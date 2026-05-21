Россиянин без ног покорил Эверест на одних руках

Россиянин Рустам Набиев первым в истории взошел на Эверест на руках

Tекст: Мария Иванова

Спортсмен из Башкирии Рустам Набиев установил уникальное достижение, став первым человеком, добравшимся до вершины Эвереста исключительно на руках, передает РИА «Новости».

В 2015 году мужчина потерял ноги в результате трагического обрушения казармы, унесшего жизни 24 человек. Тогда он провел под завалами около семи часов.

«20 мая в 8.16 утра по непальскому времени впервые в истории альпинизма я, Рустам Набиев, взошел на вершину Эвереста только на одних руках! Я посвящаю это восхождение каждому, кто сейчас меня смотрит. Этим поступком просто хочу сказать одно: пока в вас теплится жизнь - боритесь! Боритесь до конца, пожалуйста! Оно того стоит!» – поделился эмоциями рекордсмен в своих соцсетях.

Набиев, родившийся в 1992 году, ранее уже демонстрировал выдающуюся силу духа. В 2020 году он успешно покорил Эльбрус. Кроме того, более трех лет спортсмен посвятил выступлениям за подмосковный следж-хоккейный клуб «Феникс».

Как писала газета ВЗГЛЯД, более 270 человек за сутки поднялись на вершину Эвереста.

Непальский альпинист Таши Гьялцен попал в Книгу рекордов Гиннесса за четыре восхождения на эту гору в течение 15 дней.