  • Новость часаЭксперт: Зеленский готовит провокацию на границе с Белоруссией
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Германию заставляют продать хребет энергетической безопасности
    Захарова: Россия вернет историю и славу Одессе
    Заболеваемость сифилисом в Европе побила исторический рекорд
    Илон Маск приготовился стать первым в мире триллионером
    Российские войска освободили Шестеровку в Харьковской области
    Лукашенко посетил учения по применению ядерного оружия
    Эксперт: Зеленский готовит провокацию на границе с Белоруссией
    Мерц исключил быстрое вступление Украины в Евросоюз
    Эксперт оценил запрет на ввоз цветов из Армении
    21 мая 2026, 13:57 • Новости дня

    Песков назвал лживыми сообщения об обучении российских военных в Китае

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В западной прессе регулярно появляются недостоверные публикации, в том числе о якобы проходящих подготовку на территории Китая 200 военнослужащих из России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков призвал критически относиться к публикациям западной прессы, передает РИА «Новости». Он отметил, что зарубежные издания регулярно распространяют недостоверные сведения.

    «Нет, не могу прокомментировать. Очень много лживой информации публикуют газеты и в Европе, и в Соединенных Штатах. Это беда, с которой мы сталкиваемся, и нужно очень дозированно воспринимать такую живую информацию», – подчеркнул представитель Кремля.

    Таким образом он ответил на просьбу журналистов прокомментировать слухи о том, что около 200 российских солдат якобы отправились на обучение в Китай.

    В прошлом году представитель Кремля отказался комментировать слухи о пленении граждан КНР украинскими военными.

    Российская сторона неоднократно предупреждала об огромном количестве недостоверной информации в западной прессе.

    20 мая 2026, 17:50 • Новости дня
    Путин завершил официальный визит в Китай
    Путин завершил официальный визит в Китай
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин завершил официальный визит в Китай. Российский лидер сегодня провел 11 часов в переговорах и протокольных мероприятиях, после чего покинул Пекин.

    График поездки главы государства оказался крайне насыщенным: только за сегодняшний день он посвятил 11 часов различным переговорам, встречам и официальным церемониям, передает ТАСС. Рабочая программа стартовала в 11 утра по местному времени в Доме народных собраний и завершилась там же в 10 часов вечера. В течение дня российский лидер лишь ненадолго возвращался в предоставленную ему государственную резиденцию.

    Перед вылетом в пекинском аэропорту Шоуду состоялась краткая церемония. Президента провожали почетный караул и китайские студенты со школьниками, махавшие вслед флажками, как это было и в начале визита.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальная встреча Путина и главы КНР Си Цзиньпина Пекине продлилась почти три часа. По итогам переговоров президент России выразил уверенность в дальнейшем укреплении двусторонней дружбы.

    Для демонстрации особого уважения к гостю китайская сторона организовала прием по высшему разряду. Во время встречи Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и процитировал китайскую поговорку о разлуке.

    Комментарии (2)
    20 мая 2026, 16:42 • Новости дня
    Путин назвал переговоры с Си Цзиньпином успешными и плодотворными

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин оценил прошедшие переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином как успешные и насыщенные, отметив напряженную работу обеих команд.

    Президент России Владимир Путин высоко оценил результаты переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом глава государства заявил во время неформального чаепития с китайским коллегой, говорится в сообщении Кремля в Max.

    «Мы не только отметили и зафиксировали все, что было сделано за последние годы в двухсторонних отношениях, но и наметили перспективы развития», – подчеркнул российский лидер.

    Президент выразил благодарность командам обеих стран за напряженную работу по организации мероприятия.

    «Согласен с оценкой: это была успешная, плодотворная, очень насыщенная работа. И мне кажется, есть основания поблагодарить наши команды с обеих сторон, которые напряжённо работали для организации нашей сегодняшней встречи», – отметил Путин на чаепитии с Си Цзиньпином.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальные переговоры лидеров двух стран в Пекине продлились почти три часа. По итогам встречи главы государств подписали совместное заявление об углублении двусторонних отношений.

    Также Владимир Путин и Си Цзиньпин открыли перекрестные Годы образования в России и Китае. Во время встречи Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и процитировал китайскую поговорку о разлуке.

    Комментарии (6)
    21 мая 2026, 08:42 • Видео
    Европа против «ухилянтов»: Брюссель требует жертв

    Специальный представитель Евросоюза по вопросам украинцев Ильва Йоханссон, отвечая на вопрос о продлении убежища для них в Евросоюзе после 2027 года, заявила, что это не должно касаться мужчин призывного возраста.

    Комментарии (0)
    21 мая 2026, 08:33 • Новости дня
    CNN: Визит Путина в Китай оказался успешнее поездки Трампа
    CNN: Визит Путина в Китай оказался успешнее поездки Трампа
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Визит российского лидера Владимира Путина в Пекин прошел в более открытой и дружеской обстановке по сравнению с поездкой американского президента Дональда Трампа, сообщает CNN.

    Американские журналисты обратили внимание, что визит президента России Владимира Путина в Китай продемонстрировал более теплые отношения, чем поездка американского лидера, передает РИА «Новости».

    «Хотя обоих лидеров встретили с распростертыми объятиями, визит Путина был отмечен более открытой демонстрацией дружбы между двумя лидерами и их странами», – отмечает канал CNN.

    В последние годы Москва и Пекин значительно усилили взаимодействие в сферах торговли, дипломатии и безопасности. Подобный подход подчеркивает постоянно углубляющееся сближение двух государств на фоне изменения их отношений с США.

    Президент России Владимир Путин назвал прошедшие переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином успешными. Владимира Путина встретили на площади Тяньаньмэнь торжественными залпами из пушек. В ходе церемонии оркестр исполнил гимн России, а после композицию «Подмосковные вечера».

    Российский лидер оценил встречу в узком составе как дружескую. Си Цзиньпин назвал Путина давним другом. В свою очередь, Владимир Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и вспомнил китайскую поговорку: «Не виделись день, а как будто минуло три осени».

    Бывший американский разведчик Скотт Риттер указал на разное отношение Пекина к визитам Владимира Путина и Дональда Трампа.

    В сети отметили более высокий уровень приема Путина в КНР по сравнению с Трампом.

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 15:48 • Новости дня
    Названо меню торжественного приема в честь визита Путина в Пекине

    Гостей приема в честь визита Путина в Китай угостили уткой по-пекински

    Tекст: Дарья Григоренко

    Во время торжественного мероприятия в честь визита президента РФ Владимира Путина в Пекине участникам предложили изысканные блюда азиатской и европейской кухни под аккомпанемент классической музыки двух стран.

    Участники торжественного мероприятия смогли насладиться богатым выбором угощений. В качестве стартовых блюд присутствующим подали разнообразные холодные закуски, передает ТАСС.

    Основное меню включало бульон с креветками, говядину в бобовом соусе и знаменитую утку по-пекински. Кроме того, повара приготовили вяленый окорок «Циньхуа» с овощами, филе групера с маракуйей и традиционную лапшу по-фунчжоуски.

    В завершение трапезы к чаю или кофе предлагались изысканные десерты. Гости могли выбрать тыквенную слойку, шоколадный брауни, а также свежие фрукты и мороженое.

    Из алкогольных напитков подавали сухие вина китайского производства. В частности, гостям наливали красное Каберне Совиньон Greatwall 2009 года и белое Шардоне Changyu 2016 года.

    Праздничную атмосферу поддерживал военный оркестр Народно-освободительной армии Китая. Музыканты исполнили известные композиции, среди которых прозвучали «Мелодия Пекинской оперы», «Половецкие пляски» и «Танец маленьких лебедей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом. Российский лидер посетил праздничное мероприятие по случаю 25-летия двустороннего договора о дружбе.

    На встрече с премьером Госсовета КНР глава государства отметил гостеприимство китайской стороны. Путин во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином назвал его дорогим другом и процитировал китайскую поговорку о разлуке.

    Комментарии (0)
    21 мая 2026, 08:49 • Новости дня
    Китайский инженер назвал фото с Путиным самым важным подарком

    Китайский инженер назвал фотографию с автографом Путина самым ценным подарком

    Китайский инженер назвал фото с Путиным самым важным подарком
    @ Владимир Смирнов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Житель Китая Пэн Пай, встретившийся с Владимиром Путиным во второй раз, признался, что совместный снимок с российским лидером стал для него главным подарком.

    Президент России Владимир Путин во время официального визита в Пекин встретился с китайским инженером Пэн Паем, с которым впервые виделся в 2000 году, передает РИА «Новости».

    В ходе беседы глава государства вручил мужчине чайный сервиз «Классика Москвы» и подписал совместную фотографию 26-летней давности, сделанную в парке Бэйхай.

    «Я думаю, что оба подарка очень ценные и уникальные. Если бы мне пришлось выбирать, то, наверное, фотография, которая сейчас в моих руках, для меня важнее, потому что я чувствую, что она ближе к президенту Путину», – поделился впечатлениями Пэн Пай.

    Он добавил, что пока не решил, где разместит снимок, и в первую очередь заботится о его сохранности по пути домой.

    Пэн Пай, которому в июне исполнится 38 лет, работает инженером в китайской строительной компании. В 2013 году он окончил магистратуру Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета.

    Мужчина стал известен в прошлом году после публикации архивного кадра телеканалом RT, а перед новой встречей с Путиным признавался, что это событие было его давней мечтой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России провел неформальную встречу с повзрослевшим героем архивного снимка в резиденции Дяоюйтай.

    Китайский инженер преподнес российскому лидеру уникальный лилинский фарфор из провинции Хунань. Владимир Путин в ответ подарил собеседнику российский керамический сервиз.

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 16:36 • Новости дня
    В сети отметили более высокий уровень приема Путина в КНР по сравнению с Трампом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На фоне недавнего визита президента США Дональда Трампа в Китай пользователи интернета по всему миру считают, что российского лидера Владимира Путина в Пекине принимают на более высоком уровне.

    По сравнению с визитом главы Белого Дома Дональда Трампа в Китай приезд в Пекин президента России Владимира Путина вызвал особое внимание к протоколу встречи, пишет InoSMI. Ирландский журналист Брайан Макдональд в соцсетях заявил, что российские медиа увидели явную разницу в уровне встреч. Он написал: «Российские СМИ отмечают, что Путина, по всей видимости, встретили в аэропорту Пекина на более высоком уровне, чем Трампа на прошлой неделе».

    Макдональд уточнил, что Путина в аэропорту лично приветствовал министр иностранных дел Китая Ван И, действующий член Политбюро. Трампа на прошлой неделе встречал вице-президент Хань Чжэн, который уже не входит ни в Политбюро, ни в Центральный комитет Коммунистической партии КНР. Журналист передал мнение китайских протоколистов, по которому отправка члена Политбюро в аэропорт означает, что Пекин считает гостя особенно важным.

    В соцсетях пользователи активно комментируют разницу в приеме. Один из них под ником Bond назвал Трампа «смехотворным и жаждущим показного внимания» и противопоставил ему «уважаемого лидера» Путина.

    Другой комментатор, Betty Velvet, увидел в действиях Пекина «продуманную тактику без слов демонстрировать приоритетного партнера», а пользователь Priyadarshini Mohanty отметил, что протокол в пекинском аэропорту никогда не бывает случайным и сейчас подчеркивает стратегическое сближение Москвы и Китая по сравнению с прагматичным диалогом с Вашингтоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президента России Владимира Путина в пекинском аэропорту у трапа самолета встретил министр иностранных дел КНР Ван И.

    Эксперт по этикету и протоколу Татьяна Баранова назвала уровень приема российского лидера в Китае безупречным и продемонстрировавшим высший класс государственного протокола.

    А руководитель Центра исследований АТР Сергей Санакоев сообщил о намеренном усилении китайской стороной протокола визита Путина для демонстрации особого уважения к высокому гостю.

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 15:54 • Новости дня
    Китайский инженер получил в подарок от Путина русский сервиз

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе официального визита в Китай президент России Владимир Путин подарил местному инженеру Пэн Паю русский керамический сервиз, что стало для того приятным сюрпризом.

    Китайский инженер Пэн Пай получил в подарок от президента России Владимира Путина русский керамический сервиз, передает РИА «Новости». Встреча состоялась в Пекине во время официального визита российского лидера в Китай.

    Пэн Пай рассказал главе государства, что родился в провинции Хунань и вернулся туда после учебы в Москве. Поразительно, но сам инженер подготовил для президента аналогичный подарок. «Подарок был чудесный. Сегодня произошло удивительное совпадение, я подготовил для президента Путина керамический сервиз из моей родной провинции Хунань, но никогда не думал, что президент Путин тоже подготовил мне в подарок русский керамический сервиз», – поделился собеседник агентства.

    Мужчина назвал произошедшее совпадением и своего рода судьбой. Примечательно, что Пэн Пай, будучи ребенком, уже встречал Путина во время его первого государственного визита в Китай в июле 2000 года. Позже китаец получил образование в одном из московских университетов, а в настоящее время работает в крупной китайской компании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал встречу Владимира Путина с китайским инженером Пэн Паем в резиденции Дяоюйтай.

    Во время беседы российский лидер вспомнил поговорку «где родился, там и пригодился». В свою очередь гражданин КНР преподнес Путину уникальный лилинский фарфор.

    Комментарии (2)
    20 мая 2026, 17:12 • Новости дня
    Трамп отметил хорошие отношения с Путиным и Си Цзиньпином

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает встречу президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

    «Я думаю, это хорошо. Я отлично общаюсь с обоими лидерами», – сказал Трамп журналистам, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальная встреча лидеров России и Китая в Пекине продлилась почти три часа. Во время встречи Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и процитировал китайскую поговорку о разлуке.

    Президент России Владимир Путин назвал прошедшие переговоры успешными. Главы государств подписали внушительный пакет совместных документов.

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 15:42 • Новости дня
    Путин и Си Цзиньпин начали неформальные переговоры за чаем
    Путин и Си Цзиньпин начали неформальные переговоры за чаем
    @ Максим Стулов/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Пекине стартовала встреча лидеров России и Китая в закрытом формате, на которой обсуждаются наиболее чувствительные вопросы двусторонних отношений.

    Владимир Путин и Си Цзиньпин начали неформальное общение за чашкой чая в одном из залов Дома народных собраний, передает ТАСС. Встреча проходит в узком кругу: на чаепитие приглашены по четыре представителя от каждой стороны.

    Кремль придает особое значение именно такому формату взаимодействия. Как отмечал помощник президента Юрий Ушаков, «важнее всего в Китае попить чаю, один на один особенно, когда такая возможность есть».

    Помощник главы государства также подчеркнул, что это мероприятие фактически является самым важным в рамках официального визита. В дружественной атмосфере за чаем обсуждаются ключевые вопросы, при этом встреча не ограничена по времени. Российская сторона заинтересована в максимально продолжительном общении лидеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальные переговоры лидеров двух стран продлились почти три часа. Во время встречи Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и процитировал китайскую поговорку о разлуке.

    С российской стороны к неформальной беседе присоединятся глава МИД Сергей Лавров и замглавы администрации президента Максим Орешкин. В ходе чаепития главы государств обсудят ситуацию на Украине и отношения с Соединенными Штатами.

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 17:40 • Новости дня
    Путин и Си Цзиньпин завершили неформальное чаепитие

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин завершили закрытые переговоры за чаем, обсудив важнейшие вопросы двусторонних отношений в течение полутора часов.

    Встреча продлилась более полутора часов, став ключевой частью переговоров лидеров двух государств, передает ТАСС.

    В закрытой беседе с российской стороны участвовали глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, замглавы администрации Максим Орешкин и посол России Игорь Моргулов.

    По словам Ушакова, именно такой формат беседы позволяет сосредоточиться на главных темах. «Погулять и попить чаю», – отмечал дипломат, называя это самым важным элементом программы визита в Китай.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры России и Китая начали неформальное общение в одном из залов Дома народных собраний.

    Помощник президента Юрий Ушаков сообщил о планах политиков затронуть тему Украины. Перед этим официальная встреча глав государств продлилась почти три часа. Во время встречи Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и процитировал китайскую поговорку о разлуке.

    Комментарии (0)
    21 мая 2026, 09:29 • Новости дня
    Захарова с иронией оценила реакцию мировых структур на декларацию России и Китая

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией отреагировала на возможное восприятие мировыми структурами совместной декларации Москвы и Пекина.

    Документ посвящен формированию многополярного мира и установлению международных отношений нового типа.

    «Думаю, в секретариатах и кулуарах всевозможных международных организаций и блоков будет сегодня … озабочено», – отметила дипломат в своем Telegram-канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента Юрий Ушаков сообщил о планах подписания декларации о многополярности.

    Позже Владимир Путин и Си Цзиньпин приняли этот совместный концептуальный документ.

    В тексте Москва и Пекин выступили против вмешательства во внутренние дела суверенных государств.

    Комментарии (0)
    21 мая 2026, 05:34 • Новости дня
    Berliner Zeitung: Западные санкции сблизили Россию и Китай

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Масштабное экономическое давление западных стран привело к фундаментальному геополитическому сдвигу, укрепив тесное энергетическое сотрудничество Москвы и Пекина, пишут немецкие СМИ.

    Россия окончательно переориентировалась на стратегическое партнерство с Китаем, пишет Berliner Zeitung, передает РИА «Новости».

    «Западная санкционная политика загнала Россию в объятия Китая <…> Четвертая поездка [президента России] Владимира Путина в Китай с момента начала СВО на Украине в 2022 году подчеркивает принципиальный разворот в геоэкономической ориентации страны», – отмечает издание.

    Журналисты подчеркнули, что подобный вектор развития наглядно демонстрирует ослабление экономических позиций всей Европы. При этом Москва обладает решающим рычагом влияния, выступая надежным поставщиком энергоносителей.

    Именно энергетические ресурсы позволяют российской стороне находиться на одном уровне с Пекином. Европейцы же, сделав ставку на конфронтацию, теперь вынуждены платить за это высокую цену, резюмировал автор статьи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин назвал уровень отношений Москвы и Пекина беспрецедентным. Стороны опубликовали совместное заявление об углублении всеобъемлющего партнерства. Россия и Китай заключили масштабный пакет документов для развития экономической кооперации.

    Комментарии (0)
    21 мая 2026, 02:45 • Новости дня
    Путин и Си Цзиньпин передали теплые пожелания 100-летнему ветерану Знаменскому

    Путин и Си Цзиньпин передали теплые пожелания ветерану Знаменскому

    Tекст: Катерина Туманова

    Владимир Путин и Си Цзиньпин передали поздравления со 101-летием ветерану Великой Отечественной войны, с которым в Москве смотрели торжественный парад в День Победы, а фото увидели на специальной выставке в Пекине к визиту российского президента.

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин осмотрели фотовыставку «Нерушимая дружба великих народов, стратегическое партнерство великих держав» в Доме народных собраний в Пекине, где был представлен снимок с парада 9 Мая в Москве 2025 года.

    Генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов сообщил политикам, что на фото с ними запечатлен столетний ветеран Евгений Знаменский, который передает им привет.

    «Желаю ему крепкого здоровья и долголетия», – ответил Си Цзиньпин.

    Путин также попросил присоединиться к поздравлениям в адрес фронтовика, которому в августе исполнится 101 год.

    Организаторы выставки сообщили, что готовятся поздравить фронтовика со 101-летием 13-го августа.

    Евгений Знаменский родился в 1925 году и был призван в Красную Армию в начале 1943 года. Он встретил Победу в Берлине, оставив свою подпись на стене Рейхстага. Ветеран удостоен множества наград, включая орден Отечественной войны II степени и две медали «За отвагу», а так же медаль «За оборону Москвы», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков назвал поводом для гордости единство ветеранов СВО и Великой Отечественной. Путин охарактеризовал прошедший в российской столице парад Победы на 9 Мая как спокойный и достойный.

    Кроме того, политолог Данилин указал на ключевые моменты встречи Путина и Си Цзиньпина.

    Официальный визит Путина в КНР завершен, по итогам переговоров с Си Цзиньпином президент России выразил уверенность в дальнейшем укреплении двусторонней дружбы. Во время переговоров Путин назвал господина Си дорогим другом и процитировал китайскую поговорку о разлуке.

    Комментарии (0)
    21 мая 2026, 10:59 • Новости дня
    МИД Китая заявил о продолжении сотрудничества с Россией по «Силе Сибири – 2»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Го Цзякунь прокомментировал перспективы реализации проекта газопровода «Сила Сибири – 2».

    Выступая на брифинге, дипломат ответил на вопрос о текущем статусе переговоров между двумя странами. «Под стратегическим руководством глав двух государств Китай и Россия осуществляют тесное сотрудничество в различных областях, включая энергетику», – отметил представитель министерства, передает РИА «Новости».

    По его словам, Пекин настроен на постоянное углубление практического взаимодействия. Китайская сторона подчеркивает, что партнерство строится исключительно на взаимовыгодной основе и уважении интересов друг друга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва и Пекин достигли понимания по основным параметрам проекта газопровода «Сила Сибири – 2».

    Российская сторона рассчитывает согласовать цены для этой магистрали на фоне энергетической нестабильности.

    Ранее сообщалось, что специалисты уже утвердили техническую сторону вопроса.

    Комментарии (0)
    21 мая 2026, 11:19 • Новости дня
    Китай предупредил ЕС об ответных мерах на торговые ограничения

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Китая готовы жестко отреагировать на возможные ограничительные действия европейских стран в отношении национальных предприятий и товаров, заявили в министерстве коммерции Китая.

    Пекин примет решительные ответные меры в случае введения Европейским союзом дискриминационных ограничений против китайских производителей. Об этом заявили в министерстве коммерции КНР, передает РИА «Новости».

    Ранее в СМИ появилась информация о разработке Европейской комиссией нового торгового инструмента. Он направлен на решение проблемы так называемых «избыточных производственных мощностей» КНР.

    Официальный представитель ведомства Хэ Ядун заявил, что Китай примет решительные ответные меры, если европейская сторона будет настаивать на продвижении так называемого нового инструмента и примет дискриминационные ограничительные меры против китайских компаний или товаров.

    Дипломат призвал европейских партнеров вернуться к конструктивному диалогу. По его словам, сторонам необходимо сосредоточиться на шагах, способствующих развитию двусторонних торгово-экономических отношений.

    Ранее Москва и Пекин договорились совместно противодействовать торговому протекционизму.

    В конце апреля Министерство коммерции КНР предупредило Брюссель о возможных ответных шагах из-за нового закона «Сделано в Европе».

    В феврале официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь назвал дискриминационные действия Евросоюза угрозой для деловой репутации объединения.

    Комментарии (0)
    Главное
    Минтранс сообщил о начале экспертизы двигателя ПД-8 для SSJ-100
    Рютте пригрозил России «разрушительными последствиями»
    Туск заявил о реальной угрозе войны в Европе из-за БПЛА в Прибалтике
    Иранский генерал Вахиди стал ключевой фигурой переговоров с США
    Грузия выразила надежду на «двустороннюю дружбу» с Украиной
    Миллиардер Смирнов разбился насмерть на мотоцикле в Ленобласти
    Исследование: Женщины от 18 до 42 лет нагреваются