Песков: Россия и Китай достигнут конкретного результата по «Силе Сибири – 2»

Дарья Григоренко

Песков подтвердил эту информацию, отвечая на вопросы журналистов о ходе переговоров между двумя странами.

«Мы не сомневаемся, что уже в ближайшее время мы выйдем на конкретный результат», – подчеркнул официальный представитель Кремля, передает РИА «Новости».

Он также добавил, что значительное понимание по многим ключевым деталям было достигнуто во время недавнего визита российского лидера Владимира Путина в Пекин.

«Прогресс нужно и можно констатировать, но пока мы еще не подошли к финализации этой договоренности, еще остается доработать ряд нюансов. Работа будет продолжена», – сказал Песков.

Проект «Сила Сибири – 2» предполагает организацию поставок природного газа с месторождений Западной Сибири в Китай транзитом через территорию Монголии. Ожидается, что долгосрочный контракт на поставку энергоресурсов будет заключен сроком на 30 лет.

Накануне Москва и Пекин достигли понимания по основным параметрам проекта газопровода «Сила Сибири – 2».

Переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина в Пекине продлились три часа.

Путин назвал прошедшие в узком составе переговоры дружескими и содержательными.