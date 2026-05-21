Reuters: Верховный лидер Ирана запретил вывозить обогащенный уран

«Директива верховного лидера и консенсус внутри руководства заключаются в том, что запасы обогащенного урана не должны покидать страну», – приводит агентство слова одного из собеседников, передает РИА «Новости».
По данным источников, высшие чиновники государства считают недопустимым вывоз стратегических материалов за границу. Они уверены, что такой шаг сделает страну более уязвимой для потенциальных атак со стороны США и Израиля в будущем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России предложил Тегерану и Вашингтону помощь в решении урановой проблемы.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс исключил возможность отправки иранских ядерных материалов на российскую территорию.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи анонсировал консультации с Москвой о судьбе обогащенного урана.