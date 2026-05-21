Песков анонсировал беседу Путина с губернатором Ульяновской области Русских

Президент России Владимир Путин во время официального визита в Пекин встретился с китайским инженером Пэн Паем, с которым впервые виделся в 2000 году, передает РИА «Новости».
В ходе беседы глава государства вручил мужчине чайный сервиз «Классика Москвы» и подписал совместную фотографию 26-летней давности, сделанную в парке Бэйхай.
«Я думаю, что оба подарка очень ценные и уникальные. Если бы мне пришлось выбирать, то, наверное, фотография, которая сейчас в моих руках, для меня важнее, потому что я чувствую, что она ближе к президенту Путину», – поделился впечатлениями Пэн Пай.
Он добавил, что пока не решил, где разместит снимок, и в первую очередь заботится о его сохранности по пути домой.
Пэн Пай, которому в июне исполнится 38 лет, работает инженером в китайской строительной компании. В 2013 году он окончил магистратуру Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета.
Мужчина стал известен в прошлом году после публикации архивного кадра телеканалом RT, а перед новой встречей с Путиным признавался, что это событие было его давней мечтой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России провел неформальную встречу с повзрослевшим героем архивного снимка в резиденции Дяоюйтай.
Китайский инженер преподнес российскому лидеру уникальный лилинский фарфор из провинции Хунань. Владимир Путин в ответ подарил собеседнику российский керамический сервиз.