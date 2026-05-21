    21 мая 2026, 13:49 • Новости дня

    Песков анонсировал беседу Путина с губернатором Ульяновской области Русских

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин запланировал беседу с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Президент проведет целый ряд двусторонних встреч. Наряду с другими он сегодня по телемосту пообщается с губернатором Ульяновской области Алексеем Юрьевичем Русских», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Другие же встречи президента в четверг носят закрытый от прессы характер.

    В октябре прошлого года Владимир Путин проводил встречу с Алексеем Русских.

    20 мая 2026, 17:50 • Новости дня
    Путин завершил официальный визит в Китай
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин завершил официальный визит в Китай. Российский лидер сегодня провел 11 часов в переговорах и протокольных мероприятиях, после чего покинул Пекин.

    График поездки главы государства оказался крайне насыщенным: только за сегодняшний день он посвятил 11 часов различным переговорам, встречам и официальным церемониям, передает ТАСС. Рабочая программа стартовала в 11 утра по местному времени в Доме народных собраний и завершилась там же в 10 часов вечера. В течение дня российский лидер лишь ненадолго возвращался в предоставленную ему государственную резиденцию.

    Перед вылетом в пекинском аэропорту Шоуду состоялась краткая церемония. Президента провожали почетный караул и китайские студенты со школьниками, махавшие вслед флажками, как это было и в начале визита.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальная встреча Путина и главы КНР Си Цзиньпина Пекине продлилась почти три часа. По итогам переговоров президент России выразил уверенность в дальнейшем укреплении двусторонней дружбы.

    Для демонстрации особого уважения к гостю китайская сторона организовала прием по высшему разряду. Во время встречи Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и процитировал китайскую поговорку о разлуке.

    20 мая 2026, 16:42 • Новости дня
    Путин назвал переговоры с Си Цзиньпином успешными и плодотворными

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин оценил прошедшие переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином как успешные и насыщенные, отметив напряженную работу обеих команд.

    Президент России Владимир Путин высоко оценил результаты переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом глава государства заявил во время неформального чаепития с китайским коллегой, говорится в сообщении Кремля в Max.

    «Мы не только отметили и зафиксировали все, что было сделано за последние годы в двухсторонних отношениях, но и наметили перспективы развития», – подчеркнул российский лидер.

    Президент выразил благодарность командам обеих стран за напряженную работу по организации мероприятия.

    «Согласен с оценкой: это была успешная, плодотворная, очень насыщенная работа. И мне кажется, есть основания поблагодарить наши команды с обеих сторон, которые напряжённо работали для организации нашей сегодняшней встречи», – отметил Путин на чаепитии с Си Цзиньпином.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальные переговоры лидеров двух стран в Пекине продлились почти три часа. По итогам встречи главы государств подписали совместное заявление об углублении двусторонних отношений.

    Также Владимир Путин и Си Цзиньпин открыли перекрестные Годы образования в России и Китае. Во время встречи Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и процитировал китайскую поговорку о разлуке.

    21 мая 2026, 08:42 • Видео
    Европа против «ухилянтов»: Брюссель требует жертв

    Специальный представитель Евросоюза по вопросам украинцев Ильва Йоханссон, отвечая на вопрос о продлении убежища для них в Евросоюзе после 2027 года, заявила, что это не должно касаться мужчин призывного возраста.

    21 мая 2026, 08:33 • Новости дня
    CNN: Визит Путина в Китай оказался успешнее поездки Трампа
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Визит российского лидера Владимира Путина в Пекин прошел в более открытой и дружеской обстановке по сравнению с поездкой американского президента Дональда Трампа, сообщает CNN.

    Американские журналисты обратили внимание, что визит президента России Владимира Путина в Китай продемонстрировал более теплые отношения, чем поездка американского лидера, передает РИА «Новости».

    «Хотя обоих лидеров встретили с распростертыми объятиями, визит Путина был отмечен более открытой демонстрацией дружбы между двумя лидерами и их странами», – отмечает канал CNN.

    В последние годы Москва и Пекин значительно усилили взаимодействие в сферах торговли, дипломатии и безопасности. Подобный подход подчеркивает постоянно углубляющееся сближение двух государств на фоне изменения их отношений с США.

    Президент России Владимир Путин назвал прошедшие переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином успешными. Владимира Путина встретили на площади Тяньаньмэнь торжественными залпами из пушек. В ходе церемонии оркестр исполнил гимн России, а после композицию «Подмосковные вечера».

    Российский лидер оценил встречу в узком составе как дружескую. Си Цзиньпин назвал Путина давним другом. В свою очередь, Владимир Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и вспомнил китайскую поговорку: «Не виделись день, а как будто минуло три осени».

    Бывший американский разведчик Скотт Риттер указал на разное отношение Пекина к визитам Владимира Путина и Дональда Трампа.

    В сети отметили более высокий уровень приема Путина в КНР по сравнению с Трампом.

    20 мая 2026, 15:48 • Новости дня
    Названо меню торжественного приема в честь визита Путина в Пекине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Во время торжественного мероприятия в честь визита президента РФ Владимира Путина в Пекине участникам предложили изысканные блюда азиатской и европейской кухни под аккомпанемент классической музыки двух стран.

    Участники торжественного мероприятия смогли насладиться богатым выбором угощений. В качестве стартовых блюд присутствующим подали разнообразные холодные закуски, передает ТАСС.

    Основное меню включало бульон с креветками, говядину в бобовом соусе и знаменитую утку по-пекински. Кроме того, повара приготовили вяленый окорок «Циньхуа» с овощами, филе групера с маракуйей и традиционную лапшу по-фунчжоуски.

    В завершение трапезы к чаю или кофе предлагались изысканные десерты. Гости могли выбрать тыквенную слойку, шоколадный брауни, а также свежие фрукты и мороженое.

    Из алкогольных напитков подавали сухие вина китайского производства. В частности, гостям наливали красное Каберне Совиньон Greatwall 2009 года и белое Шардоне Changyu 2016 года.

    Праздничную атмосферу поддерживал военный оркестр Народно-освободительной армии Китая. Музыканты исполнили известные композиции, среди которых прозвучали «Мелодия Пекинской оперы», «Половецкие пляски» и «Танец маленьких лебедей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом. Российский лидер посетил праздничное мероприятие по случаю 25-летия двустороннего договора о дружбе.

    На встрече с премьером Госсовета КНР глава государства отметил гостеприимство китайской стороны. Путин во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином назвал его дорогим другом и процитировал китайскую поговорку о разлуке.

    21 мая 2026, 08:49 • Новости дня
    Китайский инженер назвал фото с Путиным самым важным подарком

    @ Владимир Смирнов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Житель Китая Пэн Пай, встретившийся с Владимиром Путиным во второй раз, признался, что совместный снимок с российским лидером стал для него главным подарком.

    Президент России Владимир Путин во время официального визита в Пекин встретился с китайским инженером Пэн Паем, с которым впервые виделся в 2000 году, передает РИА «Новости».

    В ходе беседы глава государства вручил мужчине чайный сервиз «Классика Москвы» и подписал совместную фотографию 26-летней давности, сделанную в парке Бэйхай.

    «Я думаю, что оба подарка очень ценные и уникальные. Если бы мне пришлось выбирать, то, наверное, фотография, которая сейчас в моих руках, для меня важнее, потому что я чувствую, что она ближе к президенту Путину», – поделился впечатлениями Пэн Пай.

    Он добавил, что пока не решил, где разместит снимок, и в первую очередь заботится о его сохранности по пути домой.

    Пэн Пай, которому в июне исполнится 38 лет, работает инженером в китайской строительной компании. В 2013 году он окончил магистратуру Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета.

    Мужчина стал известен в прошлом году после публикации архивного кадра телеканалом RT, а перед новой встречей с Путиным признавался, что это событие было его давней мечтой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России провел неформальную встречу с повзрослевшим героем архивного снимка в резиденции Дяоюйтай.

    Китайский инженер преподнес российскому лидеру уникальный лилинский фарфор из провинции Хунань. Владимир Путин в ответ подарил собеседнику российский керамический сервиз.

    20 мая 2026, 16:36 • Новости дня
    В сети отметили более высокий уровень приема Путина в КНР по сравнению с Трампом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На фоне недавнего визита президента США Дональда Трампа в Китай пользователи интернета по всему миру считают, что российского лидера Владимира Путина в Пекине принимают на более высоком уровне.

    По сравнению с визитом главы Белого Дома Дональда Трампа в Китай приезд в Пекин президента России Владимира Путина вызвал особое внимание к протоколу встречи, пишет InoSMI. Ирландский журналист Брайан Макдональд в соцсетях заявил, что российские медиа увидели явную разницу в уровне встреч. Он написал: «Российские СМИ отмечают, что Путина, по всей видимости, встретили в аэропорту Пекина на более высоком уровне, чем Трампа на прошлой неделе».

    Макдональд уточнил, что Путина в аэропорту лично приветствовал министр иностранных дел Китая Ван И, действующий член Политбюро. Трампа на прошлой неделе встречал вице-президент Хань Чжэн, который уже не входит ни в Политбюро, ни в Центральный комитет Коммунистической партии КНР. Журналист передал мнение китайских протоколистов, по которому отправка члена Политбюро в аэропорт означает, что Пекин считает гостя особенно важным.

    В соцсетях пользователи активно комментируют разницу в приеме. Один из них под ником Bond назвал Трампа «смехотворным и жаждущим показного внимания» и противопоставил ему «уважаемого лидера» Путина.

    Другой комментатор, Betty Velvet, увидел в действиях Пекина «продуманную тактику без слов демонстрировать приоритетного партнера», а пользователь Priyadarshini Mohanty отметил, что протокол в пекинском аэропорту никогда не бывает случайным и сейчас подчеркивает стратегическое сближение Москвы и Китая по сравнению с прагматичным диалогом с Вашингтоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президента России Владимира Путина в пекинском аэропорту у трапа самолета встретил министр иностранных дел КНР Ван И.

    Эксперт по этикету и протоколу Татьяна Баранова назвала уровень приема российского лидера в Китае безупречным и продемонстрировавшим высший класс государственного протокола.

    А руководитель Центра исследований АТР Сергей Санакоев сообщил о намеренном усилении китайской стороной протокола визита Путина для демонстрации особого уважения к высокому гостю.

    20 мая 2026, 15:54 • Новости дня
    Китайский инженер получил в подарок от Путина русский сервиз

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе официального визита в Китай президент России Владимир Путин подарил местному инженеру Пэн Паю русский керамический сервиз, что стало для того приятным сюрпризом.

    Китайский инженер Пэн Пай получил в подарок от президента России Владимира Путина русский керамический сервиз, передает РИА «Новости». Встреча состоялась в Пекине во время официального визита российского лидера в Китай.

    Пэн Пай рассказал главе государства, что родился в провинции Хунань и вернулся туда после учебы в Москве. Поразительно, но сам инженер подготовил для президента аналогичный подарок. «Подарок был чудесный. Сегодня произошло удивительное совпадение, я подготовил для президента Путина керамический сервиз из моей родной провинции Хунань, но никогда не думал, что президент Путин тоже подготовил мне в подарок русский керамический сервиз», – поделился собеседник агентства.

    Мужчина назвал произошедшее совпадением и своего рода судьбой. Примечательно, что Пэн Пай, будучи ребенком, уже встречал Путина во время его первого государственного визита в Китай в июле 2000 года. Позже китаец получил образование в одном из московских университетов, а в настоящее время работает в крупной китайской компании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал встречу Владимира Путина с китайским инженером Пэн Паем в резиденции Дяоюйтай.

    Во время беседы российский лидер вспомнил поговорку «где родился, там и пригодился». В свою очередь гражданин КНР преподнес Путину уникальный лилинский фарфор.

    20 мая 2026, 17:12 • Новости дня
    Трамп отметил хорошие отношения с Путиным и Си Цзиньпином

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает встречу президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

    «Я думаю, это хорошо. Я отлично общаюсь с обоими лидерами», – сказал Трамп журналистам, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальная встреча лидеров России и Китая в Пекине продлилась почти три часа. Во время встречи Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и процитировал китайскую поговорку о разлуке.

    Президент России Владимир Путин назвал прошедшие переговоры успешными. Главы государств подписали внушительный пакет совместных документов.

    20 мая 2026, 15:42 • Новости дня
    Путин и Си Цзиньпин начали неформальные переговоры за чаем
    @ Максим Стулов/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Пекине стартовала встреча лидеров России и Китая в закрытом формате, на которой обсуждаются наиболее чувствительные вопросы двусторонних отношений.

    Владимир Путин и Си Цзиньпин начали неформальное общение за чашкой чая в одном из залов Дома народных собраний, передает ТАСС. Встреча проходит в узком кругу: на чаепитие приглашены по четыре представителя от каждой стороны.

    Кремль придает особое значение именно такому формату взаимодействия. Как отмечал помощник президента Юрий Ушаков, «важнее всего в Китае попить чаю, один на один особенно, когда такая возможность есть».

    Помощник главы государства также подчеркнул, что это мероприятие фактически является самым важным в рамках официального визита. В дружественной атмосфере за чаем обсуждаются ключевые вопросы, при этом встреча не ограничена по времени. Российская сторона заинтересована в максимально продолжительном общении лидеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальные переговоры лидеров двух стран продлились почти три часа. Во время встречи Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и процитировал китайскую поговорку о разлуке.

    С российской стороны к неформальной беседе присоединятся глава МИД Сергей Лавров и замглавы администрации президента Максим Орешкин. В ходе чаепития главы государств обсудят ситуацию на Украине и отношения с Соединенными Штатами.

    20 мая 2026, 17:40 • Новости дня
    Путин и Си Цзиньпин завершили неформальное чаепитие

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин завершили закрытые переговоры за чаем, обсудив важнейшие вопросы двусторонних отношений в течение полутора часов.

    Встреча продлилась более полутора часов, став ключевой частью переговоров лидеров двух государств, передает ТАСС.

    В закрытой беседе с российской стороны участвовали глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, замглавы администрации Максим Орешкин и посол России Игорь Моргулов.

    По словам Ушакова, именно такой формат беседы позволяет сосредоточиться на главных темах. «Погулять и попить чаю», – отмечал дипломат, называя это самым важным элементом программы визита в Китай.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры России и Китая начали неформальное общение в одном из залов Дома народных собраний.

    Помощник президента Юрий Ушаков сообщил о планах политиков затронуть тему Украины. Перед этим официальная встреча глав государств продлилась почти три часа. Во время встречи Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и процитировал китайскую поговорку о разлуке.

    21 мая 2026, 02:45 • Новости дня
    Путин и Си Цзиньпин передали теплые пожелания 100-летнему ветерану Знаменскому

    Tекст: Катерина Туманова

    Владимир Путин и Си Цзиньпин передали поздравления со 101-летием ветерану Великой Отечественной войны, с которым в Москве смотрели торжественный парад в День Победы, а фото увидели на специальной выставке в Пекине к визиту российского президента.

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин осмотрели фотовыставку «Нерушимая дружба великих народов, стратегическое партнерство великих держав» в Доме народных собраний в Пекине, где был представлен снимок с парада 9 Мая в Москве 2025 года.

    Генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов сообщил политикам, что на фото с ними запечатлен столетний ветеран Евгений Знаменский, который передает им привет.

    «Желаю ему крепкого здоровья и долголетия», – ответил Си Цзиньпин.

    Путин также попросил присоединиться к поздравлениям в адрес фронтовика, которому в августе исполнится 101 год.

    Организаторы выставки сообщили, что готовятся поздравить фронтовика со 101-летием 13-го августа.

    Евгений Знаменский родился в 1925 году и был призван в Красную Армию в начале 1943 года. Он встретил Победу в Берлине, оставив свою подпись на стене Рейхстага. Ветеран удостоен множества наград, включая орден Отечественной войны II степени и две медали «За отвагу», а так же медаль «За оборону Москвы», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков назвал поводом для гордости единство ветеранов СВО и Великой Отечественной. Путин охарактеризовал прошедший в российской столице парад Победы на 9 Мая как спокойный и достойный.

    Кроме того, политолог Данилин указал на ключевые моменты встречи Путина и Си Цзиньпина.

    Официальный визит Путина в КНР завершен, по итогам переговоров с Си Цзиньпином президент России выразил уверенность в дальнейшем укреплении двусторонней дружбы. Во время переговоров Путин назвал господина Си дорогим другом и процитировал китайскую поговорку о разлуке.

    21 мая 2026, 12:10 • Новости дня
    МИД Китая назвал переговоры Путина и Си Цзиньпина дружескими и плодотворными

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели дружеские и результативные переговоры в китайской столице, заявил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Го Цзякунь.

    «В ходе визита президента России Владимира Путина в Китай председатель КНР Си Цзиньпин провел с ним углубленные, дружеские и плодотворные переговоры», – подчеркнул дипломат на брифинге. Встреча стала важным шагом в развитии двустороннего диалога, передает РИА «Новости».

    Представитель китайского МИД добавил, что главы двух государств согласовали новые важные шаги для развития всеобъемлющего партнерства. Стороны намерены укреплять стратегическое взаимодействие в современных условиях.

    Ранее Го Цзякунь сообщил, что Пекин намерен активно реализовывать соглашения, достигнутые лидерами Китая и России, чтобы обогатить двустороннее сотрудничество и укрепить доверие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Китая поприветствовал визит президента России Владимира Путина.

    Председатель КНР Си Цзиньпин назвал развитие двусторонних отношений стратегическим выбором.

    Российский лидер оценил встречу в узком составе как дружескую. Си Цзиньпин назвал Путина давним другом. В свою очередь, Владимир Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и вспомнил китайскую поговорку: «Не виделись день, а как будто минуло три осени».

    21 мая 2026, 10:55 • Новости дня
    Путин оценил роль полярников в расширении присутствия России в Арктике

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поздравил полярников с профессиональным праздником, отметив их роль в наращивании присутствия России в Арктике и Антарктике.

    Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму в честь Дня полярника, сообщается на сайте Кремля.

    «Сегодня мы чествуем мужественных, целеустремленных, сильных духом людей, посвятивших себя служению Родине в тяжелейших условиях Арктики и Антарктики», – подчеркнул российский лидер.

    По словам главы государства, благодаря самоотверженному труду специалистов были проложены новые трассы и освоены месторождения полезных ископаемых. Он добавил, что современные исследователи успешно продолжают дело своих предшественников, наращивая присутствие страны в полярных регионах.

    Путин также обратил внимание на значительный вклад полярников в реализацию экологических и просветительских программ. Кроме того, президент напомнил, что ровно 70 лет назад, в 1956 году, начала работу первая советская антарктическая станция «Мирный», которая открыла новые возможности для изучения континента.

    Путин пожелал полярникам крепкого здоровья и успехов в работе на благо Отечества.

    Ранее Путин отметил возросшую значимость Северного морского пути для мировой логистики.

    21 мая 2026, 14:00 • Новости дня
    Песков назвал насыщенным и максимально результативным визит Путина в Китай

    Tекст: Дарья Григоренко

    Поездка президента России Владимира Путина в Пекин оказалась крайне содержательной, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Визит прошел, как это обычно бывает с нашим стратегическим привилегированным партнером, насыщенно, содержательно и максимально результативно», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистами, передает РИА «Новости».

    Особое внимание было уделено подписанной главами государств совместной декларации. По словам пресс-секретаря, этот документ открывает новые перспективы для расширения особого партнерства между двумя странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел Китая назвало прошедшие переговоры лидеров двух стран дружескими и плодотворными.

    По итогам государственного визита стороны утвердили обширный пакет из 42 совместных документов.

    Президент России и председатель КНР приняли совместную декларацию о становлении многополярного мира.

    Путин назвал прошедшие в узком составе переговоры дружескими и содержательными.

    21 мая 2026, 13:53 • Новости дня
    Песков: Путин и Лукашенко проведут совместное мероприятие

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут важную двустороннюю встречу на высшем уровне, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Сегодня глава государства работает в Кремле. День насыщенный. У нас состоится совместное российско-белорусское мероприятие на высшем уровне совсем скоро», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что детали сообщат позднее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 15 мая президенты России и Белоруссии провели телефонный разговор о сотрудничестве в экономике и обороне.

