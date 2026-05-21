    21 мая 2026, 14:41 • Новости дня

    Фицо рассказал о тайном интересе политиков ЕС к разговору с Путиным

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что критикующие его европейские политики пытаются узнать подробности его недавней встречи с Владимиром Путиным.

    По словам Фицо, европейские лидеры тайно интересуются содержанием беседы главы словацкого правительства с президентом России, несмотря на публичное осуждение визита в Москву., передает РИА «Новости».

    Словацкий лидер посетил Москву 9 мая для участия в мероприятиях по случаю Дня Победы.

    «Мне жаль, что нет никакого диалога. Это лицемерие продолжаться не может. Я еду на встречу с… российским президентом, все меня критикуют, а потом все мне звонят или хотят встретиться: «Что Путин сказал?». Это бесконечное лицемерие, которым я являюсь свидетелем в последнее время», – подчеркнул Фицо.

    Ранее в середине мая глава правительства Словакии отмечал необходимость прямого диалога Европы с Россией. По его словам, это позволит европейским политикам открыто обсуждать важные вопросы, а не расспрашивать его в кулуарах о содержании бесед с российским лидером.

    9 мая Фицо присутствовал на праздновании Дня Победы в Москве и провел встречу с президентом России Владимиром Путиным.

    На следующий день Фицо предсказал скорые расспросы европейских коллег о деталях этой беседы.

    В середине мая премьер Словакии анонсировал передачу важной информации от российского лидера союзникам по Европейскому союзу.

    21 мая 2026, 11:42 • Новости дня
    Эксперт оценил запрет на ввоз цветов из Армении

    Экономист Лизан: Россия может ужесточить экономическое воздействие на Армению

    Эксперт оценил запрет на ввоз цветов из Армении
    @ Андраник Казарян/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Действующие и потенциальные торгово-экономические ограничения со стороны России ударят по ВВП Армении. Но армянский премьер Никол Пашинян использует ситуацию в своих электоральных интересах, ратуя за дальнейшее отдаление от Москвы и сближение с Брюсселем, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Россия запретила ввоз цветов из Армении.

    «Главная задача армянских властей, а также поддерживающих их финансовых и политических сил – выдавить из Армении бизнес, имеющий какое бы то ни было отношение к России и входящий в оппозицию к Пашиняну», – отметил экономист Иван Лизан.

    Он напомнил, что ранее армянский премьер выражал недовольство тем, что железнодорожная сеть республики находится в управлении Южно-Кавказской железной дороги – «дочки» РЖД. «Тогда Пашинян без какой-либо аргументации заявлял, что из-за российской концессии Ереван «теряет конкурентные преимущества», – указал собеседник.

    «Таким образом, вслед за запретом на импорт цветочной продукции Россия имеет возможность продолжить экономическое воздействие на Ереван. Потенциально могут быть отменены льготы на газ, муку, зерно, удобрения, топливо. Вполне возможно, после этого ВВП республики просядет еще на 30 – 40%», – допустил аналитик.

    «Но это нельзя назвать рычагами воздействия на Ереван. Власти республики трактуют ситуацию в свою пользу в ходе предвыборной кампании. Пашинян примется утверждать, что Москва якобы платит неблагодарностью за хорошее отношение Армении. Значит, по его утверждению, стране нужно продолжать курс в ЕС, отдаляясь от России. Он использует ухудшение жизни простых армян как буст своих политических позиций», – пояснил эксперт.

    «Европа же вряд ли постарается компенсировать Еревану потери. Максимум, Брюссель может направить в Армению около 200 млн евро на самые неотложные нужды. Впрочем, команде Пашиняна большего и не надо. Главное, что европейские партнеры создадут ему явку и помогут нарисовать нужные цифры на выборах. А оппозиция слишком разрознена, чтобы что-то противопоставить действующей власти», – заметил он.

    Ранее Россельхознадзор объявил о введении с 22 мая 2026 года временного запрета на поставки цветочной продукции из Армении. Ограничения будут действовать до завершения проверки тепличных хозяйств и анализа результатов инспекции. В ведомстве уточнили, что при импорте 96,2 млн цветов было зафиксировано 135 случаев заражения. Этот показатель составил 77% от общего числа подобных нарушений за весь 2025 год. Также Россельхознадзор приступил к проверке всей сельскохозяйственной продукции из Армении.

    В свою очередь, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу напомнил, что российская сторона экспортирует в Армению природный газ по ценам в три раза ниже рыночных. Он обратил внимание также на льготные условия поставки Еревану муки, зерна, удобрений, дизельного топлива и бензина.

    Шойгу добавил: значительную поддержку экономике оказали и российские туристы, составившие 40% от общего турпотока в прошлом году. Секретарь Совбеза напомнил, что сотрудничество с Москвой стало главным двигателем роста ВВП Армении, увеличившегося почти на 40% с 2022 года. Шойгу также обратил внимание: в 2025 году работающие в России армянские мигранты отправили домой 3,9 млрд долларов – 13% ВВП их родного государства.

    Со своей стороны, Никол Пашинян во время предвыборной кампании заявил о статусе России как сверхдержавы, подчеркнув уважение к стране и ее руководству. При этом, по его словам, Ереван уважает интересы Москвы, но не считает возможным ставить их выше национальных интересов Армении.

    Комментарии (6)
    20 мая 2026, 16:54 • Новости дня
    ЕК назвала заявление СВР о дронах из Латвии «угрозой Евросоюзу»

    Фон дер Ляйен назвала заявление СВР о дронах из Латвии «угрозой Евросоюзу»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала сообщение Службы внешней разведки (СВР) России о подготовке Киевом ударов по дронами с территории Латвии по России «совершенно неприемлемым» и сочла его угрозой в адрес всего Евросоюза.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала распространенное СВР сообщение о подготовке Киевом ударов по России беспилотниками с территории Латвии «совершенно неприемлемым» и сочла его угрозой в адрес всего Евросоюза. «Российские публичные угрозы в адрес наших прибалтийских государств абсолютно неприемлемы», – написала она в соцсетях, сообщает ТАСС.

    Руководитель Еврокомиссии подчеркнула, что не сомневается: угроза в адрес одной страны Евросоюза означает угрозу всему объединению. Она прямо обвинила Россию и Белоруссию в том, что именно они несут прямую ответственность за беспилотники, которые, по ее оценке, угрожают жизни и здоровью граждан Евросоюза на восточном фланге.

    Фон дер Ляйен пообещала, что Евросоюз будет отвечать с единством и силой, усиливая оборону и безопасность восточного направления. При этом она не уточнила, что речь идет об украинских беспилотниках, и вовсе не упомянула Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки России сообщила о намерении украинского командования использовать инфраструктуру в Прибалтике для запуска дронов по тыловым регионам России.

    Накануне МИД Латвии вручил ноту протеста временно поверенному в делах России после заявления СВР о прибытии в республику операторов беспилотных подразделений ВСУ.

    Ранее Еврокомиссия заявила об отсутствии доказательств использования украинских беспилотников для ударов по России через воздушное пространство стран Евросоюза, включая Прибалтику и Финляндию.

    Комментарии (19)
    21 мая 2026, 08:42 • Видео
    Европа против «ухилянтов»: Брюссель требует жертв

    Специальный представитель Евросоюза по вопросам украинцев Ильва Йоханссон, отвечая на вопрос о продлении убежища для них в Евросоюзе после 2027 года, заявила, что это не должно касаться мужчин призывного возраста.

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 20:54 • Новости дня
    Эксперты спрогнозировали рост цены нефти до 200 долларов к концу года
    Эксперты спрогнозировали рост цены нефти до 200 долларов к концу года
    @ Jesus Vargas/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Эксперты допустили рост цен на нефть Brent до 200 долларов за баррель в случае затяжной блокировки судоходства в Ормузском проливе. По оценкам аналитиков, перебои уже привели к сокращению мировой добычи нефти на 11 млн баррелей в сутки и создали риски для мировой торговли и экономики Европы.

    Перекрытие судоходства в регионе уже привело к падению мировой добычи нефти на 11 млн баррелей в сутки, передает Интерфакс. Производство сжиженного природного газа снизилось на 80 млн тонн, затронув 20% глобального рынка.

    «Чем дольше продлится закрытие, тем сильнее будет влияние на цену энергоносителей, на активность в промышленном секторе, торговые потоки и темпы роста мировой экономики», – отметил представитель компании Wood Mackenzie Питер Мартин.

    Специалисты рассматривают три варианта развития событий. При самом благоприятном исходе движение судов восстановится в июне, а стоимость марки Brent к концу года опустится до 80 долларов за баррель. Если мирные переговоры затянутся до сентября, дефицит сырья сохранится до третьего квартала 2026 года.

    Наихудший сценарий предполагает блокировку пролива до конца года, что приведет к взлету котировок до 200 долларов за баррель. Мартин уверен, что подобное развитие событий станет серьезной проверкой устойчивости мировой торговли, а экономика Евросоюза сократится на 1,5%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкое издание Bild предрекло рост стоимости барреля нефти до 200 долларов. Блокада Ормузского пролива снизила апрельский экспорт сырья из Ирака в девять раз. Исполнительный директор Saudi Aramco Амин Нассер ожидает нормализацию ситуации на мировом рынке только к 2027 году.

    Комментарии (60)
    20 мая 2026, 17:50 • Новости дня
    Путин завершил официальный визит в Китай
    Путин завершил официальный визит в Китай
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин завершил официальный визит в Китай. Российский лидер сегодня провел 11 часов в переговорах и протокольных мероприятиях, после чего покинул Пекин.

    График поездки главы государства оказался крайне насыщенным: только за сегодняшний день он посвятил 11 часов различным переговорам, встречам и официальным церемониям, передает ТАСС. Рабочая программа стартовала в 11 утра по местному времени в Доме народных собраний и завершилась там же в 10 часов вечера. В течение дня российский лидер лишь ненадолго возвращался в предоставленную ему государственную резиденцию.

    Перед вылетом в пекинском аэропорту Шоуду состоялась краткая церемония. Президента провожали почетный караул и китайские студенты со школьниками, махавшие вслед флажками, как это было и в начале визита.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальная встреча Путина и главы КНР Си Цзиньпина Пекине продлилась почти три часа. По итогам переговоров президент России выразил уверенность в дальнейшем укреплении двусторонней дружбы.

    Для демонстрации особого уважения к гостю китайская сторона организовала прием по высшему разряду. Во время встречи Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и процитировал китайскую поговорку о разлуке.

    Комментарии (2)
    21 мая 2026, 00:30 • Новости дня
    МИД указал Армении на невозможность «танцевать на двух свадьбах»
    МИД указал Армении на невозможность «танцевать на двух свадьбах»
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская сторона категорически не согласна с намерением Еревана оставаться в ЕАЭС лишь до момента вступления в Евросоюз, заявил замглавы МИД Михаил Галузин.

    «Одновременно находиться в двух союзах невозможно по определению. Как говорится, одновременно танцевать на двух свадьбах у Армении не получится», – приводит его слова РИА «Новости» по итогам заседания специальной группы Совбеза России по теме взаимодействия со странами ближнего зарубежья.

    Галузин добавил, что принимать ту линию, которую проводит армянское руководство, Россия не станет, «такие подходы нас устроить не могут».

    Российский дипломат отметил, что в Армении сегодня присутствуют представители ЕС, которые и занимаются вмешательством во внутренние дела страны.

    «Россия во внутренние дела Армении не вмешивается. Это делают как раз представители блока Евросоюза, куда армянское руководство пытается вести свою страну», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в МИД возмутились реакцией Еревана на угрозы Зеленского России. Галузин заявил, что Запад старается отдалить Центральную Азию от России, а также указал на то, как Запад использует Армению против России.

    Комментарии (6)
    20 мая 2026, 16:42 • Новости дня
    Путин назвал переговоры с Си Цзиньпином успешными и плодотворными

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин оценил прошедшие переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином как успешные и насыщенные, отметив напряженную работу обеих команд.

    Президент России Владимир Путин высоко оценил результаты переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом глава государства заявил во время неформального чаепития с китайским коллегой, говорится в сообщении Кремля в Max.

    «Мы не только отметили и зафиксировали все, что было сделано за последние годы в двухсторонних отношениях, но и наметили перспективы развития», – подчеркнул российский лидер.

    Президент выразил благодарность командам обеих стран за напряженную работу по организации мероприятия.

    «Согласен с оценкой: это была успешная, плодотворная, очень насыщенная работа. И мне кажется, есть основания поблагодарить наши команды с обеих сторон, которые напряжённо работали для организации нашей сегодняшней встречи», – отметил Путин на чаепитии с Си Цзиньпином.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальные переговоры лидеров двух стран в Пекине продлились почти три часа. По итогам встречи главы государств подписали совместное заявление об углублении двусторонних отношений.

    Также Владимир Путин и Си Цзиньпин открыли перекрестные Годы образования в России и Китае. Во время встречи Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и процитировал китайскую поговорку о разлуке.

    Комментарии (6)
    20 мая 2026, 15:21 • Новости дня
    Страны Европы разработали план создания альтернативной оборонной структуры вместо НАТО
    Страны Европы разработали план создания альтернативной оборонной структуры вместо НАТО
    @ IMAGO/Noah Wedel/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Государства континента рассматривают формирование новой военной коалиции на фоне разногласий с Вашингтоном и вывода американских войск из ряда стран.

    Европейские столицы активно обсуждают формирование независимого военного блока из-за позиции Вашингтона, передают СМИ. Поводом для недовольства послужили планы американского руководства по сокращению военного контингента на континенте. В частности, США намерены вывести пять тысяч солдат из Германии и отменить переброску четырех тысяч военных в Польшу.

    Журнал The Economist отмечает, что одним из катализаторов стал кризис вокруг Гренландии, на которую претендовал Дональд Трамп. При этом генеральный секретарь альянса Марк Рютте запретил чиновникам обсуждать оборонные инициативы, опасаясь эскалации напряженности в отношениях с американской администрацией.

    «Некоторые европейские вооруженные силы разрабатывают секретные планы ведения боевых действий не только без помощи США, но и без значительной части инфраструктуры командования и управления НАТО», – говорится в публикации.

    Основу новой коалиции могут составить государства Северной Европы, Прибалтики и Польша. В качестве возможной базы рассматриваются Объединенные экспедиционные силы под руководством Британии, объединяющие десять стран. Эксперты полагают, что такой формат позволит обойти ограничения пятой статьи устава альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главнокомандующий силами альянса в Европе Алексус Гринкевич анонсировал дополнительный вывод американских военнослужащих.

    Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен назвал подобные действия США признаком распада организации. Великобритания и еще девять европейских стран договорились создать объединенные военно-морские силы без участия Вашингтона.

    Комментарии (2)
    21 мая 2026, 10:00 • Новости дня
    Мерц исключил быстрое вступление Украины в Евросоюз

    Мерц предложил дать Украине статус ассоциированного члена ЕС без права голоса

    Мерц исключил быстрое вступление Украины в Евросоюз
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц считает нереалистичным скорое присоединение Киева к европейскому сообществу, и предложил дать Украине статус ассоциированного члена без права голоса.

    Немецкий лидер направил письмо руководству объединения, передает ТАСС.

    В послании отмечается невозможность быстрого завершения переговоров об интеграции. «Очевидно, что в краткосрочной перспективе завершить процесс присоединения невозможно», – говорится в обращении политика.

    Фридрих Мерц указал на наличие бесчисленных преград для полноценного членства, включая долгую процедуру одобрения национальными парламентами.

    Выходом из ситуации, по словам Мерца, может стать специальный формат сотрудничества, позволяющий украинским представителям работать в ключевых институтах без права голоса.

    Подобный шаг призван стать сильным политическим сигналом и поддержать мирные переговоры при посредничестве Вашингтона. Политик подчеркнул, что инициатива выходит за рамки действующего договора об ассоциации и призвана ускорить дальнейшее сближение сторон.

    В апреле канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против немедленного вступления Украины в Европейский союз.

    Мерц допустил вероятность территориальных уступок со стороны Киева ради европейской интеграции.

    Европейские страны подготовили пакет краткосрочных экономических привилегий для Украины.

    Комментарии (4)
    21 мая 2026, 08:33 • Новости дня
    CNN: Визит Путина в Китай оказался успешнее поездки Трампа
    CNN: Визит Путина в Китай оказался успешнее поездки Трампа
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Визит российского лидера Владимира Путина в Пекин прошел в более открытой и дружеской обстановке по сравнению с поездкой американского президента Дональда Трампа, сообщает CNN.

    Американские журналисты обратили внимание, что визит президента России Владимира Путина в Китай продемонстрировал более теплые отношения, чем поездка американского лидера, передает РИА «Новости».

    «Хотя обоих лидеров встретили с распростертыми объятиями, визит Путина был отмечен более открытой демонстрацией дружбы между двумя лидерами и их странами», – отмечает канал CNN.

    В последние годы Москва и Пекин значительно усилили взаимодействие в сферах торговли, дипломатии и безопасности. Подобный подход подчеркивает постоянно углубляющееся сближение двух государств на фоне изменения их отношений с США.

    Президент России Владимир Путин назвал прошедшие переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином успешными. Владимира Путина встретили на площади Тяньаньмэнь торжественными залпами из пушек. В ходе церемонии оркестр исполнил гимн России, а после композицию «Подмосковные вечера».

    Российский лидер оценил встречу в узком составе как дружескую. Си Цзиньпин назвал Путина давним другом. В свою очередь, Владимир Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и вспомнил китайскую поговорку: «Не виделись день, а как будто минуло три осени».

    Бывший американский разведчик Скотт Риттер указал на разное отношение Пекина к визитам Владимира Путина и Дональда Трампа.

    В сети отметили более высокий уровень приема Путина в КНР по сравнению с Трампом.

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 15:48 • Новости дня
    Названо меню торжественного приема в честь визита Путина в Пекине

    Гостей приема в честь визита Путина в Китай угостили уткой по-пекински

    Tекст: Дарья Григоренко

    Во время торжественного мероприятия в честь визита президента РФ Владимира Путина в Пекине участникам предложили изысканные блюда азиатской и европейской кухни под аккомпанемент классической музыки двух стран.

    Участники торжественного мероприятия смогли насладиться богатым выбором угощений. В качестве стартовых блюд присутствующим подали разнообразные холодные закуски, передает ТАСС.

    Основное меню включало бульон с креветками, говядину в бобовом соусе и знаменитую утку по-пекински. Кроме того, повара приготовили вяленый окорок «Циньхуа» с овощами, филе групера с маракуйей и традиционную лапшу по-фунчжоуски.

    В завершение трапезы к чаю или кофе предлагались изысканные десерты. Гости могли выбрать тыквенную слойку, шоколадный брауни, а также свежие фрукты и мороженое.

    Из алкогольных напитков подавали сухие вина китайского производства. В частности, гостям наливали красное Каберне Совиньон Greatwall 2009 года и белое Шардоне Changyu 2016 года.

    Праздничную атмосферу поддерживал военный оркестр Народно-освободительной армии Китая. Музыканты исполнили известные композиции, среди которых прозвучали «Мелодия Пекинской оперы», «Половецкие пляски» и «Танец маленьких лебедей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом. Российский лидер посетил праздничное мероприятие по случаю 25-летия двустороннего договора о дружбе.

    На встрече с премьером Госсовета КНР глава государства отметил гостеприимство китайской стороны. Путин во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином назвал его дорогим другом и процитировал китайскую поговорку о разлуке.

    Комментарии (0)
    21 мая 2026, 08:49 • Новости дня
    Китайский инженер назвал фото с Путиным самым важным подарком

    Китайский инженер назвал фотографию с автографом Путина самым ценным подарком

    Китайский инженер назвал фото с Путиным самым важным подарком
    @ Владимир Смирнов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Житель Китая Пэн Пай, встретившийся с Владимиром Путиным во второй раз, признался, что совместный снимок с российским лидером стал для него главным подарком.

    Президент России Владимир Путин во время официального визита в Пекин встретился с китайским инженером Пэн Паем, с которым впервые виделся в 2000 году, передает РИА «Новости».

    В ходе беседы глава государства вручил мужчине чайный сервиз «Классика Москвы» и подписал совместную фотографию 26-летней давности, сделанную в парке Бэйхай.

    «Я думаю, что оба подарка очень ценные и уникальные. Если бы мне пришлось выбирать, то, наверное, фотография, которая сейчас в моих руках, для меня важнее, потому что я чувствую, что она ближе к президенту Путину», – поделился впечатлениями Пэн Пай.

    Он добавил, что пока не решил, где разместит снимок, и в первую очередь заботится о его сохранности по пути домой.

    Пэн Пай, которому в июне исполнится 38 лет, работает инженером в китайской строительной компании. В 2013 году он окончил магистратуру Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета.

    Мужчина стал известен в прошлом году после публикации архивного кадра телеканалом RT, а перед новой встречей с Путиным признавался, что это событие было его давней мечтой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России провел неформальную встречу с повзрослевшим героем архивного снимка в резиденции Дяоюйтай.

    Китайский инженер преподнес российскому лидеру уникальный лилинский фарфор из провинции Хунань. Владимир Путин в ответ подарил собеседнику российский керамический сервиз.

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 16:36 • Новости дня
    В сети отметили более высокий уровень приема Путина в КНР по сравнению с Трампом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На фоне недавнего визита президента США Дональда Трампа в Китай пользователи интернета по всему миру считают, что российского лидера Владимира Путина в Пекине принимают на более высоком уровне.

    По сравнению с визитом главы Белого Дома Дональда Трампа в Китай приезд в Пекин президента России Владимира Путина вызвал особое внимание к протоколу встречи, пишет InoSMI. Ирландский журналист Брайан Макдональд в соцсетях заявил, что российские медиа увидели явную разницу в уровне встреч. Он написал: «Российские СМИ отмечают, что Путина, по всей видимости, встретили в аэропорту Пекина на более высоком уровне, чем Трампа на прошлой неделе».

    Макдональд уточнил, что Путина в аэропорту лично приветствовал министр иностранных дел Китая Ван И, действующий член Политбюро. Трампа на прошлой неделе встречал вице-президент Хань Чжэн, который уже не входит ни в Политбюро, ни в Центральный комитет Коммунистической партии КНР. Журналист передал мнение китайских протоколистов, по которому отправка члена Политбюро в аэропорт означает, что Пекин считает гостя особенно важным.

    В соцсетях пользователи активно комментируют разницу в приеме. Один из них под ником Bond назвал Трампа «смехотворным и жаждущим показного внимания» и противопоставил ему «уважаемого лидера» Путина.

    Другой комментатор, Betty Velvet, увидел в действиях Пекина «продуманную тактику без слов демонстрировать приоритетного партнера», а пользователь Priyadarshini Mohanty отметил, что протокол в пекинском аэропорту никогда не бывает случайным и сейчас подчеркивает стратегическое сближение Москвы и Китая по сравнению с прагматичным диалогом с Вашингтоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президента России Владимира Путина в пекинском аэропорту у трапа самолета встретил министр иностранных дел КНР Ван И.

    Эксперт по этикету и протоколу Татьяна Баранова назвала уровень приема российского лидера в Китае безупречным и продемонстрировавшим высший класс государственного протокола.

    А руководитель Центра исследований АТР Сергей Санакоев сообщил о намеренном усилении китайской стороной протокола визита Путина для демонстрации особого уважения к высокому гостю.

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 15:54 • Новости дня
    Китайский инженер получил в подарок от Путина русский сервиз

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе официального визита в Китай президент России Владимир Путин подарил местному инженеру Пэн Паю русский керамический сервиз, что стало для того приятным сюрпризом.

    Китайский инженер Пэн Пай получил в подарок от президента России Владимира Путина русский керамический сервиз, передает РИА «Новости». Встреча состоялась в Пекине во время официального визита российского лидера в Китай.

    Пэн Пай рассказал главе государства, что родился в провинции Хунань и вернулся туда после учебы в Москве. Поразительно, но сам инженер подготовил для президента аналогичный подарок. «Подарок был чудесный. Сегодня произошло удивительное совпадение, я подготовил для президента Путина керамический сервиз из моей родной провинции Хунань, но никогда не думал, что президент Путин тоже подготовил мне в подарок русский керамический сервиз», – поделился собеседник агентства.

    Мужчина назвал произошедшее совпадением и своего рода судьбой. Примечательно, что Пэн Пай, будучи ребенком, уже встречал Путина во время его первого государственного визита в Китай в июле 2000 года. Позже китаец получил образование в одном из московских университетов, а в настоящее время работает в крупной китайской компании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал встречу Владимира Путина с китайским инженером Пэн Паем в резиденции Дяоюйтай.

    Во время беседы российский лидер вспомнил поговорку «где родился, там и пригодился». В свою очередь гражданин КНР преподнес Путину уникальный лилинский фарфор.

    Комментарии (2)
    20 мая 2026, 17:24 • Новости дня
    Евродепутат потребовал заменить «недипломатичную» Каллас

    Евродепутат Картайзер призвал заменить «недипломатичную» Каллас

    Евродепутат потребовал заменить «недипломатичную» Каллас
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что глава дипломатии ЕС Кая Каллас лишена дипломатичности и должна уступить свой пост.

    Депутат Европарламента из Люксембурга Фернан Картайзер призвал заменить верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас. Политик сообщил об этом в своих аккаунтах в социальных сетях, пишет ТАСС.

    «У нас есть проблемы с персоналом. У нас есть верховный представитель [по иностранным делам и политике безопасности ЕС] мадам Каллас, которая отвечает за дипломатию ЕС и которая совершенно не дипломатична, мягко говоря. Ее необходимо заменить кем-то другим, но это чрезвычайно сложно. Замена верховного представителя означает серьезные изменения в составе Еврокомиссии», – заявил Картайзер.

    В то же время, он указал на трудности этой процедуры. Картайзер напомнил, что верховный представитель по иностранным делам одновременно является еврокомиссаром и подпадает под квотный принцип формирования Еврокомиссии, где от каждой страны представлен один член.

    В этой связи Картайзер отметил, что в нынешнем составе Еврокомиссии заменить Каллас можно только на другого представителя Эстонии, а назначение кандидата из любой другой страны потребует перераспределения портфелей и смены других еврокомиссаров.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо также потребовал заменить Каю Каллас на посту главы дипслужбы ЕС. До этого служба внешней разведки России сообщила о временном отстранении Каллас от подготовки стратегических оборонных документов Евросоюза из-за недовольства в Еврокомиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, политики и чиновники в Брюсселе выражают недовольство работой Каллас, критикуя ее жесткую позицию по России и слабую реакцию на ситуацию в Газе.

    Комментарии (0)
    21 мая 2026, 08:55 • Новости дня
    Финский политик Мема назвал необычным заявление фон дер Ляйен о России

    Tекст: Вера Басилая

    Слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о коллективной защите от нападения вызвали недоумение в Европе из-за текущего тяжелого положения на Украине, заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

    Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема прокомментировал недавнюю риторику европейского руководства, передает РИА «Новости».

    «Урсула сделала смелое заявление о том, что нападение на одну из стран ЕС является нападением на всех, что весьма необычно в данный момент, когда ситуация ни для Украины, ни для Европы не улучшается», – написал он в соцсети X.

    Политик добавил, что без поддержки США Европа не сможет самостоятельно защититься от России. Он подчеркнул, что недавние высказывания главы Еврокомиссии и инциденты с дронами в Прибалтике свидетельствуют об опасном обострении риторики.

    Служба внешней разведки сообщила о планах украинского командования запускать беспилотники из Прибалтики.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала данную информацию угрозой всему Евросоюзу.

    Финский политик Армандо Мема потребовал отменить военную помощь Владимиру Зеленскому на фоне прилетов украинских дронов.

    Комментарии (0)
