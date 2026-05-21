ЦБ предложил банкам усилить контроль за внесением крупных сумм наличных

Регулятор рекомендовал участникам рынка усилить надзор за крупными вкладами из-за высоких рисков легализации преступных средств, сообщается на сайте Банка России. Финансовым учреждениям предложено каждый день анализировать подозрительные действия физических лиц и предпринимателей.
«Банк России рекомендует кредитным организациям повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных денежных средств, возможными целями которых являются легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и другие противозаконные цели», – подчеркивается в официальном заявлении.
При этом новые правила не затронут граждан с подтвержденной деловой репутацией. Если кредитная организация располагает надежными документами об источниках происхождения имущества человека, дополнительный мониторинг проводиться не будет.
Минфин России предложил ограничить внесение наличных через банкоматы суммой в один миллион рублей за месяц.
Росфинмониторинг объяснил эту меру необходимостью снижения рисков легализации преступных доходов.
В конце прошлого года российские банки начали блокировать операции по снятию крупных сумм наличных для дополнительной проверки.