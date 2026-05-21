Путин исключил втягивание России в новую гонку вооружений

Tекст: Елизавета Шишкова

Российский лидер прокомментировал стратегию развития оборонного потенциала страны в ходе совместной с Белоруссией тренировки, передает ТАСС. Президент обратил внимание на то, что государство не намерено искусственно наращивать военную мощь.

«Как уже говорил, мы не намерены втягиваться в гонку вооружений. Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности. Мы делаем все то, что было запланировано еще десятилетиями до этого», – подчеркнул он.

По словам главы государства, страна считает важным и дальше повышать уровень подготовки соответствующих подразделений, а также комплексно развивать все их составляющие. «Работаем в плановом режиме, четко, слаженно – и слава Богу, у нас все получается», – сказал Путин.

Российские военные отработали перевод частей применения ядерного оружия на высшие ступени боевой готовности.

Вооруженные силы России перебросили специальные боеприпасы в полевые пункты хранения на белорусской территории.