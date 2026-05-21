В России представили ARM-ноутбук с отечественной ОС «Око»

В Нижнем Новгороде на конференции ЦИПР-2026 госкорпорация «Росатом» и российский разработчик мобильной электроники «Байтэрг» представили ноутбук Oko book 5 yoga с предустановленной отечественной операционной системой «Око», ориентированной на импортонезависимые решения, передает РИА «Новости».

Генеральный директор АО «Рокит» Тимур Аляутдинов заявил: «Новая модель ноутбука «Байтэрг» демонстрирует успехи отечественной промышленности в создании конкурентоспособной вычислительной техники».

По его словам, устройство стало частью долгосрочной стратегии по формированию устойчивой экосистемы критической информационной инфраструктуры, элементы которой производятся внутри страны при поддержке ведущих корпораций.

Ноутбук построен на архитектуре ARM и комплектуется восьмиядерным процессором, поддерживает до 16 гигабайт оперативной памяти и до 512 гигабайт постоянной.

Сенсорный экран диагональю 13,2 дюйма и трансформируемый форм-фактор позволяют использовать устройство в разных режимах, а вес до 1,2 килограмма делает модель удобной для работы вне офиса.

Разработчики позиционируют Oko book 5 yoga как универсальное мобильное решение для офисных приложений, веб-сервисов и специализированного программного обеспечения.

Директор по развитию продуктов ООО «Байтэрг» Дмитрий Логвинов назвал презентацию ноутбука на ЦИПР-2026 важным шагом для отечественного ИТ-оборудования и подчеркнул, что модель отвечает запросам рынка на импортонезависимость, надежность и универсальность.

Он сообщил, что запуск серийного производства Oko book 5 yoga намечен на третий квартал 2026 года на площадке ОЭЗ «Технополис Москва», а устройство будет совместимо с российскими операционными системами.

Одиннадцатая конференция ЦИПР «Сделано в России: цифровая трансформация промышленности» проходит в Нижнем Новгороде с 18 по 21 мая, а с 21 по 23 мая город принимает фестиваль «Тех-Френдли Викенд».

