Кабмин сообщил о планах утвердить инфраструктуру для электросамокатов

Tекст: Денис Тельманов

Правительство России планирует утвердить планы развития инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности в текущем году, передает ТАСС. К 2028 году Министерство внутренних дел и Минтранс обеспечат государственную регистрацию таких транспортных средств с выдачей номерных знаков.

«Уже в 2026 году запланировано утверждение региональных планов развития инфраструктуры для СИМ и их интеграции в городские транспортные системы. Решать эту задачу будут Минтранс и власти регионов», – сообщается в заявлении кабинета министров.

Кроме того, к 2030 году планируется окончательно урегулировать вопрос обязательной маркировки электросамокатов и других подобных устройств. Это позволит гарантировать их соответствие установленным стандартам безопасности на дорогах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сенатор Артем Шейкин анонсировал подготовку новых правил дорожного движения для электросамокатов к июлю 2026 года.

В феврале прошлого года Совет Федерации объявил о работе правительства над государственной регистрацией средств индивидуальной мобильности.

До этого Министерство транспорта предложило внедрить реестровую модель учета СИМ с выдачей специальных знаков.