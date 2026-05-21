Песков назвал лживыми сообщения об обучении российских военных в Китае

Tекст: Елизавета Шишкова

Песков призвал критически относиться к публикациям западной прессы, передает РИА «Новости». Он отметил, что зарубежные издания регулярно распространяют недостоверные сведения.

«Нет, не могу прокомментировать. Очень много лживой информации публикуют газеты и в Европе, и в Соединенных Штатах. Это беда, с которой мы сталкиваемся, и нужно очень дозированно воспринимать такую живую информацию», – подчеркнул представитель Кремля.

Таким образом он ответил на просьбу журналистов прокомментировать слухи о том, что около 200 российских солдат якобы отправились на обучение в Китай.

В прошлом году представитель Кремля отказался комментировать слухи о пленении граждан КНР украинскими военными.

Российская сторона неоднократно предупреждала об огромном количестве недостоверной информации в западной прессе.