытаются узнать подробности его недавней встречи с Владимиром Путиным.

    По словам Фицо, европейские лидеры тайно интересуются содержанием беседы главы словацкого правительства с президентом России, несмотря на публичное осуждение визита в Москву., передает РИА «Новости».

    Словацкий лидер посетил Москву 9 мая для участия в мероприятиях по случаю Дня Победы.

    «Мне жаль, что нет никакого диалога. Это лицемерие продолжаться не может. Я еду на встречу с… российским президентом, все меня критикуют, а потом все мне звонят или хотят встретиться: «Что Путин сказал?». Это бесконечное лицемерие, которым я являюсь свидетелем в последнее время», – подчеркнул Фицо.

    Ранее в середине мая глава правительства Словакии отмечал необходимость прямого диалога Европы с Россией. По его словам, это позволит европейским политикам открыто обсуждать важные вопросы, а не расспрашивать его в кулуарах о содержании бесед с российским лидером.

    9 мая Фицо присутствовал на праздновании Дня Победы в Москве и провел встречу с президентом России Владимиром Путиным.

    На следующий день Фицо предсказал скорые расспросы европейских коллег о деталях этой беседы.

    В середине мая премьер Словакии анонсировал передачу важной информации от российского лидера союзникам по Европейскому союзу.

    21 мая 2026, 14:00 • Новости дня
    Песков назвал насыщенным и максимально результативным визит Путина в Китай

    Tекст: Дарья Григоренко

    Поездка президента России Владимира Путина в Пекин оказалась крайне содержательной, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Визит прошел, как это обычно бывает с нашим стратегическим привилегированным партнером, насыщенно, содержательно и максимально результативно», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистами, передает РИА «Новости».

    Особое внимание было уделено подписанной главами государств совместной декларации. По словам пресс-секретаря, этот документ открывает новые перспективы для расширения особого партнерства между двумя странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел Китая назвало прошедшие переговоры лидеров двух стран дружескими и плодотворными.

    По итогам государственного визита стороны утвердили обширный пакет из 42 совместных документов.

    Президент России и председатель КНР приняли совместную декларацию о становлении многополярного мира.

    Путин назвал прошедшие в узком составе переговоры дружескими и содержательными.

    21 мая 2026, 15:54 • Новости дня
    Кремль анонсировал совещание Путина с правительством по развитию бизнеса

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин 22 мая обсудит с правительством развитие деловой среды, сообщила пресс-служба Кремля.

    Встреча пройдет в формате видеоконференции, говорится в сообщении Кремля на платформе Max.

    «22 мая Владимир Путин в формате видео-конференц-связи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основной темой обсуждения станет совершенствование условий ведения бизнеса», – говорится в сообщении. Главным докладчиком на мероприятии выступит вице-премьер Александр Новак.

    Кроме того, планируется участие главы государства в церемонии открытия новых объектов для детского отдыха и рассмотрение ряда актуальных текущих вопросов.

    В этот же день глава государства встретится с выпускниками первого потока образовательной программы «Время героев», которая реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии совместно с Президентской платформой «Россия – страна возможностей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте российский лидер перед заседанием правительства по видеосвязи открыл новые образовательные учреждения в регионах.

    21 мая 2026, 14:06 • Новости дня
    Песков: Путин и Си Цзиньпин не обсуждали мирный план Китая по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Пекине не обсуждали китайский план по урегулированию на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    В ходе недавнего официального визита в Пекин российский и китайский лидеры затрагивали тему украинского конфликта, однако конкретный план урегулирования не рассматривался, передает РИА «Новости». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил этот факт.

    «Нет, этот план не обсуждался», – заявил представитель Кремля журналистам. При этом он подчеркнул, что сама тема украинского кризиса действительно поднималась в ходе двусторонних встреч на высшем уровне.

    По словам Пескова, Китай выражает готовность содействовать мирному разрешению ситуации. В Москве признательны пекинским коллегам за намерение помочь выйти на траекторию урегулирования конфликта.

    Напомним, что свои предложения из 12 пунктов Китай представил в феврале 2023 года.

    Официальная встреча Путина и главы КНР Си Цзиньпина Пекине продлилась почти три часа.

    По итогам переговоров президент России выразил уверенность в дальнейшем укреплении двусторонней дружбы.

    В августе прошлого года лидеры России и Китая рассмотрели перспективы урегулирования украинского кризиса по телефону.

    21 мая 2026, 10:55 • Новости дня
    Путин оценил роль полярников в расширении присутствия России в Арктике

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поздравил полярников с профессиональным праздником, отметив их роль в наращивании присутствия России в Арктике и Антарктике.

    Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму в честь Дня полярника, сообщается на сайте Кремля.

    «Сегодня мы чествуем мужественных, целеустремленных, сильных духом людей, посвятивших себя служению Родине в тяжелейших условиях Арктики и Антарктики», – подчеркнул российский лидер.

    По словам главы государства, благодаря самоотверженному труду специалистов были проложены новые трассы и освоены месторождения полезных ископаемых. Он добавил, что современные исследователи успешно продолжают дело своих предшественников, наращивая присутствие страны в полярных регионах.

    Путин также обратил внимание на значительный вклад полярников в реализацию экологических и просветительских программ. Кроме того, президент напомнил, что ровно 70 лет назад, в 1956 году, начала работу первая советская антарктическая станция «Мирный», которая открыла новые возможности для изучения континента.

    Путин пожелал полярникам крепкого здоровья и успехов в работе на благо Отечества.

    Ранее Путин отметил возросшую значимость Северного морского пути для мировой логистики.

