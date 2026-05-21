Герасимов доложил Путину о готовности ко второму этапу учений ядерных сил

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о готовности войск к продолжению маневров, передает РИА «Новости». Накануне лидеры двух стран дистанционно провели совместную тренировку профильных подразделений.
«В настоящее время войска и силы готовы к проведению второго этапа учения», – заявил начальник Генштаба. На первом этапе была проведена внезапная проверка ядерных сил в ходе совместных российско-белорусских учений, добавил Герасимов.
Маневры по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии проходят с 19 по 21 мая. Военнослужащие отрабатывают вопросы совместной подготовки и применения оружия, размещенного на белорусской территории. Тренировки боевого применения и обеспечения начались в республике 18 мая.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 19 мая в России и Белоруссии начались масштабные маневры по подготовке и применению ядерных сил.
Российские военные перебросили специальные боеприпасы для комплексов «Искандер-М» на белорусскую территорию.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал данные совместные тренировки сигналом для европейских государств.