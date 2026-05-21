Нетаньяху назвал ошибкой отсрочку ударов США по Ирану

Tекст: Дмитрий Зубарев

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом выразил разочарование решением Вашингтона отложить ожидавшиеся удары по Ирану, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN. Израильский лидер счел такую отсрочку ошибочной.

«Нетаньяху во вторник выразил свое разочарование, заявив Трампу, что считает отсрочку ожидаемых ударов ошибкой», – говорится в публикации американских журналистов. Трамп планировал нанести удары во вторник, но позднее изменил планы по просьбе союзников США в Персидском заливе.

По данным источников, израильский премьер настаивает на продолжении запланированных военных действий, так как отсрочка выгодна только Тегерану. Разговор лидеров длился один час. Американский президент намерен попытаться заключить сделку, однако Нетаньяху настаивает на силовом сценарии.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами стали более трех тыс. человек. Восьмого апреля стороны объявили о прекращении огня. Последующие переговоры в Исламабаде не принесли результатов, при этом Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.

