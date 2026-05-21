Reuters сообщило о массовом отзыве опасных моделей Hyundai Elantra

Национальное управление безопасности дорожного движения США объявило масштабную кампанию по отзыву с продаж 54 337 гибридных автомобилей Hyundai Elantra, выпущенных в период с 2024 по 2026 год, передает Reuters. Причиной такого решения послужил риск перегрева блока управления гибридной силовой установкой.
Подобная неисправность при высоких нагрузках способна привести к возгоранию. Кроме того, перегрев контроллера может спровоцировать проблемы с запуском двигателя или перевести автомобиль в режим ограниченной мощности.
Для устранения выявленного дефекта официальные дилеры автоконцерна осуществят бесплатное обновление программного обеспечения. Владельцы потенциально опасных машин получат приглашения посетить сервисные центры для проведения необходимых технических работ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, год назад компания Hyundai отозвала в России почти 100 тысяч автомобилей также из-за риска возможного возгорания. Позже бренд Kia тоже запустил сервисную кампанию для 55 тысяч машин по причине возможного короткого замыкания.
А в феврале текущего года немецкий BMW начал масштабный отзыв 337 тысяч транспортных средств из-за угрозы пожара.