  • Новость часаЭксперт: Зеленский готовит провокацию на границе с Белоруссией
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Германию заставляют продать хребет энергетической безопасности
    Захарова: Россия вернет историю и славу Одессе
    Заболеваемость сифилисом в Европе побила исторический рекорд
    Илон Маск приготовился стать первым в мире триллионером
    Российские войска освободили Шестеровку в Харьковской области
    Лукашенко посетил учения по применению ядерного оружия
    Эксперт: Зеленский готовит провокацию на границе с Белоруссией
    Мерц исключил быстрое вступление Украины в Евросоюз
    Эксперт оценил запрет на ввоз цветов из Армении
    21 мая 2026, 14:35 • Новости дня

    Песков: Путин инициативно не предлагал кандидатуру Шредера для диалога с Европой

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин назвал имя бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера для диалога Европы с Россией исключительно в качестве ответа на прямой вопрос прессы о наиболее подходящем кандидате, пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Владимир Путин не выступал с инициативой выдвижения Герхарда Шредера для проведения переговоров между Москвой и Европой, передает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил контекст недавнего заявления. По его словам, это была лишь реакция на интерес представителей СМИ.

    «Сам Путин инициативно Шредера не предлагал. Его спросили журналисты, то есть ваши коллеги, кто с его точки зрения был бы предпочтителен», – сообщил представитель Кремля.

    Президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для диалога с Европой.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц категорически отверг эту инициативу российского лидера.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова перечислила ключевые качества для будущего европейского посланника.

    20 мая 2026, 17:50 • Новости дня
    Путин завершил официальный визит в Китай
    Путин завершил официальный визит в Китай
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин завершил официальный визит в Китай. Российский лидер сегодня провел 11 часов в переговорах и протокольных мероприятиях, после чего покинул Пекин.

    График поездки главы государства оказался крайне насыщенным: только за сегодняшний день он посвятил 11 часов различным переговорам, встречам и официальным церемониям, передает ТАСС. Рабочая программа стартовала в 11 утра по местному времени в Доме народных собраний и завершилась там же в 10 часов вечера. В течение дня российский лидер лишь ненадолго возвращался в предоставленную ему государственную резиденцию.

    Перед вылетом в пекинском аэропорту Шоуду состоялась краткая церемония. Президента провожали почетный караул и китайские студенты со школьниками, махавшие вслед флажками, как это было и в начале визита.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальная встреча Путина и главы КНР Си Цзиньпина Пекине продлилась почти три часа. По итогам переговоров президент России выразил уверенность в дальнейшем укреплении двусторонней дружбы.

    Для демонстрации особого уважения к гостю китайская сторона организовала прием по высшему разряду. Во время встречи Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и процитировал китайскую поговорку о разлуке.

    Комментарии (2)
    20 мая 2026, 16:42 • Новости дня
    Путин назвал переговоры с Си Цзиньпином успешными и плодотворными

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин оценил прошедшие переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином как успешные и насыщенные, отметив напряженную работу обеих команд.

    Президент России Владимир Путин высоко оценил результаты переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом глава государства заявил во время неформального чаепития с китайским коллегой, говорится в сообщении Кремля в Max.

    «Мы не только отметили и зафиксировали все, что было сделано за последние годы в двухсторонних отношениях, но и наметили перспективы развития», – подчеркнул российский лидер.

    Президент выразил благодарность командам обеих стран за напряженную работу по организации мероприятия.

    «Согласен с оценкой: это была успешная, плодотворная, очень насыщенная работа. И мне кажется, есть основания поблагодарить наши команды с обеих сторон, которые напряжённо работали для организации нашей сегодняшней встречи», – отметил Путин на чаепитии с Си Цзиньпином.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальные переговоры лидеров двух стран в Пекине продлились почти три часа. По итогам встречи главы государств подписали совместное заявление об углублении двусторонних отношений.

    Также Владимир Путин и Си Цзиньпин открыли перекрестные Годы образования в России и Китае. Во время встречи Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и процитировал китайскую поговорку о разлуке.

    Комментарии (6)
    21 мая 2026, 08:42 • Видео
    Европа против «ухилянтов»: Брюссель требует жертв

    Специальный представитель Евросоюза по вопросам украинцев Ильва Йоханссон, отвечая на вопрос о продлении убежища для них в Евросоюзе после 2027 года, заявила, что это не должно касаться мужчин призывного возраста.

    Комментарии (0)
    21 мая 2026, 08:33 • Новости дня
    CNN: Визит Путина в Китай оказался успешнее поездки Трампа
    CNN: Визит Путина в Китай оказался успешнее поездки Трампа
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Визит российского лидера Владимира Путина в Пекин прошел в более открытой и дружеской обстановке по сравнению с поездкой американского президента Дональда Трампа, сообщает CNN.

    Американские журналисты обратили внимание, что визит президента России Владимира Путина в Китай продемонстрировал более теплые отношения, чем поездка американского лидера, передает РИА «Новости».

    «Хотя обоих лидеров встретили с распростертыми объятиями, визит Путина был отмечен более открытой демонстрацией дружбы между двумя лидерами и их странами», – отмечает канал CNN.

    В последние годы Москва и Пекин значительно усилили взаимодействие в сферах торговли, дипломатии и безопасности. Подобный подход подчеркивает постоянно углубляющееся сближение двух государств на фоне изменения их отношений с США.

    Президент России Владимир Путин назвал прошедшие переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином успешными. Владимира Путина встретили на площади Тяньаньмэнь торжественными залпами из пушек. В ходе церемонии оркестр исполнил гимн России, а после композицию «Подмосковные вечера».

    Российский лидер оценил встречу в узком составе как дружескую. Си Цзиньпин назвал Путина давним другом. В свою очередь, Владимир Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и вспомнил китайскую поговорку: «Не виделись день, а как будто минуло три осени».

    Бывший американский разведчик Скотт Риттер указал на разное отношение Пекина к визитам Владимира Путина и Дональда Трампа.

    В сети отметили более высокий уровень приема Путина в КНР по сравнению с Трампом.

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 15:48 • Новости дня
    Названо меню торжественного приема в честь визита Путина в Пекине

    Гостей приема в честь визита Путина в Китай угостили уткой по-пекински

    Tекст: Дарья Григоренко

    Во время торжественного мероприятия в честь визита президента РФ Владимира Путина в Пекине участникам предложили изысканные блюда азиатской и европейской кухни под аккомпанемент классической музыки двух стран.

    Участники торжественного мероприятия смогли насладиться богатым выбором угощений. В качестве стартовых блюд присутствующим подали разнообразные холодные закуски, передает ТАСС.

    Основное меню включало бульон с креветками, говядину в бобовом соусе и знаменитую утку по-пекински. Кроме того, повара приготовили вяленый окорок «Циньхуа» с овощами, филе групера с маракуйей и традиционную лапшу по-фунчжоуски.

    В завершение трапезы к чаю или кофе предлагались изысканные десерты. Гости могли выбрать тыквенную слойку, шоколадный брауни, а также свежие фрукты и мороженое.

    Из алкогольных напитков подавали сухие вина китайского производства. В частности, гостям наливали красное Каберне Совиньон Greatwall 2009 года и белое Шардоне Changyu 2016 года.

    Праздничную атмосферу поддерживал военный оркестр Народно-освободительной армии Китая. Музыканты исполнили известные композиции, среди которых прозвучали «Мелодия Пекинской оперы», «Половецкие пляски» и «Танец маленьких лебедей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом. Российский лидер посетил праздничное мероприятие по случаю 25-летия двустороннего договора о дружбе.

    На встрече с премьером Госсовета КНР глава государства отметил гостеприимство китайской стороны. Путин во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином назвал его дорогим другом и процитировал китайскую поговорку о разлуке.

    Комментарии (0)
    21 мая 2026, 08:49 • Новости дня
    Китайский инженер назвал фото с Путиным самым важным подарком

    Китайский инженер назвал фотографию с автографом Путина самым ценным подарком

    Китайский инженер назвал фото с Путиным самым важным подарком
    @ Владимир Смирнов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Житель Китая Пэн Пай, встретившийся с Владимиром Путиным во второй раз, признался, что совместный снимок с российским лидером стал для него главным подарком.

    Президент России Владимир Путин во время официального визита в Пекин встретился с китайским инженером Пэн Паем, с которым впервые виделся в 2000 году, передает РИА «Новости».

    В ходе беседы глава государства вручил мужчине чайный сервиз «Классика Москвы» и подписал совместную фотографию 26-летней давности, сделанную в парке Бэйхай.

    «Я думаю, что оба подарка очень ценные и уникальные. Если бы мне пришлось выбирать, то, наверное, фотография, которая сейчас в моих руках, для меня важнее, потому что я чувствую, что она ближе к президенту Путину», – поделился впечатлениями Пэн Пай.

    Он добавил, что пока не решил, где разместит снимок, и в первую очередь заботится о его сохранности по пути домой.

    Пэн Пай, которому в июне исполнится 38 лет, работает инженером в китайской строительной компании. В 2013 году он окончил магистратуру Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета.

    Мужчина стал известен в прошлом году после публикации архивного кадра телеканалом RT, а перед новой встречей с Путиным признавался, что это событие было его давней мечтой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России провел неформальную встречу с повзрослевшим героем архивного снимка в резиденции Дяоюйтай.

    Китайский инженер преподнес российскому лидеру уникальный лилинский фарфор из провинции Хунань. Владимир Путин в ответ подарил собеседнику российский керамический сервиз.

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 16:36 • Новости дня
    В сети отметили более высокий уровень приема Путина в КНР по сравнению с Трампом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На фоне недавнего визита президента США Дональда Трампа в Китай пользователи интернета по всему миру считают, что российского лидера Владимира Путина в Пекине принимают на более высоком уровне.

    По сравнению с визитом главы Белого Дома Дональда Трампа в Китай приезд в Пекин президента России Владимира Путина вызвал особое внимание к протоколу встречи, пишет InoSMI. Ирландский журналист Брайан Макдональд в соцсетях заявил, что российские медиа увидели явную разницу в уровне встреч. Он написал: «Российские СМИ отмечают, что Путина, по всей видимости, встретили в аэропорту Пекина на более высоком уровне, чем Трампа на прошлой неделе».

    Макдональд уточнил, что Путина в аэропорту лично приветствовал министр иностранных дел Китая Ван И, действующий член Политбюро. Трампа на прошлой неделе встречал вице-президент Хань Чжэн, который уже не входит ни в Политбюро, ни в Центральный комитет Коммунистической партии КНР. Журналист передал мнение китайских протоколистов, по которому отправка члена Политбюро в аэропорт означает, что Пекин считает гостя особенно важным.

    В соцсетях пользователи активно комментируют разницу в приеме. Один из них под ником Bond назвал Трампа «смехотворным и жаждущим показного внимания» и противопоставил ему «уважаемого лидера» Путина.

    Другой комментатор, Betty Velvet, увидел в действиях Пекина «продуманную тактику без слов демонстрировать приоритетного партнера», а пользователь Priyadarshini Mohanty отметил, что протокол в пекинском аэропорту никогда не бывает случайным и сейчас подчеркивает стратегическое сближение Москвы и Китая по сравнению с прагматичным диалогом с Вашингтоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президента России Владимира Путина в пекинском аэропорту у трапа самолета встретил министр иностранных дел КНР Ван И.

    Эксперт по этикету и протоколу Татьяна Баранова назвала уровень приема российского лидера в Китае безупречным и продемонстрировавшим высший класс государственного протокола.

    А руководитель Центра исследований АТР Сергей Санакоев сообщил о намеренном усилении китайской стороной протокола визита Путина для демонстрации особого уважения к высокому гостю.

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 15:54 • Новости дня
    Китайский инженер получил в подарок от Путина русский сервиз

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе официального визита в Китай президент России Владимир Путин подарил местному инженеру Пэн Паю русский керамический сервиз, что стало для того приятным сюрпризом.

    Китайский инженер Пэн Пай получил в подарок от президента России Владимира Путина русский керамический сервиз, передает РИА «Новости». Встреча состоялась в Пекине во время официального визита российского лидера в Китай.

    Пэн Пай рассказал главе государства, что родился в провинции Хунань и вернулся туда после учебы в Москве. Поразительно, но сам инженер подготовил для президента аналогичный подарок. «Подарок был чудесный. Сегодня произошло удивительное совпадение, я подготовил для президента Путина керамический сервиз из моей родной провинции Хунань, но никогда не думал, что президент Путин тоже подготовил мне в подарок русский керамический сервиз», – поделился собеседник агентства.

    Мужчина назвал произошедшее совпадением и своего рода судьбой. Примечательно, что Пэн Пай, будучи ребенком, уже встречал Путина во время его первого государственного визита в Китай в июле 2000 года. Позже китаец получил образование в одном из московских университетов, а в настоящее время работает в крупной китайской компании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал встречу Владимира Путина с китайским инженером Пэн Паем в резиденции Дяоюйтай.

    Во время беседы российский лидер вспомнил поговорку «где родился, там и пригодился». В свою очередь гражданин КНР преподнес Путину уникальный лилинский фарфор.

    Комментарии (2)
    20 мая 2026, 17:12 • Новости дня
    Трамп отметил хорошие отношения с Путиным и Си Цзиньпином

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает встречу президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

    «Я думаю, это хорошо. Я отлично общаюсь с обоими лидерами», – сказал Трамп журналистам, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальная встреча лидеров России и Китая в Пекине продлилась почти три часа. Во время встречи Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и процитировал китайскую поговорку о разлуке.

    Президент России Владимир Путин назвал прошедшие переговоры успешными. Главы государств подписали внушительный пакет совместных документов.

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 15:42 • Новости дня
    Путин и Си Цзиньпин начали неформальные переговоры за чаем
    Путин и Си Цзиньпин начали неформальные переговоры за чаем
    @ Максим Стулов/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Пекине стартовала встреча лидеров России и Китая в закрытом формате, на которой обсуждаются наиболее чувствительные вопросы двусторонних отношений.

    Владимир Путин и Си Цзиньпин начали неформальное общение за чашкой чая в одном из залов Дома народных собраний, передает ТАСС. Встреча проходит в узком кругу: на чаепитие приглашены по четыре представителя от каждой стороны.

    Кремль придает особое значение именно такому формату взаимодействия. Как отмечал помощник президента Юрий Ушаков, «важнее всего в Китае попить чаю, один на один особенно, когда такая возможность есть».

    Помощник главы государства также подчеркнул, что это мероприятие фактически является самым важным в рамках официального визита. В дружественной атмосфере за чаем обсуждаются ключевые вопросы, при этом встреча не ограничена по времени. Российская сторона заинтересована в максимально продолжительном общении лидеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальные переговоры лидеров двух стран продлились почти три часа. Во время встречи Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и процитировал китайскую поговорку о разлуке.

    С российской стороны к неформальной беседе присоединятся глава МИД Сергей Лавров и замглавы администрации президента Максим Орешкин. В ходе чаепития главы государств обсудят ситуацию на Украине и отношения с Соединенными Штатами.

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 17:40 • Новости дня
    Путин и Си Цзиньпин завершили неформальное чаепитие

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин завершили закрытые переговоры за чаем, обсудив важнейшие вопросы двусторонних отношений в течение полутора часов.

    Встреча продлилась более полутора часов, став ключевой частью переговоров лидеров двух государств, передает ТАСС.

    В закрытой беседе с российской стороны участвовали глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, замглавы администрации Максим Орешкин и посол России Игорь Моргулов.

    По словам Ушакова, именно такой формат беседы позволяет сосредоточиться на главных темах. «Погулять и попить чаю», – отмечал дипломат, называя это самым важным элементом программы визита в Китай.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры России и Китая начали неформальное общение в одном из залов Дома народных собраний.

    Помощник президента Юрий Ушаков сообщил о планах политиков затронуть тему Украины. Перед этим официальная встреча глав государств продлилась почти три часа. Во время встречи Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и процитировал китайскую поговорку о разлуке.

    Комментарии (0)
    21 мая 2026, 02:45 • Новости дня
    Путин и Си Цзиньпин передали теплые пожелания 100-летнему ветерану Знаменскому

    Путин и Си Цзиньпин передали теплые пожелания ветерану Знаменскому

    Tекст: Катерина Туманова

    Владимир Путин и Си Цзиньпин передали поздравления со 101-летием ветерану Великой Отечественной войны, с которым в Москве смотрели торжественный парад в День Победы, а фото увидели на специальной выставке в Пекине к визиту российского президента.

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин осмотрели фотовыставку «Нерушимая дружба великих народов, стратегическое партнерство великих держав» в Доме народных собраний в Пекине, где был представлен снимок с парада 9 Мая в Москве 2025 года.

    Генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов сообщил политикам, что на фото с ними запечатлен столетний ветеран Евгений Знаменский, который передает им привет.

    «Желаю ему крепкого здоровья и долголетия», – ответил Си Цзиньпин.

    Путин также попросил присоединиться к поздравлениям в адрес фронтовика, которому в августе исполнится 101 год.

    Организаторы выставки сообщили, что готовятся поздравить фронтовика со 101-летием 13-го августа.

    Евгений Знаменский родился в 1925 году и был призван в Красную Армию в начале 1943 года. Он встретил Победу в Берлине, оставив свою подпись на стене Рейхстага. Ветеран удостоен множества наград, включая орден Отечественной войны II степени и две медали «За отвагу», а так же медаль «За оборону Москвы», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков назвал поводом для гордости единство ветеранов СВО и Великой Отечественной. Путин охарактеризовал прошедший в российской столице парад Победы на 9 Мая как спокойный и достойный.

    Кроме того, политолог Данилин указал на ключевые моменты встречи Путина и Си Цзиньпина.

    Официальный визит Путина в КНР завершен, по итогам переговоров с Си Цзиньпином президент России выразил уверенность в дальнейшем укреплении двусторонней дружбы. Во время переговоров Путин назвал господина Си дорогим другом и процитировал китайскую поговорку о разлуке.

    Комментарии (0)
    21 мая 2026, 12:10 • Новости дня
    МИД Китая назвал переговоры Путина и Си Цзиньпина дружескими и плодотворными

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели дружеские и результативные переговоры в китайской столице, заявил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Го Цзякунь.

    «В ходе визита президента России Владимира Путина в Китай председатель КНР Си Цзиньпин провел с ним углубленные, дружеские и плодотворные переговоры», – подчеркнул дипломат на брифинге. Встреча стала важным шагом в развитии двустороннего диалога, передает РИА «Новости».

    Представитель китайского МИД добавил, что главы двух государств согласовали новые важные шаги для развития всеобъемлющего партнерства. Стороны намерены укреплять стратегическое взаимодействие в современных условиях.

    Ранее Го Цзякунь сообщил, что Пекин намерен активно реализовывать соглашения, достигнутые лидерами Китая и России, чтобы обогатить двустороннее сотрудничество и укрепить доверие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Китая поприветствовал визит президента России Владимира Путина.

    Председатель КНР Си Цзиньпин назвал развитие двусторонних отношений стратегическим выбором.

    Российский лидер оценил встречу в узком составе как дружескую. Си Цзиньпин назвал Путина давним другом. В свою очередь, Владимир Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и вспомнил китайскую поговорку: «Не виделись день, а как будто минуло три осени».

    Комментарии (0)
    21 мая 2026, 10:55 • Новости дня
    Путин оценил роль полярников в расширении присутствия России в Арктике

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поздравил полярников с профессиональным праздником, отметив их роль в наращивании присутствия России в Арктике и Антарктике.

    Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму в честь Дня полярника, сообщается на сайте Кремля.

    «Сегодня мы чествуем мужественных, целеустремленных, сильных духом людей, посвятивших себя служению Родине в тяжелейших условиях Арктики и Антарктики», – подчеркнул российский лидер.

    По словам главы государства, благодаря самоотверженному труду специалистов были проложены новые трассы и освоены месторождения полезных ископаемых. Он добавил, что современные исследователи успешно продолжают дело своих предшественников, наращивая присутствие страны в полярных регионах.

    Путин также обратил внимание на значительный вклад полярников в реализацию экологических и просветительских программ. Кроме того, президент напомнил, что ровно 70 лет назад, в 1956 году, начала работу первая советская антарктическая станция «Мирный», которая открыла новые возможности для изучения континента.

    Путин пожелал полярникам крепкого здоровья и успехов в работе на благо Отечества.

    Ранее Путин отметил возросшую значимость Северного морского пути для мировой логистики.

    Комментарии (0)
    21 мая 2026, 14:00 • Новости дня
    Песков назвал насыщенным и максимально результативным визит Путина в Китай

    Tекст: Дарья Григоренко

    Поездка президента России Владимира Путина в Пекин оказалась крайне содержательной, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Визит прошел, как это обычно бывает с нашим стратегическим привилегированным партнером, насыщенно, содержательно и максимально результативно», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистами, передает РИА «Новости».

    Особое внимание было уделено подписанной главами государств совместной декларации. По словам пресс-секретаря, этот документ открывает новые перспективы для расширения особого партнерства между двумя странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел Китая назвало прошедшие переговоры лидеров двух стран дружескими и плодотворными.

    По итогам государственного визита стороны утвердили обширный пакет из 42 совместных документов.

    Президент России и председатель КНР приняли совместную декларацию о становлении многополярного мира.

    Путин назвал прошедшие в узком составе переговоры дружескими и содержательными.

    Комментарии (0)
    21 мая 2026, 13:53 • Новости дня
    Песков: Путин и Лукашенко проведут совместное мероприятие

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут важную двустороннюю встречу на высшем уровне, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Сегодня глава государства работает в Кремле. День насыщенный. У нас состоится совместное российско-белорусское мероприятие на высшем уровне совсем скоро», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что детали сообщат позднее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 15 мая президенты России и Белоруссии провели телефонный разговор о сотрудничестве в экономике и обороне.

    Комментарии (0)
    Главное
    Минтранс сообщил о начале экспертизы двигателя ПД-8 для SSJ-100
    Рютте пригрозил России «разрушительными последствиями»
    Туск заявил о реальной угрозе войны в Европе из-за БПЛА в Прибалтике
    Иранский генерал Вахиди стал ключевой фигурой переговоров с США
    Грузия выразила надежду на «двустороннюю дружбу» с Украиной
    Миллиардер Смирнов разбился насмерть на мотоцикле в Ленобласти
    Исследование: Женщины от 18 до 42 лет нагреваются