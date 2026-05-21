Пропавший в Таиланде российский криптоинвестор найден в братской могиле

Тело исчезнувшегокриптоинвестора Гарбузова обнаружили в тайской братской могиле

Tекст: Мария Иванова

Российский криптоинвестор и спортсмен Максим Гарбузов, пропавший в Паттайе в начале 2026 года, погиб, передает РИА «Новости». Информацию об этом подтвердила руководитель группы российских волонтеров в Таиланде Светлана Шерстобоева.

«Максим Гарбузов из Петербурга найден все в той же братской могиле в Бангкоке, где захоронены невостребованные тела иностранцев», – сообщила глава волонтеров. Она пояснила, что добровольцы вели поиски соотечественника с февраля. Родственники мужчины также обращались с заявлением в правоохранительные органы.

По словам Шерстобоевой, причиной столь долгих поисков стала банальная опечатка. Местные полицейские неверно записали фамилию погибшего россиянина, из-за чего его долгое время не могли опознать.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля в Таиланде исчез проживший там 12 лет уроженец Хакасии Георгий Новиков.

Ранее в Бангкоке на кладбище невостребованных тел похоронили пропавшую в конце 2025 года россиянку Веронику Партнову.

В начале мая волонтеры начали поиски еще одного гражданина России после его обращения в местную клинику.