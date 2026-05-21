Лидер группы «Руки Вверх!» Жуков объяснил причину романтизации эпохи 1990-х

Tекст: Дарья Григоренко

Восприятие эпохи конца прошлого века часто искажается из-за ярких экранных образов, отметил Жуков. Молодое поколение не представляет реальных трудностей того времени, основывая свое мнение на фильмах и сериалах, передает РИА «Новости».

«Запретный плод всегда сладок. Все смотрят и думают: «Вау! Были бандиты, прикольно». В смысле прикольно? Кому было прикольно – тому, кого убивали? Или тому, кого грабили или ставили на счетчик? Никому не было прикольно, честно говоря», – заявил музыкант, комментируя современный тренд.

По словам артиста, за привлекательной картинкой скрывались отчаяние, разгул преступности и серьезный финансовый кризис. Людям приходилось буквально выживать в условиях масштабной перестройки государства, подчеркнул певец.

«Мы как раз жили в тот период, когда происходила вся эта «перестройка» – перекраивалось все. Это не романтика: где-то мы выживали, где-то мы кайфовали. Нужно признать, что мы стали популярными в 1990-е – естественно, я буду благодарен тому времени. Но с оговоркой: если оглядываться на все, что было вокруг, это было не просто, это было тяжело», – отметил артист.

В последние годы наблюдается всплеск интереса к ретроконтенту. Эпохе девяностых и нулевых посвящены такие популярные проекты, как «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Мир! Дружба! Жвачка!» и «Бык», а музыка тех лет переживает новый виток популярности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Жуков поделился воспоминаниями о потере всех заработанных в туре 1998 года денег.

Ранее московский суд разрешил использование песен группы «Ласковый май» в популярном сериале «Слово пацана».

В прошлом году россияне назвали криминальные драмы самыми популярными фильмами девяностых годов.