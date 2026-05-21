Песков исключил риск дефицита топлива из-за атак ВСУ

Российский Су-35 отключил автопилот у британского самолета-разведчика

Tекст: Ольга Иванова

Инциденты с участием боевой авиации произошли в апреле, передает ТАСС. Британское оборонное ведомство заявило: «В прошлом месяце над Черным морем два российских истребителя неоднократно и опасно перехватывали самолет Rivet Joint Королевских ВВС».

По данным министерства, Су-35 приблизился к разведчику на критическое расстояние, что привело к срабатыванию аварийных систем и отключению автопилота. В другом эпизоде Су-27 выполнил шесть пролетов перед британским бортом на дистанции всего шести метров от носа машины.

Представители Минобороны Британии подчеркнули, что их самолет выполнял плановое задание в международном воздушном пространстве и не имел на борту вооружения. На фоне произошедшего Лондон направил демарш в российское посольство с осуждением действий пилотов.

Военные чиновники назвали эти события наиболее серьезным инцидентом с участием Воздушно-космических сил России и британской разведывательной авиации с 2022 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе британский самолет-разведчик Boeing Poseidon MRA1 пролетел вдоль границ Калининградской области и Белоруссии.

В июле 2024 года российский истребитель Су-27 перехватил над Черным морем британский самолет-разведчик RC-135 с двумя истребителями «Тайфун».

Весной того же года экипаж отечественного Су-30 развернул аналогичную группу иностранной военной авиации от государственной границы России.