Наполовину завершено строительство нефтепровода в обход Ормузского пролива

В ОАЭ наполовину завершили строительство нефтепровода в обход Ормузского пролива

Tекст: Тимур Шайдуллин

Второй трубопровод в обход Ормузского пролива уже сделан на 50%. Реализация масштабного энергетического проекта идет с опережением графика, сообщил министр промышленности и передовых технологий ОАЭ Султан аль-Джабер. Он подчеркнул стратегическую важность новой инфраструктуры, отмечает РИА «Новости».

«В настоящее время слишком большая часть мировых энергоносителей по-прежнему проходит через слишком малое количество узких мест», – объяснил глава национальной нефтяной компании.

По словам аль-Джабера, уязвимость существующих маршрутов заставила страну инвестировать в альтернативные пути. Строительство второй ветки началось в 2025 году, а ее полноценный ввод в эксплуатацию намечен на 2027 год. Ожидается, что магистраль обеспечит бесперебойную доставку сырья до порта Фуджейра.

Новый объект увеличит пропускную способность маршрута до трех млн баррелей в сутки. Сейчас в государстве уже функционирует один нефтепровод аналогичного назначения мощностью полтора млн баррелей. Ранее эксперты подсчитали, что перебои в Ормузском проливе стоили мировому рынку более одного млрд баррелей нефти.

Ранее правительство Абу-Даби поручило ускорить темпы возведения трубопровода в обход Ормузского пролива. Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за перекрытия данного маршрута апрельский экспорт нефти из Ирака рухнул в девять раз. Для обхода заблокированных логистических путей Япония согласовала с ОАЭ дополнительные поставки сырья.