Синоптики предупредили о надвигающихся на Москву грозах

Метеорологи спрогнозировали ливни с градом в Московском регионе

Tекст: Мария Иванова

Грозы ожидаются на территории Москвы и Подмосковья в ближайшие двое суток, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

«В связи с ослаблением аномальной жары, царящей в столичном регионе с понедельника, в ближайшие двое суток в Москве и области ожидаются грозы», – сообщил представитель агентства. Во второй половине дня в пятницу, 22 мая, прогнозируется кратковременный дождь, местами ливень и гроза с градом.

Порывы южного ветра могут достигать 17 м/с. Осадки продолжатся в ночь на субботу, 23 мая, а также днем. Высокий антициклон, вызвавший аномальную жару, смещается на юго-восток и разрушается. На смену ему приходит тропосферная ложбина с севера, приносящая прохладные воздушные массы.

Аномалия температуры начнет снижаться уже в пятницу, и этот процесс продлится все выходные.

Предстоящей ночью в Москве ожидается 15-17 градусов тепла, в центре – до 20 градусов, по области – от 12 до 17 градусов. Днем в пятницу жара сохранится: до 30 градусов в столице и до 31 градуса в Подмосковье. В ночь на субботу температура опустится до 17 градусов, а днем составит до 23 градусов в Москве и до 25 градусов по области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 19 мая синоптики зафиксировали в столице новый температурный рекорд.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал смену аномальной жары освежающими дождями к концу недели.

Первая в этом году весенняя гроза прошла на северо-западе Подмосковья в начале месяца.