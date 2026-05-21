Посольство: Жители Приднестровья могут обратиться за российским гражданством

Жители Приднестровья получили возможность оформлять российское гражданство в упрощенном порядке, передает РИА «Новости». Соответствующий указ ранее подписал президент России Владимир Путин. Документ устанавливает особые правила приема в гражданство для жителей региона.
«Прием по вопросу приобретения российского гражданства на основании указа президента Российской Федерации В.В. Путина от 15.05.2026 № 330 начнется 25 мая с.г. Коллектив посольства приложит все возможные усилия для обеспечения стабильного и оперативного приема», – заявили в российской дипмиссии. Список необходимых документов опубликован на сайте посольства.
Количество обращений от желающих получить паспорт стремительно растет. В связи с этим число мест в электронной очереди планируется постепенно увеличивать. Население Приднестровья составляет около 455 тыс. человек, из которых порядка 220 тыс. уже имеют российское гражданство. Консульское обслуживание в Тирасполе ведет выездной пункт посольства России в Молдавии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство жителей Приднестровья.
Глава непризнанной республики Вадим Красносельский заявил о возможности обхода политически мотивированных ограничений Кишинева благодаря новым правилам.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала особый порядок предоставления российских паспортов необходимой гуманитарной мерой.