    Германию заставляют продать хребет энергетической безопасности
    21 мая 2026, 14:29 • Новости дня

    Наполовину завершено строительство нефтепровода в обход Ормузского пролива

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Объединенные Арабские Эмираты ускорили возведение нефтяной магистрали, которая позволит ежедневно транспортировать до трех млн баррелей сырья в обход Ормузского пролива, на данный момент новый трубопровод готов на 50%, сообщили власти страны.

    Второй трубопровод в обход Ормузского пролива уже сделан на 50%. Реализация масштабного энергетического проекта идет с опережением графика, сообщил министр промышленности и передовых технологий ОАЭ Султан аль-Джабер. Он подчеркнул стратегическую важность новой инфраструктуры, отмечает РИА «Новости».

    «В настоящее время слишком большая часть мировых энергоносителей по-прежнему проходит через слишком малое количество узких мест», – объяснил глава национальной нефтяной компании.

    По словам аль-Джабера, уязвимость существующих маршрутов заставила страну инвестировать в альтернативные пути. Строительство второй ветки началось в 2025 году, а ее полноценный ввод в эксплуатацию намечен на 2027 год. Ожидается, что магистраль обеспечит бесперебойную доставку сырья до порта Фуджейра.

    Новый объект увеличит пропускную способность маршрута до трех млн баррелей в сутки. Сейчас в государстве уже функционирует один нефтепровод аналогичного назначения мощностью полтора млн баррелей. Ранее эксперты подсчитали, что перебои в Ормузском проливе стоили мировому рынку более одного млрд баррелей нефти.

    Ранее правительство Абу-Даби поручило ускорить темпы возведения трубопровода в обход Ормузского пролива. Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за перекрытия данного маршрута апрельский экспорт нефти из Ирака рухнул в девять раз. Для обхода заблокированных логистических путей Япония согласовала с ОАЭ дополнительные поставки сырья.

    20 мая 2026, 18:40 • Новости дня
    Шойгу: Россия поставляет Армении газ, муку и бензин по ценам втрое ниже рыночных

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия экспортирует в Армению энергоносители и сельскохозяйственную продукцию по стоимости в три раза ниже общерыночной, оставаясь главным торговым партнером Еревана, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

    Шойгу на заседании специальной рабочей группы сообщил, что доля России в общем товарообороте Армении достигла 36%. По его словам, Москва занимает лидирующие позиции как по экспорту, так и по импорту, передает ТАСС.

    «По ценам в три раза ниже рыночных из России поставляется природный газ на льготных условиях, мука, зерно, удобрения, дизельное топливо и бензин», – подчеркнул Шойгу. Он добавил, что на российский рынок приходится до 98% экспорта армянской сельхозпродукции и 78% крепкого алкоголя. Шойгу также задался вопросом, на каких условиях Армения будет поставлять в ЕС абрикосы, форель и минеральную воду.

    Значительную поддержку экономике оказали и российские туристы, составившие 40% от общего турпотока в прошлом году. Секретарь Совбеза напомнил, что сотрудничество с РФ стало главным двигателем роста ВВП Армении, увеличившегося почти на 40% с 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о падении российско-армянского товарооборота на 45,4%. Спикер парламента республики Ален Симонян исключил возможность заморозки участия страны в ЕАЭС.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала радушный прием Владимира Зеленского в Ереване предоставлением трибуны неонацистскому режиму.

    19 мая 2026, 20:34 • Новости дня
    Евростат зафиксировал полный отказ ЕС от покупки российской нефти и топлива

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В марте Евросоюз полностью прекратил закупки российской нефти и нефтепродуктов, что стало историческим минимумом поставок энергоресурсов из России, говорится в данных Евростата.

    В марте этого года Евросоюз не ввез из России ни нефти, ни нефтепродуктов. В опубликованной статистике подчеркивается, что подобная ситуация зафиксирована впервые с 1992 года, более ранних данных по торговле нет, выяснило РИА «Новости» по данным Евростата,

    Месяцем ранее, в феврале, российская нефть из стран ЕС уходила только в Словакию и Нидерланды. Словакия закупила сырья на 147,2 млн евро, Нидерланды – на 34,2 млн евро. Нефтепродукты из России в феврале среди стран Евросоюза импортировала только Латвия, объем поставок составил 34,6 тыс. евро.

    Запрет на поставки российской нефти морским транспортом Евросоюз ввел в декабре 2022 года, а с февраля 2023 года под санкции попали и нефтепродукты. Введенные ограничения на российское черное золото создали шок на рынке, после чего цены на нефть начали расти.

    По данным Евростата, в 2021 году Евросоюз покупал нефть по 57,4 евро за баррель, а в 2025 году уже по 64,3 евро. На фоне подорожания импортного сырья для стран ЕС упущенная выгода за период с 2022 по 2025 год достигла 282,6 млрд евро, подсчитало РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз по итогам 2025 года переплатил более 20 млрд евро за импортную нефть после отказа от российских поставок.

    Ранее стало известно, что Еврокомиссия намерена предложить государствам ЕС полный запрет на закупки российской нефти. До этого ЕС ввел запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных на основе российской нефти, в рамках 18-го пакета санкций.

    21 мая 2026, 08:42 • Видео
    Европа против «ухилянтов»: Брюссель требует жертв

    Специальный представитель Евросоюза по вопросам украинцев Ильва Йоханссон, отвечая на вопрос о продлении убежища для них в Евросоюзе после 2027 года, заявила, что это не должно касаться мужчин призывного возраста.

    19 мая 2026, 20:24 • Новости дня
    Лондон разрешил бессрочный ввоз топлива третьих стран из российской нефти
    @ Hesther Ng/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Великобритания выдала бессрочную лицензию, выводящую из-под действия антироссийских санкций поставки дизельного топлива и авиационного керосина, произведенных в третьих странах с использованием российской нефти.

    Правительство страны выпустило специальную лицензию, предполагающую послабление санкционного режима, передает Интерфакс. Документ вступит в силу 20 мая 2026 года и будет носить бессрочный характер.

    При этом министр внутренних дел оставляет за собой право регулярно пересматривать условия. Глава ведомства сможет в любой момент изменить, приостановить или полностью отозвать выданное разрешение.

    В случае принятия решения об отмене лицензии власти постараются предупредить об этом за четыре месяца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году власти Великобритании ограничили поставки нефтепродуктов из третьих стран. Зимой британские самолеты продолжили летать на произведенном из российского сырья керосине.

    В марте Лондон выступил против смягчения американских ограничений на поставки российской нефти.

    20 мая 2026, 20:54 • Новости дня
    Эксперты спрогнозировали рост цены нефти до 200 долларов к концу года
    @ Jesus Vargas/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Эксперты допустили рост цен на нефть Brent до 200 долларов за баррель в случае затяжной блокировки судоходства в Ормузском проливе. По оценкам аналитиков, перебои уже привели к сокращению мировой добычи нефти на 11 млн баррелей в сутки и создали риски для мировой торговли и экономики Европы.

    Перекрытие судоходства в регионе уже привело к падению мировой добычи нефти на 11 млн баррелей в сутки, передает Интерфакс. Производство сжиженного природного газа снизилось на 80 млн тонн, затронув 20% глобального рынка.

    «Чем дольше продлится закрытие, тем сильнее будет влияние на цену энергоносителей, на активность в промышленном секторе, торговые потоки и темпы роста мировой экономики», – отметил представитель компании Wood Mackenzie Питер Мартин.

    Специалисты рассматривают три варианта развития событий. При самом благоприятном исходе движение судов восстановится в июне, а стоимость марки Brent к концу года опустится до 80 долларов за баррель. Если мирные переговоры затянутся до сентября, дефицит сырья сохранится до третьего квартала 2026 года.

    Наихудший сценарий предполагает блокировку пролива до конца года, что приведет к взлету котировок до 200 долларов за баррель. Мартин уверен, что подобное развитие событий станет серьезной проверкой устойчивости мировой торговли, а экономика Евросоюза сократится на 1,5%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкое издание Bild предрекло рост стоимости барреля нефти до 200 долларов. Блокада Ормузского пролива снизила апрельский экспорт сырья из Ирака в девять раз. Исполнительный директор Saudi Aramco Амин Нассер ожидает нормализацию ситуации на мировом рынке только к 2027 году.

    21 мая 2026, 06:45 • Новости дня
    Axios узнал о вставших дыбом волосах Нетаньяху при разговоре с Трампом об Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Новое мирное предложение по Ирану вызвало напряженный телефонный разговор между американским президентом Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху во вторник, сообщили источники.

    «Президент Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили новые попытки достичь соглашения с Ираном во время сложного телефонного разговора, сообщили три источника, при этом один из них отметил, что от этого разговора у Нетаньяху «волосы встали дыбом», – пишет Axios.

    По словам источников портала, Катар и Пакистан с участием других региональных посредников подготовили пересмотренный мирный меморандум, чтобы попытаться преодолеть разногласия между США и Ираном.

    Это происходит на фоне колебаний Трампа между приказом о массированном ударе по Ирану и его стремлением к заключению сделки.

    Нетаньяху крайне скептически относится к переговорам и хочет возобновить войну, чтобы еще больше подорвать военный потенциал Ирана и ослабить режим, разрушив его критически важную инфраструктуру.

    «Вопрос только в том, пойдем ли мы до конца или они подпишут документ. Посмотрим, что будет», – сказал Трамп в среду на выпускном в Академии береговой охраны.

    Позже в тот же день он заявил, что США и Иран «находятся на грани» между заключением сделки и возобновлением войны.

    Трамп также заявил, что Нетаньяху «сделает все, что я от него потребую» в отношении Ирана, хотя добавил.

    Иран подтвердил, что рассматривает обновленное предложение, но пока не проявил никаких признаков гибкости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США отвергли предыдущее предложение Ирана из-за разногласий по ядерной программе. В Иране предупредили о готовности применить новейшее секретное оружие.

    19 мая 2026, 10:03 • Новости дня
    Bloomberg: Россия намерена договориться с Китаем по «Силе Сибири – 2»
    @ gazprom.ru

    Tекст: Мария Иванова

    На переговорах в Пекине российская сторона рассчитывает согласовать цены для газопровода «Сила Сибири – 2» на фоне энергетической нестабильности из-за иранского конфликта, отмечает Bloomberg.

    Глава российского государства Владимир Путин отправился в Пекин для переговоров с председателем КНР, передает Bloomberg. Из-за конфликта в Иране Китай остро нуждается в надежных поставках энергоресурсов. Москва рассчитывает, что это ускорит согласование цен на газ для магистрали «Сила Сибири – 2».

    «Этот газопровод находится на повестке дня, и мы настроены серьезно его обсуждать. Я полагаю, что эта тема будет детально рассмотрена лидерами», – заявил помощник президента Юрий Ушаков.

    Ожидается, что стоимость топлива утвердят к сентябрю. Несмотря на небольшое снижение товарооборота до 228 млрд долларов в прошлом году, экономические связи двух стран остаются крепкими. Россия импортирует через КНР более 90% подсанкционных технологических компонентов.

    Переориентация экспорта продолжается: к 2029 году поставки газа в Азию должны достичь 52,5 млрд кубометров ежегодно. Пекин также заинтересован в развитии безопасных сухопутных маршрутов и Северного морского пути, указывают бывшие китайские дипломаты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры России и Китая детально обсудят взаимодействие в нефтегазовой сфере.

    Ближневосточный конфликт заметно усилил интерес Пекина к проекту газопровода «Сила Сибири – 2». Главной проблемой для подписания нового контракта остается цена будущих поставок топлива.

    19 мая 2026, 14:12 • Новости дня
    Европа захотела вместо удобрений из России перейти на навоз

    @ Panoramic/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Еврокомиссия готовит расширение допуска удобрений из навоза и дигестатов, что должно смягчить дефицит удобрений, но вызывает резкое недовольство европейских фермеров, отмечают западные СМИ.

    Еврокомиссия намерена расширить меры по использованию удобрений из навоза вместо ослабления ограничений на российские и белорусские удобрения, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    «Ответом Брюсселя на надвигающийся кризис с удобрениями стало более широкое использование коровьего навоза», – отмечает Politico.

    По данным издания, большинство удобрений в Европе производят на основе импортируемого природного газа, который необходим для синтеза аммиака. Ограничения на прямые поставки удобрений из России и Белоруссии, а также на импорт российского газа усугубили положение в агросекторе. Дополнительный удар по рынку нанес скачок цен на энергоносители после закрытия Ормузского пролива.

    Европейские чиновники намерены расширить действующее разрешение на применение удобрений RENURE, где азот извлекается из навоза. Теперь они хотят распространить его и на удобрения на основе дигестатов – побочного продукта производства биогаза при сбраживании навоза и других органических отходов.

    Фермеры остались недовольны подобными планами, рассчитывая на более решительные шаги по предотвращению кризиса. В материале отмечается, что нынешний курс приведет к росту затрат аграриев уже осенью и со временем отразится на ценах на продукты питания. Politico подчеркивает, что Брюссель делает ставку на долгосрочные инструменты, тогда как самые быстрые рычаги, включая приостановку пошлин на импорт из России и Белоруссии, сочли политически слишком рискованными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, год назад комитет по международной торговле Европарламента INTA одобрил предложение Еврокомиссии об увеличении пошлин на российские удобрения с 6,5% до 100% и вынес его на голосование.

    Тогда же вице-премьер РФ Алексей Оверчук предупредил о вреде заградительных пошлин на российские и белорусские удобрения для европейских фермеров и цен на продовольствие. Позже западные СМИ отмечали рост закупок российских удобрений США на фоне отказа ЕС от этой продукции и усиление зависимости Европы от американских поставок.

    18 мая 2026, 22:04 • Новости дня
    США опубликовали текст новой лицензии на операции с российской нефтью
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Минфин США опубликовал обновленную лицензию, разрешающую операции с уже погруженной на суда российской нефтью еще на 30 дней.

    Министерство финансов США разместило текст новой лицензии, касающейся операций с российской нефтью, которая уже находится на судах, передает РИА «Новости». Документ продлевает действие предыдущего разрешения сроком на один месяц.

    «Все операции, запрещенные вышеуказанными актами, которые обычно сопутствуют и необходимы для продажи, доставки или разгрузки сырой нефти или нефтепродуктов российского происхождения, погруженных на любое судно... до 17 апреля 2026 года, разрешены до 00:01 по восточному летнему времени 17 июня 2026 года», – уточняется в тексте лицензии Управления по контролю за иностранными активами.

    Разрешение не действует для лиц и структур, связанных с Ираном, КНДР, Кубой, Крымом и новыми регионами России. Ранее глава американского Минфина Скотт Бессент подтверждал планы продлить лицензию на морские поставки топлива из РФ, так как предыдущая истекла 16 мая.

    Ранее представители более десяти государств обратились к Вашингтону с просьбой о продлении временной лицензии на покупку российской нефти.

    СМИ сообщили, что Минфин США на месяц продлил снятие санкций на российскую нефть.



    18 мая 2026, 21:15 • Новости дня
    США перебросили в Израиль из Германии боеприпасы для войны с Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    В Тель-Авив переброшены военные грузы с американских баз в Германии на фоне возможного возобновления активных боевых действий с Ираном, сообщил телеканал «Аль-Джазира».

    Десятки тяжелых военно-транспортных самолетов ВВС США доставили в Израиль грузы с боеприпасами, передает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал «Аль-Джазира». Военные грузы перебрасываются с американских баз, расположенных на территории Германии.

    Израильские военные активно готовятся к возобновлению военной операции против Ирана. Общественная телекомпания «Кан» приводит слова неназванного представителя службы безопасности: «Израиль присоединится к любым новым ударам США по Ирану и будет нацеливаться на иранскую энергетическую инфраструктуру».

    США и Израиль ведут активную подготовку к возможному возобновлению атак. Как ранее сообщала газета The New York Times со ссылкой на ближневосточные источники, совместные удары по иранским объектам могут начаться уже на этой неделе.

    В начале мая Соединенные Штаты перебросили в Израиль тысячи тонн боеприпасов. Глава Пентагона Пит Хегсет допустил возобновление крупномасштабных военных операций против Ирана. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал противостояние с Ираном незавершенным.

    18 мая 2026, 21:57 • Новости дня
    Дмитриев: Без российской нефти невозможна глобальная энергобезопасность

    Tекст: Вера Басилая

    Мировая энергетическая безопасность невозможна без российских энергоносителей, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев подчеркнул значимость отечественного сырья, передают «Вести». В своем Telegram-канале спецпредставитель президента оценил недавние решения по снятию ограничений с нефтяного экспорта.

    По его словам, мировая энергетическая безопасность невозможна без российских энергоносителей. Также Дмитриев заявил, что очередное продление отмены санкций против отечественной нефти стало позитивным сигналом. Он считает, что это решение благоприятно скажется на доходах государственного бюджета и работе профильных компаний.

    Ранее Дмитриев связал экономические трудности стран Евросоюза с отказом от российских энергоресурсов. СМИ сообщили, что Минфин США на месяц продлил снятие санкций на российскую нефть.

    19 мая 2026, 14:52 • Новости дня
    Иран пригрозил США открытием новых фронтов

    Tекст: Ольга Иванова

    Тегеран предупредил о готовности расширить боевые действия в ответ на возможные новые удары США и Израиля по иранским объектам.

    Официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия заявил о готовности открыть новые фронты в случае повторной агрессии США и Израиля, передает РИА «Новости».

    «Если противник совершит глупость и вновь попадется в ловушку Израиля и совершит еще одну агрессию на наш дорогой Иран, мы откроем для них новые фронты с новой методикой и рычагами воздействия», – сказал он агентству Fars.

    Иранский военный источник ранее сообщил РИА «Новости», что Тегеран подготовил новые тактические шаги на случай повторения атаки США.

    Накануне президент США рассказал, что Вашингтон планировал военную атаку на Иран, но по просьбе Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ отложил удар ради шанса на мирное соглашение.

    США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, однако США перешли к блокаде иранских портов, а Иран ввел особые правила транзита через Ормузский пролив. На фоне эскалации конфликта судоходство через Ормузский пролив практически остановилось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран заранее разработал новые тактические действия на случай возобновления ударов США.

    Командующий иранским Центральным штабом «Хатам аль-Анбия» генерал-майор Али Абдуллахи заявил о готовности Ирана задействовать всю мощь вооруженных сил для решительного ответа на новые удары США.

    Представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия сообщил о подготовке для Соединенных Штатов «неожиданных вариантов» войны с использованием новой техники и оружия.

    18 мая 2026, 16:14 • Новости дня
    У Ормузского пролива в ожидании разрешения пройти скопились около 1,5 тыс. судов
    @ Amirhosein Khorgooi/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Около полутора тысяч танкеров и сухогрузов вынуждены ожидать специального разрешения от иранских военных для прохода через стратегически важную водную артерию.

    В настоящее время 1,5 тыс. коммерческих кораблей ожидают допуска от Корпуса стражей исламской революции, передает ТАСС. Танкеры и сухогрузы не могут пересечь Ормузский пролив без официального разрешения элитных частей иранской армии.

    Военно-морские силы страны сейчас переведены в состояние повышенной готовности. Иранский флот продолжает непрерывно контролировать всю зону Персидского залива для надежной защиты акватории региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции в десять раз расширил зону своих операций в Ормузском проливе.

    Иранское военное формирование пригрозило уничтожить все американские базы на юге Персидского залива.

    Вице-спикер парламента исламской республики назвал контроль над данной акваторией суверенной привилегией страны.

    19 мая 2026, 08:23 • Новости дня
    Иран раскрыл новые тактические шаги на случай атаки США

    Tекст: Ольга Иванова

    Тегеран заранее разработал новые тактические действия на случай возобновления ударов США, сделав упор на сочетание обороны и наступления в рамках военной доктрины.

    О подготовке таких мер сообщил иранский военный источник, передает РИА «Новости», комментируя вероятность повторной атаки Соединенных Штатов по целям в Иране.

    Собеседник заявил: «Мы подготовили новые тактические действия и подходы, основываясь на нашей доктрине оборона-наступление. С точки зрения вооружений и обороноспособности, у нас нет каких-либо проблем».

    Ранее канал CNN со ссылкой на информированные источники сообщил, что Пентагон составил список целей для ударов в Иране на случай приказа президента США Дональда Трампа о возобновлении атак. В воскресенье Трамп призвал Тегеран поторопиться с заключением сделки с Вашингтоном и подчеркнул, что время имеет решающее значение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон отложил запланированный удар по Ирану ради возможного мирного соглашения.

    Президент США Дональд Трамп на фоне затянувшихся переговоров стал серьезно рассматривать возобновление крупных военных операций против Ирана.

    Командующий иранским центральным штабом «Хатам аль-Анбия» генерал-майор Али Абдуллахи заявил о готовности Ирана дать решительный и масштабный ответ на новые удары США.

    19 мая 2026, 09:57 • Новости дня
    AP сообщило о крахе жесткой стратегии Трампа против Ирана
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/picture alliance/Consolidated/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Жесткая внешняя политика Белого дома натолкнулась на категоричный отказ Тегерана идти на уступки, подкрепленный стратегическим контролем исламской республики над Ормузским проливом, пишет The Associated Press.

    Президент США временно отложил планы военных ударов по Ирану, передает The Associated Press. Американский лидер пошел на этот шаг по просьбе арабских государств Персидского залива на фоне хрупкого перемирия.

    «Сейчас ведутся серьезные переговоры, и, по их мнению, как великих лидеров и союзников, будет заключена сделка, которая станет очень приемлемой для Соединенных Штатов Америки, а также для всех стран Ближнего Востока и за его пределами», – заявил политик.

    При этом глава Белого дома поручил военным готовиться к полномасштабному наступлению в любую минуту на случай провала дипломатии. Несмотря на жесткие санкции, Тегеран по-прежнему отказывается сворачивать свою ядерную и ракетную программы.

    Исламская республика жестко контролирует Ормузский пролив. Блокада этого важнейшего нефтяного маршрута провоцирует рост цен на бензин в США. Эксперты называют ситуацию тупиковой, отмечая падение экономических рейтингов Трампа накануне ноябрьских выборов в Конгресс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, привычка американского лидера публично унижать оппонентов поставила под угрозу мирные переговоры с Тегераном.

    В начале мая глава Белого дома письменно уведомил Конгресс о завершении данного противостояния.

    При этом Вашингтон отказался принять инициативу исламской республики по открытию Ормузского пролива.

    18 мая 2026, 22:58 • Новости дня
    Премьер Венгрии Мадьяр заявил о планах обнародовать стоимость российского газа

    Tекст: Антон Антонов

    Будапешт планирует частично обнародовать условия долгосрочных контрактов на поставку газа из России, сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

    «Мы обнародуем информацию настолько, насколько это возможно для международного делового контракта. Очевидно, мы не можем опубликовать все, потому что есть конфиденциальные пункты, и мы должны это соблюдать», – подчеркнул Мадьяр.

    Премьер-министр также добавил, что частичное раскрытие документов позволит объективно оценить реальную финансовую выгоду этих энергетических соглашений, передает РИА «Новости».

    «Цены, действительно ли они такие выгодные, как говорило предыдущее правительство, мы обнародуем», – сказал Мадьяр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кандидат на пост главы венгерского МИД Анита Орбан заявила, что новое венгерское правительство намерено избавиться от энергетической зависимости от России, однако пока продолжит закупать российские энергоносители.

    Осенью Виктор Орбан, занимавший тогда пост премьера Венгрии, сообщил о получении от президента России гарантий продолжения поставок газа в Венгрию. Бывший глава венгерского МИД Петер Сийярто назвал сохранение российских ресурсов важным условием энергетической безопасности страны.

