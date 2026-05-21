В Калининграде мужчину приговорили к 12 годам колонии по обвинению в госизмене

Tекст: Дарья Григоренко

Следствие установило, что осужденный связался с представителями иностранной организации, действующей против безопасности России, передает РИА «Новости».

По заданию кураторов молодой человек расклеивал агитационные листовки в общественных местах Калининграда и Гурьевска с призывами вступать в ряды структуры. Кроме того, он выслеживал военные корабли в акватории Балтийского моря, а собранные сведения передавал за рубеж.

Прокуратура региона полностью поддержала государственное обвинение. «Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил мужчине наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год шесть месяцев», – говорится в заявлении ведомства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд назначил 14 лет колонии жителю Томской области за фотографирование военных объектов.

В начале мая крымчанин получил 18 лет строгого режима за шпионаж за кораблями Черноморского флота.

В апреле жителя Кабардино-Балкарии приговорили к 12 годам лишения свободы за передачу секретных данных иностранцу.