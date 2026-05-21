Внучку экс-мэра Самары Тархова обвинили в отравлении деда ядовитыми капсулами

Tекст: Алексей Дегтярёв

В ходе судебного заседания выяснились шокирующие обстоятельства гибели политика и его супруги, передает РИА «Новости».

По данным гособвинения, 31-летняя Екатерина Тархова регулярно добавляла отравляющие вещества в ежедневные лекарства своих бабушки и дедушки. Преступление совершалось в составе организованной группы из корыстных побуждений.

«Используя имеющиеся родственные связи с Тарховым и Тарховой и свободный доступ в их квартиру… в которой… оказывались полученные от Метревели Дмитрия капсулы, заранее расфасованные с установленным следствием веществом, опасным для жизни и здоровья человека, в таблетнице с ежедневно используемыми лекарственными препаратами», – сказал представитель гособвинения.

Руководила действиями злоумышленников из-за границы Светлана Метревели.

После гибели пенсионеров соучастники заморозили тела при помощи жидкого азота и расчленили их. Останки выбросили в мусорные контейнеры города. Преступники также похитили имущество убитых на сумму более 2 млн рублей.

На заседание доставили мать обвиняемой Людмилу Тархову, которая отбывает семилетний срок за вымогательство. Женщина призналась журналистам, что ей крайне неприятно находиться рядом с дочерью. Говорить с ней она отказалась, отметив, что во всем разберется Господь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Екатерины Тарховой. Следственный комитет добавил в ее дело статью о незаконном обращении с телами умерших. В прошлом году ведомство заочно предъявило обвинения двум другим соучастникам преступления.