В Госдуме разработали новые меры защиты добросовестных покупателей жилья

Депутаты Государственной думы Ярослав Нилов и Дмитрий Гусев разработали законопроект о предоставлении дополнительных гарантий добросовестным приобретателям жилья, передает ТАСС. Документ уже направлен на отзыв в Верховный суд России и Росреестр.
Инициатива предполагает внесение изменений в Гражданский кодекс и закон о регистрации недвижимости. Согласно поправкам, если сделку признают недействительной, покупатель обязан вернуть жилье только после полного возмещения уплаченных за него средств.
«Предлагаемые изменения направлены на повышение стабильности на рынке недвижимости», – заявил Дмитрий Гусев. По его словам, принятие новых норм будет способствовать росту доверия россиян к системе государственной регистрации прав на имущество.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года Российская гильдия риелторов выступила с инициативой введения презумпции добросовестности покупателя жилья.
До этого депутат Госдумы Владимир Кошелев предложил механизм залогового удержания недвижимости до полного возврата средств продавцом. А спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал обсуждение периода охлаждения при сделках с квартирами.