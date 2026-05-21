Mercedes устроил массовое ДТП в центре Нижнего Новгорода

Авария произошла на Похвалинском съезде, указали в ведомстве, передает ТАСС.
21-летний водитель кабриолета Mercedes-Benz потерял контроль над автомобилем и врезался в двигавшиеся навстречу машины.
«Выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Kia, движущимся во встречном направлении», – добавили там.
От удара Kia развернуло, после чего машина задела Nissan. Транспортное средство виновника отбросило на бордюр. В результате происшествия никто не пострадал, однако автомобили получили серьезные механические повреждения.
На нарушителя составили четыре административных протокола, а его кабриолет отправили на спецстоянку. В ходе проверки выяснилось, что ранее молодой человек неоднократно привлекался к ответственности за различные нарушения правил дорожного движения.
Местные Telegram-каналы сообщили, что виновником аварии якобы стал сын скончавшегося в 2024 году гендиректора холдинга «Луидор». Эта многопрофильная компания занимается продажей и обслуживанием автомобилей, а также производством различной спецтехники.
