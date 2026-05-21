Петарды на репетиции последнего звонка покалечили школьников

Tекст: Денис Тельманов

Инцидент произошел в Москве на территории школы №1526, передает ТАСС. Во время репетиции последнего звонка двое учащихся принесли с собой пиротехнику и подорвали петарды, в результате чего получили травмы рук и были отправлены в больницу.

«Сегодня в ходе репетиции последнего звонка на территории школы №1526 двое учеников взорвали принесенные петарды, в результате чего оба подростка получили травмы рук. В школу была незамедлительно вызвана скорая помощь, ученики госпитализированы в детскую больницу им. Филатова. Их состояние стабильное, угрозы жизни нет», – сказал собеседник агентства.

В департаменте образования и науки уточнили, что подросткам оказывают полный объем медицинской помощи, а их состояние врачи оценивают как стабильное. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося, при этом департамент заявляет о полном содействии следствию и проведении внутренней проверки по факту происшествия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Чайковском городском округе Пермского края во время урока в пятом классе произошел взрыв петарды и незначительные ожоги получили трое учащихся.

В Орехово-Зуеве 11-летний мальчик во время игр с пиротехникой получил тяжелую травму кисти, после чего возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Подростку из Орехово-Зуева врачи провели операцию после взрыва петарды и ампутировали часть пальцев, его состояние оценили как удовлетворительное.