Лукашенко назвал ракетные комплексы «Искандер-М» оружием мечты

Tекст: Елизавета Шишкова

«Когда-то я об этой машине мечтал. А сегодня она у нас не одна. И вы лучше меня знаете, что это хорошее оружие», – сказал он, передает ТАСС.

Командир ракетной бригады белорусских вооруженных сил Александр Кравцов пояснил, что электронный пуск практически идентичен боевому. Разница заключается лишь в том, что ракета остается на направляющей. Все режимы и этапы полностью отрабатываются расчетами в штатном порядке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 19 мая в России и Белоруссии начались масштабные маневры по подготовке и применению ядерных сил.

На следующий день российские подразделения на территории республики отработали приведение частей применения ядерного оружия в высшие степени боевой готовности.

В рамках этих учений военные успешно переместили специальные боеприпасы для комплексов «Искандер-М» в полевые пункты хранения.