Васильева сохранила пост президента Российской академии образования

Академик Ольга Васильева вновь возглавила Российскую академию образования по решению членов организации 21 мая 2026 года, передает сайт РАО. Теперь кандидатуру избранного президента должно утвердить правительство России в соответствии с уставом.
«Благодарю коллег за оказанное доверие. Нам предстоит работа по дальнейшему усилению и развитию всех направлений уставной деятельности РАО, которые были заложены еще во времена Академии педагогических наук СССР», – заявила Васильева. Она также отметила планы по расширению экспертной и просветительской деятельности и внедрению разработок ученых в практику.
Кроме того, участники собрания впервые в новейшей истории академии одобрили создание Отделения социогуманитарного военного образования. Васильева, занимающая пост президента РАО с 2021 года, является доктором исторических наук и автором более 160 научных работ. Ранее она руководила Министерством образования и науки, а также Министерством просвещения.
В конце 2024 года Ольга Васильева вошла в состав межведомственной комиссии по историческому просвещению.
